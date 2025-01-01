Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün—uygulama ve hesaplarınızı yönetmek için hepsi bir arada aracınız. Birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapın, uygulamaları iş akışına göre düzenleyin ve Mac ile Windows için özenle seçilmiş masaüstü uygulama kataloğuna erişin.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Oyunlar
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Sınıf Yönetim Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Sınıf Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Sınıf yönetimi yazılımı, öğrenciler için daha ilgi çekici bir öğrenme ortamı yaratmaya yardımcı olur. Bu araçlar, elektronik cihazlardaki dikkat dağıtıcı uygulamalara ve web sitelerine erişimi kısıtlayabilirken, aynı zamanda öğrencileri hem sınıfta hem de evde motive etmek için tasarlanmış etkileşimli etkinlikler sunabilir. Gelişmiş geri bildirim özellikleri aracılığıyla öğrenci davranışını ve performansı geliştirirler. Birçok sınıf yönetimi çözümüne hem öğretmenler hem de veliler için erişilebilir ve öğretmenlerin her öğrencinin performansına ilişkin kapsamlı bir görünümünü sunmalarını sağlar. Bu, ilerlemeyi izlemeyi ve hedeflerin belirlenmesini sağlar, bu da onları bilgilendirmek için ebeveynlerle paylaşılabilir. Ayrıca, sınıf yönetimi yazılımı bir okulun öğrenme yönetim sistemi (LMS) ve Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) ile entegre olabilir, eğitimcilere ve ebeveynlere öğrenci davranışı ve akademik ilerleme hakkında değerli bilgiler sunar. Bazı ürünler de anket kategorisine girebilir.

Yeni Uygulama Gönder


PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.

Remind

Remind

remind.com

Remind, öğrenciler ve ailelerle iletişim kurulmasını sağlayan bir platformdur. Eğitimde başarı için ilişkilerin önemli olduğuna inanır.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Toddle, öğretmenlere yenilikçi ve geleceğe hazır eğitim sunmaları için araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir öğretim partneridir.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod, etkileşimli dersler hazırlayıp paylaşmaya olanak tanıyan bir eğitim uygulamasıdır ve öğrenci katılımını artıracak araçlar sunar.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie, eğitimcilerin öğrencilere geri bildirim sağladığı, ödevleri yönettiği ve işbirliği yaptığı dijital bir öğrenme platformudur.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Sokratif Öğrenci uygulaması, öğrencilere öğretmenlerinin sınavlarını yanıtlayarak öğrenme süreçlerini değerlendirme imkanı sunar. Oyunlar ve raporlarla etkileşimi artırır.

Classcraft

Classcraft

classcraft.com

Classcraft, eğitimcilerin öğrenci davranışını, katılımını ve devamını artırmalarına yardımcı olan bir eğitim platformudur.

Edmentum

Edmentum

edmentum.com

Edmentum, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunan kapsamlı bir çevrimiçi eğitim platformudur.

Classroomscreen

Classroomscreen

classroomscreen.com

ClassroomScreen, sınıf yönetimini ve öğrenci katılımını artırmak için etkileşimli özellikler sunan bir eğitim aracıdır.

Pearson Online Classroom

Pearson Online Classroom

pearson.com

Pearson Online Classroom, öğretmenler ve öğrenciler için eğitim kaynaklarını yönetmelerine yardımcı olan dijital bir platformdur.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Sokratif Öğretmen, öğretmenlerin anketler ve quizler aracılığıyla öğrencilerin anlayışını gerçek zamanlı olarak değerlendirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

SmartPass

SmartPass

smartpass.app

SmartPass, dijital geçiş belgesi ve öğrenci yönetimi çözümüdür. Sınıf içindeki yönetimi kolaylaştırarak öğrenim süresini artırır.

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia, okul yönetimi ve iletişim için dijital bir çözümdür. Ebeveynler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral, Avustralya'nın okul yönetim sistemi olarak eğitimciler tarafından hazırlanmış, okullar için kapsamlı bir yazılım çözümüdür.

WeVideo

WeVideo

wevideo.com

WeVideo, eğitimcilerin video projeleri atayıp takip edebileceği, etkileşimli öğrenim ve iş birliği fırsatları sunan bir multimedya oluşturma aracıdır.

iClicker

iClicker

iclicker.com

iClicker, eğitimcilerin öğrencilerle etkileşim kurmasını sağlayan bir sınıf müdahale sistemidir. Öğrenciler sorulara yanıt verip katılım gösterebilir.

Securly

Securly

securly.com

Securly, öğrencilerin çevrimiçi güvenliğini artırmak için web filtreleme ve izleme hizmetleri sunan bir uygulamadır.

WeSchool

WeSchool

edu.weschool.com

Weschool, eğitmenler için kullanıcı dostu bir dijital öğrenme platformu olup, eğitim içeriklerinin oluşturulması ve yönetilmesi süreçlerini kolaylaştırır.

Acadly

Acadly

acadly.com

Acadly, sınıf içi etkileşim sağlayan, öğrenci yanıtlarını toplayan ve ders yönetimi araçları sunan bir platformdur.

