Bulut Uyumluluk Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Bulut uyumluluk yazılımı, düzenleyici standartların karşılanmasını sağlar ve bulut altyapısı ve ağları için gerekli uyumluluk kontrollerini sağlar. Bu araçlar, sunucu kötü amaçlı yazılımları, kapsayıcı güvenlik açıkları ve ağa izinsiz girişler gibi tehditlere karşı koruma sağlamak için sürekli uyumluluk gerektiren bulut iş yükleri ve ağ etkinliklerine ilişkin görünürlüğü artırır. İşletmeler, bulut varlıklarının sürekli gözetimini sürdürmek ve bulut tabanlı tehdit riskini azaltmak için bulut uyumluluğu yazılımını kullanıyor. Etkili bir şekilde uygulandığında bu yazılım, kuruluş için her zaman en uygun güvenlik duruşunun korunmasına yardımcı olur.
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Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto, güvenlik uyumluluğunu otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir platformdur. Farklı standartlarla uyumu yönetir ve denetim süreçlerini hızlandırır.
Red Hat
redhat.com
Red Hat uygulaması, Linux ve bulut çözümleriyle kurumsal açık kaynak erişimi sağlayarak BT yönetimini kolaylaştırır.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
Drata
drata.com
Drata, güvenlik kontrollerini sürekli izleyen ve uyumluluk süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
Vanta
vanta.com
Vanta, şirketlerin güvenlik ve uyumluluk programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Sürekli izleme, otomasyon ve risk yönetimi sağlar.
JupiterOne
jupiterone.com
Jüpiterone, siber varlık verilerini toplayıp analiz ederek güvenlik ekiplerine saldırı yüzeylerini görselleştirme ve güvence altına alma imkanı sunan bir platformdur.
Qualys
qualys.com
Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
BMC
bmc.com
BMC uygulaması, BT hizmet yönetimini otomatikleştirerek işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.
Hyperproof
hyperproof.app
Hyperproof, uyumluluk süreçlerini otomatikleştiren ve yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir platformdur. Güvenlik çerçeveleri arasında ölçeklenmesini sağlar.
Progress
progress.com
İlerleme uygulaması, dijital deneyimler geliştirmek için çeşitli platformlarda etkileşim oluşturan araçlar sunar.
SafeBase
safebase.io
SafeBase, kuruluşların güvenlik ve uyumluluk süreçlerini otomatikleştirip yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Solvo
solvo.cloud
Solvo, bulut güvenliği için uygulama, kimlik ve veri silolarını analiz ederek güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir platformdur. Ücretsiz deneme imkanı sunar.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.
Coro
coro.net
Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security, hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Veri koruma ve uyum sertifikaları için çözümler sunar.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, bulut güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Sürekli tehdit izleme ve otomatik sorun giderme sağlar.
Securiti
securiti.ai
Securiti, veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için merkezi bir platform sunar. Veri keşfi, sınıflandırma ve izleme gibi işlevler içerir.
nOps
nops.io
nOps, AWS bulutunu optimize eden bir platformdur. Bulut maliyetlerini yönetir, analiz eder ve optimize ederken, kaynakların otomatik yönetimini sağlar.
Plerion
plerion.com
Plerion, AWS, Azure ve GCP üzerinde bulut güvenliği sağlar. Uygulama koruma, güvenlik duruşu yönetimi ve uyumluluk raporlama gibi işlevler sunar.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için tasarlanmış bir ağ güvenlik platformudur.
TrustCloud
trustcloud.ai
TrustCloud, uyum otomasyonu ve risk yönetimi için grafik tabanlı bir platformdur; kontrolleri, politikaları ve bilgi tabanını bir araya getirir.
Apptega
apptega.com
Apptega, siber güvenlik ve uyum yönetimi için risk tanımlama, değerlendirme ve raporlama süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Scytale
scytale.ai
Scytale, güvenlik standartlarına uyum sağlamayı ve sürdürmeyi basitleştiren otomatik bir uyumluluk platformudur. Gerçek zamanlı izleme, rehberlik ve politika şablonları sunar.
ContraForce
contraforce.com
Microsoft Güvenlik Hizmetlerinin kilidini açın. Hizmet sağlayıcılar için oluşturulmuş SecOps Hizmet Yönetimi Platformu ile tanışın. ContraForce ile çok kiracılı araştırma iş akışlarını düzenleyin, güvenlik olaylarının iyileştirilmesini otomatikleştirin ve güvenlik hizmetinde mükemmellik sunun.
