Bulut İçeriği İşbirliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sao Tome ve Principe

FutureVault

futurevault.com

Geleceğe Hazır Firmalar için Akıllı Dijital Kasa Çözümleri. FutureVault, finansal hizmetler ve varlık yönetimi organizasyonlarına yönelik güvenli belge alışverişi ve Dijital Kasa çözümlerinde sektör lideridir ve Kişisel Yaşam Yönetimi Kasası™ ve İş Hayatı Yönetimi Kasası™ ile belge ve bilgi yönetimi paradigmasını değiştirir. FutureVault'un çok katmanlı platformu, belgelerin, verilerin ve bilgilerin güvenli, denetime hazır, tek bir gerçek kaynakta yönetilme biçimini önemli ölçüde iyileştirerek kurumsal, danışman ve müşteri değer önerilerini dönüştürüyor. Firmalara güç vererek FutureVault'un beyaz etiketli platformu ve mobil uygulamaları, firmaların defter ve kayıt uyumluluğunu karşılamalarına, veri gizliliğini geliştirmelerine, otomasyon ve açık API'ler ile ön ve arka ofis verimliliğini artırmalarına ve hane halkı ve gelecek nesillerle daha iyi etkileşim kurmak için gelişmiş bir dijital müşteri deneyimi sunmalarına yardımcı olur. Kurumsal müşteriler için ek verimlilik ve öngörü elde etmeye yönelik veri çıkarma ve yapay zeka odaklı modeller mevcuttur. FutureVault, 5 yıldızlı bir WealthTech sağlayıcısı ve en yenilikçi 100 küresel WealthTech çözüm sağlayıcısı arasında tanınmaktadır. * Öne Çıkan FutureVault Kullanım Örnekleri (Aşağıda): Önde gelen finansal hizmet ve varlık yönetimi kuruluşlarının, uyumluluğu karşılamak, arka ofis ve yönetim verimliliği kazanmak, müşterilerine daha fazla değer sunmak ve sonuçta zamandan ve paradan tasarruf etmek için FutureVault'u nasıl kullandığını keşfedin. * Benzersiz bir dijital müşteri deneyimi sunun: Hayatlarının en önemli belgelerini saklamayı, erişmeyi ve yönetmeyi her zamankinden daha kolay hale getirerek ailelerle (ve gelecek nesille) etkileşimi artırın. * Belgeleri müşterilere otomatik olarak teslim edin: API'ler ve SFTP'ler aracılığıyla müşterilerinize aylık ekstreleri, işe alım belgelerini, vergi belgelerini, üç aylık raporları ve diğer kritik belgeleri otomatik olarak gönderin. * Güvenli bir şekilde belge alışverişi yapın ve alın: Merkez ofis, danışmanlar, personel, müşteriler, aile üyeleri, düzenleyiciler ve güvenilir işbirlikçilerle güvenli bir şekilde belge isteyin, alın ve alın. * e-İmza iş akışlarını otomatikleştirin ve iyileştirin: İlk katılım süreçlerini otomatikleştirerek ve e-imzalı belgeleri otomatik olarak teslim ederek (ve dosyalayarak) arka ofis ve yönetim maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf edin. * Defter ve kayıt uyumluluğunu karşılayın: Kayıt tutma yönetimini iyileştirin, denetimleri kolaylaştırın ve SEC, FINRA, IIROC, OSC ve daha fazlası tarafından sağlanan defter ve kayıt düzenlemelerini güvenle karşılayın. * Kağıdı (işi) azaltın ve ortadan kaldırın: ESG uyumluluğunu karşılamak ve kağıdı (işi) tamamen ortadan kaldırmak için belge odaklı süreçleri dijitalleştirerek dijital dönüşüm girişiminize öncülük edin.