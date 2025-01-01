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Sınıf yönetimi yazılımı, öğrenciler için daha ilgi çekici bir öğrenme ortamı yaratmaya yardımcı olur. Bu araçlar, elektronik cihazlardaki dikkat dağıtıcı uygulamalara ve web sitelerine erişimi kısıtlayabilirken, aynı zamanda öğrencileri hem sınıfta hem de evde motive etmek için tasarlanmış etkileşimli etkinlikler sunabilir. Gelişmiş geri bildirim özellikleri aracılığıyla öğrenci davranışını ve performansı geliştirirler. Birçok sınıf yönetimi çözümüne hem öğretmenler hem de veliler için erişilebilir ve öğretmenlerin her öğrencinin performansına ilişkin kapsamlı bir görünümünü sunmalarını sağlar. Bu, ilerlemeyi izlemeyi ve hedeflerin belirlenmesini sağlar, bu da onları bilgilendirmek için ebeveynlerle paylaşılabilir. Ayrıca, sınıf yönetimi yazılımı bir okulun öğrenme yönetim sistemi (LMS) ve Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) ile entegre olabilir, eğitimcilere ve ebeveynlere öğrenci davranışı ve akademik ilerleme hakkında değerli bilgiler sunar. Bazı ürünler de anket kategorisine girebilir.
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PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.
Remind
remind.com
Remind, öğrenciler ve ailelerle iletişim kurulmasını sağlayan bir platformdur. Eğitimde başarı için ilişkilerin önemli olduğuna inanır.
Top Hat
tophat.com
Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.
Toddle
toddleapp.com
Toddle, öğretmenlere yenilikçi ve geleceğe hazır eğitim sunmaları için araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir öğretim partneridir.
Showbie
showbie.com
Showbie, eğitimcilerin öğrencilere geri bildirim sağladığı, ödevleri yönettiği ve işbirliği yaptığı dijital bir öğrenme platformudur.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod, etkileşimli dersler hazırlayıp paylaşmaya olanak tanıyan bir eğitim uygulamasıdır ve öğrenci katılımını artıracak araçlar sunar.
ClassLink
classlink.com
ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.
Classcraft
classcraft.com
Classcraft, eğitimcilerin öğrenci davranışını, katılımını ve devamını artırmalarına yardımcı olan bir eğitim platformudur.
Socrative Student
socrative.com
Sokratif Öğrenci uygulaması, öğrencilere öğretmenlerinin sınavlarını yanıtlayarak öğrenme süreçlerini değerlendirme imkanı sunar. Oyunlar ve raporlarla etkileşimi artırır.
Edmentum
edmentum.com
Edmentum, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunan kapsamlı bir çevrimiçi eğitim platformudur.
Pearson Online Classroom
pearson.com
Pearson Online Classroom, öğretmenler ve öğrenciler için eğitim kaynaklarını yönetmelerine yardımcı olan dijital bir platformdur.
Classroomscreen
classroomscreen.com
ClassroomScreen, sınıf yönetimini ve öğrenci katılımını artırmak için etkileşimli özellikler sunan bir eğitim aracıdır.
Socrative Teacher
socrative.com
Sokratif Öğretmen, öğretmenlerin anketler ve quizler aracılığıyla öğrencilerin anlayışını gerçek zamanlı olarak değerlendirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
SmartPass
smartpass.app
SmartPass, dijital geçiş belgesi ve öğrenci yönetimi çözümüdür. Sınıf içindeki yönetimi kolaylaştırarak öğrenim süresini artırır.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia, okul yönetimi ve iletişim için dijital bir çözümdür. Ebeveynler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
Sentral
sentral.com.au
Sentral, Avustralya'nın okul yönetim sistemi olarak eğitimciler tarafından hazırlanmış, okullar için kapsamlı bir yazılım çözümüdür.
WeVideo
wevideo.com
WeVideo, eğitimcilerin video projeleri atayıp takip edebileceği, etkileşimli öğrenim ve iş birliği fırsatları sunan bir multimedya oluşturma aracıdır.
iClicker
iclicker.com
iClicker, eğitimcilerin öğrencilerle etkileşim kurmasını sağlayan bir sınıf müdahale sistemidir. Öğrenciler sorulara yanıt verip katılım gösterebilir.
Securly
securly.com
Securly, öğrencilerin çevrimiçi güvenliğini artırmak için web filtreleme ve izleme hizmetleri sunan bir uygulamadır.
WeSchool
edu.weschool.com
Weschool, eğitmenler için kullanıcı dostu bir dijital öğrenme platformu olup, eğitim içeriklerinin oluşturulması ve yönetilmesi süreçlerini kolaylaştırır.
Acadly
acadly.com
Acadly, sınıf içi etkileşim sağlayan, öğrenci yanıtlarını toplayan ve ders yönetimi araçları sunan bir platformdur.
