İstemci Portalı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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İstemci portalı yazılımı, bir işletme ile müşterileri arasında bir ağ geçidi görevi görerek, her iki taraf arasında uzaktan etkileşimi kolaylaştırır. Bu portallar, birden fazla dış paydaş veya müşteriyle etkileşim kuran işletmeler veya kuruluşlar için kapsamlı çözümler olarak hizmet vermektedir. İşletmelerin belgeleri paylaşmasına ve talep etmesine, proje güncellemeleri ve faturalar sağlamasına, geri bildirim toplamasına ve müşteriler ve paydaşlarla iletişimi sürdürmesine olanak tanır. Müşteri portallarının belirli işlevleri, satıcıya ve amaçlanan kullanım senaryolarına bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bazı satıcılar, istemci portallarını daha büyük sanal veri odası yazılımlarına veya bulut içeriği işbirliği platformlarına isteğe bağlı ekler olarak entegre eder. Birçok müşteri portalı, proje yönetimi yazılımında bulunan özelliklerle donatılmıştır; bu, müşterilerin proje ilerlemesini kolayca izlemesine olanak tanırken, işletmelerin de müşterileri için şeffaflık sağlamasına olanak tanır.
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Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase, iş akışlarını kolaylaştıran ve müşteri projelerini yönetmeyi sağlayan AI destekli bir işbirliği platformudur.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu, projeleri, müşteri etkileşimlerini ve finansal süreçleri tek bir platformda yönetmeyi sağlayan bir işletme yönetimidir.
Copilot
copilot.com
Copilot, işletmelerin müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı ve sözleşmeler gibi işlemlerini tek çatı altında yönetmelerini sağlar.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash, işletmeler için müşteri portalları, proje yönetimi, faturalama ve CRM gibi araçları bir arada sunan bulut tabanlı bir yönetim platformudur.
Moxo
moxo.com
Moxo, dış projeleri yönetmek ve müşteri etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri yönetimi platformudur.
Accelo
accelo.com
Accelo, profesyonel hizmet işletmeleri için müşteri yönetimi, proje takibi ve finansal süreçleri merkezileştiren bulut tabanlı bir platformdur.
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay, kullanıcıların proje bağlantılarını ve belgelerini merkezi bir şekilde paylaşmasına olanak tanıyan özelleştirilebilir müşteri portalı oluşturma platformudur.
Planhat
planhat.com
Planhat, müşteri verilerini yönetir, iş akışlarını otomatikleştirir ve müşteri deneyimini geliştirmek için analiz yapar.
Recapped
recapped.io
Recapped, ekiplerin müşterileriyle iş birliği yapmasını sağlar; içerik yükleme, görev atama ve ilerleme takibi yapar.
Dock
dock.us
Dock, dijital satış odaları, onboarding planları, müşteri portalları ve proje merkezleri oluşturmayı kolaylaştıran bir gelir destek platformudur.
vcita
vcita.com
vcita, işletmelerin randevu planlama, faturalama ve müşteri yönetimini kolaylaştıran, çok çeşitli hizmetler sunan bir yönetim platformudur.
Shape Software
setshape.com
Shape, satış ve pazarlama otomasyonu için yapılandırılabilir bir yazılımdır. Ekiplerin işlerini verimli bir şekilde yürütmelerini sağlar.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.
Liscio
liscio.me
Liscio, muhasebe firmaları için güvenli iletişim ve işbirliği sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Belge paylaşımı ve mesajlaşma gibi özellikler içerir.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternatif Ödemeler, B2B işlemleri otomatikleştirip basitleştiren bir ödeme platformudur. Müşterilere çeşitli ödeme yöntemleri sunar.
Aligned
alignedup.com
ALIGNED, satış ekipleri için dijital bir işbirliği platformudur. Müşteri iletişimi ve süreçleri bir araya getirerek işlerinizi kolaylaştırır.
Onehub
onehub.com
Onehub, işletmeler için güvenli dosya saklama ve paylaşma hizmetidir. Rol tabanlı izinlerle erişim kontrolü sağlar ve işbirliği araçları sunar.
