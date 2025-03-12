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İstemci Portalı Yazılımı
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İstemci Portalı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İstemci portalı yazılımı, bir işletme ile müşterileri arasında bir ağ geçidi görevi görerek, her iki taraf arasında uzaktan etkileşimi kolaylaştırır. Bu portallar, birden fazla dış paydaş veya müşteriyle etkileşim kuran işletmeler veya kuruluşlar için kapsamlı çözümler olarak hizmet vermektedir. İşletmelerin belgeleri paylaşmasına ve talep etmesine, proje güncellemeleri ve faturalar sağlamasına, geri bildirim toplamasına ve müşteriler ve paydaşlarla iletişimi sürdürmesine olanak tanır. Müşteri portallarının belirli işlevleri, satıcıya ve amaçlanan kullanım senaryolarına bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bazı satıcılar, istemci portallarını daha büyük sanal veri odası yazılımlarına veya bulut içeriği işbirliği platformlarına isteğe bağlı ekler olarak entegre eder. Birçok müşteri portalı, proje yönetimi yazılımında bulunan özelliklerle donatılmıştır; bu, müşterilerin proje ilerlemesini kolayca izlemesine olanak tanırken, işletmelerin de müşterileri için şeffaflık sağlamasına olanak tanır.

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Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase, iş akışlarını kolaylaştıran ve müşteri projelerini yönetmeyi sağlayan AI destekli bir işbirliği platformudur.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu, projeleri, müşteri etkileşimlerini ve finansal süreçleri tek bir platformda yönetmeyi sağlayan bir işletme yönetimidir.

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot, işletmelerin müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı ve sözleşmeler gibi işlemlerini tek çatı altında yönetmelerini sağlar.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash, işletmeler için müşteri portalları, proje yönetimi, faturalama ve CRM gibi araçları bir arada sunan bulut tabanlı bir yönetim platformudur.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo, dış projeleri yönetmek ve müşteri etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri yönetimi platformudur.

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo, profesyonel hizmet işletmeleri için müşteri yönetimi, proje takibi ve finansal süreçleri merkezileştiren bulut tabanlı bir platformdur.

SuperOkay

SuperOkay

superokay.com

SuperOkay, kullanıcıların proje bağlantılarını ve belgelerini merkezi bir şekilde paylaşmasına olanak tanıyan özelleştirilebilir müşteri portalı oluşturma platformudur.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat, müşteri verilerini yönetir, iş akışlarını otomatikleştirir ve müşteri deneyimini geliştirmek için analiz yapar.

Recapped

Recapped

recapped.io

Recapped, ekiplerin müşterileriyle iş birliği yapmasını sağlar; içerik yükleme, görev atama ve ilerleme takibi yapar.

Dock

Dock

dock.us

Dock, dijital satış odaları, onboarding planları, müşteri portalları ve proje merkezleri oluşturmayı kolaylaştıran bir gelir destek platformudur.

vcita

vcita

vcita.com

vcita, işletmelerin randevu planlama, faturalama ve müşteri yönetimini kolaylaştıran, çok çeşitli hizmetler sunan bir yönetim platformudur.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape, satış ve pazarlama otomasyonu için yapılandırılabilir bir yazılımdır. Ekiplerin işlerini verimli bir şekilde yürütmelerini sağlar.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.

Aligned

Aligned

alignedup.com

ALIGNED, satış ekipleri için dijital bir işbirliği platformudur. Müşteri iletişimi ve süreçleri bir araya getirerek işlerinizi kolaylaştırır.

Liscio

Liscio

liscio.me

Liscio, muhasebe firmaları için güvenli iletişim ve işbirliği sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Belge paylaşımı ve mesajlaşma gibi özellikler içerir.

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

Alternatif Ödemeler, B2B işlemleri otomatikleştirip basitleştiren bir ödeme platformudur. Müşterilere çeşitli ödeme yöntemleri sunar.

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub, işletmeler için güvenli dosya saklama ve paylaşma hizmetidir. Rol tabanlı izinlerle erişim kontrolü sağlar ve işbirliği araçları sunar.

Workiro

Workiro

workiro.com

Workiro, görev, iletişim ve belge yönetimini birleştiren bir platformdur. İşgücü yönetimi ve ekip işbirliği için tasarlanmıştır.

Service Provider Pro

Service Provider Pro

spp.co

Servis Sağlayıcı Pro, ajanslar için müşteri yönetimi ve faturalandırma yazılımıdır, projeleri, müşterileri ve ödemeleri tek bir platformda yönetir.

