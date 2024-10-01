Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bulut Uyumluluk Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gabon
Bulut uyumluluk yazılımı, düzenleyici standartların karşılanmasını sağlar ve bulut altyapısı ve ağları için gerekli uyumluluk kontrollerini sağlar. Bu araçlar, sunucu kötü amaçlı yazılımları, kapsayıcı güvenlik açıkları ve ağa izinsiz girişler gibi tehditlere karşı koruma sağlamak için sürekli uyumluluk gerektiren bulut iş yükleri ve ağ etkinliklerine ilişkin görünürlüğü artırır. İşletmeler, bulut varlıklarının sürekli gözetimini sürdürmek ve bulut tabanlı tehdit riskini azaltmak için bulut uyumluluğu yazılımını kullanıyor. Etkili bir şekilde uygulandığında bu yazılım, kuruluş için her zaman en uygun güvenlik duruşunun korunmasına yardımcı olur.
Yeni Uygulama Gönder
Wiz
wiz.io
Wiz, yeni bir işletim modelini etkinleştirerek Fortune 100'ün %40'ı da dahil olmak üzere müşteriler için bulut güvenliğini dönüştürüyor. Wiz ile kuruluşlar, bulut yaşam döngüsü boyunca güvenliği demokratikleştirerek geliştirme ekiplerine hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirme yapma olanağı sağlayab...
Sprinto
sprinto.com
#1 derecelendirilmiş güvenlik uyumluluğu otomasyon platformu Hiçbir şeyi bozmadan hızlı ilerleyin Dünyanın her yerindeki iddialı bulut şirketleri, güvenlik uyumluluk programlarını güçlendirmek ve güvenlik denetimlerinden hızlarını kesmeden geçmek için Sprinto'ya güveniyor. Entegrasyon öncelikli Otom...
Red Hat
redhat.com
Red Hat, yüksek performanslı Linux, hibrit bulut, uç ve Kubernetes teknolojilerini sunmak için topluluk destekli bir yaklaşım kullanan, dünyanın önde gelen kurumsal açık kaynak çözümleri sağlayıcısıdır.
Vanta
vanta.com
Hızla büyüyen binlerce şirket, güvenlik ve uyumluluk programlarını oluşturma, ölçeklendirme, yönetme ve sergileme konusunda ve denetimlere aylar değil, haftalar içinde hazırlanma konusunda Vanta'ya güveniyor. Vanta, SOC 2, ISO 27001, HIPAA ve çok daha fazlası gibi en çok talep gören güvenlik ve gizl...
Sophos Central
sophos.com
Sophos'un uyarlanabilir savunmaları ve hizmetinizdeki uzmanlığıyla kuruluşunuzu siber saldırılara karşı koruyun. İşletmenizin geleceğini güvenle koruyun.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşi...
Drata
drata.com
Üst düzey bir uyumluluk otomasyon platformu. Drata, başlamanıza, GRC'yi ölçeklendirmenize ve güvenlik ve uyumluluk programınızı geliştirmenize yardımcı olabilir. Drata, bir şirketin güvenlik kontrollerini sürekli olarak izleyen ve bunlara ilişkin kanıtları toplayan, aynı zamanda denetime hazırlığı ...
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR, siber riski ölçen, hepsi bir arada risk tabanlı bir güvenlik açığı yönetimi çözümüdür. Kuruluşlara risk durumlarına ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler verir ve riski azaltmak için uygulanabilir adımlar sağlar. Aynı zamanda siber güvenlik ve BT ekiplerine işbirliği yapabilecekleri ortak...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Çok İyi Güvenlik (VGS), hassas veriler üzerinde, verileri koruma maliyeti veya yükümlülüğü olmadan çalışmanıza olanak tanır. VGS ayrıca PCI, SOC2 ve diğer uyumluluk sertifikalarını almanıza da yardımcı olur. VGS, mevcut ürün veya sistemlerde hiçbir değişiklik yapmadan anahtar teslimi güvenlik sağlay...
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, uygulama yaşam döngüsü boyunca bulut yerel saldırılarını durdurur ve bunu garanti eden 1 milyon ABD doları tutarında Bulut Yerel Koruma Garantisine sahip tek şirkettir. Bulutta yerel güvenliğin öncüsü olan Aqua, müşterilerin işletmelerinin geleceğini inşa ederken riskleri azaltmaların...
