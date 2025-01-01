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Bulut İçeriği İşbirliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Nepal
Bulut içeriği işbirliği yazılımı, bir işletmenin belgeleri, görüntüleri, videoları, elektronik tabloları ve diğer dosyaları için özel bulut depolama ve dosya paylaşım çözümleri olarak işlev görür. Bu araçlar, tüm kurumsal içerik için esnek ve senkronize edilebilir depolar görevi görerek içerikle ilgili tüm ihtiyaçları tek bir platformda birleştirmeyi amaçlamaktadır. Kullanıcılar içeriği çeşitli cihazlarda zahmetsizce depolayabilir, paylaşabilir, oluşturabilir, üzerinde işbirliği yapabilir ve bulabilir. Bulut içeriği işbirliği çözümleri öncelikle belge yönetimi için kullanılsa da, basit dosya işlemenin ötesine geçerek çok çeşitli özellikler sunar. Daha geniş erişilebilirlik için tasarlanmış olsalar da, birçok işlevi kurumsal içerik yönetimi (ECM) yazılımıyla paylaşırlar. Daha büyük kuruluşlar için tasarlanan ECM araçları, sıkı güvenlik önlemlerini, geniş depolama kapasitelerini ve şirket içi dağıtım seçeneklerini vurgular. Bulut içeriği işbirliği araçları, ECM ve diğer içerik yönetimi sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olabilir ve içeriğin depolanması ve yönetilmesi için birleşik bir ekosisteme olanak tanır.
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WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer, Hollanda merkezli internet tabanlı bir bilgisayar dosya aktarım hizmetidir. Şirket 2009 yılında Amsterdam'da Rinke Visser, Bas Beerens ve Nalden tarafından kuruldu. WeTransfer, Ekim 2018'de uygulamasını "Collect by WeTransfer" adıyla yeniden başlattı. Mayıs 2020'de Hindistan, güvenlik ne...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan Amerikan şirketi Dropbox, Inc. tarafından işletilen ve bulut depolama, dosya senkronizasyonu, kişisel bulut ve istemci yazılımı sunan bir dosya barındırma hizmetidir. Dropbox, 2007 yılında MIT öğrencileri Drew Houston ve Arash Ferdowsi tarafında...
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (önceden SkyDrive olarak biliniyordu), Microsoft tarafından Office'in web sürümünün bir parçası olarak işletilen bir dosya barındırma hizmeti ve senkronizasyon hizmetidir. İlk olarak Ağustos 2007'de başlatılan OneDrive, kullanıcıların Windows ayarları veya BitLocker kurtarma anaht...
Box
box.com
Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında ...
Zoho WorkDrive
zoho.com
Birlikte çalışan ekipler için çevrimiçi dosya yönetimi. Ekibinizin birlikte çalışma biçimini dönüştürün; onlara güvenli, paylaşılan bir çalışma alanı verin, böylece fikirlerinin tasarımdan gerçekleştirmeye kadar bir yuvası olsun. Ekip çalışmasını yaratın, işbirliği yapın ve gerçekleştirin.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud, dosya barındırma hizmetlerini oluşturmaya ve kullanmaya yönelik bir istemci-sunucu yazılımı paketidir. Nextcloud ücretsiz ve açık kaynaklıdır; bu, herkesin onu kendi özel sunucu cihazlarına kurmasına ve çalıştırmasına izin verildiği anlamına gelir. Nextcloud uygulaması işlevsel olarak Dr...
pCloud
pcloud.com
pCloud, tüm dosyalarınızı saklayabileceğiniz, paylaşabileceğiniz ve üzerinde çalışabileceğiniz güvenli bulut depolama alanıdır. Onlara gittiğiniz her yerden, herhangi bir cihazdan erişebilirsiniz! 10 GB Ücretsiz kazanın!
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje ...
Koofr
koofr.net
Koofr, ömür boyu ücretsiz depolama alanı ve birden fazla bulut hesabını (Dropbox, Google Drive, OneDrive) ve kişisel depolarınızı bağlama seçenekleriyle güvenli AB tabanlı bulut depolama alanı sunar. Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve belgelerinizi saklamanın, erişmenin ve paylaşmanın daha iyi bir y...