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
Genelcilerle dolu bir dünyada NetApp bir uzmandır. Tek bir şeye odaklanır: işletmenizin verilerinizden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak. NetApp, güvendiğiniz kurumsal düzeyde veri hizmetlerini buluta, bulutun basit esnekliğini ise veri merkezine taşır. Sektör lideri çözümleri, çeşitli müşteri ortamlarında ve dünyanın en büyük genel bulutlarında çalışır. Bulut odaklı, veri merkezli bir yazılım şirketi olarak yalnızca NetApp, benzersiz veri yapınızı oluşturmanıza, bulutunuzu basitleştirip bağlamanıza ve doğru verileri, hizmetleri ve uygulamaları doğru kişilere her zaman, her yerde güvenli bir şekilde sunmanıza yardımcı olabilir.
Lightrun
lightrun.com
2021 Gartner Cool Vendor adlı Lightrun, geliştiricilerin talep üzerine gerçek zamanlı olarak üretim ve hazırlama ortamlarına güvenli bir şekilde günlükler, ölçümler ve izlemeler eklemesine olanak tanıyan IDE'de yerel bir gözlemlenebilirlik ve hata ayıklama platformu oluşturur. Düzeltme, yeniden dağıtım veya yeniden başlatma gerekmez. Geliştiriciler Lightrun'u aşağıdakiler de dahil olmak üzere çoklu kod düzeyinde gözlemlenebilirlik ihtiyaçları için kullanır: * Kod düzeyinde uyarılar (Java, Node.js, Python, .NET) * Özellik doğrulama * Üretimde test etme / hata ayıklama * Bulutta yerel uygulamalarda, Sunucusuz ve daha fazlasında sorun giderme * Log Optimizer(TM) aracılığıyla günlük optimizasyon yetenekleri Hataları yerel olarak yeniden üretme veya üretim sorunlarını gidermek için yeni günlükler veya ölçümler eklemek için yeni bir yazılım sürümü yayınlama ihtiyacını ortadan kaldırarak, Lightrun'un müşterileri sürekli olarak günlük kayıtlarını azaltır. MTTR'yi %50-60'a kadar artırın ve geliştirme üretkenliğini önemli ölçüde artırın. Azaltılması 1-2 hafta süren sorunları artık müşterilerimizin çözmesi ortalama bir saatten az sürüyor. Lightrun, yerel olarak çoğaltma veya yalnızca yeni günlükler veya ölçümler eklemek için yeni bir yazılım sürümü yayınlama gibi maliyetli geliştirici yaşam döngüsü işlemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak müşterilerimizin geliştiricilerine güç verir. Binlerce üretim sunucusunda yüksek 100K'larda QPS ile petabayt ölçekli iş yükleri çalıştıran müşterilerimiz arasında internet nüfusunun %44,5'ine ulaşan şirketler ve halka açık büyük siber güvenlik şirketleri yer alıyor.
Cypago
cypago.com
Devrim niteliğindeki Cypago Siber GRC Otomasyon (CGA) Platformu, SaaS mimarisinin ve gelişmiş Korelasyon Motorlarının, GenAI ve NLP tabanlı otomasyonun gücünü sezgisel bir kullanıcı deneyimiyle birleştirerek tüm güvenlik çerçeveleri ve BT ortamlarında tam kapsama sağlar. Platform, kuruluşların basitleştirilmiş işlevler arası iş akışları, azaltılmış manuel çabalar ve daha düşük maliyetler yoluyla güvenliği ve GRC olgunluğunu artırmasına olanak tanırken aynı zamanda müşterileri ve paydaşları nezdinde güveni güçlendirir.
Havoc Shield
havocshield.com
Havoc Shield, finans hizmetleri için bütünleşik bir siber güvenlik çözümüdür ve sektör güvenlik standartlarına uygun bir plan sunar.
Regulait
regulait.com
Regulait Compliance, uyumluluk süreçlerini basitleştiren ve kolaylaştıran, sanal yardım, işbirliği araçları, çoklu çerçeve uyumluluğu, belge otomasyonu, İK yönetimi, erişim kontrolü, satıcı gözetimi, varlık takibi ve daha fazlası gibi özellikler sunan bir dizi yerleşik araçtan oluşur. Regulait çerçeveden bağımsız olduğundan, her sektördeki düzenleyici ortamlarında gezinmek isteyen kuruluşlar için kapsamlı bir çözümdür. Regulait Compliance Suite'i kullanarak kuruluşlar, sağlam bir uyumluluk duruşunu korurken zamandan tasarruf edebilir, uyumluluk maliyetlerini azaltabilir ve riskleri en aza indirebilir.
