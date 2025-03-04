İstemci Portalı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tanzanya

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İstemci portalı yazılımı, bir işletme ile müşterileri arasında bir ağ geçidi görevi görerek, her iki taraf arasında uzaktan etkileşimi kolaylaştırır. Bu portallar, birden fazla dış paydaş veya müşteriyle etkileşim kuran işletmeler veya kuruluşlar için kapsamlı çözümler olarak hizmet vermektedir. İşletmelerin belgeleri paylaşmasına ve talep etmesine, proje güncellemeleri ve faturalar sağlamasına, geri bildirim toplamasına ve müşteriler ve paydaşlarla iletişimi sürdürmesine olanak tanır. Müşteri portallarının belirli işlevleri, satıcıya ve amaçlanan kullanım senaryolarına bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bazı satıcılar, istemci portallarını daha büyük sanal veri odası yazılımlarına veya bulut içeriği işbirliği platformlarına isteğe bağlı ekler olarak entegre eder. Birçok müşteri portalı, proje yönetimi yazılımında bulunan özelliklerle donatılmıştır; bu, müşterilerin proje ilerlemesini kolayca izlemesine olanak tanırken, işletmelerin de müşterileri için şeffaflık sağlamasına olanak tanır.
Yeni Uygulama Gönder
Accelo
accelo.com
Accelo, dünya çapındaki profesyonel hizmet işletmeleri tarafından müşterilerinin işlerini karlı bir şekilde yönetmek için kullanılıyor ve seviliyor. Uçtan uca bulut tabanlı platform, nerede olursanız olun satışlar, projeler, biletler, hizmetliler, zaman çizelgeleri, kaynak sağlama ve daha fazlası dahil olmak üzere potansiyel müşteriden ödemeye kadar müşteri iş tesliminin tüm yönlerini yönetir. Zaman ve paraya önem veren müşteri iş yönetimi platformu, size en güncel iş verileriniz ve finansal performansınıza ilişkin bütünsel bir görünüm sunar. Müşteri iletişimlerinin, etkinliklerinin ve çalışmalarının tek bir platformda merkezileştirilmesi sayesinde, durum güncellemesi istemenize gerek kalmadan işlerin nerede olduğunu her zaman bilirsiniz. Accelo, görünürlüğü ve koordinasyonu geliştirmek için iş akışlarını düzene sokar ve işletme ve ekipler genelinde verimliliği artırır, liderlerin işi yürütmesine ve profesyonellerin en önemli işlere odaklanmasına yardımcı olur. Güçlü otomasyondan yararlanılarak yöneticilerin projeleri zamanında ve bütçe dahilinde kolaylıkla teslim etmeleri sağlanır. Accelo'nun güncel ve güvenli analitiği, liderlere akıllı kararlar alma konusunda güven vererek işin büyümesini ve refahını sağlar.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi verimlilik araçları ve SaaS uygulamaları ile çalıştırın. 50 milyondan fazla kullanıcı bize dünya çapında güveniyor. Sonsuza dek ücretsiz planımızı deneyin!
Content Snare
contentsnare.com
Content Snare, istemcileri işe almanın, belgeleri toplamanın ve sonsuz ileri geri gitmeden yanıt almanın basit yoludur. Sezgisel ve kullanımı son derece basit olan bu ürün, müşterilerden bilgi toplarken tek gerçek kaynağınızdır. E-postalar, karmaşık müşteri portalları ve kafa karıştırıcı e-tablolar arasında kaybolmayı bırakın. Muhasebe firmaları, pazarlama ajansları ve profesyonel hizmetler de dahil olmak üzere dünya çapında 1200'den fazla şirket tarafından sevilmektedir. Müşterilerinizin size bilgi göndermesine ihtiyacınız varsa Content Snare size yardımcı olabilir.
Zendo
getzendo.io
Zendo, özel ve ürünleştirilmiş hizmetlerden aboneliklere kadar hizmetlerin satışını kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir yazılımdır. Girişimcilerin ve ajansların otomasyon yardımıyla iç süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Kendi iş akışlarınızı oluşturun, otomatik olarak fatura oluşturun ve müşterilerinizin kolayca satın alma işlemi gerçekleştirebileceği profesyonel görünümlü bir Hizmet Kataloğuyla övünün. Bu, bir kontrol paneli yerine, her yeni müşterinin isteğinin bir konuşma dizisi oluşturduğu, operasyonların merkezi olarak sohbeti öneren basit ve şık bir çözümdür. Fiyat tekliflerini, faturaları, ödemeleri ve mesajları gönderdiğiniz yerdir. Sekmeler veya uygulamalar arasında geçiş yapmayı tamamen unutun ve her şeyi tek bir yerden yapın. Zendo, özel alan adından markalı renklere ve hatta kendi kişiselleştirilmiş sohbet robotunuza kadar çeşitli beyaz etiket seçenekleriyle size özel hale getirilebilir! Ekibinizi toplayın ve bu kullanımı kolay, sezgisel yazılımla işletmenizin gelişmesini sağlayın.
SuiteFiles
suitefiles.com
Belge oluşturma, ortak çalışma ve imzalama işlemlerinin tümü tek bir noktada. SuiteFiles, muhasebe ve profesyonel hizmet firmaları için güçlü ancak basit bir belge yönetimi yazılımıdır. İş akışlarımız, küçük ve orta ölçekli firmaların müşterileriyle birlikte büyümek için tam olarak ihtiyaç duyduğu şeydir. Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 ve daha fazlasıyla entegre olarak günlük faaliyetlerinizi destekliyoruz. Her büyüklükteki firmaya, büyüme yörüngesinde bulundukları noktada onları karşılayan kurumsal düzeyde çözümler ve hizmetler sunma misyonundayız. Sonuç? Ekibinizin ve müşterilerinizin kullanmaktan gerçekten keyif alacağı, kullanıcı dostu, ölçeklenebilir, sağlam bir platform. Ürün geliştirme ve müşteri destek ekiplerimiz duyarlıdır; bu, SuiteFiles'tan en iyi şekilde yararlanmanız için insanların size yatırım yaptığı anlamına gelir. SuiteFiles ile belge yönetimi ihtiyaçlarınız karşılanır ve BT yükünüz kaldırılarak faturalandırılabilir saatleri artırmanıza ve müşterilerinizle ilişkilerinizi güçlendirmenize olanak sağlanır. SuiteFiles ile işlerini iyileştiren 1000'den fazla verimlilik odaklı profesyonel hizmet firmasıyla (ve %99,6 yenileme oranıyla), sizin için bariz seçim biziz. Sizi sektör lideri uygulamalara bağlayan eksiksiz iş akışı çözümleri ve kapsamlı entegrasyonlarla operasyonlarınızı ayrıştırın. SuiteFiles'ın kapsamlı özellikleri ve işlevleri, çalışanlarınızın memnuniyeti göz önünde bulundurularak 10 ila 500 kişilik ekipler için tasarlanmıştır. Yıllar geçtikçe, entegrasyonlar, otomasyonlar, imzalama ve e-posta yönetimi ile uçtan uca süreçleriniz için yazılımımızı mükemmelleştirerek, uygulama atlama ve normalde ihtiyaç duyacağınız birden fazla abonelik ücretini ortadan kaldırdık. Veri sahipliğinizi elinizden almadan, kolay üçüncü taraf paylaşımını en ileri güvenlikle birleştiriyoruz. Firmanızın her gün gerçekleştirmesi gereken bilgileri organize etmenin, merkezileştirmenin ve bunlardan yararlanmanın karmaşıklığını basitleştirdik. Çalışma saatlerinizi dosyalarla uğraşmak yerine müşterilerinize hizmet ederek ve işinizi büyüterek geçirmelisiniz. Bu nedenle, ekibinizin iki gün gibi kısa bir sürede çalışır duruma gelmesi için SuiteFiles'ı hızlı, eksiksiz veri taşıma ve katılımla tasarladık. Ayrıca akıllı arayüzümüzün kullanımı kolaydır ve sürekli olarak iyileştirilmiştir. Gereksiz ileri geri gidişleri, süreç gecikmelerini, ortak çalışma yükünü ve birden fazla araç arasında geçiş yapmayı ortadan kaldırarak zaman tasarrufumuz artar. Müşterilerimiz, çalışan başına haftada 5 saat tasarruf ettiklerini bildiriyor. Bu, personel başına yıllık 6 ½ TZE hafta demektir!
Workiro
workiro.com
E-imza da dahil olmak üzere görev, iletişim ve belge yönetimi yeteneklerini benzersiz bir şekilde birleştiren-herhangi bir iş yapmanıza yardımcı olan herhangi biriyle, daha iyi bir şekilde birleştiren yeni nesil bir uygulama. Ekibinize, kesintisiz üretkenliğin kilidini açmak için sezgisel, güvenli, hepsi bir arada bir platform sağlayarak uzlaşmadan işbirliği yapması, iletişim kurması ve uzlaşmadan çalışması için güçlendirin. Asla pist kaybetmeyin. Workiro NetSuite ile bütünleşir, böylece takımlar işbirliği yapabilir, onaylayabilir ve her zamankinden daha hızlı kaydedebilir.
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, süreçlerinizi ve araçlarınızı tek bir kişiselleştirilmiş müşteri çalışma alanında düzenler (Evet, gerçekten). Artık haftalarca e-posta kovalamaya gerek yok; bu yalnızca tek bir dijital odaya giden tek bağlantı, hepsine hükmediyor. Ayrıca müşteri yolculuğundaki kör noktaları ortaya çıkararak daha önce hiç görülmemiş içgörülere de erişebilirsiniz; bu da daha fazla kontrol sahibi olmanıza, tüm paydaşlarla etkileşime geçmenize, verimliliği artırmanıza ve… daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur. Aracımız güzeldir, kullanımı basittir ve ücretsiz deneme süresi vardır, kredi kartı veya deneme süresi yoktur - bugün Aligned'e kaydolun ve kendiniz görün.