Zoho Docs
zoho.com
Ekipler ve bireyler için çevrimiçi dosya yönetimi. Ekibinizi, her şeyin gerçek zamanlı olarak herkesin kullanımına açık olduğu, güvenli ve işbirliğine dayalı bir çalışma alanına getirin. Güvenli bir şekilde oluşturun, işbirliği yapın ve işlerinizi tamamlayın.
Sync
sync.com
Sync, bulutta güvende olmanızı ve bağlantıda kalmanızı sağlayan bir dosya depolama, paylaşım ve işbirliği platformudur. Sync.com, 2011'den bu yana dünyanın işbirliği yapabileceği güvenli bir alan sağlama misyonunu üstleniyor. Bugün, her boyutta bir milyondan fazla işletme, büyük fikirleri paylaşmak...
Starchive
starchive.io
Aramaya daha az zaman ayırın. Yaratmaya daha fazla zaman ayırın. Starchive, bugünün yaratıcıları için yarının deposudur. Oluşturduğunuz şeye erişmeniz, kullanmanız ve üzerinde geliştirmeler yapmanız kolay olmalıdır. On yılı aşkın bir süre önce Bob Dylan'ın kataloğunun tamamını arşivlemek için birli...
Copilot
copilot.com
Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugü...
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx, bireyler, çalışanlar, KOBİ'ler ve şirketler için dijital depolama ve varlık yönetimi platformu sağlayan bir SaaS girişimidir. Sezgisel, güvenli ve verimli işbirliğine olanak tanıyan, Hindistan yapımı bir hizmettir. DigiBoxx, 2020'deki başlangıcından bu yana, bireylere yönelik rekabetçi fiy...
odrive
odrive.com
Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP ve daha fazlasındaki dosyalarınızı senkronize edebilmeniz, paylaşabilmeniz, yedekleyebilmeniz ve şifreleyebilmeniz için tüm depolama alanına birleşik erişim
Tresorit
tresorit.com
Tresorit, güvenlik bilincine sahip şirketlerin dosyalarını güvenli bir şekilde yönetmesine, senkronize etmesine, imzalamasına ve paylaşmasına olanak tanıyan, uçtan uca şifrelenmiş, sıfır bilgi içeren bir içerik işbirliği platformudur. Diğer genel bulut sağlayıcılarının aksine Tresorit'in kullanıcıla...
Moxo
moxo.com
Müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla harici projeleri kolaylaştırın. Moxo ile hesap alımından katılıma ve hizmete kadar iş akışlarını hızlandırın. Ortak teslimatlara ulaşmak, kilometre taşlarını takip etmek, belge alışverişinde bulunmak, onayları toplamak ve daha fazlasını gerçekleştirmek için m...
Datto
datto.com
MSP'ler için özel olarak tasarlanmış güvenlik ve bulut tabanlı yazılım çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısı olan Kaseya şirketi Datto, KOBİ'lerin doğru teknolojiyle başarabileceklerinin sınırı olmadığına inanıyor. Datto'nun kanıtlanmış Birleşik Süreklilik, Ağ İletişimi ve İşletme Yönetimi çöz...
ShareFile
sharefile.com
ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenl...
DropSend
dropsend.com
DropSend ile büyük dosyaları ücretsiz gönderin. Dosyaları e-postayla gönderin, çevrimiçi olarak depolayın, gönderimleri ve indirmeleri kontrol edin ve işletmeniz için DropSend'i kullanın.
CAYA
getcaya.com
CAYA ile tüm belgeleri alın, düzenleyin ve düzenleyin. 20.000'den fazla müşteri halihazırda CAYA'yı bulutta bir belge merkezi olarak ve günlük postalarını dijitalleştirmek için kullanıyor.
Trimble Connect
connect.trimble.com
HoloLens için Trimble Connect, şantiyedeki holografik verilerin hassas şekilde hizalanmasını sağlayarak proje koordinasyonu için karma gerçeklikten yararlanıyor ve çalışanların fiziksel ortam bağlamında üst üste yerleştirilmiş modellerini gözden geçirmelerine olanak tanıyor.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync, basit, güçlü ve kullanımı kolay bir bulut dosya paylaşımı, dosya senkronizasyonu ve çevrimiçi yedekleme hizmetidir. Dropbox'tan farklı olarak SugarSync, mevcut klasör yapınızı yedeklemenizi sağlar. 30 gün boyunca ÜCRETSİZ deneyin ve bugün başlayın!