BMC
bmc.com
BMC, karmaşık BT sorunlarına yönelik açık, ölçeklenebilir ve modüler çözümlerle müşterilerinin işletmelerini yönetmelerine ve yeniden keşfetmelerine yardımcı olur. BMC, geleceklerini yaratmak için Forbes Global 50'nin %86'sıyla ve dünya çapındaki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışıyor. İnova...
Solvo
solvo.cloud
Solvo, buluttaki yanlış yapılandırmaları ve güvenlik açıklarını proaktif olarak tespit edip azaltmak için uygulama, kimlik ve veri silolarını parçalayan çok boyutlu bir bulut güvenlik platformudur. Solvo'nun uyarlanabilir güvenlik yaklaşımı, sürekli bir tehdit keşfi, analizi ve önceliklendirme döngü...
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne, güvenlik ekiplerinin tüm saldırı yüzeyini tek bir platform üzerinden görebilmesi ve güvence altına alabilmesi için varlık verilerini sürekli olarak toplamak, bağlamak ve analiz etmek üzere tasarlanmış, siber güvenliğe yönelik bir siber varlık analiz platformudur.
Hyperproof
hyperproof.app
Uyumluluk Operasyonları Platformu. Ölçeklendirilecek Şekilde Tasarlandı. Sizin ve ekibinizin tüm güvenlik güvencesi ve uyumluluk çalışmalarınızı takip etmek için ihtiyaç duyduğu görünürlüğü, verimliliği ve tutarlılığı elde edin. Tek bir güvenlik çerçevesinden SOC 2, ISO 27001, NIST ve PCI dahil bir...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Uç noktadan buluta kadar birleşik bulut güvenliği. Tam görünürlük ve koruma için bulut güvenliğine yönelik birleşik aracı ve aracısız yaklaşım üzerine kurulu dünyanın tek CNAPP'si ile bulut ihlallerini durdurun ve ayrık nokta ürünlerini birleştirin. Bulutunuzu koruyoruz. Sen işini yürütürsün.
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS), kuruluşların görev açısından kritik uygulamalarını ve deneyimlerini geliştirmelerine ve devreye almalarının yanı sıra veri platformlarını, bulut ve BT altyapılarını etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan bir yazılım sağlar. Deneyimli, güvenilir bir sağlayıcı olarak ...
Coro
coro.net
Coro, yeni nesil bir siber güvenlik platformudur. Tüm şirketinizi güvence altına alan tek bir platform. Coro'yu kullandığınızda e-postayı, verileri, uç nokta cihazlarını, bulut uygulamalarını ve hatta kullanıcı etkinliğini korursunuz. Coro ile herkes siber güvenlik uzmanı olabilir. Coro'da uzmanlaşm...
Havoc Shield
havocshield.com
Finansal hizmetler için hepsi bir arada siber güvenlik çözümü. GLBA, FTC Korumaları, IRS Vergi Hazırlayıcısı, New York DFS ve diğer finans sektörünün güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı. Havoc Shield, hepsi bir arada bir platformda sektörle uyumlu bir plan, uzman rehberliği ve prof...
SafeBase
safebase.io
SafeBase, sorunsuz güvenlik incelemeleri için tasarlanmış lider Güven Merkezi Platformudur. Kurumsal düzeyde bir Güven Merkezi ile SafeBase, güvenlik inceleme sürecini otomatikleştirir ve şirketlerin güvenlik ve güven duruşlarını iletme biçimini dönüştürür. LinkedIn, Asana ve Jamf gibi hızlı büyüyen...
Plerion
plerion.com
Plerion, AWS, Azure ve GCP genelinde iş yüklerini destekleyen hepsi bir arada Bulut Güvenlik Platformu sağlar ve şunları sunar: - Bulutta Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) - Bulut Güvenliği Duruş Yönetimi (CSPM) - Bulut İş Yükü Koruma Platformu (CWPP) - Bulut Altyapı Yetki Yönetimi (CIEM) - Sa...
