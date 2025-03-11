İstemci Portalı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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İstemci portalı yazılımı, bir işletme ile müşterileri arasında bir ağ geçidi görevi görerek, her iki taraf arasında uzaktan etkileşimi kolaylaştırır. Bu portallar, birden fazla dış paydaş veya müşteriyle etkileşim kuran işletmeler veya kuruluşlar için kapsamlı çözümler olarak hizmet vermektedir. İşletmelerin belgeleri paylaşmasına ve talep etmesine, proje güncellemeleri ve faturalar sağlamasına, geri bildirim toplamasına ve müşteriler ve paydaşlarla iletişimi sürdürmesine olanak tanır. Müşteri portallarının belirli işlevleri, satıcıya ve amaçlanan kullanım senaryolarına bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bazı satıcılar, istemci portallarını daha büyük sanal veri odası yazılımlarına veya bulut içeriği işbirliği platformlarına isteğe bağlı ekler olarak entegre eder. Birçok müşteri portalı, proje yönetimi yazılımında bulunan özelliklerle donatılmıştır; bu, müşterilerin proje ilerlemesini kolayca izlemesine olanak tanırken, işletmelerin de müşterileri için şeffaflık sağlamasına olanak tanır.
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Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase, iş akışlarını kolaylaştıran ve müşteri projelerini yönetmeyi sağlayan AI destekli bir işbirliği platformudur.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu, projeleri, müşteri etkileşimlerini ve finansal süreçleri tek bir platformda yönetmeyi sağlayan bir işletme yönetimidir.
Copilot
copilot.com
Copilot, işletmelerin müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı ve sözleşmeler gibi işlemlerini tek çatı altında yönetmelerini sağlar.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash, işletmeler için müşteri portalları, proje yönetimi, faturalama ve CRM gibi araçları bir arada sunan bulut tabanlı bir yönetim platformudur.
Moxo
moxo.com
Moxo, dış projeleri yönetmek ve müşteri etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri yönetimi platformudur.
Accelo
accelo.com
Accelo, profesyonel hizmet işletmeleri için müşteri yönetimi, proje takibi ve finansal süreçleri merkezileştiren bulut tabanlı bir platformdur.
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay, kullanıcıların proje bağlantılarını ve belgelerini merkezi bir şekilde paylaşmasına olanak tanıyan özelleştirilebilir müşteri portalı oluşturma platformudur.
Planhat
planhat.com
Planhat, müşteri verilerini yönetir, iş akışlarını otomatikleştirir ve müşteri deneyimini geliştirmek için analiz yapar.
Recapped
recapped.io
Recapped, ekiplerin müşterileriyle iş birliği yapmasını sağlar; içerik yükleme, görev atama ve ilerleme takibi yapar.
Dock
dock.us
Dock, dijital satış odaları, onboarding planları, müşteri portalları ve proje merkezleri oluşturmayı kolaylaştıran bir gelir destek platformudur.
vcita
vcita.com
vcita, işletmelerin randevu planlama, faturalama ve müşteri yönetimini kolaylaştıran, çok çeşitli hizmetler sunan bir yönetim platformudur.
Shape Software
setshape.com
Shape, satış ve pazarlama otomasyonu için yapılandırılabilir bir yazılımdır. Ekiplerin işlerini verimli bir şekilde yürütmelerini sağlar.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.
Aligned
alignedup.com
ALIGNED, satış ekipleri için dijital bir işbirliği platformudur. Müşteri iletişimi ve süreçleri bir araya getirerek işlerinizi kolaylaştırır.
Liscio
liscio.me
Liscio, muhasebe firmaları için güvenli iletişim ve işbirliği sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Belge paylaşımı ve mesajlaşma gibi özellikler içerir.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternatif Ödemeler, B2B işlemleri otomatikleştirip basitleştiren bir ödeme platformudur. Müşterilere çeşitli ödeme yöntemleri sunar.
Onehub
onehub.com
Onehub, işletmeler için güvenli dosya saklama ve paylaşma hizmetidir. Rol tabanlı izinlerle erişim kontrolü sağlar ve işbirliği araçları sunar.
Workiro
workiro.com
Workiro, görev, iletişim ve belge yönetimini birleştiren bir platformdur. İşgücü yönetimi ve ekip işbirliği için tasarlanmıştır.
