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İstemci Portalı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Yunanistan
İstemci portalı yazılımı, bir işletme ile müşterileri arasında bir ağ geçidi görevi görerek, her iki taraf arasında uzaktan etkileşimi kolaylaştırır. Bu portallar, birden fazla dış paydaş veya müşteriyle etkileşim kuran işletmeler veya kuruluşlar için kapsamlı çözümler olarak hizmet vermektedir. İşletmelerin belgeleri paylaşmasına ve talep etmesine, proje güncellemeleri ve faturalar sağlamasına, geri bildirim toplamasına ve müşteriler ve paydaşlarla iletişimi sürdürmesine olanak tanır. Müşteri portallarının belirli işlevleri, satıcıya ve amaçlanan kullanım senaryolarına bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bazı satıcılar, istemci portallarını daha büyük sanal veri odası yazılımlarına veya bulut içeriği işbirliği platformlarına isteğe bağlı ekler olarak entegre eder. Birçok müşteri portalı, proje yönetimi yazılımında bulunan özelliklerle donatılmıştır; bu, müşterilerin proje ilerlemesini kolayca izlemesine olanak tanırken, işletmelerin de müşterileri için şeffaflık sağlamasına olanak tanır.
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Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Flowlu
flowlu.com
Projelerinizle, CRM'yle, faturalandırmayla, ekip işbirliğiyle ve bilgiyle ilgilenen hepsi bir arada iş yönetimi çözümü. Tüm iş akışınızı düzenleyin ve işinizi daha önce yapamayacağınız şekillerde büyütün.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (eski adıyla Nimbus), profesyonel hizmetlerin iş akışını kolaylaştırmasına ve müşteri portallarıyla olağanüstü müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir müşteri işbirliği aracıdır. Bu platform, gerçek zamanlı işbirliği, proje ve ...
SuiteDash
suitedash.com
Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradı çünkü birden f...
Copilot
copilot.com
Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugü...
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha ...
Moxo
moxo.com
Müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla harici projeleri kolaylaştırın. Moxo ile hesap alımından katılıma ve hizmete kadar iş akışlarını hızlandırın. Ortak teslimatlara ulaşmak, kilometre taşlarını takip etmek, belge alışverişinde bulunmak, onayları toplamak ve daha fazlasını gerçekleştirmek için m...
Accelo
accelo.com
Accelo, dünya çapındaki profesyonel hizmet işletmeleri tarafından müşterilerinin işlerini karlı bir şekilde yönetmek için kullanılıyor ve seviliyor. Uçtan uca bulut tabanlı platform, nerede olursanız olun satışlar, projeler, biletler, hizmetliler, zaman çizelgeleri, kaynak sağlama ve daha fazlası da...
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay, tüm bağlantılarınızı ve belgelerinizi müşterilerinizle ve iş ortaklarınızla paylaşmanız için size birleşik, kullanımı kolay bir arayüz sunar.
Dock
dock.us
Dock, müşterilerin sevdiği gelir sağlama platformudur. Dock ile neler elde edersiniz: Alıcı ve Müşteri Çalışma Alanları Satış İçeriği Kitaplığı Sipariş Formları ve NDA Dock ile e-İmza Güvenlik Profilleri, dijital satış odaları, katılım planları, müşteri portalları ve proje merkezleri kurmayı kolayla...
vcita
vcita.com
vcita, sezgisel bir yönetim platformuyla işinizi büyütmeye odaklanmanıza, düzenli kalmanıza ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Ödeme tahsilatı ve faturalandırma, planlama, müşteri hatırlatıcıları ve yönetimi gibi zaman alan yönetici görevlerini otomatikleştirin; kullanıcı dost...
Onehub
onehub.com
Onehub, her büyüklükteki işletme için oluşturulmuş güvenli dosya depolama ve paylaşım hizmetidir. Verilerinizin banka düzeyinde şifrelenmesinin yanı sıra ayrıntılı, rol tabanlı izin yapımız, içeriğinize kimlerin erişebileceğini kontrol edebileceğiniz ve kritik iş dosyalarını güvenle paylaşabileceğin...
Planhat
planhat.com
Planhat, içgörü sağlamak, iş akışını yönetmek ve müşteri deneyimini artırmak için oluşturulmuş bir müşteri platformudur. Planhat, müşteri başarısını ve müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmak için dünya çapında yüzlerce modern teknoloji şirketinin işlerini müşterileri etrafında odaklaması...
Recapped
recapped.io
Recaped, ekiplerin pilot yönetim ve işe alım da dahil olmak üzere satışların son aşaması boyunca müşterileriyle doğrudan işbirliği yapmasına olanak tanır. Müşterilerin etkileşime geçmesi için ilgili içeriği yükleyin, müşterilere son tarihleri (ve otomatik hatırlatıcıları) olan sonraki adımları ata...
