Bulut Uyumluluk Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burkina Faso

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bulut uyumluluk yazılımı, düzenleyici standartların karşılanmasını sağlar ve bulut altyapısı ve ağları için gerekli uyumluluk kontrollerini sağlar. Bu araçlar, sunucu kötü amaçlı yazılımları, kapsayıcı güvenlik açıkları ve ağa izinsiz girişler gibi tehditlere karşı koruma sağlamak için sürekli uyumluluk gerektiren bulut iş yükleri ve ağ etkinliklerine ilişkin görünürlüğü artırır. İşletmeler, bulut varlıklarının sürekli gözetimini sürdürmek ve bulut tabanlı tehdit riskini azaltmak için bulut uyumluluğu yazılımını kullanıyor. Etkili bir şekilde uygulandığında bu yazılım, kuruluş için her zaman en uygun güvenlik duruşunun korunmasına yardımcı olur.
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Strike Graph
strikegraph.com
Strike Graph, geleneksel denetim çözümlerine göre çok daha az maliyet ve zaman harcayarak gelir elde etmek ve müşterilerde güven oluşturmak için şirketlere ihtiyaç duydukları güvenlik sertifikalarını alma yetkisi veren bir uyumluluk operasyonu ve sertifikasyon platformudur.
ContraForce
contraforce.com
Microsoft Güvenlik Hizmetlerinin kilidini açın. Hizmet sağlayıcılar için oluşturulmuş SecOps Hizmet Yönetimi Platformu ile tanışın. ContraForce ile çok kiracılı araştırma iş akışlarını düzenleyin, güvenlik olaylarının iyileştirilmesini otomatikleştirin ve güvenlik hizmetinde mükemmellik sunun.
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS), kuruluşların görev açısından kritik uygulamalarını ve deneyimlerini geliştirmelerine ve devreye almalarının yanı sıra veri platformlarını, bulut ve BT altyapılarını etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan bir yazılım sağlar. Deneyimli, güvenilir bir sağlayıcı olarak teknoloji profesyonellerinin hayatını kolaylaştırıyoruz. Yüzbinlerce kuruluşta 4 milyondan fazla geliştirici ve teknoloji uzmanı Progress'e güveniyor. Daha fazlasını www.progress.com adresinden öğrenin ve bizi LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram'da takip edin.
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne, güvenlik ekiplerinin tüm saldırı yüzeyini tek bir platform üzerinden görebilmesi ve güvence altına alabilmesi için varlık verilerini sürekli olarak toplamak, bağlamak ve analiz etmek üzere tasarlanmış, siber güvenliğe yönelik bir siber varlık analiz platformudur.
CrowdStrike
crowdstrike.com
Uç noktadan buluta kadar birleşik bulut güvenliği. Tam görünürlük ve koruma için bulut güvenliğine yönelik birleşik aracı ve aracısız yaklaşım üzerine kurulu dünyanın tek CNAPP'si ile bulut ihlallerini durdurun ve ayrık nokta ürünlerini birleştirin. Bulutunuzu koruyoruz. Sen işini yürütürsün.
Orca Security
orca.security
Orca Bulut Güvenlik Platformu, AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud ve Oracle Cloud'u kapsayan bulut varlığınızdaki iş yükleri, yapılandırmalar ve kimliklerdeki riskleri ve uyumluluk sorunlarını tanımlar, önceliklendirir ve düzeltir. Orca, sektörün en kapsamlı bulut güvenliği çözümünü tek bir platformda sunarak çok noktalı çözümlerin dağıtılması ve sürdürülmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Orca öncelikle aracısızdır ve aracılara ihtiyaç duymadan bulut ortamınızda derin ve geniş görünürlük sağlayan Orca'nın patentli SideScanning™ teknolojisini kullanarak ortamınıza birkaç dakika içinde bağlanır. Ayrıca Orca, çalışma zamanı görünürlüğü ve kritik iş yüklerine yönelik koruma için üçüncü taraf aracılarla entegre olabilir. Orca, basitleştirilmiş araştırmalar ve hızlandırılmış iyileştirme için Üretken Yapay Zeka'dan yararlanma konusunda ön saflarda yer alıyor; gerekli beceri düzeylerini azaltıyor ve bulut güvenliğinden, DevOps'tan ve geliştirme ekiplerinin zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlarken güvenlik sonuçlarını da önemli ölçüde iyileştiriyor. Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) olarak Orca, CSPM, CWPP, CIEM, Güvenlik Açığı Yönetimi, Konteyner ve Kubernetes Güvenliği, DSPM, API Güvenliği, CDR, Çoklu Bulut Uyumluluğu, Sola Kaydırma dahil olmak üzere birçok nokta çözümünü tek bir platformda birleştirir. Güvenlik ve AI-SPM.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, size maksimum bulut uyumluluğu ve güvenliği sağlayan, kodsuz bir Bulut Güvenlik Mükemmeliyet Merkezidir. Mimari Tasarımdan Çalışma Zamanına kadar 360° Koruma elde edin. CludWize, sürekli olarak çalışan 1.000'den fazla kuralla bulut düzenlemelerini uygular, buluttaki güvenlik açıklarınızı tarar ve bunları otomatik olarak düzeltir. Benzersiz araştırma grafiği motorumuzla bulut sorunlarını günler ve haftalar yerine dakikalar içinde tespit edip düzeltebilirsiniz. Bu bütünsel çözüm, bir kara kutu web uygulaması sızma testi, gelişmiş IAM (kimlik erişim yönetimi), IaC (kod olarak altyapı) risk taraması, Veri Güvenliği Duruş Yönetimi ve daha fazlasını sunar. Her şeyi tek bir yerde toplayabilecekken neden birçok araçla uğraşasınız ki? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Thoropass
