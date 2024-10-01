Bulut Erişim Güvenliği Aracısı (CASB) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Almanya En Popüler Son Eklenenler

Cloud Access Security Broker (CASB) yazılımı, bulut tabanlı uygulamalara erişen çalışanlar için ekstra bir koruma katmanı ve politika uygulaması ekler. Bir ağ geçidi görevi gören CASB, şirketlerin güvenlik politikalarını şirket içi sistemlerinin ötesinde uygulamalarına olanak tanıyarak çalışanlar ve bulut hizmeti sağlayıcıları arasında güvenli bağlantılar sağlar. Bu yazılım, şirketlerin bulut uygulamaları ve ağ bağlantılarıyla ilişkili riskleri azaltmasına yardımcı olurken aynı zamanda kullanıcı eylemlerini ve davranışlarını sürekli olarak izliyor. CASB çözümleri ayrıca dahili kullanıcılardan gelen anormal davranışları tespit eder ve yöneticileri potansiyel gölge BT ve uyumsuzluk konusunda uyarır. Bu araçlar tipik olarak CASB içindeki kullanıcı eylemlerini takip edip kaydederek davranışsal analiz ve raporlama için kullanılabilecek verileri sağlar.