Practice

Practice

practice.do

Practice, müşteri odaklı işletmelerin planlama ve işleme süreçlerini kolaylaştırarak, müşteri aktivitelerini merkezi hale getirir ve araçları bir araya getirir.

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo, satış hizmetlerini otomatikleştiren bir yazılımdır. Tek bir platformda teklifler, faturalandırma ve iletişim gibi işlemleri yönetmeyi kolaylaştırır.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked, ekipler ve müşterilerin belgeler üzerinde güvenli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir müşteri portalıdır.

Welcome Spaces

Welcome Spaces

welcomespaces.io

Welcome Spaces, profesyonellerin ve müşterilerin bağlı kalmasını sağlayan özel alanlar sunar. Belgeleri paylaşma, özelleştirilmiş deneyim ve çeşitli iletişim yöntemleri içerir.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles, belge yönetimi, işbirliği ve dijital imzalama sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.

OnRamp

OnRamp

onramp.us

OnRamp, müşteri onboarding süreçlerini basit hale getiren dinamik bir yazılımdır. Müşterilerin adım adım rehberlik almasını sağlar.

GuideCX

GuideCX

guidecx.com

Guidecx, müşteri işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetim uygulamasıdır. Etkili entegrasyon ve görev izleme sağlar.

VobeSoft

VobeSoft

vobesoft.com

VobeSoft, özel iş çözümleri oluşturmak için dinamik bir bulut veritabanı ve kullanıcı dostu bir uygulama geliştirme platformudur.

Zapa Client Portal

Zapa Client Portal

zapaclientportal.com

Zapa İstemci Portalı, müşterilerin dosya gönderip alabileceği, hesaplarını yönetebileceği ve güvenli etkileşim sağlayabileceği bir dijital platformdur.

OneSuite

OneSuite

onesuite.io

OneSuite, ajanslar ve işletmeler için proje yönetimi, görev izleme ve faturalandırmayı tek platformda birleştiren kapsamlı bir uygulamadır.

Content Snare

Content Snare

contentsnare.com

Content Snare, müşterilerden belgeleri toplamak ve bilgi almak için kolay bir platform sunar. E-posta alışverişini azaltarak iletişimi basitleştirir.

EverAfter

EverAfter

everafter.ai

EverAfter, müşteri odaklı arayüzler tasarlayarak müşterilerin bağımsız çalışmasını destekler ve hedeflerine ulaşmalarını sağlar.

Ahsuite

Ahsuite

ahsuite.com

Ahsuite, müşteri iletişimini düzenlemeye yarayan bir portal sunar. Temiz bir tasarımla işlerinizi paylaşmanızı sağlar.

FileInvite

FileInvite

fileinvite.com

FileInvite, belge toplama ve yönetim süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur. Güvenli veri paylaşımı ve iş akışları sunar.

Gatheroo

Gatheroo

gatheroo.io

Gatheroo, işletmelerin müşterilerden bilgi ve belgeleri toplamasını sağlayan bir müşteri portalı sunar. Her müşteri için özel bir URL ve ilerleme çubuğu vardır.

Arrows

Arrows

arrows.to

Arrows, HubSpot üzerinde müşteri odaklı onboarding planları oluşturan bir araçtır. Müşterilerin ilerlemesini takip eder ve ekiplerin iş verimliliğini artırır.

Hubflo

Hubflo

hubflo.com

Hubflo, işletmelerin müşteri etkileşimlerini, projelerini ve görevlerini tek bir platformda yönetmelerine yardımcı olan bir işletme yönetimi uygulamasıdır.

Clustdoc

Clustdoc

clustdoc.com

Clustdoc, müşteri katılım süreçlerini otomatikleştirir, belgeleri yönetir ve projeleri organize etmek için kodsuz bir platform sunar.

Virtual Cabinet

Virtual Cabinet

virtualcabinet.com

Virtual Cabinet, belgelerinizi yönetmek için entegre bir sistemdir. Güvenli belge depolama, arama ve dağıtım işlevleri sunar.

Bright Return

Bright Return

brightreturn.com

BrightReturn, muhasebe uygulamalarını otomatikleştirerek verimliliği artıran, güvenliği güçlendiren ve hizmet sunumunu kolaylaştıran bir yazılımdır.

Everleagues

Everleagues

everleagues.com

Everleagues, iletişim ve iş birliği platformudur. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme gibi araçları tek bir sanal alanda sunarak verimliliği artırır.

Jumppl

Jumppl

jumppl.com

Jumppl, ekiplerin projeleri yönetmesine ve işbirliği yapmasına yardımcı olan kapsamlı bir proje yönetim platformudur.

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