thoropass.com
Thoropass (önceden Laika olarak biliniyordu) Denetçiyi içermeyen uyumluluk yazılımına güvenmek, motorsuz bir araba satın almak gibidir; güzel görünüyor ama sizi gitmeniz gereken yere götürmüyor. Thoropass, ihtiyacınız olan her şeyi sürprizler veya boşluklar olmadan size sunan tek uyumluluk ve denetim çözümüdür: şirket içi denetçiler ve tek bir süreç ve yerde kanıt toplama otomasyonu. İlk günden itibaren uyumluluk ve güvenlik duruşunuzu uygulamak, yönetmek ve izlemek için tek bir platform kullanırsınız; denetçi onaylı monitörlerimiz, deneyimli şirket içi denetçilerimizden biri tarafından yürütülen denetim için kanıtları otomatik olarak toplar. Otomasyon ve entegrasyonlar sayesinde, tek bir platformda tek bir denetimle SOC 1, SOC 2, HITRUST, ISO 2700X ve PCI dahil olmak üzere birden fazla çerçeveye uyumluluğu gösterebilirsiniz. Thoropass ile ortaklık kurarak, normalde karmaşık olan bir sürecin sorunsuz ve öngörülebilir olacağından emin olabilirsiniz; bu da maliyetleri azaltmanıza, güven oluşturmanıza ve işletmeniz için en önemli şeylere odaklanmanıza olanak tanır.
Coro
coro.net
Coro, yeni nesil bir siber güvenlik platformudur. Tüm şirketinizi güvence altına alan tek bir platform. Coro'yu kullandığınızda e-postayı, verileri, uç nokta cihazlarını, bulut uygulamalarını ve hatta kullanıcı etkinliğini korursunuz. Coro ile herkes siber güvenlik uzmanı olabilir. Coro'da uzmanlaşmak birkaç dakikanızı alır ve siber güvenliği yapılacaklar listenizden kaldırmak için tasarlanmıştır. Coro, işi sizin için yapan yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Yapay zekamız tehditlerin %95'ini ortadan kaldırır; geri kalanını Coro'nun benzersiz Tek Tıklamayla Çözme özelliğiyle halledebilirsiniz. Coro, boyutunuz ne olursa olsun, kurumsal düzeyde siber güvenliğe hakkınız olduğuna inanıyor. Daha önce hiç görmediğiniz bir siber güvenlik elde edin. Coro'yu bugün deneyin.
Scytale
scytale.ai
Uyumluluk otomasyonunda dünya lideri olan Scytale, şirketlerin SOC 1, SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, PCI-DSS ve daha fazlası gibi güvenlik çerçeveleriyle hiç zorlanmadan uyumlu olmalarına ve uyumlu kalmalarına yardımcı oluyor. Uzmanlarımız uyumluluğu kolaylaştırmak, daha hızlı büyüme sağlamak ve müşteri güvenini artırmak için kişiselleştirilmiş rehberlik sunar. Scytale, sızma testi ve yapay zeka güvenlik anketleri gibi diğer önemli çözümleri içeren tek eksiksiz uyumluluk merkezidir.
Apptega
apptega.com
Ölçeklenmeyen ve çok fazla manuel çaba gerektiren e-tablolardan bıktınız mı? Kendileri için çalıştığınız aşırı karmaşık BT GRC sistemleri tarafından engellendiniz mi? Apptega, siber güvenlik ve uyumluluk programınızı değerlendirmenizi, oluşturmanızı, yönetmenizi ve raporlamanızı kolaylaştıran siber güvenlik ve uyumluluk yönetimi platformudur. Tüm sektörlerdeki kuruluşlar ve MSSP'ler, siber güvenlik ve uyumluluk zorluklarını diğer yaklaşımlardan daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde karşılamak için Apptega'ya güveniyor. SOC 2, NIST, CMMC, ISO, CIS, PCI, GDPR, HIPAA ve daha fazlasını içeren 25'ten fazla çerçeve içerir ve programınızı aşağıdakilerle yönetebilirsiniz: - Çok Kiracılı - Değerlendirmeler - Uyumluluk Puanlaması - Risk Yönetimi - Satıcı Risk Yönetimi - Denetim Yönetimi - Raporlama - Entegrasyonlar
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
Genelcilerle dolu bir dünyada NetApp bir uzmandır. Tek bir şeye odaklanır: işletmenizin verilerinizden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak. NetApp, güvendiğiniz kurumsal düzeyde veri hizmetlerini buluta, bulutun basit esnekliğini ise veri merkezine taşır. Sektör lideri çözümleri, çeşitli müşteri ortamlarında ve dünyanın en büyük genel bulutlarında çalışır. Bulut odaklı, veri merkezli bir yazılım şirketi olarak yalnızca NetApp, benzersiz veri yapınızı oluşturmanıza, bulutunuzu basitleştirip bağlamanıza ve doğru verileri, hizmetleri ve uygulamaları doğru kişilere her zaman, her yerde güvenli bir şekilde sunmanıza yardımcı olabilir.
