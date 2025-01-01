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Çocuk Bakım Yazılımı
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Çocuk Bakım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çocuk bakımı yazılımı, zamanlama, katılım ve faturalandırma gibi görevleri yerine getirerek çocuk bakım merkezlerinin ve anaokullarının dahili operasyonlarını kolaylaştırır. Ayrıca mesajlaşma, bildirimler, uyarılar ve geri bildirim yoluyla ebeveynler ve öğretmenler arasındaki iletişimi de geliştirir. Yazılım, bu işlevleri tek bir platformda merkezileştirerek ilerleme raporlarının, fatura faturalarının, öğrenci profillerinin ve diğer önemli belgelerin oluşturulmasını ve güncellenmesini kolaylaştırır. Ayrıca teknoloji ve mobil cihazlar aracılığıyla ebeveyn katılımını artırır ve sınıf yönetimini geliştirir. Tipik olarak bulut tabanlı olan bu yazılım, mevcut mobil cihazlarla entegre olur ve muhasebe ve öğrenci bilgi sistemleriyle birlikte çalışır ve genellikle dijital ziyaretçi yönetimine yönelik özellikler içerir.

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brightwheel

brightwheel

mybrightwheel.com

Brightwheel, okul öncesi eğitim ve çocuk bakım merkezlerinin yönetimi için giriş-çıkış, iletişim, raporlama gibi işlevler sunan bir uygulamadır.

KidKare

KidKare

kidkare.com

KidKare, çocuk bakım sağlayıcılarının yemek programı uyumunu yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır. Hızlı işlem, takip ve hata azaltma sağlar.

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia, okul yönetimi ve iletişim için dijital bir çözümdür. Ebeveynler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

Procare

Procare

procaresoftware.com

Procare, çocuk bakım merkezlerinin yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır; aile bilgilerini düzenler, katılım izler ve faturalandırmayı otomatikleştirir.

Famly

Famly

famly.co

Famly, çocuk bakımı sağlayıcıları ile ebeveynler arasında iletişimi artıran, günlük işlemleri yöneten bir dijital platformdur.

Nimble

Nimble

nimble.com

Nimble, tüm ekipler için ilişki odaklı bir CRM'dir. Özelleştirilebilir iletişim kayıtları ve Kanban tarzı iş akışları ile müşteri bilgilerini yönetmeyi kolaylaştırır.

OWNA

OWNA

owna.com.au

OWNA, çocuk bakım merkezlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir uygulamadır. Personel yönetimi ve ebeveyn iletişimini kolaylaştırır.

ChildDiary

ChildDiary

childdiary.net

ChildDiary, çocukların gelişimini izlemek ve ebeveynleri dahil etmek için tasarlanmış bir dijital öğrenme günlüğüdür.

Kindertales

Kindertales

kindertales.com

Kindertales, çocuk bakım sürecini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır. Personel ve aileler arasında iletişimi artırır, finansal yönetimi destekler.

TUIO

TUIO

tuiopay.com

TUIO, okul ve eğitim kurumları için bulut tabanlı bir öğrenim yönetim sistemidir; finansal işlemleri otomatikleştirir, kayıt ve ödemeleri basit hale getirir.

Educa

Educa

geteduca.com

Educa uygulaması, çocukların etraflarını keşfetmelerine ve erken öğrenim süreçlerini desteklemelerine olanak tanır.

Kaymbu

Kaymbu

kaymbu.com

Kaymbu, erken eğitim programları için aile katılımını ve sınıf dokümantasyonunu sağlayan bir iletişim ve organizasyon aracıdır.

Whally

Whally

whally.com

Whally, erken eğitimciler ve çocuk bakım profesyonelleri için yönetim görevlerini basitleştiren modern bir okul yönetim uygulamasıdır.

LineLeader

LineLeader

lineleader.com

LineLeader, çocuk bakım merkezleri için merkezi yönetim sağlayan bir platformdur. Aile katılımını artırır, kayıt işlemlerini kolaylaştırır ve düzenleyici gereksinimleri destekler.