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite, hiçbir şeyin gözden kaçmaması veya kaybolmaması için müşteri iletişiminizi kullanımı kolay bir müşteri portalında düzenlemenize olanak tanır. Göstermek istediğiniz işe odaklanan temiz, minimalist bir tasarıma sahiptir: panolar, Figma panoları, slayt sunumları, videolar, raporlar veya başka herhangi bir şey. Bir iframe'e gömülebiliyorsa bunu bir müşteri portalında paylaşabilirsiniz. Müşteri portallarımız güvenli, düzenli ve self servistir. Ahsuite'i bir kez denedikten sonra bir daha e-postayla bağlantı göndermeye geri dönmeyeceksiniz. Ahsuite, dijital ajanslar için özel olarak oluşturulmuş güçlü işbirliği araçları paketiyle birlikte gelir. Bu, Trello, Slack, DropBox ve LastPass'a veda edebileceğiniz anlamına gelir çünkü Ahsuite hepsini tek bir girişle yapmanıza olanak tanır. Pro veya Ajans planıyla ayrıca serbest çalışanlar ve ajanslardan oluşan özel ağımıza da erişebilirsiniz. Böylece ekibinizi oluşturmak için Ahsuite'i bile kullanabilirsiniz! Başlangıç planı görevler, dosyalar, konuşmalar ve on adede kadar portalla birlikte ÜCRETSİZ olarak gelir!
OnRamp
onramp.us
OnRamp, katılım ve uygulama yöneticilerinin yoğun temas gerektiren müşteri katılım sürecini basitleştirmesine yardımcı olan dinamik müşteri katılım yazılımıdır. OnRamp ile dinamik katılım, müşterilerin adımları tamamlama çabasını azaltır ve ekibinizin manuel adımlarını azaltır. Sonuç olarak, işe alım verimliliği, sonuçlar ve müşteri deneyimleri iyileşir. Müşterilerinizi son derece basit ve dinamik bir eylem planıyla güçlendirin. OnRamp eylem planları, müşterilere, girdilerine dayanarak, ilgili görevler, videolar, formlar, anketler, dosyalar ve diğer eylemler ve etkinleştirmeler konusunda her seferinde bir adım rehberlik eder. Her adım takip edilir ve müşteri ilerlemesi hakkında sizi bilgilendirmek, sonraki adımları tetiklemek ve gelişmenize yardımcı olmak için yol boyunca geri bildirim toplanır. * Her müşteri için kanıtlanmış bir taktik kitabıyla ekibinizi etkinleştirin. * Müşterileri sürecin her adımında dinamik olarak yönlendirin ve etkinleştirin. * İlk katılım verimliliği, sonuçları ve deneyimi hakkında rapor alın. * Öngörülebilir, ölçeklenebilir müşteri katılım süreçlerine giden yolu optimize edin. * Müşterileri 2 kat daha hızlı dahil edin ve personel sayısını artırmadan ölçeklendirin. OnRamp ile müşteri katılımı ve uygulama yöneticileri aslında daha azıyla daha fazlasını yapabilir ve geniş ölçekte beyaz eldivenli katılım ve etkinleştirme sunabilir.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternatif Ödemeler, siz ve müşterileriniz için ödemeleri basitleştiren ve otomatikleştiren tam hizmetli bir B2B ödeme platformudur. Müşterilerinize faturalarını çok sayıda ödeme yöntemiyle (ACH, kredi kartları ve Taksitli Ödeme) ödeyebilecekleri beyaz etiketli ve güvenli bir platform sunun. Faturaları senkronize etmek ve otomatik mutabakatı çocuk oyuncağı haline getirmek için önde gelen muhasebe ve PSA yazılım çözümleriyle entegre olun. Zamandan tasarruf etmek ve faturaları daha hızlı toplamak için otomatik ödeme ve otomatik e-posta hatırlatıcıları gibi otomasyonları etkinleştirin ve ödemelerle ilgili tam görünürlük sağlamak ve nakit akışını daha iyi tahmin etmek için veri analizlerinin kilidini açın. Hepsi tek bir platformda.
EverAfter
everafter.ai
Müşteri Başarısını Ölçeklendirin, Tek Seferde Tek Dijital Dokunuş. EverAfter ile müşterilerinizi özerk bir şekilde çalışmaları ve hedeflerine ulaşmaları için yönlendiren, etkileşime geçiren ve güçlendiren ölçeklenebilir, müşteriye dönük arayüzler tasarlayabilirsiniz. Dahili yönetimi optimize etmek için tasarlanan Müşteri Başarı Platformlarının aksine EverAfter, işletmeleri hizmetlerini optimize edecek araçlarla donatır. Müşterileri için üretkenliği ve verimliliği artırmak, işe alım, sürekli iletişim, akademi, QBR'ler, başarı planları ve daha fazlası gibi programları üreterek her etkileşimin stratejik ve hedef odaklı olmasını sağlamak. Müşteri programlarınızı EverAfter ile ürün haline getirerek müşterileriniz istedikleri sonuçlara ulaşabilecek ve iş ölçümlerinizde önemli gelişmeler elde edebileceksiniz. Daha hızlı değer elde etme süresi, daha yüksek etkileşim oranları, üstün kurulum kalitesi, daha fazla elde tutma, gelişmiş müşteri deneyimi, daha fazla müşteri benimseme ve daha az müşteri kaybı deneyimini yaşayın. Bütün bunlar müşteriyle başladığınızda gerçekleşir.
Jumppl
jumppl.com
Ekibinizin odaklanmasını ve müşterilerinizin bilgilendirilmesini sağlayacak güçlü ve merkezi araçlar. Jumppl, ekibinizin verilerinin her yere yayılmasını engeller.