TrustCloud
trustcloud.ai
Bir Güven Güvencesi platformu olarak TrustCloud®, kontrollerinizi, politikalarınızı ve bilgi tabanınızı silosuz tek bir uyumluluk otomasyonu ve risk yönetimi platformuna bağlayan birleşik, grafik tabanlı bir mimari kullanır. Uyumluluk ekiplerine şu konularda yardımcı oluyoruz: - Kontrolleri yönetme ve denetimlere hazırlanma maliyetini ve süresini azaltın - Daha hızlı güvenlik incelemeleriyle satış anlaşmalarını hızlandırın - Riski yönetin ve ölçün CISO'lara şu konularda yardımcı oluyoruz: - Kurumsal ve kişisel sorumluluğu azaltın - Kontrol durumu ve uyumluluk denetimlerini programlı bir şekilde ölçün ve raporlayın , müşteri taahhütleri ve risk - Yönetim kurulunun ve liderliğin stratejik ortakları olun TrustCloud, düzenlemeler değiştikçe ve işletmeniz büyüdükçe hedeflerinizi dinamik olarak kapsayan hızlı, uygun fiyatlı ve doğru bir uyumluluk ve risk yönetimi platformudur.
Carbide
carbidesecure.com
Carbide, hızla büyüyen şirketlerin sağlam bir güvenlik duruşu geliştirmesine ve sürdürmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir bilgi güvenliği ve gizlilik yönetimi platformudur. Güvenlik denetimlerini geçmek için kanıt toplarken ve güvenlik çerçevesi kontrollerini ve gereksinimlerini karşılarken zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmek için Carbide'ın sürekli bulut izlemesinden, Carbide Akademisi aracılığıyla platform içi güvenlik farkındalığı eğitiminden ve 100'den fazla teknik entegrasyondan yararlanın. "Onay kutusu tarzı" uyumluluk çözümlerinden farklı olarak, Carbide'ın desteklenen güvenlik çerçeveleri ile müşterilerin sürekli olarak güvenlik taahhütlerini oluşturmasına, uygulamasına ve kanıtlamasına olanak tanıyan evrensel en iyi uygulamalara dayanmaktadır: SOC 2, ISO, 27001, NIST 800-53 , NIST 800-171, FedRAMP, HIPAA ve daha fazlası. Carbide, güvenliği ve gizliliği kuruluşunuzun DNA'sına yerleştirmeyi kolaylaştırarak rekabet avantajınızı artırmanıza ve şirketinizin büyüme yörüngesini hızlandırmanıza yardımcı olabilir.
Kloudle
kloudle.com
Kloudle, AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes için bir bulut güvenlik tarayıcısıdır. Bulut hesaplarınızı, sunucularınızı, kümelerinizi 300'den fazla güvenlik sorununa karşı dakikalar içinde tarar. Geliştiriciler ve küçük ekipler için bulut güvenliğini zahmetsiz hale getiriyoruz. Açık kaynaklı tarayıcılarla karşılaştırıldığında Kloudle taramaları 30 Dakikadan kısa sürede tamamlanır. Yüklenecek veya yapılandırılacak hiçbir şey yok. Sorunlar ve bunların ciddiyeti hesaplanarak Kloudle, neyin düzeltilmesi gerektiğini anlamayı kolaylaştırır. Size yalnızca güvenlik sorunlarının listesini vermenin ötesine geçen Kloudle, tespit ettiği tüm güvenlik sorunlarını düzeltmek için basit adımlar sunar. Ayrıca bazı düzeltmeler için potansiyel tehlikeler de sağlar. Neyi düzeltip neyi düzeltmemeniz gerektiği konusunda doğru seçimi yapmanızı sağlar. Sorunları yanlış pozitif olarak işaretlemeye yönelik güçlü özellikler, raporları excel destekli csv formatında almak için rapor oluşturucu veya paylaşılması kolay PDF özellikleriyle Kloudle, kullanıcıları için bulut güvenliğini zahmetsiz hale getirmeye odaklanmıştır. Krediye dayalı kullandıkça öde modeliyle satın alma ve harcanan paranın karşılığını alma işlemi son derece sorunsuz ve endişesizdir. Kullanım vb. konularda asla endişelenmenize gerek yok. Taramaların fiyatları 30 dolardan başlıyor.