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams, geleneksel veri merkezleri yerine sıfır bilgili p2p altyapısına güvenen ilk şirket olan, firmalara yönelik SaaS bulut depolama alanıdır. Önde gelen bulut sağlayıcılarının aksine, en yüksek düzeyde gizlilik sunar: Cubbit dahil hiç kimse yüklediğiniz verilere erişemez. 1. Cubbit, 3 k...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, profesyonel dijital flipbook'lar oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir araç ve masaüstü yazılımıdır. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den ...
Onehub
onehub.com
Onehub, her büyüklükteki işletme için oluşturulmuş güvenli dosya depolama ve paylaşım hizmetidir. Verilerinizin banka düzeyinde şifrelenmesinin yanı sıra ayrıntılı, rol tabanlı izin yapımız, içeriğinize kimlerin erişebileceğini kontrol edebileceğiniz ve kritik iş dosyalarını güvenle paylaşabileceğin...
Egnyte
egnyte.com
Egnyte, kuruluşların en değerli içeriklerini daha iyi korumalarına ve üzerinde işbirliği yapmalarına olanak tanıyan, içerik güvenliği ve yönetimine yönelik güvenli çoklu bulut platformudur. 2008 yılında kurulan Egnyte, 17.000'den fazla kuruluş için bulut içerik güvenliğini demokratikleştirerek müşte...
Cloudup
cloudup.com
Cloudup ile video, fotoğraf, müzik, bağlantılar ve dosyalar gibi her şeyin akışını anında ve kolayca paylaşın.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense, dünyanın en gelişmiş şirketlerinin karar verme süreçlerindeki belirsizliği ortadan kaldırma yöntemidir. Kanıtlanmış yapay zeka üzerine kurulu pazar zekası ve arama ile AlphaSense, hisse senedi araştırmaları, şirket kayıtları, etkinlik transkriptleri, uzman çağrıları, haberler, ticari der...
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche, kurumsal içerik yönetimi (ECM) ve iş süreci otomasyonunun lider SaaS sağlayıcısıdır. Güçlü iş akışları, elektronik formlar, belge yönetimi ve analizler sayesinde Laserfiche işlerin yapılma şeklini hızlandırır. Laserfiche, 30 yılı aşkın bir süre önce kurumsal içerik yönetimiyle kağıtsız o...
Smint.io
smint.io
Marka Portalınız, Medya Merkeziniz, Basın Portalınız, Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint / OneDrive, Tenovos, Thron, DAM / Dijital Varlık Yönetimi için İçerik Satın Alma Portalı ve birden fazla kaynak. İçerikleri canlı olduğunda işletmeler gelişir. İçeriğin...
Scan123
scan123.com
Scan123, evrak işleriyle uğraşmaya daha az, işletmenizin en iyi yaptığı işe daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanır. Scan123, kağıt dosyalarınızı dijitalleştirmenize, belgelerinizi bulutta güvence altına almanıza, aradığınızı hızla bulmanıza ve erişime ihtiyacı olanlarla anında paylaşmanıza yardımc...
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi, işletmeler için en iyi hepsi bir arada işbirliği aracıdır. Bu sadece kelimelerden ibaret değildir; Wimi özel çalışma alanlarına da dahil eder: sosyal ağ, dosya paylaşımı ve sürüş, görev yönetimi, takvim paylaşımı, anlık mesajlaşma ve video konferans. Sezgisel ve güçlü bir çözüm içinde özenle h...
FilesAnywhere
filesanywhere.com
Merkezi Bedford, Texas'ta bulunan FilesAnywhere, işletmelere yönelik bulut depolama, dosya senkronizasyonu, kişisel bulut ve istemci yazılımı sunan bir bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetidir.
Virtru
virtru.com
Virtru, askeri düzeyde şifrelemeyi oldukça kolaylaştırır. Dünyanın en büyük bankalarından en küçük sağlık hizmetleri uygulamalarına kadar Virtru, günlük iş uygulamalarınız için esnek, uçtan uca şifrelemeyle her boyuttaki kuruluşun verilerinin kontrolünü ele almasına yardımcı olur. Açık standart Güve...
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ File Drop, dosya almanın en kolay yoludur. Herhangi birinden. EZ File Drop ile herkes bir uygulamayı indirmeye, hesap oluşturmaya veya dosya izinleri konusunda strese girmeden size dosya gönderebilir. Dosyalar doğrudan Google Drive, OneDrive, Dropbox veya Box hesabınıza gider ve kullanıcıdan topl...