Moxo
moxo.com
Müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla harici projeleri kolaylaştırın. Moxo ile hesap alımından katılıma ve hizmete kadar iş akışlarını hızlandırın. Ortak teslimatlara ulaşmak, kilometre taşlarını takip etmek, belge alışverişinde bulunmak, onayları toplamak ve daha fazlasını gerçekleştirmek için müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla koordinasyon sağlayın. Moxo; finansal hizmetler, danışmanlık, hukuk, muhasebe, sağlık hizmetleri ve daha fazlasını içeren çok çeşitli sektörlerdeki proje çalışma alanlarına güç sağlar. Müşterilerimiz arasında Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Modelleri, Hibernia College, BNP Paribas ve daha fazlası gibi şirketler bulunmaktadır. Ekibimiz, etkileşim alanında zengin bir öncü geçmişe sahiptir: Moxo'nun kurucu ortağı ve CEO'su Subrah Iyar, Webex'in kurucu ortağı ve CEO'suydu ve Moxo'nun kurucu ortağı ve CTO'su Stanley Huang, Webex'te üst düzey mühendislik yönetimi pozisyonlarında yer aldı. Cisco Sistemleri ve WebEx.
Liscio
liscio.me
Liscio, müşteri iletişimini ve işbirliğini kolaylaştıran güvenli, bulut tabanlı bir web ve mobil yazılım çözümüdür. Güvenli mesajlaşma, güvenli dosya paylaşımı ve depolama, FirmView, Firmadan Bire hizmet, Mobil Uygulama, FrontDesk katılımı, e-imzalar ve daha fazlasını içeren özelliklerle Liscio, savunmasız e-posta ve evrak işlerini şifreli, yalnızca davetle girilebilen bir müşteri deneyimi platformuyla değiştiriyor Bu, müşterilerinizin hak ettiği proaktif, modern firma olmanızı sağlar.
Hubflo
hubflo.com
Markalı bir müşteri portalı ve güçlü ve kullanımı kolay uygulamalarla hizmet işinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hubflo, arka ofis ve müşteriye yönelik operasyonlarınızı yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçları bir araya getirir: Dosya paylaşımı, Mesajlaşma, Görevler/Projeler, Teklifler, Faturalandırma, CRM ve daha fazlası. Yerleştirmeler, Zapier ve yerel entegrasyonlar (Gmail, Outlook, Stripe...) ile her şeye bağlanın Hubflo, 7 ülkede 1.000'den fazla işletmeye güç veriyor ve üst düzey yatırımcılardan 3 milyon dolar topladı.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues bir iletişim ve işbirliği platformudur. Yerel özelliklerin ve kurumsal düzeyde güvenliğin benzersiz karışımı, üretkenliği, işbirliğini, müşteri memnuniyetini ve karlılığı artıran kusursuz bir ofis içi ve müşteri hizmetleri deneyimi sunar. Sohbet, ses, video, dosya aktarımı, e-imza ve daha fazla üretkenlik aracı, Everleagues tarafından desteklenen kendi firmanızın tek bir sanal çalışma alanındadır.
Arrows
arrows.to
HubSpot'taki fırsatlara ve biletlere eklenen, müşteriye yönelik katılım planları. Müşterilerinizin katılım işlemlerini tamamlamasını mı bekliyorsunuz? Beklemeyi bırak. Arrows, işe alım, satış ve başarı ekiplerinin geliri daha hızlı kapatması ve mutlu müşteriler yaratması için bir araçtır. Değer elde etme süresini kısaltın, benimsenmeyi artırın ve büyümenin kilidini açın. Müşteriler, kaydolmadan başarıya giden yolda bir sonraki adımın ne olduğunu her zaman bilir ve ekipleriniz iş akışı otomasyonları, e-posta hatırlatıcıları ve ayrıntılı raporlamayla en değerli işlerine odaklanmaya devam eder.
OneSuite
onesuite.io
OneSuite, modern, ileriyi düşünen dijital ajansların özel ihtiyaçlarını anlayan deneyimli ajans uzmanları tarafından tasarlanan, büyüme için merkezi merkezinizdir. Birden fazla platformla hokkabazlık yapmanın, değerli verileri kaybetmenin ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etme çabasının zorluklarını ilk elden gördük.
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces, profesyonellerin ve müşterilerinin bilgi alışverişinde bulunabileceği, paylaşabileceği ve bağlantıda kalabileceği özel Alanlar sunar. Her şeyi basitleştirerek, birleştirerek ve organize ederek tüm değişimlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Bir pazarlama ajansı, finans uzmanı, düğün planlamacısı, web tasarımcısı veya avukatsanız, bu hayalini kurduğunuz müşteri portalıdır. Neden Hoş Geldiniz Alanları? Çünkü iş yapmak hem siz hem de müşterileriniz için karmaşık ve bunaltıcı olabilir! Temel Özellikler: ✅ Basit organizasyon : Etkinlik Akışı ile Özel Alanlar ✅ Kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi : Özel Markalama ✅ Kolay değişim : Belge Paylaşımı ve Dosya İsteme ✅ Zaman tasarrufu : Paketler ve Şablonlar ✅ Çok yönlü iletişim : Canlı Sohbet, Özel Sohbet, Görüntülü Arama ✅ Merkezileştirme : Belge Kitaplığı Sonsuza kadar ücretsiz sürümümüzle başlayın ve sorunsuz iş ilişkilerinin tadını çıkarın!