Solvo
solvo.cloud
Solvo, buluttaki yanlış yapılandırmaları ve güvenlik açıklarını proaktif olarak tespit edip azaltmak için uygulama, kimlik ve veri silolarını parçalayan çok boyutlu bir bulut güvenlik platformudur. Solvo'nun uyarlanabilir güvenlik yaklaşımı, sürekli bir tehdit keşfi, analizi ve önceliklendirme döngüsüne ve ardından en az ayrıcalıklı politika optimizasyonu, doğrulama ve izlemeye dayanır. Ücretsiz bir demo rezervasyonu yapın: https://www.solvo.cloud/request-a-demo/ Solvo'yu 14 gün boyunca ücretsiz deneyin: https://www.solvo.cloud/freetrial/
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için yerleşik ağ güvenliğine sahip sektörün tek konteyner güvenlik platformudur. Calico Cloud, en yaygın olarak benimsenen konteyner ağı ve güvenlik çözümü olan Calico Açık Kaynak üzerine kurulmuştur.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security, lider bir genel bulut kimlik ve erişim yönetimi çözümleri sağlayıcısıdır. Her büyüklükteki işletmeyi güvenli ve kendinden emin bir şekilde yenilik yapma konusunda destekleme misyonuyla Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud platformlarında çalışan şirketler için kimlik, erişim ve izin güvenliği sağlar. Şirket, geliştiricilerin erişim ihtiyaçlarını kesintisiz olarak desteklerken tek tıklamayla en az ayrıcalık sağlayan Bulut İzinleri Güvenlik Duvarı'na öncülük etmesiyle ünlüdür. Çeşitli sektörlerdeki lider şirketlerin güvendiği Sonrai Security, bulut güvenliğinde yenilikçiliği ve mükemmelliği desteklemeye kararlıdır. Şirkete Bulut Operasyonları, Geliştirme ve Güvenlik Ekipleri güvenmektedir. Bulut İzinleri Güvenlik Duvarı, kullanılmayan tüm hassas izinleri kaldırır, kullanılmayan kimlikleri karantinaya alır ve kullanılmayan hizmetleri ve bölgeleri devre dışı bırakır; üstelik hepsi tek tıklamayla yapılır. Hassas izinleri kullanan tüm kimlikler erişimlerini sürdürdüğü ve yeni erişimler otomatik bir chatops iş akışı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde verildiği için iş kesintiye uğramaz. SecOps ekipleri en az ayrıcalık elde etmek için %97 daha az zaman harcıyor ve saldırı yüzeyini %92 oranında kesiyor. Sonrai CIEM+ çözümü, platform genelinde en az ayrıcalığa ulaştıktan sonra zararlı izin kombinasyonlarını keşfeder ve otomatik veya ayrıntılı iyileştirmeyle bunların oluşturdukları istenmeyen saldırı yollarını kapatır.
HighGround
highground.io
İşletmenizi Siber tehditlere karşı güvenli hale getirmek için yönetim kurulunun baskısı altındasınız, ancak bunu yapmak için yeterli bütçeniz mi yok? HighGround, çeşitli güvenlik yönetimi özellikleriyle güvenlik deneyiminizin kontrolünü elinize almanızı sağlar. Siber güvenliğinizin tüm unsurlarını, neye ihtiyacınız olduğuna ve ne zaman ihtiyacınız olduğuna göre yönetmek için ihtiyacınız olan her şeye erişin. Temel özellikler arasında, güvenlik yatırımını haklı çıkarmanıza yardımcı olacak ve konunun uzmanı olmanızı sağlayacak Siber Puan, Entegrasyonlar, Siber Uyumluluk Yöneticisi ve ROI araçları yer alır. Bir Siber süper kahraman gibi hissedin ve karşılığında biraz daha iyi uyuyun.
Plerion
plerion.com
Plerion, AWS, Azure ve GCP genelinde iş yüklerini destekleyen hepsi bir arada Bulut Güvenlik Platformu sağlar ve şunları sunar: - Bulutta Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) - Bulut Güvenliği Duruş Yönetimi (CSPM) - Bulut İş Yükü Koruma Platformu (CWPP) - Bulut Altyapı Yetki Yönetimi (CIEM) - Saldırı Yolu Analizi - Bulut Varlık Envanteri - Bulut Algılama ve Yanıt (CDR) - Yazılım Malzeme Listesi (SBOM) - Sola Kaydırma Güvenliği - Plerion'un risk odaklı, tehdit odaklı kapsamlı ve sürekli uyumluluk raporlaması ve bağlama duyarlı yaklaşım, kuruluşların siloları ortadan kaldırmasına, uyarı yorgunluğunu azaltmasına ve en önemli bulut güvenliği risklerini ortadan kaldırmasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi için https://plerion.com/ adresini ziyaret edin.
Regulait
regulait.com
Regulait Compliance, uyumluluk süreçlerini basitleştiren ve kolaylaştıran, sanal yardım, işbirliği araçları, çoklu çerçeve uyumluluğu, belge otomasyonu, İK yönetimi, erişim kontrolü, satıcı gözetimi, varlık takibi ve daha fazlası gibi özellikler sunan bir dizi yerleşik araçtan oluşur. Regulait çerçeveden bağımsız olduğundan, her sektördeki düzenleyici ortamlarında gezinmek isteyen kuruluşlar için kapsamlı bir çözümdür. Regulait Compliance Suite'i kullanarak kuruluşlar, sağlam bir uyumluluk duruşunu korurken zamandan tasarruf edebilir, uyumluluk maliyetlerini azaltabilir ve riskleri en aza indirebilir.
