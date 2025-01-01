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Bulut Erişim Güvenliği Aracısı (CASB) Yazılımı
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Bulut Erişim Güvenliği Aracısı (CASB) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Cloud Access Security Broker (CASB) yazılımı, bulut tabanlı uygulamalara erişen çalışanlar için ekstra bir koruma katmanı ve politika uygulaması ekler. Bir ağ geçidi görevi gören CASB, şirketlerin güvenlik politikalarını şirket içi sistemlerinin ötesinde uygulamalarına olanak tanıyarak çalışanlar ve bulut hizmeti sağlayıcıları arasında güvenli bağlantılar sağlar. Bu yazılım, şirketlerin bulut uygulamaları ve ağ bağlantılarıyla ilişkili riskleri azaltmasına yardımcı olurken aynı zamanda kullanıcı eylemlerini ve davranışlarını sürekli olarak izliyor. CASB çözümleri ayrıca dahili kullanıcılardan gelen anormal davranışları tespit eder ve yöneticileri potansiyel gölge BT ve uyumsuzluk konusunda uyarır. Bu araçlar tipik olarak CASB içindeki kullanıcı eylemlerini takip edip kaydederek davranışsal analiz ve raporlama için kullanılabilecek verileri sağlar.

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ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage, teknoloji şirketleri için iş süreçlerini otomatikleştiren ve yönetim sağlayan bir bulut tabanlı işletme yönetim platformudur.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home, BT hizmet sağlayıcılarının operasyonlarını yönetmelerine ve güvenlik ile ağ izlemeleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan merkezi bir platformdur.

Citrix Cloud

Citrix Cloud

citrix.com

Citrix Cloud, sanal uygulama ve masaüstü yönetimi sunan, güvenli ve ölçeklenebilir bir platformdur. Herhangi bir cihazdan erişim sağlar ve merkezi yönetim imkanı tanır.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.

Netskope

Netskope

netskope.com

Netskope, bulut güvenliği sağlayan bir platformdur. Veri koruma, izleme ve yönetim hizmetleri sunarak kuruluşların bulut uygulamalarını güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlar.

Nudge Security

Nudge Security

nudgesecurity.com

Nudge Security, çalışanların kullandığı SaaS uygulamalarını izleyerek güvenlik yönetimi ve risk analizi yapar. Otomatik iş akışları ile süreçleri hızlandırır.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize, bulut güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Sürekli tehdit izleme ve otomatik sorun giderme sağlar.

Wing Security

Wing Security

wing.security

Wing Security, SaaS uygulama güvenliğini sağlamak için otomatik araçlar sunarak organizasyonlara görünürlük, kontrol ve uyum imkanı sağlar.

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Bulut Erişim Güvenliği Aracısı (CASB) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog