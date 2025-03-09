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İstemci portalı yazılımı, bir işletme ile müşterileri arasında bir ağ geçidi görevi görerek, her iki taraf arasında uzaktan etkileşimi kolaylaştırır. Bu portallar, birden fazla dış paydaş veya müşteriyle etkileşim kuran işletmeler veya kuruluşlar için kapsamlı çözümler olarak hizmet vermektedir. İşletmelerin belgeleri paylaşmasına ve talep etmesine, proje güncellemeleri ve faturalar sağlamasına, geri bildirim toplamasına ve müşteriler ve paydaşlarla iletişimi sürdürmesine olanak tanır. Müşteri portallarının belirli işlevleri, satıcıya ve amaçlanan kullanım senaryolarına bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bazı satıcılar, istemci portallarını daha büyük sanal veri odası yazılımlarına veya bulut içeriği işbirliği platformlarına isteğe bağlı ekler olarak entegre eder. Birçok müşteri portalı, proje yönetimi yazılımında bulunan özelliklerle donatılmıştır; bu, müşterilerin proje ilerlemesini kolayca izlemesine olanak tanırken, işletmelerin de müşterileri için şeffaflık sağlamasına olanak tanır.
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Content Snare
contentsnare.com
Content Snare, istemcileri işe almanın, belgeleri toplamanın ve sonsuz ileri geri gitmeden yanıt almanın basit yoludur. Sezgisel ve kullanımı son derece basit olan bu ürün, müşterilerden bilgi toplarken tek gerçek kaynağınızdır. E-postalar, karmaşık müşteri portalları ve kafa karıştırıcı e-tablolar arasında kaybolmayı bırakın. Muhasebe firmaları, pazarlama ajansları ve profesyonel hizmetler de dahil olmak üzere dünya çapında 1200'den fazla şirket tarafından sevilmektedir. Müşterilerinizin size bilgi göndermesine ihtiyacınız varsa Content Snare size yardımcı olabilir.
Shape Software
setshape.com
Şekil, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden inşa edilmiş özelliklerle birlikte gelen amaca uygun satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz ekiplerinizi güçlendirir ve işletmenizin tüm yönlerini bir AI platformunda birleştirir. Shape Software, satış boru hattınızı düzene sokuyor, pazarlama dizileri ve dijital reklamlarla daha fazla potansiyel müşteriye katılıyor olsun, müşteri ilişkilerini beslemek, sorunsuz iletişim kurma veya projeleri izleme konusunda, ekiplerinizin yaptıkları her şeyde hizalanmış ve verimli kalması için işbirlikçi bir alan sağlar. Gelirinizi bugün şekillendirmeye başlayın.
Zendo
getzendo.io
Zendo, özel ve ürünleştirilmiş hizmetlerden aboneliklere kadar hizmetlerin satışını kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir yazılımdır. Girişimcilerin ve ajansların otomasyon yardımıyla iç süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Kendi iş akışlarınızı oluşturun, otomatik olarak fatura oluşturun ve müşterilerinizin kolayca satın alma işlemi gerçekleştirebileceği profesyonel görünümlü bir Hizmet Kataloğuyla övünün. Bu, bir kontrol paneli yerine, her yeni müşterinin isteğinin bir konuşma dizisi oluşturduğu, operasyonların merkezi olarak sohbeti öneren basit ve şık bir çözümdür. Fiyat tekliflerini, faturaları, ödemeleri ve mesajları gönderdiğiniz yerdir. Sekmeler veya uygulamalar arasında geçiş yapmayı tamamen unutun ve her şeyi tek bir yerden yapın. Zendo, özel alan adından markalı renklere ve hatta kendi kişiselleştirilmiş sohbet robotunuza kadar çeşitli beyaz etiket seçenekleriyle size özel hale getirilebilir! Ekibinizi toplayın ve bu kullanımı kolay, sezgisel yazılımla işletmenizin gelişmesini sağlayın.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles, belge yönetimi, işbirliği ve dijital imzalama sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.
