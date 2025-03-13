Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Bulut Uyumluluk Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Bulut Uyumluluk Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Bulut uyumluluk yazılımı, düzenleyici standartların karşılanmasını sağlar ve bulut altyapısı ve ağları için gerekli uyumluluk kontrollerini sağlar. Bu araçlar, sunucu kötü amaçlı yazılımları, kapsayıcı güvenlik açıkları ve ağa izinsiz girişler gibi tehditlere karşı koruma sağlamak için sürekli uyumluluk gerektiren bulut iş yükleri ve ağ etkinliklerine ilişkin görünürlüğü artırır. İşletmeler, bulut varlıklarının sürekli gözetimini sürdürmek ve bulut tabanlı tehdit riskini azaltmak için bulut uyumluluğu yazılımını kullanıyor. Etkili bir şekilde uygulandığında bu yazılım, kuruluş için her zaman en uygun güvenlik duruşunun korunmasına yardımcı olur.

Yeni Uygulama Gönder


Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto, güvenlik uyumluluğunu otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir platformdur. Farklı standartlarla uyumu yönetir ve denetim süreçlerini hızlandırır.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Red Hat uygulaması, Linux ve bulut çözümleriyle kurumsal açık kaynak erişimi sağlayarak BT yönetimini kolaylaştırır.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.

Drata

Drata

drata.com

Drata, güvenlik kontrollerini sürekli izleyen ve uyumluluk süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta, şirketlerin güvenlik ve uyumluluk programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Sürekli izleme, otomasyon ve risk yönetimi sağlar.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

Jüpiterone, siber varlık verilerini toplayıp analiz ederek güvenlik ekiplerine saldırı yüzeylerini görselleştirme ve güvence altına alma imkanı sunan bir platformdur.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo, bulut güvenliği için uygulama, kimlik ve veri silolarını analiz ederek güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir platformdur. Ücretsiz deneme imkanı sunar.

BMC

BMC

bmc.com

BMC uygulaması, BT hizmet yönetimini otomatikleştirerek işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.app

Hyperproof, uyumluluk süreçlerini otomatikleştiren ve yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir platformdur. Güvenlik çerçeveleri arasında ölçeklenmesini sağlar.

Progress

Progress

progress.com

İlerleme uygulaması, dijital deneyimler geliştirmek için çeşitli platformlarda etkileşim oluşturan araçlar sunar.

SafeBase

SafeBase

safebase.io

SafeBase, kuruluşların güvenlik ve uyumluluk süreçlerini otomatikleştirip yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.

Coro

Coro

coro.net

Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Very Good Security, hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Veri koruma ve uyum sertifikaları için çözümler sunar.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize, bulut güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Sürekli tehdit izleme ve otomatik sorun giderme sağlar.

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti, veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için merkezi bir platform sunar. Veri keşfi, sınıflandırma ve izleme gibi işlevler içerir.

nOps

nOps

nops.io

nOps, AWS bulutunu optimize eden bir platformdur. Bulut maliyetlerini yönetir, analiz eder ve optimize ederken, kaynakların otomatik yönetimini sağlar.

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion, AWS, Azure ve GCP üzerinde bulut güvenliği sağlar. Uygulama koruma, güvenlik duruşu yönetimi ve uyumluluk raporlama gibi işlevler sunar.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için tasarlanmış bir ağ güvenlik platformudur.

TrustCloud

TrustCloud

trustcloud.ai

TrustCloud, uyum otomasyonu ve risk yönetimi için grafik tabanlı bir platformdur; kontrolleri, politikaları ve bilgi tabanını bir araya getirir.

Apptega

Apptega

apptega.com

Apptega, siber güvenlik ve uyum yönetimi için risk tanımlama, değerlendirme ve raporlama süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Scytale

Scytale

scytale.ai

Scytale, güvenlik standartlarına uyum sağlamayı ve sürdürmeyi basitleştiren otomatik bir uyumluluk platformudur. Gerçek zamanlı izleme, rehberlik ve politika şablonları sunar.

ContraForce

ContraForce

contraforce.com

ContraForce, MSP ve MSSP'ler için entegre bir siber güvenlik platformudur; güvenlik olaylarını yönetir, otomatikleştirir ve görünürlük sağlar.

NetApp BlueXP

NetApp BlueXP

bluexp.netapp.com

NetApp BlueXP, hibrit bulut ortamlarında veri yönetimini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış bir bulut tabanlı yönetim platformudur.

Lightrun

Lightrun

lightrun.com

Lightrun, geliştiricilerin çalışma ortamlarında günlük, metrik ve iz görüntüleri eklemelerine olanak tanır, üretimde hata ayıklama ve izleme yapmalarını sağlar.

Cypago

Cypago

cypago.com

Cypago, güvenlik ve GRC olgunluğunu artırmayı amaçlayan, SaaS mimarisi kullanan bir otomasyon platformudur.

Havoc Shield

Havoc Shield

havocshield.com

Havoc Shield, finans hizmetleri için bütünleşik bir siber güvenlik çözümüdür ve sektör güvenlik standartlarına uygun bir plan sunar.

Regulait

Regulait

regulait.com

Regulait, uyumluluk süreçlerini kolaylaştıran ve yöneten bir uygulamadır. Kullanıcılara otomasyon, raporlama ve veri analizi sunar.

HighGround

HighGround

highground.io

HighGround uygulaması, siber güvenliğinizi yönetmenizi sağlayan araçlar sunar. Siber Skor, entegrasyonlar ve uyum yönetimi ile güvenlik yatırımlarınızı destekler.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud üzerinde kimlik, erişim ve izin güvenliği sağlayan bir bulut güvenlik platformudur.

Kloudle

Kloudle

kloudle.com

Kloudle, AWS, GCP ve Kubernetes gibi bulut platformlarında 300'den fazla güvenlik sorununu tarayan bir bulut güvenlik tarayıcısıdır.

Carbide

Carbide

carbidesecure.com

Carbide, hızlı büyüyen şirketlere bilgi güvenliği ve gizlilik yönetimi sunan bir platformdur. Sürekli izleme ve eğitim ile uyumluluk sağlar.

Strike Graph

Strike Graph

strikegraph.com

Strike Graph, işletmelerin uyumluluk yönetimini ve güvenlik sertifikasyonlarını hızlı ve maliyet etkin bir şekilde sağlamalarına yardımcı olan bir platformdur.

Thoropass

Thoropass

thoropass.com

Thoropass, uyumluluk ve denetim yönetimi için otomatik kanıt toplama ve uzman rehberlik sağlayan bir platformdur.

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security, bulut ortamlarında riskleri belirleyen ve yöneten ajansız bir güvenlik platformudur; AWS, Azure, Google Cloud gibi birçok bulut hizmetini destekler.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica, bulut uygulamalarındaki güvenlik açıklarını tespit edip düzeltmek için geliştirilmiş bir bulut güvenlik platformudur.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework, bulut güvenliğini sağlam bir platform ile yöneterek, tehdit algılama, uyumluluk ve güvenlik açığı yönetimi sağlar.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.