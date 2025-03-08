Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Cloud Access Security Broker (CASB) yazılımı, bulut tabanlı uygulamalara erişen çalışanlar için ekstra bir koruma katmanı ve politika uygulaması ekler. Bir ağ geçidi görevi gören CASB, şirketlerin güvenlik politikalarını şirket içi sistemlerinin ötesinde uygulamalarına olanak tanıyarak çalışanlar ve bulut hizmeti sağlayıcıları arasında güvenli bağlantılar sağlar. Bu yazılım, şirketlerin bulut uygulamaları ve ağ bağlantılarıyla ilişkili riskleri azaltmasına yardımcı olurken aynı zamanda kullanıcı eylemlerini ve davranışlarını sürekli olarak izliyor. CASB çözümleri ayrıca dahili kullanıcılardan gelen anormal davranışları tespit eder ve yöneticileri potansiyel gölge BT ve uyumsuzluk konusunda uyarır. Bu araçlar tipik olarak CASB içindeki kullanıcı eylemlerini takip edip kaydederek davranışsal analiz ve raporlama için kullanılabilecek verileri sağlar.
Yeni Uygulama Gönder
Akamai
akamai.com
Akamai, kullanıcılar ve işletmeler için çevrimiçi deneyimleri optimize etmeye odaklanan önde gelen bir içerik dağıtım ağı (CDN) ve bulut servis sağlayıcısıdır. Temel Özellikler: * İçerik Teslimatı: Akamai, web içeriğinin ve uygulamalarının teslimatını hızlandırarak küresel olarak kullanıcılar için hızlı ve güvenilir erişim sağlar. * Güvenlik Çözümleri: Platform, çevrimiçi tehditlere karşı korunmak için DDOS koruması ve web uygulaması güvenlik duvarları dahil güçlü güvenlik özellikleri sunar. * Edge Computing: Akamai, verileri kullanıcılara daha yakın işlemek, performansı iyileştirmek ve gecikmeyi azaltmak için kenar hesaplamasını kullanır. * Ölçeklenebilirlik: İşletmeler çevrimiçi operasyonlarını Akamai’nin farklı ihtiyaçlara göre uyarlanmış esnek çözümleriyle kolayca ölçeklendirebilir.
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix, kuruluşları dijital çalışma alanlarını optimize etmeleri için güçlendiren güvenli, ölçeklenebilir BT çözümlerinin önde gelen bir sağlayıcısıdır. Citrix platformu, verimliliği artırmak ve BT yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış uygulama ve masaüstü sanallaştırma, uç nokta yönetimi ve güvenli erişim çözümleri gibi bir dizi hizmet sunar. Hibrid işgücü desteklemeye odaklanan Citrix, işletmelerin herhangi bir cihaza kritik uygulamalar ve veriler sunmalarını sağlarken, cihaz yönetimini basitleştirir ve kullanıcı deneyimini geliştirir. Platform ayrıca sıfır güven erişimi ve gözlemlenebilirlik yoluyla güvenliği vurgular, kuruluşların hassas bilgileri korumasına ve uyum sağlamasına yardımcı olur. Citrix, sağlık, finansal hizmetler, hükümet ve eğitim dahil olmak üzere çeşitli endüstrilere hizmet vermekte ve belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için özel çözümler sunmaktadır. İnovasyon ve işbirliği yoluyla Citrix, bulut tabanlı ve şirket içi BT ortamlarında ilerlemeleri artırmaya devam ediyor.
ConnectWise Home
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli bir isim olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın bir süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim olanağı sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
Netskope
netskope.com
Küresel bir SASE lideri olan Netskope, kuruluşların verileri korumak ve siber tehditlere karşı savunma yapmak için sıfır güven ilkelerini ve AI/ML yeniliklerini uygulamalarına yardımcı olur. Hızlı ve kullanımı kolay Netskope platformu, gittikleri her yerde insanlar, cihazlar ve veriler için optimize edilmiş erişim ve gerçek zamanlı güvenlik sağlar. Netskope, müşterilerin riski azaltmasına, performansı hızlandırmasına ve her türlü bulut, web ve özel uygulama etkinliğinde rakipsiz görünürlük elde etmesine yardımcı olur. Binlerce müşteri, gelişen tehditleri, yeni riskleri, teknoloji değişimlerini, organizasyonel ve ağ değişikliklerini ve yeni düzenleme gerekliliklerini ele alma konusunda Netskope'a ve onun güçlü NewEdge ağına güveniyor.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, size maksimum bulut uyumluluğu ve güvenliği sağlayan, kodsuz bir Bulut Güvenlik Mükemmeliyet Merkezidir. Mimari Tasarımdan Çalışma Zamanına kadar 360° Koruma elde edin. CludWize, sürekli olarak çalışan 1.000'den fazla kuralla bulut düzenlemelerini uygular, buluttaki güvenlik açıklarınızı tarar ve bunları otomatik olarak düzeltir. Benzersiz araştırma grafiği motorumuzla bulut sorunlarını günler ve haftalar yerine dakikalar içinde tespit edip düzeltebilirsiniz. Bu bütünsel çözüm, bir kara kutu web uygulaması sızma testi, gelişmiş IAM (kimlik erişim yönetimi), IaC (kod olarak altyapı) risk taraması, Veri Güvenliği Duruş Yönetimi ve daha fazlasını sunar. Her şeyi tek bir yerde toplayabilecekken neden birçok araçla uğraşasınız ki? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Nudge Security
nudgesecurity.com
Nudge Security, gölge BT de dahil olmak üzere çalışanlarınızın işyerinde kullandığı her bulut ve SaaS uygulamasını sürekli olarak keşfeder ve envanterini çıkarır; böylece SaaS güvenlik duruşunuzu anlayabilir ve yönetebilirsiniz. Nudge Security, SOC 2 erişim incelemelerini, çalışanların işten çıkarılmasını ve SSO'nun katılımını hızlandıran otomatikleştirilmiş taktik kitapları ile yoğun güvenlik ve BT ekiplerinin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. SaaS tedarik zincirinizdeki bir uygulamada bir ihlal meydana geldiğinde, Nudge Security sizi riske karşı uyarır ve potansiyel olarak etkilenen hesapları korumak için müdahale etmenize yardımcı olur.
Wing Security
wing.security
Wing, sağlam bir güvenlik duruşu sağlarken kuruluşlara SaaS'ın tüm potansiyelinden yararlanma gücü verir. SSPM çözümümüz, benzersiz görünürlük, kontrol ve uyumluluk yetenekleri sunarak herhangi bir kuruluşun SaaS ile ilgili modern tehditlere karşı savunmasını güçlendirir. Wing'in otomatikleştirilmiş güvenlik yetenekleri sayesinde CISO'lar, güvenlik ekipleri ve BT uzmanları, daha önce manuel ve hataya açık süreçlere harcanan haftalarca süren çalışmalardan tasarruf sağlar. Yüzlerce küresel şirketin güvendiği Wing, 280.000'den fazla SaaS satıcısını kapsayan sektör lideri SaaS uygulama veritabanımızdan elde edilen eyleme dönüştürülebilir güvenlik bilgileri sağlar. Bu, SaaS uygulama güvenliğinden yararlanmanın en güvenli ve en etkili yolunu ortaya çıkarıyor Wing Security, İsrail Savunma Kuvvetleri eski CISO'su ve Siber Savunma Başkanı tarafından kullanıcılara SaaS uygulama güvenliği için ihtiyaç duydukları otomatik, self servis araçları sağlama vizyonuyla kuruldu.
© 2025 WebCatalog, Inc.