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo, işletmenize müşterilerinizden bilgi ve belge toplamanıza yardımcı olacak bir müşteri portalı sağlar. Her müşteri, kendisinden ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilerin listesini içeren benzersiz bir URL alır. İlerleme çubuğu ve trafik ışığı sistemi, müşterilerinizin paylaşmaları gereken bilgilerin kontrolünün kendilerinde olduğu anlamına gelir. Otomatik istemci hatırlatıcıları, diğer şeylere devam edebileceğiniz ve talep ettiğiniz tüm bilgiler paylaşıldığında bilgilendirileceğiniz anlamına gelir. İhtiyacınız olan bilgiyi istediğiniz formatta elde etmek için metin alanları, belge yüklemeleri, çoklu yanıtlar, tek seçim, koşullu sorular, listeler ve tablolar arasından seçim yapın.
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Zapa Müşteri Portalları, bir işletme olarak müşterilerinizle güvenli bir şekilde dosya gönderip almanın zahmetli veya külfetli olmaması gerektiği fikri üzerine kurulmuştur. Hem işletme hem de müşterileri için hızlı, kolay ve keyifli bir deneyim olmalıdır. E-postaları kişiselleştirme ve Zapa markasını kendi logonuzla kişiselleştirme olanağı sayesinde, müşterileriniz hiçbir zaman sizinle doğrudan iletişim kurmuyormuş gibi hissetmeyecekler. 30 günlük risksiz deneme sürümüyle gelin, bize bir şans verin ve bunun ne kadar kolay olduğunu görün!
Bright Return
brightreturn.com
BrightReturn, muhasebe uygulamalarını otomatikleştirmek, verimliliği, güvenliği ve üretkenliği artırmak için kapsamlı bir çözüm sunar. BrightReturn'un yazılımı, muhasebe ortamını geliştirme taahhüdüyle iş akışını kolaylaştırmak, güvenliği güçlendirmek ve büyümeyi mümkün kılmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. BrightReturn'un cazibesi çok yönlü faydalarında yatmaktadır. Muhasebe firmaları, sıradan görevleri otomatikleştiren, kesintisiz iletişimi kolaylaştıran ve hizmet tekliflerini genişleten son teknoloji uygulama yönetimi yazılımını benimseyebilir. Bu dönüşüm yalnızca iş büyümesini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda müşterinin yatırım getirisini de artırarak rekabet ortamında stratejik bir avantaj sağlıyor. Çalışanları elde tutmanın da faydası var. Yazılım, iş akışı süreçlerini otomatikleştirerek ve işbirliğini teşvik ederek daha katılımcı ve memnun bir iş gücü yetiştirir. Erişilebilir eğitim kaynakları becerilerin geliştirilmesine, iş tatmininin ve genel çalışan yatırımının arttırılmasına katkıda bulunur. Verimlilik BrightReturn'un bir başka özelliğidir. Yazılımın zaman kazandıran özellikleri, etkili müşteri yönetimi, mali gözetim ve işbirliği araçlarıyla birleşerek firmaların daha etkili çalışmasına olanak sağlar. BrightReturn ile görevler otomatikleştirilir, son teslim tarihlerine uyulur ve mali yönetim kolaylaştırılır. BrightReturn Özellikleri: - * Müşteri Uygulaması ve Portalı: Müşteri etkileşimini güçlendirin. * Yapay Zeka Belge Yönetimi: Güvenli Veri Alışverişi, Yapay Zeka ile Veri Çıkarma * Otomatik İş Akışı: Zamandan tasarruf edin ve hataları azaltın. * Çevik Proje Yönetimi: Zahmetsizce zirvede kalın. * Görev Yönetimi: Kolaylıkla organize edin. * Yardım Masası Gelen Kutusu: Müşteri iletişimini birleştirin. * Müşteri Yönetimi: İlişkileri güçlendirin. * Yayın: Güçlü ekip ve müşteri iletişimi. * Yardım Masası: Merkezi müşteri desteği. * Zaman Takibi: Verimli zaman yönetimi. * HRMS: Ekibin katılımını, izinlerini ve tatillerini yönetin ve tek bir yerden çalışın.
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Sanal Kabine, yasal kabul edilebilirlik için standartlara uyarken evraklarını yok etmek ve kağıtsız bir ofis oluşturmak isteyenler için gönül rahatlığı sağlamak için tam sürüm kontrolü ve denetim izine sahip tam entegre bir belge yönetim sistemidir. Sanal Kabine, belgenizin daha kolay bulunmasını sağlayan birçok ek arama tesisi ile güvenli bir belge mağazası sağlar. Arka ofis sistemleriyle tam olarak entegre olur ve her türlü elektronik dosyanın müşteri kaydına geri bağlanma yeteneğine sahiptir. Tepsilerdeki kullanıcı aracılığıyla taranan belgeler için yönlendirme tesisleri sağlar, kuruluşunuzun etrafında taranan verilerin dağıtılmasını sağlar ve barındırılan veya ince istemci çözümlerini kullanırken taramak isteyenler için özel uzaktan tarama olanaklarına sahiptir. Sanal Kabine, şirketinizin tüm belgeleri kontrol etmesini, bilgileri paylaşmasını, üretkenliği artırmasını ve anında yatırım getirisi ile arşivlemesini sağlar
Recapped
recapped.io
Recaped, ekiplerin pilot yönetim ve işe alım da dahil olmak üzere satışların son aşaması boyunca müşterileriyle doğrudan işbirliği yapmasına olanak tanır. Müşterilerin etkileşime geçmesi için ilgili içeriği yükleyin, müşterilere son tarihleri (ve otomatik hatırlatıcıları) olan sonraki adımları atayın ve sonunda herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın.
