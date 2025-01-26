Bulut Erişim Güvenliği Aracısı (CASB) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ermenistan

Citrix Cloud

citrix.com

Citrix, kuruluşlara dijital çalışma alanlarını optimize etme gücü veren güvenli, ölçeklenebilir BT çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Citrix platformu, üretkenliği artırmak ve BT yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış, uygulama ve masaüstü sanallaştırma, uç nokta yönetimi ve güvenli erişim çözümleri dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunar. Hibrit iş gücünü desteklemeye odaklanan Citrix, işletmelerin kritik uygulamaları ve verileri herhangi bir cihazda güvenli bir şekilde sunmasına olanak tanırken cihaz yönetimini basitleştirir ve kullanıcı deneyimini geliştirir. Platform aynı zamanda sıfır güven erişimi ve gözlemlenebilirlik yoluyla güvenliği vurgulayarak kuruluşların hassas bilgileri korumasına ve uyumluluğu sağlamasına yardımcı oluyor. Citrix, sağlık hizmetleri, finansal hizmetler, kamu ve eğitim dahil olmak üzere çeşitli sektörlere hizmet vererek belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için özel çözümler sunar. Citrix, inovasyon ve iş birliği yoluyla bulut tabanlı ve şirket içi BT ortamlarındaki gelişmeleri desteklemeye devam ediyor.