HighGround
highground.io
İşletmenizi Siber tehditlere karşı güvenli hale getirmek için yönetim kurulunun baskısı altındasınız, ancak bunu yapmak için yeterli bütçeniz mi yok? HighGround, çeşitli güvenlik yönetimi özellikleriyle güvenlik deneyiminizin kontrolünü elinize almanızı sağlar. Siber güvenliğinizin tüm unsurlarını, neye ihtiyacınız olduğuna ve ne zaman ihtiyacınız olduğuna göre yönetmek için ihtiyacınız olan her şeye erişin. Temel özellikler arasında, güvenlik yatırımını haklı çıkarmanıza yardımcı olacak ve konunun uzmanı olmanızı sağlayacak Siber Puan, Entegrasyonlar, Siber Uyumluluk Yöneticisi ve ROI araçları yer alır. Bir Siber süper kahraman gibi hissedin ve karşılığında biraz daha iyi uyuyun.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security, lider bir genel bulut kimlik ve erişim yönetimi çözümleri sağlayıcısıdır. Her büyüklükteki işletmeyi güvenli ve kendinden emin bir şekilde yenilik yapma konusunda destekleme misyonuyla Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud platformlarında çalışan şirketler için kimlik, erişim ve izin güvenliği sağlar. Şirket, geliştiricilerin erişim ihtiyaçlarını kesintisiz olarak desteklerken tek tıklamayla en az ayrıcalık sağlayan Bulut İzinleri Güvenlik Duvarı'na öncülük etmesiyle ünlüdür. Çeşitli sektörlerdeki lider şirketlerin güvendiği Sonrai Security, bulut güvenliğinde yenilikçiliği ve mükemmelliği desteklemeye kararlıdır. Şirkete Bulut Operasyonları, Geliştirme ve Güvenlik Ekipleri güvenmektedir. Bulut İzinleri Güvenlik Duvarı, kullanılmayan tüm hassas izinleri kaldırır, kullanılmayan kimlikleri karantinaya alır ve kullanılmayan hizmetleri ve bölgeleri devre dışı bırakır; üstelik hepsi tek tıklamayla yapılır. Hassas izinleri kullanan tüm kimlikler erişimlerini sürdürdüğü ve yeni erişimler otomatik bir chatops iş akışı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde verildiği için iş kesintiye uğramaz. SecOps ekipleri en az ayrıcalık elde etmek için %97 daha az zaman harcıyor ve saldırı yüzeyini %92 oranında kesiyor. Sonrai CIEM+ çözümü, platform genelinde en az ayrıcalığa ulaştıktan sonra zararlı izin kombinasyonlarını keşfeder ve otomatik veya ayrıntılı iyileştirmeyle bunların oluşturdukları istenmeyen saldırı yollarını kapatır.
Kloudle
kloudle.com
Kloudle, AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes için bir bulut güvenlik tarayıcısıdır. Bulut hesaplarınızı, sunucularınızı, kümelerinizi 300'den fazla güvenlik sorununa karşı dakikalar içinde tarar. Geliştiriciler ve küçük ekipler için bulut güvenliğini zahmetsiz hale getiriyoruz. Açık kaynaklı tarayıcılarla karşılaştırıldığında Kloudle taramaları 30 Dakikadan kısa sürede tamamlanır. Yüklenecek veya yapılandırılacak hiçbir şey yok. Sorunlar ve bunların ciddiyeti hesaplanarak Kloudle, neyin düzeltilmesi gerektiğini anlamayı kolaylaştırır. Size yalnızca güvenlik sorunlarının listesini vermenin ötesine geçen Kloudle, tespit ettiği tüm güvenlik sorunlarını düzeltmek için basit adımlar sunar. Ayrıca bazı düzeltmeler için potansiyel tehlikeler de sağlar. Neyi düzeltip neyi düzeltmemeniz gerektiği konusunda doğru seçimi yapmanızı sağlar. Sorunları yanlış pozitif olarak işaretlemeye yönelik güçlü özellikler, raporları excel destekli csv formatında almak için rapor oluşturucu veya paylaşılması kolay PDF özellikleriyle Kloudle, kullanıcıları için bulut güvenliğini zahmetsiz hale getirmeye odaklanmıştır. Krediye dayalı kullandıkça öde modeliyle satın alma ve harcanan paranın karşılığını alma işlemi son derece sorunsuz ve endişesizdir. Kullanım vb. konularda asla endişelenmenize gerek yok. Taramaların fiyatları 30 dolardan başlıyor.