Workiro
workiro.com
Workiro, görev, iletişim ve belge yönetimini birleştiren bir platformdur. İşgücü yönetimi ve ekip işbirliği için tasarlanmıştır.
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, süreçlerinizi ve araçlarınızı tek bir kişiselleştirilmiş müşteri çalışma alanında düzenler (Evet, gerçekten). Artık haftalarca e-posta kovalamaya gerek yok; bu yalnızca tek bir dijital odaya giden tek bağlantı, hepsine hükmediyor. Ayrıca müşteri yolculuğundaki kör noktaları ortaya çıkararak daha önce hiç görülmemiş içgörülere de erişebilirsiniz; bu da daha fazla kontrol sahibi olmanıza, tüm paydaşlarla etkileşime geçmenize, verimliliği artırmanıza ve… daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur. Aracımız güzeldir, kullanımı basittir ve ücretsiz deneme süresi vardır, kredi kartı veya deneme süresi yoktur - bugün Aligned'e kaydolun ve kendiniz görün.
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite, hiçbir şeyin gözden kaçmaması veya kaybolmaması için müşteri iletişiminizi kullanımı kolay bir müşteri portalında düzenlemenize olanak tanır. Göstermek istediğiniz işe odaklanan temiz, minimalist bir tasarıma sahiptir: panolar, Figma panoları, slayt sunumları, videolar, raporlar veya başka herhangi bir şey. Bir iframe'e gömülebiliyorsa bunu bir müşteri portalında paylaşabilirsiniz. Müşteri portallarımız güvenli, düzenli ve self servistir. Ahsuite'i bir kez denedikten sonra bir daha e-postayla bağlantı göndermeye geri dönmeyeceksiniz. Ahsuite, dijital ajanslar için özel olarak oluşturulmuş güçlü işbirliği araçları paketiyle birlikte gelir. Bu, Trello, Slack, DropBox ve LastPass'a veda edebileceğiniz anlamına gelir çünkü Ahsuite hepsini tek bir girişle yapmanıza olanak tanır. Pro veya Ajans planıyla ayrıca serbest çalışanlar ve ajanslardan oluşan özel ağımıza da erişebilirsiniz. Böylece ekibinizi oluşturmak için Ahsuite'i bile kullanabilirsiniz! Başlangıç planı görevler, dosyalar, konuşmalar ve on adede kadar portalla birlikte ÜCRETSİZ olarak gelir!
OnRamp
onramp.us
OnRamp, katılım ve uygulama yöneticilerinin yoğun temas gerektiren müşteri katılım sürecini basitleştirmesine yardımcı olan dinamik müşteri katılım yazılımıdır. OnRamp ile dinamik katılım, müşterilerin adımları tamamlama çabasını azaltır ve ekibinizin manuel adımlarını azaltır. Sonuç olarak, işe alım verimliliği, sonuçlar ve müşteri deneyimleri iyileşir. Müşterilerinizi son derece basit ve dinamik bir eylem planıyla güçlendirin. OnRamp eylem planları, müşterilere, girdilerine dayanarak, ilgili görevler, videolar, formlar, anketler, dosyalar ve diğer eylemler ve etkinleştirmeler konusunda her seferinde bir adım rehberlik eder. Her adım takip edilir ve müşteri ilerlemesi hakkında sizi bilgilendirmek, sonraki adımları tetiklemek ve gelişmenize yardımcı olmak için yol boyunca geri bildirim toplanır. * Her müşteri için kanıtlanmış bir taktik kitabıyla ekibinizi etkinleştirin. * Müşterileri sürecin her adımında dinamik olarak yönlendirin ve etkinleştirin. * İlk katılım verimliliği, sonuçları ve deneyimi hakkında rapor alın. * Öngörülebilir, ölçeklenebilir müşteri katılım süreçlerine giden yolu optimize edin. * Müşterileri 2 kat daha hızlı dahil edin ve personel sayısını artırmadan ölçeklendirin. OnRamp ile müşteri katılımı ve uygulama yöneticileri aslında daha azıyla daha fazlasını yapabilir ve geniş ölçekte beyaz eldivenli katılım ve etkinleştirme sunabilir.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternatif Ödemeler, B2B işlemleri otomatikleştirip basitleştiren bir ödeme platformudur. Müşterilere çeşitli ödeme yöntemleri sunar.