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip sohbeti, video konferans, ekran paylaşımı, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve tek bir bulut tabanlı ortak çalışma ortamında gerçek zamanlı ekip belge işbirliğini birleştirerek iletişimi, proje yönetimini, toplantıları yürütmeyi, çevrimiçi işbirliğini ve daha fazlasını kolaylaştırır. ç...
JUMBOmail
jumbomail.me
İçerik alışverişinde uzmanlaşmış lider bir çevrimiçi platform. Düzenli dosya paylaşımını etkileyici bir kişisel markalı galeri açılış sayfasına dönüştürerek dosya gönderme konusunda yeniden tasarlanmış bir yaklaşım sağlar. 2010 yılında kurulan JUMBOmail Thenologies Ltd, büyük veri teknolojilerini ku...
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles, mevcut belge kitaplıklarınıza erişmenizi ve dosyalarınız ve klasörleriniz için güçlü bağlantılar oluşturmanızı sağlar. HubSpot ve Salesforce'ta analiz toplayabilir, güvenlik ekleyebilir ve her türlü otomasyonu gerçekleştirebilirsiniz CloudFiles, size bir dizi basit özellik sunar - Dosya ...
DRACOON
dracoon.com
DRACOON, Almanca konuşulan bölgede Kurumsal Dosya Paylaşımı pazar lideridir ve Almanya'nın en hızlı büyüyen SaaS şirketlerinden biridir. Platformdan bağımsız yazılımın bulut, hibrit ve şirket içi sürümü mevcuttur ve bağımsız analistler tarafından lider olarak adlandırılmıştır.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe, müşteri iletişiminin, belge imzalamanın ve alışverişin güvenli hale getirilmesine ve otomatikleştirilmesine ve uyumluluğun geliştirilmesine yardımcı olur. Belgeleri güvence altına alıyor ve belge akışlarını otomatikleştiriyoruz. Güçlü e-imzadan esnek bir e-form motoruna ve yapılandırılab...
Clinked
clinked.com
Clinked, bulut tabanlı bir müşteri portalı ve işbirliği aracıdır. Ekiplerin, proje gruplarının ve iş müşterilerinin güvenli bir bulut ortamından belgeler ve dosyalar üzerinde verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. 3 ana portal seçeneği sunuyoruz: 1. Kolay (hazır, kolayca özelleştir...
LucidLink
lucidlink.com
Yerel sürücünün kolaylığını bulutun gücüyle birleştiren LucidLink, ekibinizin tek bir paylaşılan dosya alanıyla anında, güvenli bir şekilde ve her yerden işbirliği yapmasına ve dosyaları düzenlemesine olanak tanır. * Her yerde, anında işbirliği yapın: Her yerden birlikte çalışın. Varlıklara ve pro...
TitanFile
titanfile.com
TitanFile, ödüllü bir güvenli dosya paylaşımı ve istemci işbirliği platformudur. TitanFile'ın kullanımı e-posta kadar kolaydır; bu da verimliliğin, maliyet tasarrufunun ve daha yüksek müşteri memnuniyetinin yanı sıra güvenliği ve uyumluluğu artırır. TitanFile platformu kapsamlıdır ve güvenli dosya p...
SuiteFiles
suitefiles.com
Belge oluşturma, ortak çalışma ve imzalama işlemlerinin tümü tek bir noktada. SuiteFiles, muhasebe ve profesyonel hizmet firmaları için güçlü ancak basit bir belge yönetimi yazılımıdır. İş akışlarımız, küçük ve orta ölçekli firmaların müşterileriyle birlikte büyümek için tam olarak ihtiyaç duyduğu ş...
Ftopia
ftopia.io
İşletmelerin, belgeleri ve dosyaları birden fazla kullanıcıyla paylaşmak için özel bir çalışma alanı oluşturmasına yardımcı olan çevrimiçi belge paylaşım çözümü.
AvePoint
avepoint.com
Güvenle İşbirliği Yapın. AvePoint, SaaS işlemlerini optimize etmek ve işbirliğini güvenli hale getirmek için en gelişmiş platformu sağlar. Dünya çapında 17.000'den fazla müşteri, Microsoft, Google, Salesforce ve diğer işbirliği ortamlarında dijital çalışma ortamını modernleştirmek için çözümlerimize...
