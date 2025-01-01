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Çocuk bakımı yazılımı, zamanlama, katılım ve faturalandırma gibi görevleri yerine getirerek çocuk bakım merkezlerinin ve anaokullarının dahili operasyonlarını kolaylaştırır. Ayrıca mesajlaşma, bildirimler, uyarılar ve geri bildirim yoluyla ebeveynler ve öğretmenler arasındaki iletişimi de geliştirir. Yazılım, bu işlevleri tek bir platformda merkezileştirerek ilerleme raporlarının, fatura faturalarının, öğrenci profillerinin ve diğer önemli belgelerin oluşturulmasını ve güncellenmesini kolaylaştırır. Ayrıca teknoloji ve mobil cihazlar aracılığıyla ebeveyn katılımını artırır ve sınıf yönetimini geliştirir. Tipik olarak bulut tabanlı olan bu yazılım, mevcut mobil cihazlarla entegre olur ve muhasebe ve öğrenci bilgi sistemleriyle birlikte çalışır ve genellikle dijital ziyaretçi yönetimine yönelik özellikler içerir.
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brightwheel
mybrightwheel.com
Brightwheel, okul öncesi eğitim ve çocuk bakım merkezlerinin yönetimi için giriş-çıkış, iletişim, raporlama gibi işlevler sunan bir uygulamadır.
KidKare
kidkare.com
KidKare, çocuk bakım sağlayıcılarının yemek programı uyumunu yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır. Hızlı işlem, takip ve hata azaltma sağlar.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia, okul yönetimi ve iletişim için dijital bir çözümdür. Ebeveynler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
Procare
procaresoftware.com
Procare, çocuk bakım merkezlerinin yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır; aile bilgilerini düzenler, katılım izler ve faturalandırmayı otomatikleştirir.
Famly
famly.co
Famly, çocuk bakımı sağlayıcıları ile ebeveynler arasında iletişimi artıran, günlük işlemleri yöneten bir dijital platformdur.
Nimble
nimble.com
Nimble, tüm ekipler için ilişki odaklı bir CRM'dir. Özelleştirilebilir iletişim kayıtları ve Kanban tarzı iş akışları ile müşteri bilgilerini yönetmeyi kolaylaştırır.
OWNA
owna.com.au
OWNA, çocuk bakım merkezlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir uygulamadır. Personel yönetimi ve ebeveyn iletişimini kolaylaştırır.
ChildDiary
childdiary.net
ChildDiary, çocukların gelişimini izlemek ve ebeveynleri dahil etmek için tasarlanmış bir dijital öğrenme günlüğüdür.
Kindertales
kindertales.com
Kindertales, çocuk bakım sürecini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır. Personel ve aileler arasında iletişimi artırır, finansal yönetimi destekler.
TUIO
tuiopay.com
TUIO, okul ve eğitim kurumları için bulut tabanlı bir öğrenim yönetim sistemidir; finansal işlemleri otomatikleştirir, kayıt ve ödemeleri basit hale getirir.
Educa
geteduca.com
Educa uygulaması, çocukların etraflarını keşfetmelerine ve erken öğrenim süreçlerini desteklemelerine olanak tanır.
Kaymbu
kaymbu.com
Kaymbu, erken eğitim programları için aile katılımını ve sınıf dokümantasyonunu sağlayan bir iletişim ve organizasyon aracıdır.
Whally
whally.com
Whally, erken eğitimciler ve çocuk bakım profesyonelleri için yönetim görevlerini basitleştiren modern bir okul yönetim uygulamasıdır.
LineLeader
lineleader.com
LineLeader, çocuk bakım merkezleri için merkezi yönetim sağlayan bir platformdur. Aile katılımını artırır, kayıt işlemlerini kolaylaştırır ve düzenleyici gereksinimleri destekler.
Illumine
illumine.app
Illumine, çocuk bakım merkezleri için yönetim yazılımıdır. Günlük işlemleri, ebeveyn iletişimini ve öğrenci değerlendirmelerini kolaylaştırır.
Wonderschool
wonderschool.com
Wonderschool, eğitimciler ve girişimciler için çocuk bakım işletmelerini başlatma, yönetme ve büyütme süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Jumbula
jumbula.com
Jumbula, çevrimiçi kayıt, ödeme ve sınıf/yaz kampı yönetimi sağlayan bulut tabanlı bir uygulamadır, eğitim ve rekreasyon programlarını yönetmeyi kolaylaştırır.
Parenta
parenta.com
Parenta, çocuk bakım kurumları için yönetim yazılımıdır. Personel takibi, faturalama ve veri güvenliği gibi işlemleri kolaylaştırır.
Child Paths
childpaths.ie
Child Paths, çocukların eğitimini destekleyen bir platformdur. Ebeveynlerle iletişimi kolaylaştırır, operasyonları düzenler ve personeli güçlendirir.
kidsday
kidsday.com
Kidsday, çocuk bakım merkezleri için idari görevleri kolaylaştıran, ebeveyn iletişimini geliştiren ve özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunan bir uygulamadır.
CloudBB
cloudbb.com
CloudBB, öğrenci kaydından teslim alma süreçlerine ve faturalamaya kadar tüm işlemleri düzenler ve katılımcılar için şeffaflık sağlar.
HubHello
hubhello.com.au
HubHello, Avustralya'daki Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı sektörüne yönelik bir web platformudur. Ekip verimliliğini artırmayı ve müşteri hizmetlerini geliştirmeyi hedefler.
ChildFriendly Pro
childfriendlypro.com
ChildFriendly, sorunsuz çocuk bakım yönetimi için geliştirilmiş yazılımdır.
KinderPass
kinderpass.com
KinderPass, çocuk bakım merkezlerinin yönetimini kolaylaştıran bir yazılım olup, günlük aktiviteleri, gelişimi izlemeyi ve ebeveyn iletişimini yönetir.
KigaRoo
kigaroo.de
KigaRoo, çocuk bakım merkezlerinin yönetimini, ebeveynlerle iletişimi ve bekleme listelerini düzenlemeyi sağlayan bir yazılımdır.
Kangarootime
kangarootime.com
Kangarootime, çocuk bakım merkezleri için yönetim uygulaması olup, katılım takibi, iletişim, faturalandırma ve personel yönetimi gibi işlevler sunar.
Lillio
lillio.com
Lillio, çocuk bakım merkezleri için yönetim, iletişim ve süreçleri basit hale getiren bir uygulamadır. Ebeveynlerle etkili iletişim sağlar ve kayıt işlemlerini kolaylaştırır.
Virtuclock
virtuclock.com
VirtuClock, çocuk bakım sağlayıcıları için kayıt işlemleri ve idari görevleri otomatikleştiren bir platformdur. Zaman takibi ve ebeveyn imzalarını kabul etme gibi özellikler sunar.
Kiddo
kiddosoftware.com
Kiddo, çocuk bakım merkezleri için bekleme listesi yazılımıdır. 5'ten fazla lokasyonu yönetebilir, mevcut bekleme listelerini içe aktarabilir ve ailelerle iletişimi otomatikleştirir.
HoppingIn
hoppingin.com
HoppingIn, kullanılmayan kreş yerlerini satmanıza olanak tanır. Boş yerler ve ebeveynlerin rapor ettiği devamsızlıklar ile çalışır.
Enrollsy
enrollsy.com
Enrollsy, kayıt süreçlerini otomatikleştirip müşteri verilerini yönetmeye yönelik bir uygulamadır, işletmelere verimlilik sağlar.
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