Drata
drata.com
Üst düzey bir uyumluluk otomasyon platformu. Drata, başlamanıza, GRC'yi ölçeklendirmenize ve güvenlik ve uyumluluk programınızı geliştirmenize yardımcı olabilir. Drata, bir şirketin güvenlik kontrollerini sürekli olarak izleyen ve bunlara ilişkin kanıtları toplayan, aynı zamanda denetime hazırlığı sağlamak için iş akışlarını kolaylaştıran bir güvenlik ve uyumluluk otomasyon platformudur.
Hyperproof
hyperproof.app
Uyumluluk Operasyonları Platformu. Ölçeklendirilecek Şekilde Tasarlandı. Sizin ve ekibinizin tüm güvenlik güvencesi ve uyumluluk çalışmalarınızı takip etmek için ihtiyaç duyduğu görünürlüğü, verimliliği ve tutarlılığı elde edin. Tek bir güvenlik çerçevesinden SOC 2, ISO 27001, NIST ve PCI dahil birçok güvenlik çerçevesine verimli bir şekilde büyümenize yardımcı olacak otomatik uyumluluk yönetimi yazılımı.
Lacework
lacework.com
Lacework, orijinal ve lider veri odaklı bulutta yerel uygulama koruma platformunu (CNAPP) sunar. Bulutu oluşturma aşamasından çalıştırma aşamasına kadar güvence altına almak için yaklaşık 1.000 küresel yenilikçi, Lacework'e güveniyor. Lacework, müşterilere tek bir birleşik platformdan riskleri önceliklendirme, bilinen ve bilinmeyen tehditleri daha hızlı bulma, sürekli bulut uyumluluğu sağlama ve yavaşlamadan güvenli kod geliştirme olanağı sağlar. Lacework, 2017'deki kuruluşumuzdan bu yana, hem aracı tabanlı hem de aracısız yollarla mümkün olan en iyi güvenliği sağlamak için mümkün olduğunca fazla veriyi alıp kavrayacak tek bir bulut yerel platformu geliştiriyor. Birleşik platformumuz daha sonra bu verileri yaygın bulut kullanım örneklerini gerçekleştirmek için kullanır: duruş yönetimi, iş yükü koruması, güvenlik açığı yönetimi, uyumluluk, konteyner güvenliği ve daha fazlası. Müşteriler, geliri artırmak, ürünleri pazara daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde sunmak ve nokta güvenliği çözümlerini tek bir platformda birleştirmek için Lacework'e güveniyor. Platformumuz ortalama olarak 2 ila 5 noktalı araçların yerini alıyor. Patentli anormallik tespit teknolojimiz sayesinde müşterilerimiz uyarı sesinde ortalama 100:1 azalma elde ediyor. Ve Lacework kullanıcıları, bağlam açısından zengin uyarılarımızla %80 daha hızlı soruşturma deneyimi yaşadılar.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşivleme.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR, siber riski ölçen, hepsi bir arada risk tabanlı bir güvenlik açığı yönetimi çözümüdür. Kuruluşlara risk durumlarına ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler verir ve riski azaltmak için uygulanabilir adımlar sağlar. Aynı zamanda siber güvenlik ve BT ekiplerine işbirliği yapabilecekleri ortak bir platform ve otomatik iyileştirme ve ServiceNow gibi ITSM çözümleriyle entegrasyonlarla tehditlere yanıt vermek için kodsuz iş akışlarını hızlı bir şekilde hizalama ve otomatikleştirme gücü sağlar.
Sophos Central
sophos.com
Sophos'un uyarlanabilir savunmaları ve hizmetinizdeki uzmanlığıyla kuruluşunuzu siber saldırılara karşı koruyun. İşletmenizin geleceğini güvenle koruyun.
