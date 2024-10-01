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Bulut Erişim Güvenliği Aracısı (CASB) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Falkland Adaları
Cloud Access Security Broker (CASB) yazılımı, bulut tabanlı uygulamalara erişen çalışanlar için ekstra bir koruma katmanı ve politika uygulaması ekler. Bir ağ geçidi görevi gören CASB, şirketlerin güvenlik politikalarını şirket içi sistemlerinin ötesinde uygulamalarına olanak tanıyarak çalışanlar ve bulut hizmeti sağlayıcıları arasında güvenli bağlantılar sağlar. Bu yazılım, şirketlerin bulut uygulamaları ve ağ bağlantılarıyla ilişkili riskleri azaltmasına yardımcı olurken aynı zamanda kullanıcı eylemlerini ve davranışlarını sürekli olarak izliyor. CASB çözümleri ayrıca dahili kullanıcılardan gelen anormal davranışları tespit eder ve yöneticileri potansiyel gölge BT ve uyumsuzluk konusunda uyarır. Bu araçlar tipik olarak CASB içindeki kullanıcı eylemlerini takip edip kaydederek davranışsal analiz ve raporlama için kullanılabilecek verileri sağlar.
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ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya...
ConnectWise Home
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler), daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'y...
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix, kuruluşlara dijital çalışma alanlarını optimize etme gücü veren güvenli, ölçeklenebilir BT çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Citrix platformu, üretkenliği artırmak ve BT yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış, uygulama ve masaüstü sanallaştırma, uç nokta yönetimi ve güvenli erişim çözüm...
Netskope
netskope.com
Küresel bir SASE lideri olan Netskope, kuruluşların verileri korumak ve siber tehditlere karşı savunma yapmak için sıfır güven ilkelerini ve AI/ML yeniliklerini uygulamalarına yardımcı olur. Hızlı ve kullanımı kolay Netskope platformu, gittikleri her yerde insanlar, cihazlar ve veriler için optimize...
Akamai
akamai.com
Akamai, kullanıcılar ve işletmeler için çevrimiçi deneyimleri optimize etmeye odaklanan lider bir içerik dağıtım ağı (CDN) ve bulut hizmet sağlayıcısıdır. Temel Özellikler: * İçerik Dağıtımı: Akamai, web içeriği ve uygulamalarının dağıtımını hızlandırarak dünya çapındaki kullanıcılara hızlı ve güve...
Nudge Security
nudgesecurity.com
Nudge Security, gölge BT de dahil olmak üzere çalışanlarınızın işyerinde kullandığı her bulut ve SaaS uygulamasını sürekli olarak keşfeder ve envanterini çıkarır; böylece SaaS güvenlik duruşunuzu anlayabilir ve yönetebilirsiniz. Nudge Security, SOC 2 erişim incelemelerini, çalışanların işten çıkarıl...
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, size maksimum bulut uyumluluğu ve güvenliği sağlayan, kodsuz bir Bulut Güvenlik Mükemmeliyet Merkezidir. Mimari Tasarımdan Çalışma Zamanına kadar 360° Koruma elde edin. CludWize, sürekli olarak çalışan 1.000'den fazla kuralla bulut düzenlemelerini uygular, buluttaki güvenlik açıklarınızı ...
Wing Security
wing.security
Wing, sağlam bir güvenlik duruşu sağlarken kuruluşlara SaaS'ın tüm potansiyelinden yararlanma gücü verir. SSPM çözümümüz, benzersiz görünürlük, kontrol ve uyumluluk yetenekleri sunarak herhangi bir kuruluşun SaaS ile ilgili modern tehditlere karşı savunmasını güçlendirir. Wing'in otomatikleştirilmiş...