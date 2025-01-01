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Cloud Access Security Broker (CASB) yazılımı, bulut tabanlı uygulamalara erişen çalışanlar için ekstra bir koruma katmanı ve politika uygulaması ekler. Bir ağ geçidi görevi gören CASB, şirketlerin güvenlik politikalarını şirket içi sistemlerinin ötesinde uygulamalarına olanak tanıyarak çalışanlar ve bulut hizmeti sağlayıcıları arasında güvenli bağlantılar sağlar. Bu yazılım, şirketlerin bulut uygulamaları ve ağ bağlantılarıyla ilişkili riskleri azaltmasına yardımcı olurken aynı zamanda kullanıcı eylemlerini ve davranışlarını sürekli olarak izliyor. CASB çözümleri ayrıca dahili kullanıcılardan gelen anormal davranışları tespit eder ve yöneticileri potansiyel gölge BT ve uyumsuzluk konusunda uyarır. Bu araçlar tipik olarak CASB içindeki kullanıcı eylemlerini takip edip kaydederek davranışsal analiz ve raporlama için kullanılabilecek verileri sağlar.
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ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage, teknoloji şirketleri için iş süreçlerini otomatikleştiren ve yönetim sağlayan bir bulut tabanlı işletme yönetim platformudur.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home, BT hizmet sağlayıcılarının operasyonlarını yönetmelerine ve güvenlik ile ağ izlemeleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan merkezi bir platformdur.
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix Cloud, sanal uygulama ve masaüstü yönetimi sunan, güvenli ve ölçeklenebilir bir platformdur. Herhangi bir cihazdan erişim sağlar ve merkezi yönetim imkanı tanır.
Akamai
akamai.com
Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.
Netskope
netskope.com
Netskope, bulut güvenliği sağlayan bir platformdur. Veri koruma, izleme ve yönetim hizmetleri sunarak kuruluşların bulut uygulamalarını güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlar.
Nudge Security
nudgesecurity.com
Nudge Security, çalışanların kullandığı SaaS uygulamalarını izleyerek güvenlik yönetimi ve risk analizi yapar. Otomatik iş akışları ile süreçleri hızlandırır.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, bulut güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Sürekli tehdit izleme ve otomatik sorun giderme sağlar.
Wing Security
wing.security
Wing Security, SaaS uygulama güvenliğini sağlamak için otomatik araçlar sunarak organizasyonlara görünürlük, kontrol ve uyum imkanı sağlar.
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