EverAfter
everafter.ai
Müşteri Başarısını Ölçeklendirin, Tek Seferde Tek Dijital Dokunuş. EverAfter ile müşterilerinizi özerk bir şekilde çalışmaları ve hedeflerine ulaşmaları için yönlendiren, etkileşime geçiren ve güçlendiren ölçeklenebilir, müşteriye dönük arayüzler tasarlayabilirsiniz. Dahili yönetimi optimize etmek için tasarlanan Müşteri Başarı Platformlarının aksine EverAfter, işletmeleri hizmetlerini optimize edecek araçlarla donatır. Müşterileri için üretkenliği ve verimliliği artırmak, işe alım, sürekli iletişim, akademi, QBR'ler, başarı planları ve daha fazlası gibi programları üreterek her etkileşimin stratejik ve hedef odaklı olmasını sağlamak. Müşteri programlarınızı EverAfter ile ürün haline getirerek müşterileriniz istedikleri sonuçlara ulaşabilecek ve iş ölçümlerinizde önemli gelişmeler elde edebileceksiniz. Daha hızlı değer elde etme süresi, daha yüksek etkileşim oranları, üstün kurulum kalitesi, daha fazla elde tutma, gelişmiş müşteri deneyimi, daha fazla müşteri benimseme ve daha az müşteri kaybı deneyimini yaşayın. Bütün bunlar müşteriyle başladığınızda gerçekleşir.
Jumppl
jumppl.com
Ekibinizi odaklı tutmak ve müşterileri bilgilendirmek için güçlü ve merkezi araçlar. Jumppl, takımlarınızın verilerinin her yere yayılmasını durdurur.
Moxo
moxo.com
Moxo, dış projeleri yönetmek ve müşteri etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri yönetimi platformudur.
Liscio
liscio.me
Liscio, muhasebe firmaları için güvenli iletişim ve işbirliği sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Belge paylaşımı ve mesajlaşma gibi özellikler içerir.
Hubflo
hubflo.com
Markalı bir müşteri portalı ve güçlü ve kullanımı kolay uygulamalarla hizmet işinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hubflo, arka ofis ve müşteriye yönelik operasyonlarınızı yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçları bir araya getirir: Dosya paylaşımı, Mesajlaşma, Görevler/Projeler, Teklifler, Faturalandırma, CRM ve daha fazlası. Yerleştirmeler, Zapier ve yerel entegrasyonlar (Gmail, Outlook, Stripe...) ile her şeye bağlanın Hubflo, 7 ülkede 1.000'den fazla işletmeye güç veriyor ve üst düzey yatırımcılardan 3 milyon dolar topladı.
Everleagues
everleagues.com
Everlea'lar bir iletişim ve işbirliği platformudur. Yerel özelliklerin ve kurumsal sınıf güvenliğinin benzersiz karışımı, verimliliği, işbirliğini, müşteri memnuniyetini ve karlılığı artıran sorunsuz bir ofis içi ve müşteri hizmetleri deneyimi sunar. Sohbet, ses, video, dosya aktarımı, e-imza ve daha fazla üretkenlik aracı, kendi firmanızın Everleales tarafından desteklenen bir sanal çalışma alanında.
Arrows
arrows.to
HubSpot'taki fırsatlara ve biletlere eklenen, müşteriye yönelik katılım planları. Müşterilerinizin katılım işlemlerini tamamlamasını mı bekliyorsunuz? Beklemeyi bırak. Arrows, işe alım, satış ve başarı ekiplerinin geliri daha hızlı kapatması ve mutlu müşteriler yaratması için bir araçtır. Değer elde etme süresini kısaltın, benimsenmeyi artırın ve büyümenin kilidini açın. Müşteriler, kaydolmadan başarıya giden yolda bir sonraki adımın ne olduğunu her zaman bilir ve ekipleriniz iş akışı otomasyonları, e-posta hatırlatıcıları ve ayrıntılı raporlamayla en değerli işlerine odaklanmaya devam eder.