Carbide
carbidesecure.com
Carbide, hızla büyüyen şirketlerin sağlam bir güvenlik duruşu geliştirmesine ve sürdürmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir bilgi güvenliği ve gizlilik yönetimi platformudur. Güvenlik denetimlerini geçmek için kanıt toplarken ve güvenlik çerçevesi kontrollerini ve gereksinimlerini karşılarken zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmek için Carbide'ın sürekli bulut izlemesinden, Carbide Akademisi aracılığıyla platform içi güvenlik farkındalığı eğitiminden ve 100'den fazla teknik entegrasyondan yararlanın. "Onay kutusu tarzı" uyumluluk çözümlerinden farklı olarak, Carbide'ın desteklenen güvenlik çerçeveleri ile müşterilerin sürekli olarak güvenlik taahhütlerini oluşturmasına, uygulamasına ve kanıtlamasına olanak tanıyan evrensel en iyi uygulamalara dayanmaktadır: SOC 2, ISO, 27001, NIST 800-53 , NIST 800-171, FedRAMP, HIPAA ve daha fazlası. Carbide, güvenliği ve gizliliği kuruluşunuzun DNA'sına yerleştirmeyi kolaylaştırarak rekabet avantajınızı artırmanıza ve şirketinizin büyüme yörüngesini hızlandırmanıza yardımcı olabilir.
Strike Graph
strikegraph.com
Strike Graph, geleneksel denetim çözümlerine göre çok daha az maliyet ve zaman harcayarak gelir elde etmek ve müşterilerde güven oluşturmak için şirketlere ihtiyaç duydukları güvenlik sertifikalarını alma yetkisi veren bir uyumluluk operasyonu ve sertifikasyon platformudur.
Thoropass
thoropass.com
Thoropass (önceden Laika olarak biliniyordu) Denetçiyi içermeyen uyumluluk yazılımına güvenmek, motorsuz bir araba satın almak gibidir; güzel görünüyor ama sizi gitmeniz gereken yere götürmüyor. Thoropass, ihtiyacınız olan her şeyi sürprizler veya boşluklar olmadan size sunan tek uyumluluk ve denetim çözümüdür: şirket içi denetçiler ve tek bir süreç ve yerde kanıt toplama otomasyonu. İlk günden itibaren uyumluluk ve güvenlik duruşunuzu uygulamak, yönetmek ve izlemek için tek bir platform kullanırsınız; denetçi onaylı monitörlerimiz, deneyimli şirket içi denetçilerimizden biri tarafından yürütülen denetim için kanıtları otomatik olarak toplar. Otomasyon ve entegrasyonlar sayesinde, tek bir platformda tek bir denetimle SOC 1, SOC 2, HITRUST, ISO 2700X ve PCI dahil olmak üzere birden fazla çerçeveye uyumluluğu gösterebilirsiniz. Thoropass ile ortaklık kurarak, normalde karmaşık olan bir sürecin sorunsuz ve öngörülebilir olacağından emin olabilirsiniz; bu da maliyetleri azaltmanıza, güven oluşturmanıza ve işletmeniz için en önemli şeylere odaklanmanıza olanak tanır.
