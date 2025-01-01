Web uygulamaları için uygulama mağazası Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

Ara

✨ WebCatalog Desktop ✨ WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün—uygulama ve hesaplarınızı yönetmek için hepsi bir arada aracınız. Birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapın, uygulamaları iş akışına göre düzenleyin ve Mac ile Windows için özenle seçilmiş masaüstü uygulama kataloğuna erişin. WebCatalog Desktop'u İndir Daha fazla bilgi edinin

En Popüler Son Eklenenler Çocuk Bakım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çocuk bakımı yazılımı, zamanlama, katılım ve faturalandırma gibi görevleri yerine getirerek çocuk bakım merkezlerinin ve anaokullarının dahili operasyonlarını kolaylaştırır. Ayrıca mesajlaşma, bildirimler, uyarılar ve geri bildirim yoluyla ebeveynler ve öğretmenler arasındaki iletişimi de geliştirir. Yazılım, bu işlevleri tek bir platformda merkezileştirerek ilerleme raporlarının, fatura faturalarının, öğrenci profillerinin ve diğer önemli belgelerin oluşturulmasını ve güncellenmesini kolaylaştırır. Ayrıca teknoloji ve mobil cihazlar aracılığıyla ebeveyn katılımını artırır ve sınıf yönetimini geliştirir. Tipik olarak bulut tabanlı olan bu yazılım, mevcut mobil cihazlarla entegre olur ve muhasebe ve öğrenci bilgi sistemleriyle birlikte çalışır ve genellikle dijital ziyaretçi yönetimine yönelik özellikler içerir.