Workiro
workiro.com
Workiro, görev, iletişim ve belge yönetimini birleştiren bir platformdur. İşgücü yönetimi ve ekip işbirliği için tasarlanmıştır.
Service Provider Pro
spp.co
Servis Sağlayıcı Pro, ajanslar için müşteri yönetimi ve faturalandırma yazılımıdır, projeleri, müşterileri ve ödemeleri tek bir platformda yönetir.
Practice
practice.do
Practice, müşteri odaklı işletmelerin planlama ve işleme süreçlerini kolaylaştırarak, müşteri aktivitelerini merkezi hale getirir ve araçları bir araya getirir.
Zendo
getzendo.io
Zendo, satış hizmetlerini otomatikleştiren bir yazılımdır. Tek bir platformda teklifler, faturalandırma ve iletişim gibi işlemleri yönetmeyi kolaylaştırır.
Clinked
clinked.com
Clinked, ekipler ve müşterilerin belgeler üzerinde güvenli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir müşteri portalıdır.
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces, profesyonellerin ve müşterilerin bağlı kalmasını sağlayan özel alanlar sunar. Belgeleri paylaşma, özelleştirilmiş deneyim ve çeşitli iletişim yöntemleri içerir.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles, belge yönetimi, işbirliği ve dijital imzalama sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.
OnRamp
onramp.us
OnRamp, müşteri onboarding süreçlerini basit hale getiren dinamik bir yazılımdır. Müşterilerin adım adım rehberlik almasını sağlar.
GuideCX
guidecx.com
Guidecx, müşteri işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetim uygulamasıdır. Etkili entegrasyon ve görev izleme sağlar.
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft, özel iş çözümleri oluşturmak için dinamik bir bulut veritabanı ve kullanıcı dostu bir uygulama geliştirme platformudur.
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Zapa İstemci Portalı, müşterilerin dosya gönderip alabileceği, hesaplarını yönetebileceği ve güvenli etkileşim sağlayabileceği bir dijital platformdur.
OneSuite
onesuite.io
OneSuite, ajanslar ve işletmeler için proje yönetimi, görev izleme ve faturalandırmayı tek platformda birleştiren kapsamlı bir uygulamadır.
EverAfter
everafter.ai
EverAfter, müşteri odaklı arayüzler tasarlayarak müşterilerin bağımsız çalışmasını destekler ve hedeflerine ulaşmalarını sağlar.
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite, belge toplama ve yönetim süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur. Güvenli veri paylaşımı ve iş akışları sunar.
Content Snare
contentsnare.com
Content Snare, müşterilerden belgeleri toplamak ve bilgi almak için kolay bir platform sunar. E-posta alışverişini azaltarak iletişimi basitleştirir.
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite, müşteri iletişimini düzenlemeye yarayan bir portal sunar. Temiz bir tasarımla işlerinizi paylaşmanızı sağlar.
Arrows
arrows.to
Arrows, HubSpot üzerinde müşteri odaklı onboarding planları oluşturan bir araçtır. Müşterilerin ilerlemesini takip eder ve ekiplerin iş verimliliğini artırır.
Hubflo
hubflo.com
Hubflo, işletmelerin müşteri etkileşimlerini, projelerini ve görevlerini tek bir platformda yönetmelerine yardımcı olan bir işletme yönetimi uygulamasıdır.
Clustdoc
clustdoc.com
Clustdoc, müşteri katılım süreçlerini otomatikleştirir, belgeleri yönetir ve projeleri organize etmek için kodsuz bir platform sunar.
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo, işletmelerin müşterilerden bilgi ve belgeleri toplamasını sağlayan bir müşteri portalı sunar. Her müşteri için özel bir URL ve ilerleme çubuğu vardır.