Orca Security
orca.security
Orca Bulut Güvenlik Platformu, AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud ve Oracle Cloud'u kapsayan bulut varlığınızdaki iş yükleri, yapılandırmalar ve kimliklerdeki riskleri ve uyumluluk sorunlarını tanımlar, önceliklendirir ve düzeltir. Orca, sektörün en kapsamlı bulut güvenliği çözümünü tek bir platformda sunarak çok noktalı çözümlerin dağıtılması ve sürdürülmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Orca öncelikle aracısızdır ve aracılara ihtiyaç duymadan bulut ortamınızda derin ve geniş görünürlük sağlayan Orca'nın patentli SideScanning™ teknolojisini kullanarak ortamınıza birkaç dakika içinde bağlanır. Ayrıca Orca, çalışma zamanı görünürlüğü ve kritik iş yüklerine yönelik koruma için üçüncü taraf aracılarla entegre olabilir. Orca, basitleştirilmiş araştırmalar ve hızlandırılmış iyileştirme için Üretken Yapay Zeka'dan yararlanma konusunda ön saflarda yer alıyor; gerekli beceri düzeylerini azaltıyor ve bulut güvenliğinden, DevOps'tan ve geliştirme ekiplerinin zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlarken güvenlik sonuçlarını da önemli ölçüde iyileştiriyor. Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) olarak Orca, CSPM, CWPP, CIEM, Güvenlik Açığı Yönetimi, Konteyner ve Kubernetes Güvenliği, DSPM, API Güvenliği, CDR, Çoklu Bulut Uyumluluğu, Sola Kaydırma dahil olmak üzere birçok nokta çözümünü tek bir platformda birleştirir. Güvenlik ve AI-SPM.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica, geliştirme aşamasından üretime kadar güvenlik açıklarını ortaya çıkaran ve düzelten, uygulamalarınızın güvenli ve uyumlu olmasını sağlayan, Cisco'nun güçlü bulut yerel uygulama koruma platformudur. Platform, grafik tabanlı teknoloji sayesinde görsel öngörülerin, kritik saldırı yollarının kilidini açabilir ve modern uygulamalarınızı birden fazla hibrit bulut platformunda korumak için iyileştirmeleri hızlandırabilir. https://www.panoptica.app adresini ziyaret edin Temel Özellikler: - Görünürlük ve Bağlam: Panoptica, saldırı yollarını tanımlayarak ve riskleri önceliklendirerek net görünürlük ve bağlam sunarak bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur. - Bütünsel ve Tam Kapsama: Panoptica'nın entegre güvenlik platformu aracılığıyla bulutta yerel ortamlarınızı zahmetsizce yönetin ve genellikle ayrı silo çözümlerinin kullanılmasından kaynaklanan boşlukları azaltın. - Gelişmiş Analiz: Potansiyel riskleri saldırganın bakış açısından tespit etmek için gelişmiş saldırı yolunu ve temel neden analizi tekniklerini kullanın. - Aracısız Tarama: Panoptica'nın aracısız teknolojisi her türlü bulut ortamını (Azure, AWS, GCP, Kubernetes veya bunların bir kombinasyonu) tarar. - Kapsamlı Görselleştirme: Bulut yığınınızın eksiksiz bir görsel temsili için varlıkları ve ilişkileri gelişmiş bir grafik veritabanına eşleyin. Avantajları - Gelişmiş CNAPP: Panoptica, Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu yeteneklerini geliştirir. - Çoklu Bulut Uyumluluğu: Çeşitli bulut platformlarında uyumluluğu sağlayın. - Uçtan Uca Görselleştirme: Bulut uygulama yığınınızın tamamına ilişkin öngörüler elde edin. - Dinamik İyileştirme: Sorunları etkili bir şekilde çözmek için dinamik teknikleri kullanın. - Artan Verimlilik: Güvenlik süreçlerini kolaylaştırın ve yanıt sürelerini kısaltın. - Azaltılmış Genel Giderler: Güvenliği optimize ederken kaynak harcamalarını en aza indirin.
Lacework
lacework.com
Lacework, orijinal ve lider veri odaklı bulutta yerel uygulama koruma platformunu (CNAPP) sunar. Bulutu oluşturma aşamasından çalıştırma aşamasına kadar güvence altına almak için yaklaşık 1.000 küresel yenilikçi, Lacework'e güveniyor. Lacework, müşterilere tek bir birleşik platformdan riskleri önceliklendirme, bilinen ve bilinmeyen tehditleri daha hızlı bulma, sürekli bulut uyumluluğu sağlama ve yavaşlamadan güvenli kod geliştirme olanağı sağlar. Lacework, 2017'deki kuruluşumuzdan bu yana, hem aracı tabanlı hem de aracısız yollarla mümkün olan en iyi güvenliği sağlamak için mümkün olduğunca fazla veriyi alıp kavrayacak tek bir bulut yerel platformu geliştiriyor. Birleşik platformumuz daha sonra bu verileri yaygın bulut kullanım örneklerini gerçekleştirmek için kullanır: duruş yönetimi, iş yükü koruması, güvenlik açığı yönetimi, uyumluluk, konteyner güvenliği ve daha fazlası. Müşteriler, geliri artırmak, ürünleri pazara daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde sunmak ve nokta güvenliği çözümlerini tek bir platformda birleştirmek için Lacework'e güveniyor. Platformumuz ortalama olarak 2 ila 5 noktalı araçların yerini alıyor. Patentli anormallik tespit teknolojimiz sayesinde müşterilerimiz uyarı sesinde ortalama 100:1 azalma elde ediyor. Ve Lacework kullanıcıları, bağlam açısından zengin uyarılarımızla %80 daha hızlı soruşturma deneyimi yaşadılar.
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