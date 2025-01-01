Temizlik Hizmetleri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Temizlik hizmeti şirketleri, ister konut ister kurumsal binalar olsun, müşteri ihtiyaçlarını etkili bir şekilde yönetmek ve operasyonları kolaylaştırmak için temizlik hizmeti yazılımını kullanır. Bu yazılım, temizlik faaliyetlerinin ve kaynak tahsisinin optimize edilmesine yardımcı olarak maliyetlerin azalmasına yol açabilir. Ayrıca zamanında ve kaliteli hizmet sunumu sağlayarak müşteri memnuniyetini artırır.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.
Jobber
getjobber.com
Jobber, hizmet tabanlı işletmelerin operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir iş yönetimi uygulamasıdır.
Breezeway
breezeway.io
Breezeway, mülk yönetimi ve operasyonları kolaylaştıran, iletişimi ve çalışma koordinasyonunu otomatikleştiren bir platformdur.
ZenMaid
zenmaid.com
ZenMaid, temizlik hizmetlerini otomatikleştiren ve yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Müşteri ve görev yönetimi sağlar.
GorillaDesk
gorilladesk.com
GorillaDesk, hizmet tabanlı işletmelere programlama, faturalandırma, müşteri yönetimi ve mobil erişim gibi özellikler sunan kapsamlı bir yazılımdır.
EyeOnTask
eyeontask.com
EyeOnTask, saha hizmetlerini yönetmek için bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalama, iş planlama ve müşteri takibi gibi özellikler sunar.
Turnify
turnify.com
Turnify, kısa süreli kiralık mülklerin yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır; görev, zamanlama ve iletişim araçları sunar.
Kickserv
kickserv.com
Kickserv, saha hizmeti yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır. İster leads, ister iş planlama ve faturalama işlemlerini kolayca yönetebilirsiniz.
Clean Smarts
cleansmarts.com
Clean Smarts, temizlik hizmeti yönetimini kolaylaştıran, personel, yönetici ve müşterilerin gerçek zamanlı iletişim kurmasına olanak tanıyan bir uygulamadır.
OrangeQC
orangeqc.com
OrangeQC, kalite kontrol süreçlerini basit hale getiren, mobil cihazlar üzerinden denetim formları doldurarak veri toplayan bir yazılımdır.
ServiceDeck
servicedeck.io
ServiceDeck, saha hizmeti yönetimini kolaylaştıran ve otomatikleştiren bir uygulamadır. Kullanıcıların hizmet taleplerini etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.
TimeConnect
timeconnect.net
TimeConnect, temizlik işinizi yönetmek için teklif, faturalama, programlama, zaman takibi ve konum izleme gibi tüm işlevleri içeren bir yazılımdır.
Maidily
maidily.com
Maidily, ev temizliği hizmetleri için basit ve etkili bir planlama yazılımıdır. Faturalama, programlama ve otomatik müşteri mesajlaşması gibi özellikler sunar.
freshOps
getfreshops.com
FreshOps, ticari temizlik işletmeleri için iş gücü yönetimi, görev takibi ve ödeme süreçlerini optimize eden bir operasyon yönetimi yazılımıdır.
ServiceMonster
servicemonster.com
ServiceMonster, saha hizmeti profesyonelleri için müşteri yönetimi, zamanlama ve pazarlama çözümleri sunan kapsamlı bir iş yazılımıdır.