Vanta
vanta.com
Hızla büyüyen binlerce şirket, güvenlik ve uyumluluk programlarını oluşturma, ölçeklendirme, yönetme ve sergileme konusunda ve denetimlere aylar değil, haftalar içinde hazırlanma konusunda Vanta'ya güveniyor. Vanta, SOC 2, ISO 27001, HIPAA ve çok daha fazlası gibi en çok talep gören güvenlik ve gizlilik çerçevelerini sunarak şirketlerin büyümeyi hızlandırmak, verimli uyumluluk süreçleri oluşturmak, işlerine yönelik riskleri azaltmak ve daha fazlasını oluşturmak için ihtiyaç duydukları raporları almalarına yardımcı olur. dış paydaşlara güven. Mevcut araçlarınızı Vanta'ya bağlayın, boşlukları düzeltmek için öngörülen yönergeleri izleyin ve ardından denetimi tamamlamak için Vanta tarafından denetlenen bir denetçiyle çalışın.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Çok İyi Güvenlik (VGS), verilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin maliyet veya yükümlülük olmaksızın hassas veriler üzerinde çalışmasına olanak tanır. VGS ayrıca PCI, SOC2 ve diğer uyumluluk sertifikalarını almasına da yardımcı olur. VGS, mevcut ürün veya sistemlerde hiçbir değişiklik yapmadan anahtar teslimi güvenlik sağlayan hassas bir veri saklayıcıdır. Pazara sunma süresini hızlandırır ve hassas verilerin kullanımını basitleştirirken ihlal riskini de ortadan kaldırır. Sonuçta bilgisayar korsanları orada olmayan bir şeyi çalamaz. VGS, ödeme tokenizasyonunda dünya lideridir. Kartlar, banka hesapları ve dijital cüzdanlardaki hassas ödeme verilerini depolamak ve zenginleştirmek için tüccarlar, fintech'ler ve bankalar da dahil olmak üzere Fortune 500 kuruluşları tarafından güveniliyor. Küresel olarak yönetilen 4 milyardan fazla token ile VGS, şekillendirilebilir bir kart yönetimi platformu, PCI uyumlu kasa ve ağ tokenleri, hesap güncelleyici ve kart özellikleri gibi ağ katma değerli hizmetleri içeren bir çözüm paketi sunar. Çözümleri, mevcut teknoloji yığınlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olurken, daha yüksek yetkilendirme oranları, sahtekarlığı azaltma ve operasyonel verimlilikle geliri artırır. Tüm ABD kartlarının %70'ini depolar ve çoklu PSP yönetimi, orkestrasyon etkinleştirme, PCI uyumluluğu ve PII koruması dahil olmak üzere kritik ödeme kabulü zorluklarını çözer. VGS, müşterilere ödeme verilerine ilişkin sahiplik, kontrol ve içgörü sağlayarak sektörler genelinde büyümeyi ve kullanıcı deneyimlerini artırır.
Wiz
wiz.io
Wiz, yeni bir işletim modelini etkinleştirerek Fortune 100'ün %40'ı da dahil olmak üzere müşteriler için bulut güvenliğini dönüştürüyor. Wiz ile kuruluşlar, bulut yaşam döngüsü boyunca güvenliği demokratikleştirerek geliştirme ekiplerine hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirme yapma olanağı sağlayabilir. Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) görünürlüğü, risk önceliklendirmesini ve iş çevikliğini artırır ve müşteri incelemelerine göre 1 numaradır. Wiz'in CNAPP'si, CSPM, KSPM, CWPP, güvenlik açığı yönetimi, IaC tarama, CIEM, DSPM, Konteyner güvenliği, AI SPM, Kod güvenliği ve CDR dahil olmak üzere gerçek anlamda entegre bir platformda birden fazla bulut güvenlik çözümündeki riskleri tek bir platformda birleştirir ve ilişkilendirir. Yüzde 40'ı Fortune 100'de yer alan dünya çapındaki yüzlerce kuruluş, bulut ortamlarındaki kritik riskleri hızla tespit edip ortadan kaldırıyor. Müşterileri arasında Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid ve agoda yer alıyor. Wiz, Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed ve Aglaé tarafından desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için https://www.wiz.io adresini ziyaret edin.
Sprinto
sprinto.com
#1 derecelendirilmiş güvenlik uyumluluğu otomasyon platformu Hiçbir şeyi bozmadan hızlı ilerleyin Dünyanın her yerindeki iddialı bulut şirketleri, güvenlik uyumluluk programlarını güçlendirmek ve güvenlik denetimlerinden hızlarını kesmeden geçmek için Sprinto'ya güveniyor. Entegrasyon öncelikli Otomasyon özellikli Denetim uyumlu Her ay değerlendirilen 1 Milyonun üzerinde uyumluluk kontrolü Güvenlik uyumluluklarının zor olması gerekmez Geniş kapsamlı yapı...
Havoc Shield
havocshield.com
Finansal hizmetler için hepsi bir arada siber güvenlik çözümü. GLBA, FTC Korumaları, IRS Vergi Hazırlayıcısı, New York DFS ve diğer finans sektörünün güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı. Havoc Shield, hepsi bir arada bir platformda sektörle uyumlu bir plan, uzman rehberliği ve profesyonel güvenlik araçları sunarak siber güvenlik programının eksikliğinden kaynaklanan korkuyu ve riski hızla ortadan kaldırır.
