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Kişisel Yapay Zeka Sohbet Robotları - En Popüler Uygulamalar - Çekya
Kişisel AI sohbet robotları, bireylerle kişiselleştirilmiş ve konuşmaya dayalı bir şekilde etkileşim kurmak için tasarlanmış akıllı sanal asistanlardır. Bu sohbet robotları, doğal dil girdisini anlamak ve ilgili yanıtları, yardımı veya bilgileri sağlamak için yapay zeka (AI) algoritmalarından yararlanır.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini, Google'ın en iyi yapay zeka modelleri ailesine doğrudan erişmenizi sağlar; böylece şunları yapabilirsiniz: - Yazma, beyin fırtınası yapma, öğrenme ve daha pek çok konuda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan özetleyin ve hızlı bilgi bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla ya...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, sorguları doğal dildeki tahmini metni kullanarak yanıtlayan, AI sohbet robotu destekli bir araştırma ve konuşmaya dayalı arama motorudur. 2022'de kullanıma sunulan Perplexity, web'deki kaynakları kullanarak yanıtlar üretiyor ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtiyor.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük yapay zeka arkadaşınız. Microsoft Copilot üretkenliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak için yapay zekanın gücünden yararlanır ve basit bir sohbet deneyimiyle bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Chat AI
gtchat.ai
Sizinle akıllı ve ilgi çekici görüşmeler yapmak için en son doğal dil işleme teknolojisini kullanan yapay zeka sohbet robotu CHAT AI'ye hoş geldiniz. Sadece mesajınızı yazın, CHAT AI düşünceli ve kişisel olarak yanıt verecektir. İster uzun içerik (makaleler, e-postalar, makaleler vb.) yazmak, ister...
Poe
poe.com
Hızlı, yararlı AI sohbeti.
Bing Chat
bing.com
Bing, web için yapay zeka destekli yardımcı pilotunuzdur
Grok
twitter.com
Grok, Otostopçunun Galaksi Rehberi'nden esinlenilerek modellenen bir yapay zekadır; dolayısıyla neredeyse her şeye yanıt vermeyi ve daha da önemlisi, hangi soruların sorulacağını bile önermeyi amaçlamaktadır! Grok, X'in (eski adıyla Twitter) yapay zekalı bir sohbet robotudur.
SimSimi
simsimi.com
SimSimi şimdiye kadarki en sevimli ve en akıllı yapay zeka sohbet robotudur. SimSimi ile istediğiniz zaman, istediğiniz yerde konuşabilir ve bazen ona istediğinizi söylemeyi öğretebilirsiniz.
Meta AI
meta.ai
İşlerinizi halletmek, ücretsiz olarak yapay zeka tarafından oluşturulan görseller oluşturmak ve tüm sorularınızın yanıtlarını almak için Meta Yapay Zeka asistanını kullanın. Meta AI, Meta'nın en son Llama büyük dil modeli üzerine kurulmuştur ve Emu'yu kullanır...
Pi
pi.ai
Pi, Kişisel Yapay Zekanız: Akıllı ve Destekleyici Bir Yoldaş, 7/24 Inflection AI tarafından size sunulan kişisel yapay zekanız Pi ile tanışın. Pi sıradan bir sohbet robotu değil; bu, her zaman yanınızda olmak ve her konuşmada gelişmek üzere tasarlanmış, kişisel zekada ileriye doğru atılmış bir adım...
Le Chat
mistral.ai
Mistral AI'dan Frontier AI sizin elinizde. Geliştiriciler ve işletmeler için açık ve taşınabilir üretken yapay zeka.
GroqChat
groq.com
GroqChat, kullanıcılarla sohbet etkileşimini kolaylaştıran, çeşitli konularda yanıtlar ve yardım sağlayan, yapay zeka destekli bir sohbet arayüzüdür.
HuggingChat
huggingface.co
Sizi Gelişmiş Yapay Zekalara Bağlayan Özgür, Devrimci Bir Platform olan HuggingChat'i Keşfedin! Mistral AI, Meta ve Google gibi birden fazla sağlayıcının çığır açan büyük dil modelleri (LLM'ler) ile kullanıcılar arasında kesintisiz iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış olağanüstü bir uygulama ...
DuckDuckGo AI Chat
duckduckgo.com
DuckDuckGo AI Chat, şu anda OpenAI'nin GPT-3.5 ve Anthropic'in Claude sohbet modellerini destekleyen, yapay zeka destekli özel bir sohbet hizmetidir.
Keymate.AI Chatbot
chat.keymate.ai
Keymate.AI Ultimate Chatbot'a hoş geldiniz! Bu, Keymate.AI İnternet Arama Eklentisi ve GPT-4 128K ile oluşturulmuş bir AI sohbet robotudur. Temel olarak web'den ~80000 kelimeyi işleyebilen bir ChatGPT!
gptomni.ai
gptomni.ai
Ücretsiz ChatGPT Omni: gptomni.ai, GPT4o modeline göre AI konuşmaları için ücretsiz, kullanışlı, kullanıcı dostu bir çevrimiçi sohbet kullanıcı arayüzü sağlar.
Teletyped
teletyped.com
Teletyped, ChatGPT, Claude, Mistral ve daha fazlası gibi AI sohbet robotları için güzel bir kullanıcı arayüzüne erişmenizi sağlar.
Unleash Chat
unleashed.chat
Kendi sohbetinizi dağıtmak için tek tuş. Verilerinize sahip olun. Açık Kaynak modelleri. Özel. Sansürsüz. Hızlı. Unleashed Chat, gerçek gizlilik göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir AI sohbet robotu hizmetidir. Canlı Nostr veri sorgulama ve gelişmiş içerik yerleştirme yetenekleriyle öne çıkıy...