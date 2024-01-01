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İstemci Portalı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Barbados
İstemci portalı yazılımı, bir işletme ile müşterileri arasında bir ağ geçidi görevi görerek, her iki taraf arasında uzaktan etkileşimi kolaylaştırır. Bu portallar, birden fazla dış paydaş veya müşteriyle etkileşim kuran işletmeler veya kuruluşlar için kapsamlı çözümler olarak hizmet vermektedir. İşletmelerin belgeleri paylaşmasına ve talep etmesine, proje güncellemeleri ve faturalar sağlamasına, geri bildirim toplamasına ve müşteriler ve paydaşlarla iletişimi sürdürmesine olanak tanır. Müşteri portallarının belirli işlevleri, satıcıya ve amaçlanan kullanım senaryolarına bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bazı satıcılar müşteri portallarını daha büyük sanal veri odası yazılımlarına veya bulut içeriği işbirliği platformlarına isteğe bağlı ekler olarak entegre eder. Birçok müşteri portalı, proje yönetimi yazılımında bulunan özelliklerle donatılmıştır; bu, müşterilerin proje ilerlemesini kolayca izlemesine olanak tanırken, işletmelerin de müşterileri için şeffaflık sağlamasına olanak tanır.
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Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
FuseBase
nimbusweb.me
Birden fazla kaynaktan gelen bilgi kaosunu organize bir işyerine dönüştürün. Daha az yineleme ve daha az toplantıyla işleri daha hızlı halletme konusunda kendinizi veya ekibinizi güçlendirin.
Softr Studio
softr.io
Softr, Airtable verilerinizi güzel ve güçlü bir web sitesine, web uygulamasına veya müşteri portalına dönüştürür. Bir şablon seçin veya sıfırdan başlayın.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu, her büyüklükteki ekip için hepsi bir arada iş yönetimi platformudur. Henüz Flowlu hesabınız yok mu? Şimdi ücretsiz kayıt ol!
SuiteDash
suitedash.com
Güvenli Müşteri Portalı Yazılımımızı kullanarak kendi Müşteri Portalınızı veya Müşteri Portalı erişiminizi tasarlayın: Beyaz Etiketli, Tamamen markalı Oturum Açma, Kontrol Paneli ve E-posta Bildirimleri
Copilot
copilot.com
Copilot, hizmet işletmeleri için modern müşteri portalıdır Mesajlaşmayı, ödemeleri, dosya paylaşımını, yardım merkezlerini, özel uygulama erişimini ve daha fazlasını kolaylaştıran bir müşteri portalı ile müşterilerinize tek noktadan alışveriş deneyimi sunun.
Moxo
moxo.com
Moxo etkileşim çalışma alanları, dünyanın dört bir yanındaki önde gelen işletmeler tarafından, hesap katılımından hesap yönetimine kadar milyonlarca B2B projesini kolaylaştırmak için kullanılıyor.
Accelo
accelo.com
Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay, tüm bağlantılarınızı ve belgelerinizi müşterilerinizle ve iş ortaklarınızla paylaşmanız için size birleşik, kullanımı kolay bir arayüz sunar.
Dock
dock.us
Dock, geliri artırmak için satış, müşteri başarısı ve pazarlamanın birlikte çalışmasına yardımcı olur.
vcita
vcita.com
Küçük işletmelere yönelik hepsi bir arada işletme yönetimi uygulamasıyla daha fazla iş yapın ve mükemmel hizmet sunun |
Onehub
onehub.com
Onehub, iş bilgilerini ve dosyalarını iş ortakları, müşteriler, iş arkadaşları ve tedarikçilerle kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlayan bir web uygulamasıdır.
Planhat
planhat.com
Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.
Recapped
recapped.io
Anlaşmaları kapatın ve müşterileri %25 daha hızlı dahil edin. Anlaşmaları daha hızlı tamamlamanıza, bir anlaşmada gerçekte neler olduğunu bilmenize ve şampiyonlarınızı etkinleştirmenize yardımcı olacak Karşılıklı Eylem Planlarını anında oluşturun.
GuideCX
guidecx.com
GuideCX tarafından oluşturulan yeni istemci katılım yazılımıyla hayatınızı kolaylaştırın. Bu araç, dahili ekipleri yönetmeyi ve müşterilerinizi bilgilendirmeyi çocuk oyuncağı haline getirir!