Cypago
cypago.com
Devrim niteliğindeki Cypago Siber GRC Otomasyon (CGA) Platformu, SaaS mimarisinin ve gelişmiş Korelasyon Motorlarının, GenAI ve NLP tabanlı otomasyonun gücünü sezgisel bir kullanıcı deneyimiyle birleştirerek tüm güvenlik çerçeveleri ve BT ortamlarında tam kapsama sağlar. Platform, kuruluşların basitleştirilmiş işlevler arası iş akışları, azaltılmış manuel çabalar ve daha düşük maliyetler yoluyla güvenliği ve GRC olgunluğunu artırmasına olanak tanırken aynı zamanda müşterileri ve paydaşları nezdinde güveni güçlendirir.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, uygulama yaşam döngüsü boyunca bulut yerel saldırılarını durdurur ve bunu garanti eden 1 milyon ABD doları tutarında Bulut Yerel Koruma Garantisine sahip tek şirkettir. Bulutta yerel güvenliğin öncüsü olan Aqua, müşterilerin işletmelerinin geleceğini inşa ederken riskleri azaltmalarına yardımcı oluyor. Aqua Platform, koddan buluta ve geriye doğru uygulama yaşam döngüsünü koruyan, sektörün en entegre Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu'dur (CNAPP). 2015 yılında kurulan Aqua'nın genel merkezi Boston, MA ve Ramat Gan, IL'de olup 40'tan fazla ülkede Fortune 1000 müşterisi bulunmaktadır.
nOps
nops.io
nOps, bulut kullanımınızı, taahhütlerinizi ve harcamalarınızı tahsis etmenizi ve yönetmenizi kolaylaştıran bir AWS bulut optimizasyon platformudur. Platformumuz tüm bilgi işlemlerinizi akıllı bir şekilde otomatik olarak sağlar, böylece herhangi bir güvenilirlikten ödün vermeden mevcut en iyi fiyatlandırmayı elde edersiniz. nOps, kuruluşunuzun Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları, Tasarruf Planları ve Spot'tan oluşan doğru karışıma sahip olmasını sağlamak için 1 milyar dolardan fazla AWS harcamasını temel alan özel makine öğrenimi modellemesinden yararlanır. Üstelik ekibinizin geliştirme ve yenilik yapmaya odaklanabilmesi için kaynakları manuel olarak tedarik etmenize gerek yok. İş Bağlamları nOps Bulut Yönetimi, bulut maliyetlerinizin ve kullanımınızın tam görünürlüğünü elde etmenizi kolaylaştırır, böylece faturalarınız hiçbir zaman sürpriz veya gizemli kalmaz. Ayrıca maliyetleri işletmeniz genelinde dağıtmayı da kolaylaştırır. Taahhüt Yönetimi nOps Taahhüt Yönetimi, devam eden tüm AWS taahhütlerinizi yönetmenizi ve tam olarak kullanmanızı kolaylaştırır. Taahhütlerinizin %100 kullanılmasını garanti ediyoruz veya bunları size geri vereceğiz. Compute Copilot Compute Copilot, tüm bulut uygulamalarınız için akıllı bir iş yükü sağlayıcısıdır. Yapay zekayla desteklenen bu sistem, herhangi bir güvenilirlikten ödün vermeden bilgi işlem kaynaklarını mümkün olan en iyi fiyatlandırmayla sağlar. İsteğe bağlı güvenilirliği Spot fiyatına elde edebileceğiniz bir dünya hayal edin. Bulut Optimizasyonunun Esasları AWS altyapısıyla ilgili sıkıcı ve devam eden iyileştirmelerle hızlı bir şekilde başa çıkmak için otomasyon ve önceden oluşturulmuş noOps araçlarından oluşan bir koleksiyon
SafeBase
safebase.io
SafeBase, sorunsuz güvenlik incelemeleri için tasarlanmış lider Güven Merkezi Platformudur. Kurumsal düzeyde bir Güven Merkezi ile SafeBase, güvenlik inceleme sürecini otomatikleştirir ve şirketlerin güvenlik ve güven duruşlarını iletme biçimini dönüştürür. LinkedIn, Asana ve Jamf gibi hızlı büyüyen şirketlerin, ekiplerinin güvenlik anketlerine harcadığı zamanı nasıl geri aldığını, daha iyi satın alma deneyimleri yarattığını ve güvenliği gelir artırıcı olarak nasıl konumlandırdığını görmek istiyorsanız, Safebase'de bir demo planlayın. io.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica, geliştirme aşamasından üretime kadar güvenlik açıklarını ortaya çıkaran ve düzelten, uygulamalarınızın güvenli ve uyumlu olmasını sağlayan, Cisco'nun güçlü bulut yerel uygulama koruma platformudur. Platform, grafik tabanlı teknoloji sayesinde görsel öngörülerin, kritik saldırı yollarının kilidini açabilir ve modern uygulamalarınızı birden fazla hibrit bulut platformunda korumak için iyileştirmeleri hızlandırabilir. https://www.panoptica.app adresini ziyaret edin Temel Özellikler: - Görünürlük ve Bağlam: Panoptica, saldırı yollarını tanımlayarak ve riskleri önceliklendirerek net görünürlük ve bağlam sunarak bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur. - Bütünsel ve Tam Kapsama: Panoptica'nın entegre güvenlik platformu aracılığıyla bulutta yerel ortamlarınızı zahmetsizce yönetin ve genellikle ayrı silo çözümlerinin kullanılmasından kaynaklanan boşlukları azaltın. - Gelişmiş Analiz: Potansiyel riskleri saldırganın bakış açısından tespit etmek için gelişmiş saldırı yolunu ve temel neden analizi tekniklerini kullanın. - Aracısız Tarama: Panoptica'nın aracısız teknolojisi her türlü bulut ortamını (Azure, AWS, GCP, Kubernetes veya bunların bir kombinasyonu) tarar. - Kapsamlı Görselleştirme: Bulut yığınınızın eksiksiz bir görsel temsili için varlıkları ve ilişkileri gelişmiş bir grafik veritabanına eşleyin. Avantajları - Gelişmiş CNAPP: Panoptica, Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu yeteneklerini geliştirir. - Çoklu Bulut Uyumluluğu: Çeşitli bulut platformlarında uyumluluğu sağlayın. - Uçtan Uca Görselleştirme: Bulut uygulama yığınınızın tamamına ilişkin öngörüler elde edin. - Dinamik İyileştirme: Sorunları etkili bir şekilde çözmek için dinamik teknikleri kullanın. - Artan Verimlilik: Güvenlik süreçlerini kolaylaştırın ve yanıt sürelerini kısaltın. - Azaltılmış Genel Giderler: Güvenliği optimize ederken kaynak harcamalarını en aza indirin.