OneSuite
onesuite.io
OneSuite, modern, ileriyi düşünen dijital ajansların özel ihtiyaçlarını anlayan deneyimli ajans uzmanları tarafından tasarlanan, büyüme için merkezi merkezinizdir. Birden fazla platformla hokkabazlık yapmanın, değerli verileri kaybetmenin ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etme çabasının zorluklarını ilk elden gördük.
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces, profesyonellerin ve müşterilerinin bilgi alışverişinde bulunabileceği, paylaşabileceği ve bağlantıda kalabileceği özel Alanlar sunar. Her şeyi basitleştirerek, birleştirerek ve organize ederek tüm değişimlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Bir pazarlama ajansı, finans uzmanı, düğün planlamacısı, web tasarımcısı veya avukatsanız, bu hayalini kurduğunuz müşteri portalıdır. Neden Hoş Geldiniz Alanları? Çünkü iş yapmak hem siz hem de müşterileriniz için karmaşık ve bunaltıcı olabilir! Temel Özellikler: ✅ Basit organizasyon : Etkinlik Akışı ile Özel Alanlar ✅ Kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi : Özel Markalama ✅ Kolay değişim : Belge Paylaşımı ve Dosya İsteme ✅ Zaman tasarrufu : Paketler ve Şablonlar ✅ Çok yönlü iletişim : Canlı Sohbet, Özel Sohbet, Görüntülü Arama ✅ Merkezileştirme : Belge Kitaplığı Sonsuza kadar ücretsiz sürümümüzle başlayın ve sorunsuz iş ilişkilerinin tadını çıkarın!
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo, işletmenize müşterilerinizden bilgi ve belge toplamanıza yardımcı olacak bir müşteri portalı sağlar. Her müşteri, kendisinden ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilerin listesini içeren benzersiz bir URL alır. İlerleme çubuğu ve trafik ışığı sistemi, müşterilerinizin paylaşmaları gereken bilgilerin kontrolünün kendilerinde olduğu anlamına gelir. Otomatik istemci hatırlatıcıları, diğer şeylere devam edebileceğiniz ve talep ettiğiniz tüm bilgiler paylaşıldığında bilgilendirileceğiniz anlamına gelir. İhtiyacınız olan bilgiyi istediğiniz formatta elde etmek için metin alanları, belge yüklemeleri, çoklu yanıtlar, tek seçim, koşullu sorular, listeler ve tablolar arasından seçim yapın.
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Zapa Müşteri Portalları, bir işletme olarak müşterilerinizle güvenli bir şekilde dosya gönderip almanın zahmetli veya külfetli olmaması gerektiği fikri üzerine kurulmuştur. Hem işletme hem de müşterileri için hızlı, kolay ve keyifli bir deneyim olmalıdır. E-postaları kişiselleştirme ve Zapa markasını kendi logonuzla kişiselleştirme olanağı sayesinde, müşterileriniz hiçbir zaman sizinle doğrudan iletişim kurmuyormuş gibi hissetmeyecekler. 30 günlük risksiz deneme sürümüyle gelin, bize bir şans verin ve bunun ne kadar kolay olduğunu görün!