AODocs
aodocs.com
AODocs, belge yönetimini ve içerik süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir içerik hizmetleri platformudur. Bulutta doğan bu platform, çeviklik ve ölçeklenebilirlik sunarak işletmelerin gelişen ihtiyaçlarına uyarlanabilir hale geliyor. Ayrıca mevcut sistemlerle kolay entegr...
TransferChain
transferchain.io
TransferChain, sıfır bilgi şifrelemesi, dosya bölme, dağıtılmış bulut mimarileri ve blockchain yetkilendirmesi yoluyla işletmeler için en güvenli bulut depolama, dosya aktarımı ve dosya isteği yeteneklerini sağlar. Ne TransferChain ne de yetkisiz üçüncü taraflar, ister potansiyel kötü aktörler ister...
Cocoon Data
cocoondata.com
Düzenlemeye tabi ve ticari açıdan hassas verileri güvende tutmak için dünya çapında Hükümetler, Şirketler ve KOBİ'lerle birlikte çalışıyoruz. Patentli Güvenli Veri Paylaşım Platformumuz (SDSP), kullanıcıların hassas verileri güvenlik duvarları dışında güvenli ve uyumlu bir şekilde işbirliği yapmasın...
Kloud
kloud.com
Kloud LiveDoc, bir film gibi oynatılabilen etkileşimli bir belgeyi ifade eder. Senkronizasyonlar veya toplantılar bu belgelere göre kaydedilir ve daha sonra Kloud Meeting aracılığıyla sunulabilir.
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns, müşteriler, satıcılar, iş ortakları gibi dış paydaşlarla belgeler ve dosyalar üzerinde işbirliği yapma şeklimizi teker teker değiştirir. TakeTurns, iki tarafın sırayla dosya ve belgeleri paylaştığı, talep ettiği veya güncellediği sıra tabanlı bir işbirliği uygulamasıdır. TakeTurns, asenkr...
FileString
filestring.com
Kullanımı kolay bir dosya kontrol hizmetiyle önemli içeriklerinin dağıtımını kontrol edin
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity, havacılık endüstrisi için oluşturulmuş, operasyonel maliyetleri azaltan, izlenebilirliği artıran ve siber güvenliği geliştirirken aynı zamanda tedarik zincirlerinin çevre dostu olmasına ve pazarda öne çıkmasına yardımcı olan bir platformdur. Tüm CMMC, DFARS, NIST, ITAR ve EAR gereklilik...
FutureVault
futurevault.com
Geleceğe Hazır Firmalar için Akıllı Dijital Kasa Çözümleri. FutureVault, finansal hizmetler ve varlık yönetimi organizasyonlarına yönelik güvenli belge alışverişi ve Dijital Kasa çözümlerinde sektör lideridir ve Kişisel Yaşam Yönetimi Kasası™ ve İş Hayatı Yönetimi Kasası™ ile belge ve bilgi yöneti...
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com, e-posta potansiyel müşterileri, analizler ve diğer birçok avantajdan yararlanmak için belgelerin bağlantılar aracılığıyla paylaşılmasına olanak tanıyan bir satış etkinleştirme aracıdır. Herkese açık olanlardan yalnızca doğrulanmış e-postalar veya şifreler aracılığıyla erişilebilenl...
My MX Data
mymxdata.com
My MX Data, işletmeler için optimize edilmiş son teknoloji ürünü bir dosya paylaşım platformudur. Hız ve verimlilik için tasarlanan MX, büyük, teknik dosyaları kolaylıkla işleyerek ultra hızlı yüklemeler sunar. Sürüm kontrolü için MX Distribute ve veri merkezli sohbetler için MX Conversations gibi b...
Everleagues
everleagues.com
Everleagues bir iletişim ve işbirliği platformudur. Yerel özelliklerin ve kurumsal düzeyde güvenliğin benzersiz karışımı, üretkenliği, işbirliğini, müşteri memnuniyetini ve karlılığı artıran kusursuz bir ofis içi ve müşteri hizmetleri deneyimi sunar. Sohbet, ses, video, dosya aktarımı, e-imza ve dah...
Pigeon
pigeondocuments.com
Müşteri belgelerinin toplanması kolay, düzenli ve güvenli hale getirildi. Güvercin belge toplama sürecinizi hızlandırır ve külfetli takip ihtiyacını ortadan kaldırır