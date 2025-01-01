Sınıf mesajlaşma yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Sınıf mesajlaşma yazılımı, öncelikle K - 12 eğitimcileri ve ebeveynler arasındaki etkileşimleri kolaylaştıran ebeveynler ve okul yöneticileri arasındaki iletişimi geliştirir. Öğretmenler ödevler, gelecek etkinlikler ve diğer önemli bilgilerle ilgili güncellemeleri kolayca paylaşabilirler. Bir mesaj gönderdikten sonra, genellikle bir ebeveynin okuduğunu izleyebilirler. Bu yazılım, iletişim engellerini parçalamaya yardımcı olur, iki yönlü borsalar ve ebeveynler ve öğretmenler arasında multimedya paylaşımına izin verir, böylece okul ve ev arasında güçlü bir bağlantıyı destekler.
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Schoology
schoology.com
Schoology, öğretmenler, öğrenciler ve veliler için iletişim ve işbirliği platformu sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
Remind
remind.com
Remind, öğrenciler ve ailelerle iletişim kurulmasını sağlayan bir platformdur. Eğitimde başarı için ilişkilerin önemli olduğuna inanır.
brightwheel
mybrightwheel.com
Brightwheel, okul öncesi eğitim ve çocuk bakım merkezlerinin yönetimi için giriş-çıkış, iletişim, raporlama gibi işlevler sunan bir uygulamadır.
ParentSquare
parentsquare.com
EbeveynSquare, ebeveynlerin okul etkinlikleri ve güncellemeleri hakkında bilgi almasını sağlayan merkezi bir iletişim platformudur.
Piazza
piazza.com
Piazza, öğrencilerin ve öğretmenlerin sorular sorup cevaplayabileceği, işbirliğini destekleyen bir çevrimiçi öğrenme platformudur.
TalkingPoints
talkingpts.org
TalkingPoints, öğretmenler ve aileler arasında çok dilli iletişimi sağlayan bir platformdur. Mesajlar, 145 ev diline çevrilir.
Storypark
storypark.com
Storypark, erken çocukluk eğitimini destekleyen, belgeleme, planlama ve aile etkileşimini kolaylaştıran bir yönetim uygulamasıdır.
SchoolStatus
schoolstatus.com
SchoolStatus, K-12 aileleri, eğitimcileri ve yöneticileri bir araya getirip öğrenci sonuçlarını iyileştiren bir eğitim yönetim platformudur.
Bloomz
bloomz.com
Bloomz, öğretmenler ile ebeveynler arasında güvenli bir iletişim sağlayan ve etkinlikleri planlamaya yardımcı olan bir eğitim platformudur.