Clinked
clinked.com
Clinked, bulut tabanlı bir müşteri portalı ve işbirliği aracıdır. Ekiplerin, proje gruplarının ve iş müşterilerinin güvenli bir bulut ortamından belgeler ve dosyalar üzerinde verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. 3 ana portal seçeneği sunuyoruz: 1. Kolay (hazır, kolayca özelleştirilebilir portal). 2. Ismarlama (özel gereksinimlerinize göre Clinked altyapısı üzerine oluşturulmuş özel portal). 3. Sanal Veri Odası. Tüm portallar, bazıları aşağıda listelenen çok çeşitli özellikler sunar. İşletme İmajınızı Geliştirin * Bağlantılı müşteri portalı özelleştirilebilir ve beyaz etiketli olabilir. * Kendi URL'nizi kullanın, ör. https://clients.sirketiniz.com. * Markalı yerel mobil uygulamalar Android ve iOS için mevcuttur. İşbirliği Yapın ve İletişim Kurun * Müşterileri gerçek zamanlı etkinlik akışları ve proje ilerleme yönetimi ile güncelleyin. * Bireysel ekip üyelerine görevler atayın veya iş yükünü birden fazla kullanıcıyla paylaşın. * Verimli tartışmalar yapın, @bahsetmeler, anında 1-2-1 ve grup sohbeti ve mikroblog kullanarak iletişim kurun. * Tam metin araması. Güvenli Müşteri Portalı * Aktarım sırasında 256 bit SSL ve bekleme sırasında AES şifreleme. * Çözümünüze güvenli erişim için iki faktörlü kimlik doğrulama. * Hesap yöneticileri denetim takibindeki tüm kullanıcı etkinliklerini görüntüleyebilir. 1 Numaralı FTP Alternatifi * Büyük dosyaları paylaşmak için dosya ve klasörleri sürükleyip bırakın. * Evrensel arama çubuğuyla dosya ve klasörleri bulun ve açın. * Belgelerinizi indirmeye gerek kalmadan canlı önizlemelerini görüntüleyin. Entegrasyonlar * Google Workspace ile yerel entegrasyon. * AdobeSign, DocuSign ve JotForm ile yerel entegrasyon. * Zapier aracılığıyla 3.000'den fazla uygulamayla görevleri ve eylemleri otomatikleştirin. * Genel API. Spesifikasyonlarınıza göre oluşturulmuş tamamen özel portal * Sağlam Clinked ISO sertifikalı altyapı üzerine kurulmuştur. * Çok çeşitli mevcut özellikler arasından seçim yapın. * İşletmenizin ihtiyaç duyduğu yeni benzersiz özellikleri ekleyin. * Kullanım durumunuza ve iş akışınıza uyacak özel kullanıcı arayüzü. * Basit tasarım süreci. * Hızlı teslimat.
Clustdoc
clustdoc.com
Proje öncesi aşamanızı ve işe alım iş akışlarınızı yönetmenin yeni yolu. Özel bir portaldan üçüncü tarafları projenize katılmaya davet edin, onlara yapılması gerekenleri anlatın, gönderilen bilgileri ekibinizle birlikte inceleyin, sözleşmeleri ve gizlilik sözleşmelerini kolayca imzalayın ve müşteri yönetimi mobil uygulamanızdan işleri halledin!
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite, belge ağırlıklı iş akışları için istemci bilgilerinin toplanmasını otomatikleştirir. Yerleşik Sohbet, e-İmzalar, PDF dönüştürme, bulut depolama senkronizasyonu, CRM entegrasyonları, otomatik metin ve e-posta takibi ve daha fazlasıyla tamamlanan markalı müşteri portallarımızla müşterileriniz için kusursuz bir dijital deneyim yaratın, böylece zamanınızı harcayabilirsiniz. gerçekten önemli olduğu yer. Dünya çapında binlerce müşterinin güvendiği, en iyi profesyonellerin belge toplama işlemlerini otomatikleştirmek için kullandığı aracı keşfedin.
Flowlu
flowlu.com
Tüm şirketinizi tek bir yerde çalıştırın - projeleri ve görevleri yönetin, potansiyel müşterileri yakalayın ve müşteri etkileşimlerini izleyin, gelir ve masrafları kaydedin, belge oluşturun, bilgi paylaşın ve ekibinizle etkili bir şekilde işbirliği yapın. Flowlu, proje, görev, finans ve müşteri yönetimi için tüm temel araçları içeren hepsi bir arada bir iş işletme platformudur. Flowlu size şirketinizde olan her şey hakkında derin bir genel bakış sağlar. İşletmenizin her parçasını, ekibiniz tarafından harcanan zamandan ve iş yüklerinden toplam maliyetlere ve müşteri faturalarına kadar izleyebilirsiniz.
