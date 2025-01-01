Bulut Uyumluluk Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Bulut uyumluluk yazılımı, düzenleyici standartların karşılanmasını sağlar ve bulut altyapısı ve ağları için gerekli uyumluluk kontrollerini sağlar. Bu araçlar, sunucu kötü amaçlı yazılımları, kapsayıcı güvenlik açıkları ve ağa izinsiz girişler gibi tehditlere karşı koruma sağlamak için sürekli uyumluluk gerektiren bulut iş yükleri ve ağ etkinliklerine ilişkin görünürlüğü artırır. İşletmeler, bulut varlıklarının sürekli gözetimini sürdürmek ve bulut tabanlı tehdit riskini azaltmak için bulut uyumluluğu yazılımını kullanıyor. Etkili bir şekilde uygulandığında bu yazılım, kuruluş için her zaman en uygun güvenlik duruşunun korunmasına yardımcı olur.
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Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto, güvenlik uyumluluğunu otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir platformdur. Farklı standartlarla uyumu yönetir ve denetim süreçlerini hızlandırır.
Red Hat
redhat.com
Red Hat uygulaması, Linux ve bulut çözümleriyle kurumsal açık kaynak erişimi sağlayarak BT yönetimini kolaylaştırır.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
Drata
drata.com
Drata, güvenlik kontrollerini sürekli izleyen ve uyumluluk süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
Vanta
vanta.com
Vanta, şirketlerin güvenlik ve uyumluluk programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Sürekli izleme, otomasyon ve risk yönetimi sağlar.
JupiterOne
jupiterone.com
Jüpiterone, siber varlık verilerini toplayıp analiz ederek güvenlik ekiplerine saldırı yüzeylerini görselleştirme ve güvence altına alma imkanı sunan bir platformdur.
Qualys
qualys.com
Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
Solvo
solvo.cloud
Solvo, bulut güvenliği için uygulama, kimlik ve veri silolarını analiz ederek güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir platformdur. Ücretsiz deneme imkanı sunar.
BMC
bmc.com
BMC uygulaması, BT hizmet yönetimini otomatikleştirerek işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.
Hyperproof
hyperproof.app
Hyperproof, uyumluluk süreçlerini otomatikleştiren ve yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir platformdur. Güvenlik çerçeveleri arasında ölçeklenmesini sağlar.
Progress
progress.com
İlerleme uygulaması, dijital deneyimler geliştirmek için çeşitli platformlarda etkileşim oluşturan araçlar sunar.
SafeBase
safebase.io
SafeBase, kuruluşların güvenlik ve uyumluluk süreçlerini otomatikleştirip yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.
Coro
coro.net
Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security, hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Veri koruma ve uyum sertifikaları için çözümler sunar.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, bulut güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Sürekli tehdit izleme ve otomatik sorun giderme sağlar.
Securiti
securiti.ai
Securiti, veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için merkezi bir platform sunar. Veri keşfi, sınıflandırma ve izleme gibi işlevler içerir.
nOps
nops.io
nOps, AWS bulutunu optimize eden bir platformdur. Bulut maliyetlerini yönetir, analiz eder ve optimize ederken, kaynakların otomatik yönetimini sağlar.
Plerion
plerion.com
Plerion, AWS, Azure ve GCP üzerinde bulut güvenliği sağlar. Uygulama koruma, güvenlik duruşu yönetimi ve uyumluluk raporlama gibi işlevler sunar.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için tasarlanmış bir ağ güvenlik platformudur.
TrustCloud
trustcloud.ai
TrustCloud, uyum otomasyonu ve risk yönetimi için grafik tabanlı bir platformdur; kontrolleri, politikaları ve bilgi tabanını bir araya getirir.
Apptega
apptega.com
Apptega, siber güvenlik ve uyum yönetimi için risk tanımlama, değerlendirme ve raporlama süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Scytale
scytale.ai
Scytale, güvenlik standartlarına uyum sağlamayı ve sürdürmeyi basitleştiren otomatik bir uyumluluk platformudur. Gerçek zamanlı izleme, rehberlik ve politika şablonları sunar.
ContraForce
contraforce.com
ContraForce, MSP ve MSSP'ler için entegre bir siber güvenlik platformudur; güvenlik olaylarını yönetir, otomatikleştirir ve görünürlük sağlar.
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
NetApp BlueXP, hibrit bulut ortamlarında veri yönetimini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış bir bulut tabanlı yönetim platformudur.
Lightrun
lightrun.com
Lightrun, geliştiricilerin çalışma ortamlarında günlük, metrik ve iz görüntüleri eklemelerine olanak tanır, üretimde hata ayıklama ve izleme yapmalarını sağlar.
Cypago
cypago.com
Cypago, güvenlik ve GRC olgunluğunu artırmayı amaçlayan, SaaS mimarisi kullanan bir otomasyon platformudur.
Havoc Shield
havocshield.com
Havoc Shield, finans hizmetleri için bütünleşik bir siber güvenlik çözümüdür ve sektör güvenlik standartlarına uygun bir plan sunar.
Regulait
regulait.com
Regulait, uyumluluk süreçlerini kolaylaştıran ve yöneten bir uygulamadır. Kullanıcılara otomasyon, raporlama ve veri analizi sunar.
HighGround
highground.io
HighGround uygulaması, siber güvenliğinizi yönetmenizi sağlayan araçlar sunar. Siber Skor, entegrasyonlar ve uyum yönetimi ile güvenlik yatırımlarınızı destekler.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud üzerinde kimlik, erişim ve izin güvenliği sağlayan bir bulut güvenlik platformudur.
Kloudle
kloudle.com
Kloudle, AWS, GCP ve Kubernetes gibi bulut platformlarında 300'den fazla güvenlik sorununu tarayan bir bulut güvenlik tarayıcısıdır.
Carbide
carbidesecure.com
Carbide, hızlı büyüyen şirketlere bilgi güvenliği ve gizlilik yönetimi sunan bir platformdur. Sürekli izleme ve eğitim ile uyumluluk sağlar.
Strike Graph
strikegraph.com
Strike Graph, işletmelerin uyumluluk yönetimini ve güvenlik sertifikasyonlarını hızlı ve maliyet etkin bir şekilde sağlamalarına yardımcı olan bir platformdur.
Thoropass
thoropass.com
Thoropass, uyumluluk ve denetim yönetimi için otomatik kanıt toplama ve uzman rehberlik sağlayan bir platformdur.
Orca Security
orca.security
Orca Security, bulut ortamlarında riskleri belirleyen ve yöneten ajansız bir güvenlik platformudur; AWS, Azure, Google Cloud gibi birçok bulut hizmetini destekler.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica, bulut uygulamalarındaki güvenlik açıklarını tespit edip düzeltmek için geliştirilmiş bir bulut güvenlik platformudur.
Lacework
lacework.com
Lacework, bulut güvenliğini sağlam bir platform ile yöneterek, tehdit algılama, uyumluluk ve güvenlik açığı yönetimi sağlar.
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