GuideCX
guidecx.com
GUIDEcx, satış ve uygulama süreciniz arasında kusursuz bir geçiş yaratan, dünyanın önde gelen Müşteri Katılım çözümüdür. Beş yılı aşkın süredir tamamlanan ve 300.000'den fazla başarılı katılım projesiyle, tutarlı Müşteri Katılımı deneyimleri sunmak için bilgeliğimizi nasıl kullanacağımızı biliyoruz....
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştir...
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, sür...
Workiro
workiro.com
E-imza da dahil olmak üzere görev, iletişim ve belge yönetimi özelliklerini benzersiz bir şekilde birleştiren yeni nesil bir uygulama; herhangi bir işi herkesle daha iyi bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, ş...
Liscio
liscio.me
Liscio, müşteri iletişimini ve işbirliğini kolaylaştıran güvenli, bulut tabanlı bir web ve mobil yazılım çözümüdür. Güvenli mesajlaşma, güvenli dosya paylaşımı ve depolama, FirmView, Firmadan Bire hizmet, Mobil Uygulama, FrontDesk katılımı, e-imzalar ve daha fazlasını içeren özelliklerle Liscio, sav...
VobeSoft
vobesoft.com
Her yazılım sisteminin veritabanları vardır. Bu veritabanları genellikle statiktir ve bu standart çözümlerle çalışan kuruluşlara kullanmadıkları işlevler ve kendi benzersiz ihtiyaçlarına göre değiştiremedikleri işlevler sağlar. Genellikle, pek çok güçlükle birlikte, nihai hedefe ulaşmak için geçici ...
Service Provider Pro
spp.co
SPP.co, büyüyen ajanslar için tasarlanmış bir müşteri yönetimi ve faturalandırma yazılımıdır. Beyaz etiketli Müşteri Portalı ile daha mutlu müşteriler edinin. Rol tabanlı izin kontrolleriyle ekibinizi büyütün. Son olarak projelerinizi, müşterilerinizi ve faturalandırmanızı tek bir çatı altında topla...
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternatif Ödemeler, siz ve müşterileriniz için ödemeleri basitleştiren ve otomatikleştiren tam hizmetli bir B2B ödeme platformudur. Müşterilerinize faturalarını çok sayıda ödeme yöntemiyle (ACH, kredi kartları ve Taksitli Ödeme) ödeyebilecekleri beyaz etiketli ve güvenli bir platform sunun. Fatural...
Zendo
getzendo.io
Zendo, özel ve ürünleştirilmiş hizmetlerden aboneliklere kadar hizmetlerin satışını kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir yazılımdır. Girişimcilerin ve ajansların otomasyon yardımıyla iç süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Kendi iş akışlarınızı oluşturun, otomatik olarak fatura oluşturun ...
Practice
practice.do
Uygulama, müşteri tabanlı işletmelerin planlamayı ve yerine getirmeyi kolaylaştırarak, müşteri etkinliğini merkezileştirerek ve araçları birleştirerek yönetici işlerini azaltmalarına yardımcı olur. Yükleniciler ve müşterilerle çalışan işletme sahipleri için tasarlandı.
Clinked
clinked.com
Clinked, bulut tabanlı bir müşteri portalı ve işbirliği aracıdır. Ekiplerin, proje gruplarının ve iş müşterilerinin güvenli bir bulut ortamından belgeler ve dosyalar üzerinde verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. 3 ana portal seçeneği sunuyoruz: 1. Kolay (hazır, kolayca özelleştir...
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces, profesyonellerin ve müşterilerinin bilgi alışverişinde bulunabileceği, paylaşabileceği ve bağlantıda kalabileceği özel Alanlar sunar. Her şeyi basitleştirerek, birleştirerek ve organize ederek tüm değişimlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Bir pazarlama ajansı, finans uzmanı, düğün plan...
SuiteFiles
suitefiles.com
Belge oluşturma, ortak çalışma ve imzalama işlemlerinin tümü tek bir noktada. SuiteFiles, muhasebe ve profesyonel hizmet firmaları için güçlü ancak basit bir belge yönetimi yazılımıdır. İş akışlarımız, küçük ve orta ölçekli firmaların müşterileriyle birlikte büyümek için tam olarak ihtiyaç duyduğu ş...
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite, belge ağırlıklı iş akışları için istemci bilgilerinin toplanmasını otomatikleştirir. Yerleşik Sohbet, e-İmzalar, PDF dönüştürme, bulut depolama senkronizasyonu, CRM entegrasyonları, otomatik metin ve e-posta takibi ve daha fazlasıyla tamamlanan markalı müşteri portallarımızla müşterileri...