Workiro
workiro.com
E-imza da dahil olmak üzere görev, iletişim ve belge yönetimi özelliklerini benzersiz bir şekilde birleştiren yeni nesil bir uygulama; herhangi bir işi herkesle daha iyi bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps intraneti, iletişimi ve eğitimi birleşik bir platformda birleştirerek masa başı çalışanlar ile masasız çalışanlar arasındaki boşluğu dolduruyor.
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, sür...
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştir...
VobeSoft
vobesoft.com
Değişim VobeSoft ile daha eğlenceli. Modüler kodsuz yazılımımızla iş süreçlerini ayarlayın ve 360 derecelik görünümler oluşturun.
Service Provider Pro
spp.co
SPP, ürünleştirilmiş hizmet ajanslarına yönelik bir müşteri yönetimi ve faturalandırma yazılımıdır.
Liscio
liscio.me
Liscio, müşteri iletişimini ve işbirliğini kolaylaştıran güvenli, bulut tabanlı bir web ve mobil yazılım çözümüdür. Güvenli mesajlaşma, güvenli dosya paylaşımı ve depolama, FirmView, Firmadan Bire hizmet, Mobil Uygulama, FrontDesk katılımı, e-imzalar ve daha fazlasını içeren özelliklerle Liscio, sav...
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternatif Ödemeler, siz ve müşterileriniz için ödemeleri basitleştiren ve otomatikleştiren tam hizmetli bir B2B ödeme platformudur. Müşterilerinize faturalarını çok sayıda ödeme yöntemiyle (ACH, kredi kartları ve Taksitli Ödeme) ödeyebilecekleri beyaz etiketli ve güvenli bir platform sunun. Fatural...
Practice
practice.do
Koçluk işinizi kolaylaştırın. Koçların hantal, kopuk ve sinir bozucu sistemleri tek bir basit yerde birleştirmelerine yardımcı oluyoruz.
FileInvite
fileinvite.com
İhtiyaç duyduğunuz tüm belgeleri, imzaları ve verileri %80'e kadar daha hızlı toplayın.
SuiteFiles
suitefiles.com
Belge oluşturma, ortak çalışma ve imzalama işlemlerinin tümü tek bir noktada. SuiteFiles, muhasebe ve profesyonel hizmet firmaları için güçlü ancak basit bir belge yönetimi yazılımıdır. İş akışlarımız, küçük ve orta ölçekli firmaların müşterileriyle birlikte büyümek için tam olarak ihtiyaç duyduğu ş...
Zendo
getzendo.io
Zendo, özel ve ürünleştirilmiş hizmetlerden aboneliklere kadar hizmetlerin satışını kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir yazılımdır. Girişimcilerin ve ajansların otomasyon yardımıyla iç süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Kendi iş akışlarınızı oluşturun, otomatik olarak fatura oluşturun ...
Clustdoc
clustdoc.com
Proje öncesi aşamanızı ve işe alım iş akışlarınızı yönetmenin yeni yolu. Özel bir portaldan üçüncü tarafları projenize katılmaya davet edin, onlara yapılması gerekenleri anlatın, gönderilen bilgileri ekibinizle birlikte gözden geçirin, sözleşmeleri ve gizlilik sözleşmelerini kolayca imzalayın ve müş...
Clinked
clinked.com
Clinked müşteri portalı lider bir çevrimiçi işbirliği yazılımıdır. Güvenli, mobil ve son derece özelleştirilebilir. Dosyaları paylaşın, iletişim kurun, projeleri kolaylıkla yönetin.
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces, profesyonellerin ve müşterilerinin bilgi alışverişinde bulunabileceği, paylaşabileceği ve bağlantıda kalabileceği özel Alanlar sunar. Her şeyi basitleştirerek, birleştirerek ve organize ederek tüm değişimlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Bir pazarlama ajansı, finans uzmanı, düğün plan...
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite, hiçbir şeyin gözden kaçmaması veya kaybolmaması için müşteri iletişiminizi kullanımı kolay bir müşteri portalında düzenlemenize olanak tanır. Göstermek istediğiniz işe odaklanan temiz, minimalist bir tasarıma sahiptir: panolar, Figma panoları, slayt sunumları, videolar, raporlar veya başka ...