GuideCX
guidecx.com
GUIDEcx, satış ve uygulama süreciniz arasında kusursuz bir geçiş yaratan, dünyanın önde gelen Müşteri Katılım çözümüdür. Beş yılı aşkın süredir tamamlanan ve 300.000'den fazla başarılı katılım projesiyle, tutarlı Müşteri Katılımı deneyimleri sunmak için bilgeliğimizi nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Sürecimiz, hizmet kalitesinden ödün vermeden katılımı teşvik etmek, verimliliği artırmak ve kapasiteyi genişletmek için tasarlanmıştır. Mevcut CRM'nize entegrasyonu kolay olan GUIDEcx'in özel şablonları, her rol için farklı müşteri görünümleri, amaca yönelik entegrasyonları ve güçlü raporlaması vardır. Sürecinizi yalnızca yazılımımıza taşımakla kalmıyoruz; Profesyonel Hizmetler ekibimiz ve Rehber Üniversite kaynaklarımız, değer elde etme süresini hızlandırmak ve işe alım ekibinizin üretkenliğini en üst düzeye çıkarmak için sürecin her adımında size rehberlik etmek ve desteklemek için buradalar. Bugün bize ulaşın ve Müşteri Katılımı deneyiminizi yeni boyutlara taşımanıza yardımcı olabiliriz.
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, şirketinizin hâlihazırda iş yapma biçimine uyum sağlayarak masanız ve ön saflardaki çalışanlar arasındaki boşluğu dolduran tek bir dijital merkez oluşturur. Çalışanlar, iletişim ve işbirliği araçlarının yanı sıra ihtiyaç duydukları tüm şirket bilgilerini, tek bir gerçek kaynak olarak hizmet veren özelleştirilebilir pencere öğesi tabanlı bir kontrol panelinde bulabilirler. Ürünümüz, çeşitli sektörlerdeki her boyuttaki ekip için uygundur ve kurumsal ölçekte dağıtım için gereken tüm güvenlik özelliklerine sahiptir. MangoApps'in arayüzü, başlıklar, yorumlar, emoji tepkileri ve ekip ve proje gruplarıyla modern sosyal medyayı temel alır. Bu nedenle, müşterilerimizin çalışanları onu hemen sezgisel ve kullanıcı dostu buluyor. Ayrıca, tüm bu araçları ve entegrasyonları diğer birçok kurumsal ve kurumsal araçla birleştirmek, zamandan ve hayal kırıklığından tasarruf sağlar. Şirketinizin markasıyla beyaz etiketli olan ekibiniz, MangoApps'in harici bir araç olduğunun farkına bile varmayabilir; günlerinin ve iş akışlarının doğal bir parçası gibi gelir. Günümüzde pek çok kuruluş, modası geçmiş intranet ve iletişim araçlarına güveniyor ve e-posta gelen kutusu olan kara deliğe zaman ve bilgi kaybediyor. MangoApps size, ön saflardaki çalışanlardan şirket ofislerine kadar tüm ekiplerinizi döngünün içinde ve oyunun zirvesinde tutan tek bir merkezi merkeze bağlamanız için eşsiz bir fırsat sunar.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (eski adıyla Nimbus), profesyonel hizmetlerin iş akışını kolaylaştırmasına ve müşteri portallarıyla olağanüstü müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir müşteri işbirliği aracıdır. Bu platform, gerçek zamanlı işbirliği, proje ve bilgi yönetimi ve hatta içerik oluşturmaya yönelik yüzlerce gelişmiş ancak sezgisel özellik ile profesyonel hizmetleri güçlendirir. Markanız altında hizmetler sunun ve iletişimi, proje ilerleme takibini ve bilgi yönetimini merkezileştiren beyaz etiketli müşteri portallarıyla olağanüstü, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunun. 2000'den fazla desteklenen entegrasyondan herhangi bir dosya formatı ve yerleştirmeyle etkileşimli süper belgeler oluşturmak için yenilikçi sürükle ve bırak belge oluşturucuyu kullanın. Verimli işbirliği için FuseBase (eski adıyla Nimbus) ekip çalışma alanlarındaki Kanban panolarını, proje izleme araçlarını, gerçek zamanlı düzenlemeyi ve daha fazla özelliği deneyin. Gelişmiş FuseBase (eski adıyla Nimbus) yapay zeka asistanıyla günlük operasyonları optimize edin, içerik oluşturma ve çeviri gibi görevleri otomatikleştirin, verilere dayalı kararlar almak için içgörüler elde edin ve işi ölçeklendirmek için boş zaman ayırın.
Onehub
onehub.com
Onehub, her büyüklükteki işletme için oluşturulmuş güvenli dosya depolama ve paylaşım hizmetidir. Verilerinizin banka düzeyinde şifrelenmesinin yanı sıra ayrıntılı, rol tabanlı izin yapımız, içeriğinize kimlerin erişebileceğini kontrol edebileceğiniz ve kritik iş dosyalarını güvenle paylaşabileceğiniz anlamına gelir. Onehub, dosya paylaşımınızı geliştirmek ve genişletmek için sanal veri odaları, müşteri portalları, Google Dokümanlar entegrasyonu, otomatik filigran ekleme, markalı çalışma alanları ve özel sözleşmeler gibi güçlü iş araçlarından oluşan bir paket sunar. İçerik paylaşımına daha profesyonel, gösterişli bir görünüm kazandırmak ve kendi Müşteri Portalınızı oluşturmak için Onehub Çalışma Alanınızı özelleştirin. Onehub'ın sanal veri odaları, en önemli anlaşmalarınıza ihtiyaç duyduğunuz güvenlik ve gizliliği sağlar.