ClassOwl
classowl.com
ClassOwl, öğretmenlerin öğrencilerle etkileşim kurmasını sağlayan bir sınıf yönetimi ve organizasyon uygulamasıdır.
Codio
codio.com
Codio, etkileşimli ve düzenlenebilir eğitim materyalleri sunarak bilgisayar bilimi derslerini geliştiren bulut tabanlı bir platformdur.
Qustodio
qustodio.com
Qustodio, ailelerin çocuklarının çevrimiçi aktivitelerini yönetmelerine ve izlemelerine yardımcı olan bir ebeveyn kontrol uygulamasıdır.
LanSchool
lanschool.com
LanSchool, öğretmenlerin sınıfta ve uzaktan öğrencileri izleyip yönetmelerini sağlayan bir sınıf yönetim yazılımıdır.
Dyknow
dyknow.com
Dyknow, öğretmenlere sınıflarındaki dijital dikkat dağıtıcıları yönetme ve öğrenci katılımını artırma imkanı sunan bir sınıf yönetimi uygulamasıdır.
Minga
minga.io
Minga, orta ve lise okulları için öğrenci güvenliği, etkileşimi ve davranışını geliştiren bir okul yönetim platformudur.
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO, etkileşimli sanal sınıflar oluşturarak öğretmenlerin öğrencilerle canlı oturumlar yapmasını sağlar. Kolay kullanım ve sınıf yönetimi araçları sunar.
Hāpara
hapara.com
Hāpara, K-12 okulları için Google Workspace ile entegre sınıf yönetim yazılımıdır. Öğrenci öğrenimini yönetmeye ve desteklemeye yardımcı olur.
Echo360
echo360.com
ECHO360, video kayıt, akış ve etkileşimli içerik yönetimi sunan bir eğitim platformudur. Eğitimcilerin dersleri kolayca oluşturmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur.
GoGuardian
goguardian.com
GoGuardian, öğretmenlerin sınıf yönetimi yapmasına, öğrenci etkinliğini izlemelerine ve eğitim içeriğine odaklanmalarına yardımcı olan bir eğitim teknolojisi uygulamasıdır.
Boardworks
boardworkseducation.com
Boardworks, K-12 öğretiminde etkileşimli kaynaklar sunarak sınıf etkinliklerini yönetmeyi ve öğrenci öğrenim deneyimini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim teknolojisi platformudur.
Blocksi
blocksi.net
Blocksi, K-12 okullara yapay zeka destekli bulut tabanlı çözümler sunarak öğrencilerin çevrimiçi güvenliğini ve dikkati sağlamaya odaklanır.
iGradePlus
igradeplus.com
iGradePlus, okullar ve öğretmenler için not yönetimi, devamsızlık takibi ve öğrenci-ebeveyn iletişimi sağlayan kullanımı kolay bir okul yönetim sistemidir.
SchoolMint
schoolmint.com
Hero by SchoolMint, okulların disiplin süreçlerini dijital hale getirerek öğrenci davranışlarını izler ve aileleri bilgilendirir.
Illumine
illumine.app
Illumine, çocuk bakım merkezleri için yönetim yazılımıdır. Günlük işlemleri, ebeveyn iletişimini ve öğrenci değerlendirmelerini kolaylaştırır.
Speechcloud
speechcloud.com
Speechcloud, öğrenci katılımını ve sınıf erişimini artırmak için tasarlanmış bir öğretim platformudur. Anketler, quizler, işbirliği araçları gibi hizmetler sunar.
LiveSchool
whyliveschool.com
LiveSchool uygulaması, öğrencilerin olumlu davranışlarının doğru okul kültüründen kaynaklandığına inanan 1.000'den fazla okulun topluluğuna katılma fırsatı sunar.
OnCourse Systems
oncoursesystems.com
OnCourse, topluluğunuzu bir araya getiren, zaman kazandıran ve öğrenci gelişimini destekleyen kullanıcı dostu bir platformdur.
SMART Lumio
smarttech.com
Lumio, öğretmenlerin derslerini etkileşimli ve işbirlikçi hale getirmelerine yardımcı olan web tabanlı bir eğitim platformudur.
Squarecap
info.squarecap.com
Squarecap, devamsızlığı takip eden, sınıf katılımını artıran ve öğrencilere anında geri bildirim sağlayan bir uygulamadır.
CampusTrack
campustrack.io
CampusTrack, K-12 okullara yönelik cihaz takibi, dağıtımı ve bakımı kolaylaştıran bir SaaS platformudur. Öğrencilerin teknolojiye erişimini sağlar.
Redink
redink.app
Redink, öğretmenlerin manuel not girişini otomatikleştirerek zaman kazandıran ve öğrenci başarılarını artıran bir sınıf yönetim uygulamasıdır.
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