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için yerleşik ağ güvenliğine sahip sektörün tek konteyner güvenlik platformudur. Calico Cloud, en yaygın olarak benimsenen konteyner ağı ve güvenlik çözümü olan Calico Açık Kaynak üzerine kurulmuş...
Scytale
scytale.ai
Uyumluluk otomasyonunda dünya lideri olan Scytale, şirketlerin SOC 1, SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, PCI-DSS ve daha fazlası gibi güvenlik çerçeveleriyle hiç zorlanmadan uyumlu olmalarına ve uyumlu kalmalarına yardımcı oluyor. Uzmanlarımız uyumluluğu kolaylaştırmak, daha hızlı büyüme sağlamak ve müş...
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, size maksimum bulut uyumluluğu ve güvenliği sağlayan, kodsuz bir Bulut Güvenlik Mükemmeliyet Merkezidir. Mimari Tasarımdan Çalışma Zamanına kadar 360° Koruma elde edin. CludWize, sürekli olarak çalışan 1.000'den fazla kuralla bulut düzenlemelerini uygular, buluttaki güvenlik açıklarınızı ...
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
Genelcilerle dolu bir dünyada NetApp bir uzmandır. Tek bir şeye odaklandık: işletmenizin verilerinizden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak. NetApp, güvendiğiniz kurumsal düzeyde veri hizmetlerini buluta, bulutun basit esnekliğini ise veri merkezine taşır. Sektör lideri çözümlerimiz, çeşitl...
Securiti
securiti.ai
Securiti, verilerin ve GenAI'nin güvenli kullanımını sağlayan merkezi bir platform olan Veri Komuta Merkezi'nin öncüsüdür. Hibrit çoklu bulut ortamlarında birleşik veri zekası, kontroller ve orkestrasyon sağlar. Büyük küresel şirketler veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için Securiti'n...
Lightrun
lightrun.com
2021 Gartner Cool Vendor adlı Lightrun, geliştiricilerin talep üzerine gerçek zamanlı olarak üretim ve hazırlama ortamlarına güvenli bir şekilde günlükler, ölçümler ve izlemeler eklemesine olanak tanıyan IDE'de yerel bir gözlemlenebilirlik ve hata ayıklama platformu oluşturur. Düzeltme, yeniden dağı...
nOps
nops.io
nOps, bulut kullanımınızı, taahhütlerinizi ve harcamalarınızı tahsis etmenizi ve yönetmenizi kolaylaştıran bir AWS bulut optimizasyon platformudur. Platformumuz tüm bilgi işlemlerinizi akıllı bir şekilde otomatik olarak sağlar, böylece herhangi bir güvenilirlikten ödün vermeden mevcut en iyi fiyatla...
Regulait
regulait.com
Regulait Compliance, uyumluluk süreçlerini basitleştiren ve kolaylaştıran, sanal yardım, işbirliği araçları, çoklu çerçeve uyumluluğu, belge otomasyonu, İK yönetimi, erişim kontrolü, satıcı gözetimi, varlık takibi ve daha fazlası gibi özellikler sunan bir dizi yerleşik araçtan oluşur. Regulait çerçe...
HighGround
highground.io
İşletmenizi Siber tehditlere karşı güvenli hale getirmek için yönetim kurulunun baskısı altındasınız, ancak bunu yapmak için yeterli bütçeniz mi yok? HighGround, çeşitli güvenlik yönetimi özellikleriyle güvenlik deneyiminizin kontrolünü elinize almanızı sağlar. Siber güvenliğinizin tüm unsurlarını, ...
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security, lider bir genel bulut kimlik ve erişim yönetimi çözümleri sağlayıcısıdır. Her büyüklükteki işletmeyi güvenli ve kendinden emin bir şekilde yenilik yapma konusunda destekleme misyonuyla Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud platformlarında çalışan şirketler için kimlik, erişim ...
Kloudle
kloudle.com
Kloudle, AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes için bir bulut güvenlik tarayıcısıdır. Bulut hesaplarınızı, sunucularınızı, kümelerinizi 300'den fazla güvenlik sorununa karşı dakikalar içinde tarar. Geliştiriciler ve küçük ekipler için bulut güvenliğini zahmetsiz hale getiriyoruz. Açık kaynaklı tarayıcı...