Bright Return
brightreturn.com
BrightReturn, muhasebe uygulamalarını otomatikleştirmek, verimliliği, güvenliği ve üretkenliği artırmak için kapsamlı bir çözüm sunar. BrightReturn'un yazılımı, muhasebe ortamını geliştirme taahhüdüyle iş akışını kolaylaştırmak, güvenliği güçlendirmek ve büyümeyi mümkün kılmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. BrightReturn'un cazibesi çok yönlü faydalarında yatmaktadır. Muhasebe firmaları, sıradan görevleri otomatikleştiren, kesintisiz iletişimi kolaylaştıran ve hizmet tekliflerini genişleten son teknoloji uygulama yönetimi yazılımını benimseyebilir. Bu dönüşüm yalnızca iş büyümesini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda müşterinin yatırım getirisini de artırarak rekabet ortamında stratejik bir avantaj sağlıyor. Çalışanları elde tutmanın da faydası var. Yazılım, iş akışı süreçlerini otomatikleştirerek ve işbirliğini teşvik ederek daha katılımcı ve memnun bir iş gücü yetiştirir. Erişilebilir eğitim kaynakları becerilerin geliştirilmesine, iş tatmininin ve genel çalışan yatırımının arttırılmasına katkıda bulunur. Verimlilik BrightReturn'un bir başka özelliğidir. Yazılımın zaman kazandıran özellikleri, etkili müşteri yönetimi, mali gözetim ve işbirliği araçlarıyla birleşerek firmaların daha etkili çalışmasına olanak sağlar. BrightReturn ile görevler otomatikleştirilir, son teslim tarihlerine uyulur ve mali yönetim kolaylaştırılır. BrightReturn Özellikleri: - * Müşteri Uygulaması ve Portalı: Müşteri etkileşimini güçlendirin. * Yapay Zeka Belge Yönetimi: Güvenli Veri Alışverişi, Yapay Zeka ile Veri Çıkarma * Otomatik İş Akışı: Zamandan tasarruf edin ve hataları azaltın. * Çevik Proje Yönetimi: Zahmetsizce zirvede kalın. * Görev Yönetimi: Kolaylıkla organize edin. * Yardım Masası Gelen Kutusu: Müşteri iletişimini birleştirin. * Müşteri Yönetimi: İlişkileri güçlendirin. * Yayın: Güçlü ekip ve müşteri iletişimi. * Yardım Masası: Merkezi müşteri desteği. * Zaman Takibi: Verimli zaman yönetimi. * HRMS: Ekibin katılımını, izinlerini ve tatillerini yönetin ve tek bir yerden çalışın.
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Sanal Kabine, yasal kabul edilebilirlik için standartlara uyarken evraklarını yok etmek ve kağıtsız bir ofis oluşturmak isteyenler için gönül rahatlığı sağlamak için tam sürüm kontrolü ve denetim izine sahip tam entegre bir belge yönetim sistemidir. Sanal Kabine, belgenizin daha kolay bulunmasını sağlayan birçok ek arama tesisi ile güvenli bir belge mağazası sağlar. Arka ofis sistemleriyle tam olarak entegre olur ve her türlü elektronik dosyanın müşteri kaydına geri bağlanma yeteneğine sahiptir. Tepsilerdeki kullanıcı aracılığıyla taranan belgeler için yönlendirme tesisleri sağlar, kuruluşunuzun etrafında taranan verilerin dağıtılmasını sağlar ve barındırılan veya ince istemci çözümlerini kullanırken taramak isteyenler için özel uzaktan tarama olanaklarına sahiptir. Sanal Kabine, şirketinizin tüm belgeleri kontrol etmesini, bilgileri paylaşmasını, üretkenliği artırmasını ve anında yatırım getirisi ile arşivlemesini sağlar
Service Provider Pro
spp.co
Servis Sağlayıcı Pro, ajanslar için müşteri yönetimi ve faturalandırma yazılımıdır, projeleri, müşterileri ve ödemeleri tek bir platformda yönetir.
Clinked
clinked.com
Clinked, ekipler ve müşterilerin belgeler üzerinde güvenli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir müşteri portalıdır.
Clustdoc
clustdoc.com
Proje öncesi aşamanızı ve işe alım iş akışlarınızı yönetmenin yeni yolu. Özel bir portaldan üçüncü tarafları projenize katılmaya davet edin, onlara yapılması gerekenleri anlatın, gönderilen bilgileri ekibinizle birlikte inceleyin, sözleşmeleri ve gizlilik sözleşmelerini kolayca imzalayın ve müşteri yönetimi mobil uygulamanızdan işleri halledin!