Planhat
planhat.com
Planhat, içgörü sağlamak, iş akışını yönetmek ve müşteri deneyimini artırmak için oluşturulmuş bir müşteri platformudur. Planhat, müşteri başarısını ve müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmak için dünya çapında yüzlerce modern teknoloji şirketinin işlerini müşterileri etrafında odaklamasına yardımcı oluyor. CSM'den üst düzey yöneticilere kadar herkes için tasarlanan platform, müşteri verilerinizi birleştirmenize, hedefler ve ideal sonuçlar belirlemenize ve oyun kitapları, otomasyon ve işbirliği gibi özelliklerle müşteri yolculuğunu geliştirmenize olanak tanır. Şirket 2014 yılında İsveç'in Stockholm kentinde kuruldu ve Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya Pasifik'te 100'den fazla kişiden oluşan bir ekibe sahip. Daha fazlasını www.planhat.com adresinde okuyun.
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştirir. Shape Software, ister satış hattınızı kolaylaştırmak, ister pazarlama dizileri ve dijital reklamlarla daha fazla potansiyel müşterinin ilgisini çekmek, müşteri ilişkilerini geliştirmek, sorunsuz iletişim kurmak veya projeleri takip etmek olsun, ekiplerinizin yaptıkları her şeyde uyumlu ve verimli kalmaları için işbirliğine dayalı bir alan sağlar. Shape ile gelirinizi artırmaya bugün başlayın.
Service Provider Pro
spp.co
SPP.co, büyüyen ajanslar için tasarlanmış bir müşteri yönetimi ve faturalandırma yazılımıdır. Beyaz etiketli Müşteri Portalı ile daha mutlu müşteriler edinin. Rol tabanlı izin kontrolleriyle ekibinizi büyütün. Son olarak projelerinizi, müşterilerinizi ve faturalandırmanızı tek bir çatı altında toplayabilirsiniz.
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha fazlasını oluşturan 90.000'den fazla ekibe katılın.
SuiteDash
suitedash.com
Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre, bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi, birden fazla sistemi öğrenmeye ve daha sonra bu birden fazla sistemin birlikte çalışmasını sağlamaya çalışırken çok fazla zaman ve para harcadıkları için yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradılar. SuiteDash, en sık kullanılan iş araçlarını tek bir araçta birleştirerek bu sorunu çözer.
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay, tüm bağlantılarınızı ve belgelerinizi müşterilerinizle ve iş ortaklarınızla paylaşmanız için size birleşik, kullanımı kolay bir arayüz sunar.
vcita
vcita.com
vcita, sezgisel bir yönetim platformuyla işinizi büyütmeye odaklanmanıza, düzenli kalmanıza ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Ödeme tahsilatı ve faturalandırma, planlama, müşteri hatırlatıcıları ve yönetimi gibi zaman alan yönetici görevlerini otomatikleştirin; kullanıcı dostu bir kontrol panelinden not tutarak ve müşterilerin ödeme geçmişini görüntüleyerek müşterilerle olan etkileşimlerinizi takip edin.
VobeSoft
vobesoft.com
Her yazılım sisteminin veritabanları vardır. Bu veritabanları genellikle statiktir ve bu standart çözümlerle çalışan kuruluşlara kullanmadıkları işlevler ve kendi benzersiz ihtiyaçlarına göre değiştiremedikleri işlevler sağlar. Genellikle, pek çok güçlükle birlikte, nihai hedefe ulaşmak için geçici çözümler uygulanır. Ancak sonuçta, geçici çözümlerle ilgili bu güçlük yalnızca hayal kırıklığına yol açar ve bir yazılım sisteminin size ve kuruluşunuza sağlaması gereken avantajların en iyi şekilde kullanılmamasına yol açar. Günümüzün tek statiği organizasyonların sürekli değişmesidir. Ve bu değişiklik fena değil. Organizasyonun gelişimini temsil eder. Bu değişime uyum sağlamak ve büyümeyi sağlamak için bir organizasyonun çalışma şeklini değiştiren ve ona uyum sağlayan bir sistem gereklidir. Bu, VobeSoft'tur: Her türlü kuruluşa kusursuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde yapılandırılabilen, dinamik bir veritabanına sahip bir yazılım sistemi. İşin nasıl yapılacağını, hangi verilerin önemli olduğunu ve nasıl saklanması gerektiğini yazılım değil siz belirlersiniz. Geleneğin bağlamı, sistemin kurulma ve kullanılma şeklini yönlendirmektedir.
Dock
dock.us
Dock, müşterilerin sevdiği gelir sağlama platformudur. Dock ile neler elde edersiniz: Alıcı ve Müşteri Çalışma Alanları Satış İçeriği Kitaplığı Sipariş Formları ve NDA Dock ile e-İmza Güvenlik Profilleri, dijital satış odaları, katılım planları, müşteri portalları ve proje merkezleri kurmayı kolaylaştırır. Daha fazlasını dock.us adresinde öğrenin
Practice
practice.do
Uygulama, müşteri tabanlı işletmelerin planlamayı ve yerine getirmeyi kolaylaştırarak, müşteri etkinliğini merkezileştirerek ve araçları birleştirerek yönetici işlerini azaltmalarına yardımcı olur. Yükleniciler ve müşterilerle çalışan işletme sahipleri için tasarlandı.
Copilot
copilot.com
Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugün teknoloji, pazarlama, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce teknoloji destekli hizmet işletmesi Copilot'ta çalışıyor. Copilot 2020'de kuruldu, 2022'de 10 milyon dolarlık Seri A topladı ve genel merkezi New York City'de bulunuyor.
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