Service Provider Pro
spp.co
Servis Sağlayıcı Pro, ajanslar için müşteri yönetimi ve faturalandırma yazılımıdır, projeleri, müşterileri ve ödemeleri tek bir platformda yönetir.
Practice
practice.do
Practice, müşteri odaklı işletmelerin planlama ve işleme süreçlerini kolaylaştırarak, müşteri aktivitelerini merkezi hale getirir ve araçları bir araya getirir.
Zendo
getzendo.io
Zendo, satış hizmetlerini otomatikleştiren bir yazılımdır. Tek bir platformda teklifler, faturalandırma ve iletişim gibi işlemleri yönetmeyi kolaylaştırır.
Clinked
clinked.com
Clinked, ekipler ve müşterilerin belgeler üzerinde güvenli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir müşteri portalıdır.
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces, profesyonellerin ve müşterilerin bağlı kalmasını sağlayan özel alanlar sunar. Belgeleri paylaşma, özelleştirilmiş deneyim ve çeşitli iletişim yöntemleri içerir.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles, belge yönetimi, işbirliği ve dijital imzalama sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.
OnRamp
onramp.us
OnRamp, müşteri onboarding süreçlerini basit hale getiren dinamik bir yazılımdır. Müşterilerin adım adım rehberlik almasını sağlar.
GuideCX
guidecx.com
Guidecx, müşteri işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetim uygulamasıdır. Etkili entegrasyon ve görev izleme sağlar.
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft, özel iş çözümleri oluşturmak için dinamik bir bulut veritabanı ve kullanıcı dostu bir uygulama geliştirme platformudur.
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Zapa İstemci Portalı, müşterilerin dosya gönderip alabileceği, hesaplarını yönetebileceği ve güvenli etkileşim sağlayabileceği bir dijital platformdur.
OneSuite
onesuite.io
OneSuite, ajanslar ve işletmeler için proje yönetimi, görev izleme ve faturalandırmayı tek platformda birleştiren kapsamlı bir uygulamadır.
EverAfter
everafter.ai
EverAfter, müşteri odaklı arayüzler tasarlayarak müşterilerin bağımsız çalışmasını destekler ve hedeflerine ulaşmalarını sağlar.
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite, müşteri iletişimini düzenlemeye yarayan bir portal sunar. Temiz bir tasarımla işlerinizi paylaşmanızı sağlar.
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite, belge toplama ve yönetim süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur. Güvenli veri paylaşımı ve iş akışları sunar.
Content Snare
contentsnare.com
Content Snare, müşterilerden belgeleri toplamak ve bilgi almak için kolay bir platform sunar. E-posta alışverişini azaltarak iletişimi basitleştirir.
Arrows
arrows.to
Arrows, HubSpot üzerinde müşteri odaklı onboarding planları oluşturan bir araçtır. Müşterilerin ilerlemesini takip eder ve ekiplerin iş verimliliğini artırır.
Hubflo
hubflo.com
Hubflo, işletmelerin müşteri etkileşimlerini, projelerini ve görevlerini tek bir platformda yönetmelerine yardımcı olan bir işletme yönetimi uygulamasıdır.
Clustdoc
clustdoc.com
Clustdoc, müşteri katılım süreçlerini otomatikleştirir, belgeleri yönetir ve projeleri organize etmek için kodsuz bir platform sunar.
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo, işletmelerin müşterilerden bilgi ve belgeleri toplamasını sağlayan bir müşteri portalı sunar. Her müşteri için özel bir URL ve ilerleme çubuğu vardır.
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Virtual Cabinet, belgelerinizi yönetmek için entegre bir sistemdir. Güvenli belge depolama, arama ve dağıtım işlevleri sunar.
Bright Return
brightreturn.com
BrightReturn, muhasebe uygulamalarını otomatikleştirerek verimliliği artıran, güvenliği güçlendiren ve hizmet sunumunu kolaylaştıran bir yazılımdır.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues, iletişim ve iş birliği platformudur. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme gibi araçları tek bir sanal alanda sunarak verimliliği artırır.
Jumppl
jumppl.com
Jumppl, ekiplerin projeleri yönetmesine ve işbirliği yapmasına yardımcı olan kapsamlı bir proje yönetim platformudur.
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