Carbide
carbidesecure.com
Carbide, hızla büyüyen şirketlerin sağlam bir güvenlik duruşu geliştirmesine ve sürdürmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir bilgi güvenliği ve gizlilik yönetimi platformudur. Güvenlik denetimlerini geçmek için kanıt toplarken ve güvenlik çerçevesi kontrollerini ve gereksinimlerini karşılarken z...
TrustCloud
trustcloud.ai
Bir Güven Güvencesi platformu olarak TrustCloud®, kontrollerinizi, politikalarınızı ve bilgi tabanınızı silosuz tek bir uyumluluk otomasyonu ve risk yönetimi platformuna bağlayan birleşik, grafik tabanlı bir mimari kullanır. Uyumluluk ekiplerine şu konularda yardımcı oluyoruz: - Kontrolleri yönetme ...
Strike Graph
strikegraph.com
Strike Graph, geleneksel denetim çözümlerine göre çok daha az maliyet ve zaman harcayarak gelir elde etmek ve müşterilerde güven oluşturmak için şirketlere ihtiyaç duydukları güvenlik sertifikalarını alma yetkisi veren bir uyumluluk operasyonu ve sertifikasyon platformudur.
Apptega
apptega.com
Ölçeklenmeyen ve çok fazla manuel çaba gerektiren e-tablolardan bıktınız mı? Kendileri için çalıştığınız aşırı karmaşık BT GRC sistemleri tarafından engellendiniz mi? Apptega, siber güvenlik ve uyumluluk programınızı değerlendirmenizi, oluşturmanızı, yönetmenizi ve raporlamanızı kolaylaştıran siber ...
Thoropass
thoropass.com
Thoropass (önceden Laika olarak biliniyordu) Denetçiyi içermeyen uyumluluk yazılımına güvenmek, motorsuz bir araba satın almak gibidir; güzel görünüyor ama sizi gitmeniz gereken yere götürmüyor. Thoropass, ihtiyacınız olan her şeyi sürprizler veya boşluklar olmadan size sunan tek uyumluluk ve deneti...
Orca Security
orca.security
Orca Bulut Güvenlik Platformu, AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud ve Oracle Cloud'u kapsayan bulut varlığınızdaki iş yükleri, yapılandırmalar ve kimliklerdeki riskleri ve uyumluluk sorunlarını tanımlar, önceliklendirir ve düzeltir. Orca, sektörün en kapsamlı bulut güvenliği çözümünü...
ContraForce
contraforce.com
Microsoft Güvenlik Hizmetlerinin kilidini açın. Hizmet sağlayıcılar için oluşturulmuş SecOps Hizmet Yönetimi Platformu ile tanışın. ContraForce ile çok kiracılı araştırma iş akışlarını düzenleyin, güvenlik olaylarının iyileştirilmesini otomatikleştirin ve güvenlik hizmetinde mükemmellik sunun.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica, geliştirme aşamasından üretime kadar güvenlik açıklarını ortaya çıkaran ve düzelten, uygulamalarınızın güvenli ve uyumlu olmasını sağlayan, Cisco'nun güçlü bulut yerel uygulama koruma platformudur. Platform, grafik tabanlı teknoloji sayesinde görsel öngörülerin, kritik saldırı yollarının ...
Cypago
cypago.com
Devrim niteliğindeki Cypago Siber GRC Otomasyon (CGA) Platformu, SaaS mimarisinin ve gelişmiş Korelasyon Motorlarının, GenAI ve NLP tabanlı otomasyonun gücünü sezgisel bir kullanıcı deneyimiyle birleştirerek tüm güvenlik çerçeveleri ve BT ortamlarında tam kapsama sağlar. Platform, kuruluşların basit...
Lacework
lacework.com
Lacework, orijinal ve lider veri odaklı bulutta yerel uygulama koruma platformunu (CNAPP) sunar. Bulutu oluşturma aşamasından çalıştırma aşamasına kadar güvence altına almak için yaklaşık 1.000 küresel yenilikçi, Lacework'e güveniyor. Lacework, müşterilere tek bir birleşik platformdan riskleri öncel...