Illumine

Illumine

illumine.app

Illumine, çocuk bakım merkezleri için yönetim yazılımıdır. Günlük işlemleri, ebeveyn iletişimini ve öğrenci değerlendirmelerini kolaylaştırır.

Wonderschool

Wonderschool

wonderschool.com

Wonderschool, eğitimciler ve girişimciler için çocuk bakım işletmelerini başlatma, yönetme ve büyütme süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Jumbula

Jumbula

jumbula.com

Jumbula, çevrimiçi kayıt, ödeme ve sınıf/yaz kampı yönetimi sağlayan bulut tabanlı bir uygulamadır, eğitim ve rekreasyon programlarını yönetmeyi kolaylaştırır.

Parenta

Parenta

parenta.com

Parenta, çocuk bakım kurumları için yönetim yazılımıdır. Personel takibi, faturalama ve veri güvenliği gibi işlemleri kolaylaştırır.

Child Paths

Child Paths

childpaths.ie

Child Paths, çocukların eğitimini destekleyen bir platformdur. Ebeveynlerle iletişimi kolaylaştırır, operasyonları düzenler ve personeli güçlendirir.

kidsday

kidsday

kidsday.com

Kidsday, çocuk bakım merkezleri için idari görevleri kolaylaştıran, ebeveyn iletişimini geliştiren ve özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunan bir uygulamadır.

CloudBB

CloudBB

cloudbb.com

CloudBB, öğrenci kaydından teslim alma süreçlerine ve faturalamaya kadar tüm işlemleri düzenler ve katılımcılar için şeffaflık sağlar.

HubHello

HubHello

hubhello.com.au

HubHello, Avustralya'daki Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı sektörüne yönelik bir web platformudur. Ekip verimliliğini artırmayı ve müşteri hizmetlerini geliştirmeyi hedefler.

ChildFriendly Pro

ChildFriendly Pro

childfriendlypro.com

ChildFriendly, sorunsuz çocuk bakım yönetimi için geliştirilmiş yazılımdır.

KinderPass

KinderPass

kinderpass.com

KinderPass, çocuk bakım merkezlerinin yönetimini kolaylaştıran bir yazılım olup, günlük aktiviteleri, gelişimi izlemeyi ve ebeveyn iletişimini yönetir.

KigaRoo

KigaRoo

kigaroo.de

KigaRoo, çocuk bakım merkezlerinin yönetimini, ebeveynlerle iletişimi ve bekleme listelerini düzenlemeyi sağlayan bir yazılımdır.

Kangarootime

Kangarootime

kangarootime.com

Kangarootime, çocuk bakım merkezleri için yönetim uygulaması olup, katılım takibi, iletişim, faturalandırma ve personel yönetimi gibi işlevler sunar.

Lillio

Lillio

lillio.com

Lillio, çocuk bakım merkezleri için yönetim, iletişim ve süreçleri basit hale getiren bir uygulamadır. Ebeveynlerle etkili iletişim sağlar ve kayıt işlemlerini kolaylaştırır.

Virtuclock

Virtuclock

virtuclock.com

VirtuClock, çocuk bakım sağlayıcıları için kayıt işlemleri ve idari görevleri otomatikleştiren bir platformdur. Zaman takibi ve ebeveyn imzalarını kabul etme gibi özellikler sunar.

Kiddo

Kiddo

kiddosoftware.com

Kiddo, çocuk bakım merkezleri için bekleme listesi yazılımıdır. 5'ten fazla lokasyonu yönetebilir, mevcut bekleme listelerini içe aktarabilir ve ailelerle iletişimi otomatikleştirir.

HoppingIn

HoppingIn

hoppingin.com

HoppingIn, kullanılmayan kreş yerlerini satmanıza olanak tanır. Boş yerler ve ebeveynlerin rapor ettiği devamsızlıklar ile çalışır.

Enrollsy

Enrollsy

enrollsy.com

Enrollsy, kayıt süreçlerini otomatikleştirip müşteri verilerini yönetmeye yönelik bir uygulamadır, işletmelere verimlilik sağlar.

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