Lightrun
lightrun.com
2021 Gartner Cool Vendor adlı Lightrun, geliştiricilerin talep üzerine gerçek zamanlı olarak üretim ve hazırlama ortamlarına güvenli bir şekilde günlükler, ölçümler ve izlemeler eklemesine olanak tanıyan IDE'de yerel bir gözlemlenebilirlik ve hata ayıklama platformu oluşturur. Düzeltme, yeniden dağıtım veya yeniden başlatma gerekmez. Geliştiriciler Lightrun'u aşağıdakiler de dahil olmak üzere çoklu kod düzeyinde gözlemlenebilirlik ihtiyaçları için kullanır: * Kod düzeyinde uyarılar (Java, Node.js, Python, .NET) * Özellik doğrulama * Üretimde test etme / hata ayıklama * Bulutta yerel uygulamalarda, Sunucusuz ve daha fazlasında sorun giderme * Log Optimizer(TM) aracılığıyla günlük optimizasyon yetenekleri Hataları yerel olarak yeniden üretme veya üretim sorunlarını gidermek için yeni günlükler veya ölçümler eklemek için yeni bir yazılım sürümü yayınlama ihtiyacını ortadan kaldırarak, Lightrun'un müşterileri sürekli olarak günlük kayıtlarını azaltır. MTTR'yi %50-60'a kadar artırın ve geliştirme üretkenliğini önemli ölçüde artırın. Azaltılması 1-2 hafta süren sorunları artık müşterilerimizin çözmesi ortalama bir saatten az sürüyor. Lightrun, yerel olarak çoğaltma veya yalnızca yeni günlükler veya ölçümler eklemek için yeni bir yazılım sürümü yayınlama gibi maliyetli geliştirici yaşam döngüsü işlemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak müşterilerimizin geliştiricilerine güç verir. Binlerce üretim sunucusunda yüksek 100K'larda QPS ile petabayt ölçekli iş yükleri çalıştıran müşterilerimiz arasında internet nüfusunun %44,5'ine ulaşan şirketler ve halka açık büyük siber güvenlik şirketleri yer alıyor.
Red Hat
redhat.com
Red Hat, yüksek performanslı Linux, hibrit bulut, uç ve Kubernetes teknolojilerini sunmak için topluluk destekli bir yaklaşım kullanan, dünyanın önde gelen kurumsal açık kaynak çözümleri sağlayıcısıdır.
Securiti
securiti.ai
Securiti, verilerin ve GenAI'nin güvenli kullanımını sağlayan merkezi bir platform olan Veri Komuta Merkezi'nin öncüsüdür. Hibrit çoklu bulut ortamlarında birleşik veri zekası, kontroller ve orkestrasyon sağlar. Büyük küresel şirketler veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için Securiti'nin Veri Komuta Merkezine güveniyor. Securiti, RSA tarafından "En Yenilikçi Startup", Forbes tarafından "En İyi 25 Makine Öğrenimi Startup'ı", CB Insights tarafından "En Yenilikçi Yapay Zeka Şirketleri", Gartner tarafından "Veri Güvenliğinde Harika Satıcı" dahil olmak üzere çok sayıda sektör ve analist ödülüne layık görülmüştür. ve Forrester'dan "Gizlilik Yönetimi Dalga Lideri".
BMC
bmc.com
BMC, karmaşık BT sorunlarına yönelik açık, ölçeklenebilir ve modüler çözümlerle müşterilerinin işletmelerini yönetmelerine ve yeniden keşfetmelerine yardımcı olur. BMC, geleceklerini yaratmak için Forbes Global 50'nin %86'sıyla ve dünya çapındaki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışıyor. İnovasyon geçmişimiz, sektör lideri otomasyon, operasyonlar ve hizmet yönetimi çözümlerimiz ile benzersiz esnekliği bir araya getirerek, kuruluşların önlerindeki fırsatları yakalayan Otonom Dijital Kuruluşlar haline gelmeleri için zaman ve alan yaratmalarına yardımcı oluyoruz.
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