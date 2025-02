Bulut İçeriği İşbirliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Singapur

pCloud

pcloud.com

pCloud, görüntüler, video, ses, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm dijital içeriğinize istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, herhangi bir cihazdan erişim sağlayan İsviçre bulut depolama alanıdır. Güvenlik yaklaşımı, verilerinizin güvende olduğundan ve kontrolün mümkün olduğunca sizde olduğundan emin olmaya odaklanır. pCloud'a kaydolduğunuzda dosyalarınızın ve kişisel verilerinizin depolandığı veri bölgesini seçersiniz: Amerika Birleşik Devletleri'nde (Dallas, Teksas) veya Avrupa Birliği'nde (Lüksemburg). pCloud'u 10 GB'a kadar depolama alanına sahip ücretsiz bir hesapla test edin! Tüm önemli dosyalarınızı tek bir yerde güvende ve merkezi tutun. Dünyanın her yerindeki ekip üyeleriniz, müşterileriniz vb. ile paylaşımda bulunabilir ve onlara dijital kitaplığınıza kontrollü erişim ve izinler verebilirsiniz. Her şeyin nerede olduğunu ve ne yaptığını açıkça gösteren kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Yazılım birden fazla platformda kullanılabilir: iOS ve Android cihazlar, Mac, Windows ve Linux. pCloud'u bilgisayarınıza yükleyerek (masaüstü uygulaması pCloud Drive aracılığıyla), uygulama, yerel depolama alanınızı genişleten güvenli bir sanal sürücü oluşturur. pCloud'unuzda yaptığınız her değişiklik anında bilgisayarınızda, telefonunuzda veya tabletinizde görülebilir. Tüm cihazlarınız anında senkronize edilir ve yaptığınız her güncellemeye doğrudan dosya erişimine sahip olursunuz. pCloud'un en yeni özelliği Markalı bağlantılar, indirme bağlantılarını markanızın stili ve logosuna göre özelleştirmenize olanak tanır. pCloud Crypto, dosyalarınız için en yüksek güvenlik düzeyidir. Hassas bilgilerinizi ve özel belgelerinizi buluta kaydedebilir ve istediğiniz cihazda bulundurabilirsiniz. pCloud yöneticileri dahil hiç kimsenin bu dosyalara erişimi yoktur. İstemci tarafı şifrelemeyle dosyalarınız bilgisayarınızda yerel olarak şifrelenir ve yalnızca şifrelenmiş bilgiler buluta yüklenir. Dosyalar şifreleme olmadan cihazınızdan asla ayrılmaz.