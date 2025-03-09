Bulut Erişim Güvenliği Aracısı (CASB) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Cloud Access Security Broker (CASB) yazılımı, bulut tabanlı uygulamalara erişen çalışanlar için ekstra bir koruma katmanı ve politika uygulaması ekler. Bir ağ geçidi görevi gören CASB, şirketlerin güvenlik politikalarını şirket içi sistemlerinin ötesinde uygulamalarına olanak tanıyarak çalışanlar ve bulut hizmeti sağlayıcıları arasında güvenli bağlantılar sağlar. Bu yazılım, şirketlerin bulut uygulamaları ve ağ bağlantılarıyla ilişkili riskleri azaltmasına yardımcı olurken aynı zamanda kullanıcı eylemlerini ve davranışlarını sürekli olarak izliyor. CASB çözümleri ayrıca dahili kullanıcılardan gelen anormal davranışları tespit eder ve yöneticileri potansiyel gölge BT ve uyumsuzluk konusunda uyarır. Bu araçlar tipik olarak CASB içindeki kullanıcı eylemlerini takip edip kaydederek davranışsal analiz ve raporlama için kullanılabilecek verileri sağlar.
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Akamai
akamai.com
Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix Cloud, sanal uygulama ve masaüstü yönetimi sunan, güvenli ve ölçeklenebilir bir platformdur. Herhangi bir cihazdan erişim sağlar ve merkezi yönetim imkanı tanır.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home, BT hizmet sağlayıcılarının operasyonlarını yönetmelerine ve güvenlik ile ağ izlemeleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan merkezi bir platformdur.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage, teknoloji şirketleri için iş süreçlerini otomatikleştiren ve yönetim sağlayan bir bulut tabanlı işletme yönetim platformudur.
Netskope
netskope.com
Netskope, bulut güvenliği sağlayan bir platformdur. Veri koruma, izleme ve yönetim hizmetleri sunarak kuruluşların bulut uygulamalarını güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlar.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, size maksimum bulut uyumluluğu ve güvenliği sağlayan, kodsuz bir Bulut Güvenlik Mükemmeliyet Merkezidir. Mimari Tasarımdan Çalışma Zamanına kadar 360° Koruma elde edin. CludWize, sürekli olarak çalışan 1.000'den fazla kuralla bulut düzenlemelerini uygular, buluttaki güvenlik açıklarınızı tarar ve bunları otomatik olarak düzeltir. Benzersiz araştırma grafiği motorumuzla bulut sorunlarını günler ve haftalar yerine dakikalar içinde tespit edip düzeltebilirsiniz. Bu bütünsel çözüm, bir kara kutu web uygulaması sızma testi, gelişmiş IAM (kimlik erişim yönetimi), IaC (kod olarak altyapı) risk taraması, Veri Güvenliği Duruş Yönetimi ve daha fazlasını sunar. Her şeyi tek bir yerde toplayabilecekken neden birçok araçla uğraşasınız ki? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Nudge Security
nudgesecurity.com
Nudge Security, gölge BT de dahil olmak üzere çalışanlarınızın işyerinde kullandığı her bulut ve SaaS uygulamasını sürekli olarak keşfeder ve envanterini çıkarır; böylece SaaS güvenlik duruşunuzu anlayabilir ve yönetebilirsiniz. Nudge Security, SOC 2 erişim incelemelerini, çalışanların işten çıkarılmasını ve SSO'nun katılımını hızlandıran otomatikleştirilmiş taktik kitapları ile yoğun güvenlik ve BT ekiplerinin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. SaaS tedarik zincirinizdeki bir uygulamada bir ihlal meydana geldiğinde, Nudge Security sizi riske karşı uyarır ve potansiyel olarak etkilenen hesapları korumak için müdahale etmenize yardımcı olur.
Wing Security
wing.security
Wing, sağlam bir güvenlik duruşu sağlarken kuruluşlara SaaS'ın tüm potansiyelinden yararlanma gücü verir. SSPM çözümümüz, benzersiz görünürlük, kontrol ve uyumluluk yetenekleri sunarak herhangi bir kuruluşun SaaS ile ilgili modern tehditlere karşı savunmasını güçlendirir. Wing'in otomatikleştirilmiş güvenlik yetenekleri sayesinde CISO'lar, güvenlik ekipleri ve BT uzmanları, daha önce manuel ve hataya açık süreçlere harcanan haftalarca süren çalışmalardan tasarruf sağlar. Yüzlerce küresel şirketin güvendiği Wing, 280.000'den fazla SaaS satıcısını kapsayan sektör lideri SaaS uygulama veritabanımızdan elde edilen eyleme dönüştürülebilir güvenlik bilgileri sağlar. Bu, SaaS uygulama güvenliğinden yararlanmanın en güvenli ve en etkili yolunu ortaya çıkarıyor Wing Security, İsrail Savunma Kuvvetleri eski CISO'su ve Siber Savunma Başkanı tarafından kullanıcılara SaaS uygulama güvenliği için ihtiyaç duydukları otomatik, self servis araçları sağlama vizyonuyla kuruldu.
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