LanSchool

LanSchool

lanschool.com

LanSchool, öğretmenlerin sınıfta ve uzaktan öğrencileri izleyip yönetmelerini sağlayan bir sınıf yönetim yazılımıdır.

Codio

Codio

codio.com

Codio, etkileşimli ve düzenlenebilir eğitim materyalleri sunarak bilgisayar bilimi derslerini geliştiren bulut tabanlı bir platformdur.

Dyknow

Dyknow

dyknow.com

Dyknow, öğretmenlere sınıflarındaki dijital dikkat dağıtıcıları yönetme ve öğrenci katılımını artırma imkanı sunan bir sınıf yönetimi uygulamasıdır.

Qustodio

Qustodio

qustodio.com

Qustodio, ailelerin çocuklarının çevrimiçi aktivitelerini yönetmelerine ve izlemelerine yardımcı olan bir ebeveyn kontrol uygulamasıdır.

Minga

Minga

minga.io

Minga, orta ve lise okulları için öğrenci güvenliği, etkileşimi ve davranışını geliştiren bir okul yönetim platformudur.

VEDAMO

VEDAMO

vedamo.com

VEDAMO, etkileşimli sanal sınıflar oluşturarak öğretmenlerin öğrencilerle canlı oturumlar yapmasını sağlar. Kolay kullanım ve sınıf yönetimi araçları sunar.

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hāpara, K-12 okulları için Google Workspace ile entegre sınıf yönetim yazılımıdır. Öğrenci öğrenimini yönetmeye ve desteklemeye yardımcı olur.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360, video kayıt, akış ve etkileşimli içerik yönetimi sunan bir eğitim platformudur. Eğitimcilerin dersleri kolayca oluşturmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur.

GoGuardian

GoGuardian

goguardian.com

GoGuardian, öğretmenlerin sınıf yönetimi yapmasına, öğrenci etkinliğini izlemelerine ve eğitim içeriğine odaklanmalarına yardımcı olan bir eğitim teknolojisi uygulamasıdır.

Blocksi

Blocksi

blocksi.net

Blocksi, K-12 okullara yapay zeka destekli bulut tabanlı çözümler sunarak öğrencilerin çevrimiçi güvenliğini ve dikkati sağlamaya odaklanır.

Boardworks

Boardworks

boardworkseducation.com

Boardworks, K-12 öğretiminde etkileşimli kaynaklar sunarak sınıf etkinliklerini yönetmeyi ve öğrenci öğrenim deneyimini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim teknolojisi platformudur.

iGradePlus

iGradePlus

igradeplus.com

iGradePlus, okullar ve öğretmenler için not yönetimi, devamsızlık takibi ve öğrenci-ebeveyn iletişimi sağlayan kullanımı kolay bir okul yönetim sistemidir.

SchoolMint

SchoolMint

schoolmint.com

Hero by SchoolMint, okulların disiplin süreçlerini dijital hale getirerek öğrenci davranışlarını izler ve aileleri bilgilendirir.

Illumine

Illumine

illumine.app

Illumine, çocuk bakım merkezleri için yönetim yazılımıdır. Günlük işlemleri, ebeveyn iletişimini ve öğrenci değerlendirmelerini kolaylaştırır.

Speechcloud

Speechcloud

speechcloud.com

Speechcloud, öğrenci katılımını ve sınıf erişimini artırmak için tasarlanmış bir öğretim platformudur. Anketler, quizler, işbirliği araçları gibi hizmetler sunar.

ClassOwl

ClassOwl

classowl.com

ClassOwl, öğretmenlerin öğrencilerle etkileşim kurmasını sağlayan bir sınıf yönetimi ve organizasyon uygulamasıdır.

LiveSchool

LiveSchool

whyliveschool.com

LiveSchool uygulaması, öğrencilerin olumlu davranışlarının doğru okul kültüründen kaynaklandığına inanan 1.000'den fazla okulun topluluğuna katılma fırsatı sunar.

OnCourse Systems

OnCourse Systems

oncoursesystems.com

OnCourse, topluluğunuzu bir araya getiren, zaman kazandıran ve öğrenci gelişimini destekleyen kullanıcı dostu bir platformdur.

SMART Lumio

SMART Lumio

smarttech.com

Lumio, öğretmenlerin derslerini etkileşimli ve işbirlikçi hale getirmelerine yardımcı olan web tabanlı bir eğitim platformudur.

Squarecap

Squarecap

info.squarecap.com

Squarecap, devamsızlığı takip eden, sınıf katılımını artıran ve öğrencilere anında geri bildirim sağlayan bir uygulamadır.

CampusTrack

CampusTrack

campustrack.io

CampusTrack, K-12 okullara yönelik cihaz takibi, dağıtımı ve bakımı kolaylaştıran bir SaaS platformudur. Öğrencilerin teknolojiye erişimini sağlar.

Redink

Redink

redink.app

Redink, öğretmenlerin manuel not girişini otomatikleştirerek zaman kazandıran ve öğrenci başarılarını artıran bir sınıf yönetim uygulamasıdır.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.