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Sanal Kabine, yasal kabul edilebilirlik için standartlara uyarken evraklarını yok etmek ve kağıtsız bir ofis oluşturmak isteyenler için gönül rahatlığı sağlamak için tam sürüm kontrolü ve denetim izine sahip tam entegre bir belge yönetim sistemidir. Sanal Kabine, belgenizin daha kolay bulunmasını sağlayan birçok ek arama tesisi ile güvenli bir belge mağazası sağlar. Arka ofis sistemleriyle tam olarak entegre olur ve her türlü elektronik dosyanın müşteri kaydına geri bağlanma yeteneğine sahiptir. Tepsilerdeki kullanıcı aracılığıyla taranan belgeler için yönlendirme tesisleri sağlar, kuruluşunuzun etrafında taranan verilerin dağıtılmasını sağlar ve barındırılan veya ince istemci çözümlerini kullanırken taramak isteyenler için özel uzaktan tarama olanaklarına sahiptir. Sanal Kabine, şirketinizin tüm belgeleri kontrol etmesini, bilgileri paylaşmasını, üretkenliği artırmasını ve anında yatırım getirisi ile arşivlemesini sağlar
Bright Return
brightreturn.com
BrightReturn, muhasebe uygulamalarını otomatikleştirmek, verimliliği, güvenliği ve üretkenliği artırmak için kapsamlı bir çözüm sunar. BrightReturn'un yazılımı, muhasebe ortamını geliştirme taahhüdüyle iş akışını kolaylaştırmak, güvenliği güçlendirmek ve büyümeyi mümkün kılmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. BrightReturn'un cazibesi çok yönlü faydalarında yatmaktadır. Muhasebe firmaları, sıradan görevleri otomatikleştiren, kesintisiz iletişimi kolaylaştıran ve hizmet tekliflerini genişleten son teknoloji uygulama yönetimi yazılımını benimseyebilir. Bu dönüşüm yalnızca iş büyümesini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda müşterinin yatırım getirisini de artırarak rekabet ortamında stratejik bir avantaj sağlıyor. Çalışanları elde tutmanın da faydası var. Yazılım, iş akışı süreçlerini otomatikleştirerek ve işbirliğini teşvik ederek daha katılımcı ve memnun bir iş gücü yetiştirir. Erişilebilir eğitim kaynakları becerilerin geliştirilmesine, iş tatmininin ve genel çalışan yatırımının arttırılmasına katkıda bulunur. Verimlilik BrightReturn'un bir başka özelliğidir. Yazılımın zaman kazandıran özellikleri, etkili müşteri yönetimi, mali gözetim ve işbirliği araçlarıyla birleşerek firmaların daha etkili çalışmasına olanak sağlar. BrightReturn ile görevler otomatikleştirilir, son teslim tarihlerine uyulur ve mali yönetim kolaylaştırılır. BrightReturn Özellikleri: - * Müşteri Uygulaması ve Portalı: Müşteri etkileşimini güçlendirin. * Yapay Zeka Belge Yönetimi: Güvenli Veri Alışverişi, Yapay Zeka ile Veri Çıkarma * Otomatik İş Akışı: Zamandan tasarruf edin ve hataları azaltın. * Çevik Proje Yönetimi: Zahmetsizce zirvede kalın. * Görev Yönetimi: Kolaylıkla organize edin. * Yardım Masası Gelen Kutusu: Müşteri iletişimini birleştirin. * Müşteri Yönetimi: İlişkileri güçlendirin. * Yayın: Güçlü ekip ve müşteri iletişimi. * Yardım Masası: Merkezi müşteri desteği. * Zaman Takibi: Verimli zaman yönetimi. * HRMS: Ekibin katılımını, izinlerini ve tatillerini yönetin ve tek bir yerden çalışın.
Everleagues
everleagues.com
Everlea'lar bir iletişim ve işbirliği platformudur. Yerel özelliklerin ve kurumsal sınıf güvenliğinin benzersiz karışımı, verimliliği, işbirliğini, müşteri memnuniyetini ve karlılığı artıran sorunsuz bir ofis içi ve müşteri hizmetleri deneyimi sunar. Sohbet, ses, video, dosya aktarımı, e-imza ve daha fazla üretkenlik aracı, kendi firmanızın Everleales tarafından desteklenen bir sanal çalışma alanında.
Jumppl
jumppl.com
Ekibinizi odaklı tutmak ve müşterileri bilgilendirmek için güçlü ve merkezi araçlar. Jumppl, takımlarınızın verilerinin her yere yayılmasını durdurur.
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