BrightReturn
brightreturn.com
BrightReturn, muhasebe uygulamalarını otomatikleştirmek, verimliliği, güvenliği ve üretkenliği artırmak için kapsamlı bir çözüm sunar. BrightReturn'un yazılımı, muhasebe ortamını geliştirme taahhüdüyle iş akışını kolaylaştırmak, güvenliği güçlendirmek ve büyümeyi mümkün kılmak için tasarlanmış bir d...
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Zapa Müşteri Portalları, bir işletme olarak müşterilerinizle güvenli bir şekilde dosya gönderip almanın zahmetli veya külfetli olmaması gerektiği fikri üzerine kurulmuştur. Hem işletme hem de müşterileri için hızlı, kolay ve keyifli bir deneyim olmalıdır. E-postaları kişiselleştirme ve Zapa markasın...
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo, işletmenize müşterilerinizden bilgi ve belge toplamanıza yardımcı olacak bir müşteri portalı sağlar. Her müşteri, kendisinden ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilerin listesini içeren benzersiz bir URL alır. İlerleme çubuğu ve trafik ışığı sistemi müşterilerinizin paylaşmaları gereken bilgilerin ...
OneSuite
onesuite.io
OneSuite, modern, ileri görüşlü dijital ajansların özel ihtiyaçlarını anlayan tecrübeli ajanslar tarafından tasarlanan, büyüme için merkezi merkezinizdir. Birden fazla platformla hokkabazlık yapmanın, değerli verileri kaybetmenin ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etme çabasının zorluklarını ...
Arrows
arrows.to
HubSpot'taki fırsatlara ve biletlere eklenen, müşteriye yönelik katılım planları. Müşterilerinizin katılım işlemlerini tamamlamasını mı bekliyorsunuz? Beklemeyi bırak. Arrows, işe alım, satış ve başarı ekiplerinin geliri daha hızlı kapatması ve mutlu müşteriler yaratması için bir araçtır. Değer elde...
Everleagues
everleagues.com
Everleagues bir iletişim ve işbirliği platformudur. Yerel özelliklerin ve kurumsal düzeyde güvenliğin benzersiz karışımı, üretkenliği, işbirliğini, müşteri memnuniyetini ve karlılığı artıran kusursuz bir ofis içi ve müşteri hizmetleri deneyimi sunar. Sohbet, ses, video, dosya aktarımı, e-imza ve dah...
Hubflo
hubflo.com
Markalı bir müşteri portalı ve güçlü ve kullanımı kolay uygulamalarla hizmet işinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hubflo, arka ofis ve müşteriye yönelik operasyonlarınızı yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçları bir araya getirir: Dosya paylaşımı, Mesajlaşma, Görevler/Projeler, Teklifler, Fatu...
Content Snare
contentsnare.com
Content Snare, istemcileri işe almanın, belgeleri toplamanın ve sonsuz ileri geri gitmeden yanıt almanın basit yoludur. Sezgisel ve kullanımı son derece basit olan bu ürün, müşterilerden bilgi toplarken tek gerçek kaynağınızdır. E-postalar, karmaşık müşteri portalları ve kafa karıştırıcı e-tablolar ...
Jumppl
jumppl.com
Ekibinizin odaklanmasını ve müşterilerinizin bilgilendirilmesini sağlayacak güçlü ve merkezi araçlar. Jumppl, ekibinizin verilerinin her yere yayılmasını engeller.
EverAfter
everafter.ai
EverAfter'ın B2B Müşteri Arayüzü, müşterilerinizin, ürününüzü kuruluşları genelinde dağıtma konusunda doğru yolda kalmaları için ihtiyaç duydukları birleşik evdir
OnRamp
onramp.us
OnRamp, katılım ve uygulama yöneticilerinin yoğun temas gerektiren müşteri katılım sürecini basitleştirmesine yardımcı olan dinamik müşteri katılım yazılımıdır. OnRamp ile dinamik katılım, müşterilerin adımları tamamlama çabasını azaltır ve ekibinizin manuel adımlarını azaltır. Sonuç olarak, işe al...