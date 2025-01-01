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Sınıf mesajlaşma yazılımı
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Sınıf mesajlaşma yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Sınıf mesajlaşma yazılımı, öncelikle K - 12 eğitimcileri ve ebeveynler arasındaki etkileşimleri kolaylaştıran ebeveynler ve okul yöneticileri arasındaki iletişimi geliştirir. Öğretmenler ödevler, gelecek etkinlikler ve diğer önemli bilgilerle ilgili güncellemeleri kolayca paylaşabilirler. Bir mesaj gönderdikten sonra, genellikle bir ebeveynin okuduğunu izleyebilirler. Bu yazılım, iletişim engellerini parçalamaya yardımcı olur, iki yönlü borsalar ve ebeveynler ve öğretmenler arasında multimedya paylaşımına izin verir, böylece okul ve ev arasında güçlü bir bağlantıyı destekler.

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Schoology

Schoology

schoology.com

Schoology, öğretmenler, öğrenciler ve veliler için iletişim ve işbirliği platformu sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.

Remind

Remind

remind.com

Remind, öğrenciler ve ailelerle iletişim kurulmasını sağlayan bir platformdur. Eğitimde başarı için ilişkilerin önemli olduğuna inanır.

brightwheel

brightwheel

mybrightwheel.com

Brightwheel, okul öncesi eğitim ve çocuk bakım merkezlerinin yönetimi için giriş-çıkış, iletişim, raporlama gibi işlevler sunan bir uygulamadır.

ParentSquare

ParentSquare

parentsquare.com

EbeveynSquare, ebeveynlerin okul etkinlikleri ve güncellemeleri hakkında bilgi almasını sağlayan merkezi bir iletişim platformudur.

Piazza

Piazza

piazza.com

Piazza, öğrencilerin ve öğretmenlerin sorular sorup cevaplayabileceği, işbirliğini destekleyen bir çevrimiçi öğrenme platformudur.

TalkingPoints

TalkingPoints

talkingpts.org

TalkingPoints, öğretmenler ve aileler arasında çok dilli iletişimi sağlayan bir platformdur. Mesajlar, 145 ev diline çevrilir.

Storypark

Storypark

storypark.com

Storypark, erken çocukluk eğitimini destekleyen, belgeleme, planlama ve aile etkileşimini kolaylaştıran bir yönetim uygulamasıdır.

SchoolStatus

SchoolStatus

schoolstatus.com

SchoolStatus, K-12 aileleri, eğitimcileri ve yöneticileri bir araya getirip öğrenci sonuçlarını iyileştiren bir eğitim yönetim platformudur.

Bloomz

Bloomz

bloomz.com

Bloomz, öğretmenler ile ebeveynler arasında güvenli bir iletişim sağlayan ve etkinlikleri planlamaya yardımcı olan bir eğitim platformudur.

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