Clustdoc
clustdoc.com
Proje öncesi aşamanızı ve işe alım iş akışlarınızı yönetmenin yeni yolu. Özel bir portaldan üçüncü tarafları projenize katılmaya davet edin, onlara yapılması gerekenleri anlatın, gönderilen bilgileri ekibinizle birlikte gözden geçirin, sözleşmeleri ve gizlilik sözleşmelerini kolayca imzalayın ve müş...
OneSuite
onesuite.io
OneSuite, modern, ileriyi düşünen dijital ajansların özel ihtiyaçlarını anlayan deneyimli ajanslar tarafından tasarlanan, büyüme için merkezi merkezinizdir. Birden fazla platformla hokkabazlık yapmanın, değerli verileri kaybetmenin ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etme çabasının zorlukların...
Arrows
arrows.to
HubSpot'taki fırsatlara ve biletlere eklenen, müşteriye yönelik katılım planları. Müşterilerinizin katılım işlemlerini tamamlamasını mı bekliyorsunuz? Beklemeyi bırak. Arrows, işe alım, satış ve başarı ekiplerinin geliri daha hızlı kapatması ve mutlu müşteriler yaratması için bir araçtır. Değer elde...
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite, hiçbir şeyin gözden kaçmaması veya kaybolmaması için müşteri iletişiminizi kullanımı kolay bir müşteri portalında düzenlemenize olanak tanır. Göstermek istediğiniz işe odaklanan temiz, minimalist bir tasarıma sahiptir: panolar, Figma panoları, slayt sunumları, videolar, raporlar veya başka ...
BrightReturn
brightreturn.com
BrightReturn, muhasebe uygulamalarını otomatikleştirmek, verimliliği, güvenliği ve üretkenliği artırmak için kapsamlı bir çözüm sunar. BrightReturn'un yazılımı, muhasebe ortamını geliştirme taahhüdüyle iş akışını kolaylaştırmak, güvenliği güçlendirmek ve büyümeyi mümkün kılmak için tasarlanmış bir d...
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Zapa Müşteri Portalları, bir işletme olarak müşterilerinizle güvenli bir şekilde dosya gönderip almanın zahmetli veya külfetli olmaması gerektiği fikri üzerine kurulmuştur. Hem işletme hem de müşterileri için hızlı, kolay ve keyifli bir deneyim olmalıdır. E-postaları kişiselleştirme ve Zapa markasın...
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo, işletmenize müşterilerinizden bilgi ve belge toplamanıza yardımcı olacak bir müşteri portalı sağlar. Her müşteri, kendisinden ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilerin listesini içeren benzersiz bir URL alır. İlerleme çubuğu ve trafik ışığı sistemi, müşterilerinizin paylaşmaları gereken bilgilerin...
Everleagues
everleagues.com
Everleagues bir iletişim ve işbirliği platformudur. Yerel özelliklerin ve kurumsal düzeyde güvenliğin benzersiz karışımı, üretkenliği, işbirliğini, müşteri memnuniyetini ve karlılığı artıran kusursuz bir ofis içi ve müşteri hizmetleri deneyimi sunar. Sohbet, ses, video, dosya aktarımı, e-imza ve dah...
Hubflo
hubflo.com
Markalı bir müşteri portalı ve güçlü ve kullanımı kolay uygulamalarla hizmet işinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hubflo, arka ofis ve müşteriye yönelik operasyonlarınızı yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçları bir araya getirir: Dosya paylaşımı, Mesajlaşma, Görevler/Projeler, Teklifler, Fatu...
Content Snare
contentsnare.com
Content Snare, istemcileri işe almanın, belgeleri toplamanın ve sonsuz ileri geri gitmeden yanıt almanın basit yoludur. Sezgisel ve kullanımı son derece basit olan bu ürün, müşterilerden bilgi toplarken tek gerçek kaynağınızdır. E-postalar, karmaşık müşteri portalları ve kafa karıştırıcı e-tablolar ...
Jumppl
jumppl.com
Ekibinizin odaklanmasını ve müşterilerinizin bilgilendirilmesini sağlayacak güçlü ve merkezi araçlar. Jumppl, ekibinizin verilerinin her yere yayılmasını engeller.
EverAfter
everafter.ai
EverAfter'ın B2B Müşteri Arayüzü, müşterilerinizin, ürününüzü kuruluşları genelinde dağıtma konusunda doğru yolda kalmaları için ihtiyaç duydukları birleşik evdir
OnRamp
onramp.us
OnRamp, katılım ve uygulama yöneticilerinin yoğun temas gerektiren müşteri katılım sürecini basitleştirmesine yardımcı olan dinamik müşteri katılım yazılımıdır. OnRamp ile dinamik katılım, müşterilerin adımları tamamlama çabasını azaltır ve ekibiniz için manuel adımları azaltır. Sonuç olarak, işe a...