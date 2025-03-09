Bulut Erişim Güvenliği Aracısı (CASB) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Nudge Security

nudgesecurity.com

Nudge Security, gölge BT de dahil olmak üzere çalışanlarınızın işyerinde kullandığı her bulut ve SaaS uygulamasını sürekli olarak keşfeder ve envanterini çıkarır; böylece SaaS güvenlik duruşunuzu anlayabilir ve yönetebilirsiniz. Nudge Security, SOC 2 erişim incelemelerini, çalışanların işten çıkarılmasını ve SSO'nun katılımını hızlandıran otomatikleştirilmiş taktik kitapları ile yoğun güvenlik ve BT ekiplerinin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. SaaS tedarik zincirinizdeki bir uygulamada bir ihlal meydana geldiğinde, Nudge Security sizi riske karşı uyarır ve potansiyel olarak etkilenen hesapları korumak için müdahale etmenize yardımcı olur.