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite, belge ağırlıklı iş akışları için istemci bilgilerinin toplanmasını otomatikleştirir. Yerleşik Sohbet, e-İmzalar, PDF dönüştürme, bulut depolama senkronizasyonu, CRM entegrasyonları, otomatik metin ve e-posta takibi ve daha fazlasıyla tamamlanan markalı müşteri portallarımızla müşterileriniz için kusursuz bir dijital deneyim yaratın, böylece zamanınızı harcayabilirsiniz. gerçekten önemli olduğu yer. Dünya çapında binlerce müşterinin güvendiği, en iyi profesyonellerin belge toplama işlemlerini otomatikleştirmek için kullandığı aracı keşfedin.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu, projeleri, müşteri etkileşimlerini ve finansal süreçleri tek bir platformda yönetmeyi sağlayan bir işletme yönetimidir.
GuideCX
guidecx.com
Guidecx, müşteri işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetim uygulamasıdır. Etkili entegrasyon ve görev izleme sağlar.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase, iş akışlarını kolaylaştıran ve müşteri projelerini yönetmeyi sağlayan AI destekli bir işbirliği platformudur.
Onehub
onehub.com
Onehub, işletmeler için güvenli dosya saklama ve paylaşma hizmetidir. Rol tabanlı izinlerle erişim kontrolü sağlar ve işbirliği araçları sunar.
Planhat
planhat.com
Planhat, müşteri verilerini yönetir, iş akışlarını otomatikleştirir ve müşteri deneyimini geliştirmek için analiz yapar.
Recapped
recapped.io
Recaped, ekiplerin pilot yönetim ve işe alım da dahil olmak üzere satışların son aşaması boyunca müşterileriyle doğrudan işbirliği yapmasına olanak tanır. Müşterilerin etkileşime geçmesi için ilgili içeriği yükleyin, müşterilere son tarihleri (ve otomatik hatırlatıcıları) olan sonraki adımları atayın ve sonunda herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın.
Accelo
accelo.com
Accelo, profesyonel hizmet işletmeleri için müşteri yönetimi, proje takibi ve finansal süreçleri merkezileştiren bulut tabanlı bir platformdur.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash, işletmeler için müşteri portalları, proje yönetimi, faturalama ve CRM gibi araçları bir arada sunan bulut tabanlı bir yönetim platformudur.
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay, kullanıcıların proje bağlantılarını ve belgelerini merkezi bir şekilde paylaşmasına olanak tanıyan özelleştirilebilir müşteri portalı oluşturma platformudur.
vcita
vcita.com
vcita, işletmelerin randevu planlama, faturalama ve müşteri yönetimini kolaylaştıran, çok çeşitli hizmetler sunan bir yönetim platformudur.
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft, özel iş çözümleri oluşturmak için dinamik bir bulut veritabanı ve kullanıcı dostu bir uygulama geliştirme platformudur.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.
Dock
dock.us
Dock, müşterilerin sevdiği gelir sağlama platformudur. Dock ile neler elde edersiniz: Alıcı ve Müşteri Çalışma Alanları Satış İçeriği Kitaplığı Sipariş Formları ve NDA Dock ile e-İmza Güvenlik Profilleri, dijital satış odaları, katılım planları, müşteri portalları ve proje merkezleri kurmayı kolaylaştırır. Daha fazlasını dock.us adresinde öğrenin
Practice
practice.do
Uygulama, müşteri tabanlı işletmelerin planlamayı ve yerine getirmeyi kolaylaştırarak, müşteri etkinliğini merkezileştirerek ve araçları birleştirerek yönetici işlerini azaltmalarına yardımcı olur. Yükleniciler ve müşterilerle çalışan işletme sahipleri için tasarlandı.
Copilot
copilot.com
Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugün teknoloji, pazarlama, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce teknoloji destekli hizmet işletmesi Copilot'ta çalışıyor. Copilot 2020'de kuruldu, 2022'de 10 milyon dolarlık Seri A topladı ve genel merkezi New York City'de bulunuyor.
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