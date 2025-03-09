Thoropass

thoropass.com

Thoropass (önceden Laika olarak biliniyordu) Denetçiyi içermeyen uyumluluk yazılımına güvenmek, motorsuz bir araba satın almak gibidir; güzel görünüyor ama sizi gitmeniz gereken yere götürmüyor. Thoropass, ihtiyacınız olan her şeyi sürprizler veya boşluklar olmadan size sunan tek uyumluluk ve denetim çözümüdür: şirket içi denetçiler ve tek bir süreç ve yerde kanıt toplama otomasyonu. İlk günden itibaren uyumluluk ve güvenlik duruşunuzu uygulamak, yönetmek ve izlemek için tek bir platform kullanırsınız; denetçi onaylı monitörlerimiz, deneyimli şirket içi denetçilerimizden biri tarafından yürütülen denetim için kanıtları otomatik olarak toplar. Otomasyon ve entegrasyonlar sayesinde, tek bir platformda tek bir denetimle SOC 1, SOC 2, HITRUST, ISO 2700X ve PCI dahil olmak üzere birden fazla çerçeveye uyumluluğu gösterebilirsiniz. Thoropass ile ortaklık kurarak, normalde karmaşık olan bir sürecin sorunsuz ve öngörülebilir olacağından emin olabilirsiniz; bu da maliyetleri azaltmanıza, güven oluşturmanıza ve işletmeniz için en önemli şeylere odaklanmanıza olanak tanır.