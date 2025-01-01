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Temizlik Hizmetleri Yazılımı
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Temizlik Hizmetleri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Temizlik hizmeti şirketleri, ister konut ister kurumsal binalar olsun, müşteri ihtiyaçlarını etkili bir şekilde yönetmek ve operasyonları kolaylaştırmak için temizlik hizmeti yazılımını kullanır. Bu yazılım, temizlik faaliyetlerinin ve kaynak tahsisinin optimize edilmesine yardımcı olarak maliyetlerin azalmasına yol açabilir. Ayrıca zamanında ve kaliteli hizmet sunumu sağlayarak müşteri memnuniyetini artırır.

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Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.

Jobber

Jobber

getjobber.com

Jobber, hizmet tabanlı işletmelerin operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir iş yönetimi uygulamasıdır.

Breezeway

Breezeway

breezeway.io

Breezeway, mülk yönetimi ve operasyonları kolaylaştıran, iletişimi ve çalışma koordinasyonunu otomatikleştiren bir platformdur.

ZenMaid

ZenMaid

zenmaid.com

ZenMaid, temizlik hizmetlerini otomatikleştiren ve yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Müşteri ve görev yönetimi sağlar.

GorillaDesk

GorillaDesk

gorilladesk.com

GorillaDesk, hizmet tabanlı işletmelere programlama, faturalandırma, müşteri yönetimi ve mobil erişim gibi özellikler sunan kapsamlı bir yazılımdır.

EyeOnTask

EyeOnTask

eyeontask.com

EyeOnTask, saha hizmetlerini yönetmek için bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalama, iş planlama ve müşteri takibi gibi özellikler sunar.

Turnify

Turnify

turnify.com

Turnify, kısa süreli kiralık mülklerin yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır; görev, zamanlama ve iletişim araçları sunar.

Kickserv

Kickserv

kickserv.com

Kickserv, saha hizmeti yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır. İster leads, ister iş planlama ve faturalama işlemlerini kolayca yönetebilirsiniz.

Clean Smarts

Clean Smarts

cleansmarts.com

Clean Smarts, temizlik hizmeti yönetimini kolaylaştıran, personel, yönetici ve müşterilerin gerçek zamanlı iletişim kurmasına olanak tanıyan bir uygulamadır.

OrangeQC

OrangeQC

orangeqc.com

OrangeQC, kalite kontrol süreçlerini basit hale getiren, mobil cihazlar üzerinden denetim formları doldurarak veri toplayan bir yazılımdır.

ServiceDeck

ServiceDeck

servicedeck.io

ServiceDeck, saha hizmeti yönetimini kolaylaştıran ve otomatikleştiren bir uygulamadır. Kullanıcıların hizmet taleplerini etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

TimeConnect

TimeConnect

timeconnect.net

TimeConnect, temizlik işinizi yönetmek için teklif, faturalama, programlama, zaman takibi ve konum izleme gibi tüm işlevleri içeren bir yazılımdır.

Maidily

Maidily

maidily.com

Maidily, ev temizliği hizmetleri için basit ve etkili bir planlama yazılımıdır. Faturalama, programlama ve otomatik müşteri mesajlaşması gibi özellikler sunar.

freshOps

freshOps

getfreshops.com

FreshOps, ticari temizlik işletmeleri için iş gücü yönetimi, görev takibi ve ödeme süreçlerini optimize eden bir operasyon yönetimi yazılımıdır.

ServiceMonster

ServiceMonster

servicemonster.com

ServiceMonster, saha hizmeti profesyonelleri için müşteri yönetimi, zamanlama ve pazarlama çözümleri sunan kapsamlı bir iş yazılımıdır.

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