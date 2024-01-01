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Kişisel Yapay Zeka Sohbet Robotları - En Popüler Uygulamalar - Orta Afrika Cumhuriyeti

Kişisel AI sohbet robotları, bireylerle kişiselleştirilmiş ve konuşmaya dayalı bir şekilde etkileşim kurmak için tasarlanmış akıllı sanal asistanlardır. Bu sohbet robotları, doğal dil girdisini anlamak ve ilgili yanıtları, yardımı veya bilgileri sağlamak için yapay zeka (AI) algoritmalarından yararlanır.

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Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Gemini, Google'ın en iyi yapay zeka modelleri ailesine doğrudan erişmenizi sağlar; böylece şunları yapabilirsiniz: - Yazma, beyin fırtınası yapma, öğrenme ve daha pek çok konuda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan özetleyin ve hızlı bilgi bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla ya...

ChatGPT

ChatGPT

chatgpt.com

ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Perplexity AI, sorguları doğal dildeki tahmini metni kullanarak yanıtlayan, AI sohbet robotu destekli bir araştırma ve konuşmaya dayalı arama motorudur. 2022'de kullanıma sunulan Perplexity, web'deki kaynakları kullanarak yanıtlar üretiyor ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtiyor.

Claude

Claude

claude.ai

Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Günlük yapay zeka arkadaşınız. Microsoft Copilot üretkenliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak için yapay zekanın gücünden yararlanır ve basit bir sohbet deneyimiyle bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

Poe

Poe

poe.com

Hızlı, yararlı AI sohbeti.

Chat AI

Chat AI

gtchat.ai

Sizinle akıllı ve ilgi çekici görüşmeler yapmak için en son doğal dil işleme teknolojisini kullanan yapay zeka sohbet robotu CHAT AI'ye hoş geldiniz. Sadece mesajınızı yazın, CHAT AI düşünceli ve kişisel olarak yanıt verecektir. İster uzun içerik (makaleler, e-postalar, makaleler vb.) yazmak, ister...

Meta AI

Meta AI

meta.ai

İşlerinizi halletmek, ücretsiz olarak yapay zeka tarafından oluşturulan görseller oluşturmak ve tüm sorularınızın yanıtlarını almak için Meta Yapay Zeka asistanını kullanın. Meta AI, Meta'nın en son Llama büyük dil modeli üzerine kurulmuştur ve Emu'yu kullanır...

Bing Chat

Bing Chat

bing.com

Bing, web için yapay zeka destekli yardımcı pilotunuzdur

Pi

Pi

pi.ai

Pi, Kişisel Yapay Zekanız: Akıllı ve Destekleyici Bir Yoldaş, 7/24 Inflection AI tarafından size sunulan kişisel yapay zekanız Pi ile tanışın. Pi sıradan bir sohbet robotu değil; bu, her zaman yanınızda olmak ve her konuşmada gelişmek üzere tasarlanmış, kişisel zekada ileriye doğru atılmış bir adım...

Grok

Grok

twitter.com

Grok, Otostopçunun Galaksi Rehberi'nden esinlenilerek modellenen bir yapay zekadır; dolayısıyla neredeyse her şeye yanıt vermeyi ve daha da önemlisi, hangi soruların sorulacağını bile önermeyi amaçlamaktadır! Grok, X'in (eski adıyla Twitter) yapay zekalı bir sohbet robotudur.

Le Chat

Le Chat

mistral.ai

Mistral AI'dan Frontier AI sizin elinizde. Geliştiriciler ve işletmeler için açık ve taşınabilir üretken yapay zeka.

GroqChat

GroqChat

groq.com

GroqChat, kullanıcılarla sohbet etkileşimini kolaylaştıran, çeşitli konularda yanıtlar ve yardım sağlayan, yapay zeka destekli bir sohbet arayüzüdür.

SimSimi

SimSimi

simsimi.com

SimSimi şimdiye kadarki en sevimli ve en akıllı yapay zeka sohbet robotudur. SimSimi ile istediğiniz zaman, istediğiniz yerde konuşabilir ve bazen ona istediğinizi söylemeyi öğretebilirsiniz.

HuggingChat

HuggingChat

huggingface.co

Sizi Gelişmiş Yapay Zekalara Bağlayan Özgür, Devrimci Bir Platform olan HuggingChat'i Keşfedin! Mistral AI, Meta ve Google gibi birden fazla sağlayıcının çığır açan büyük dil modelleri (LLM'ler) ile kullanıcılar arasında kesintisiz iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış olağanüstü bir uygulama ...

DuckDuckGo AI Chat

DuckDuckGo AI Chat

duckduckgo.com

DuckDuckGo AI Chat, şu anda OpenAI'nin GPT-3.5 ve Anthropic'in Claude sohbet modellerini destekleyen, yapay zeka destekli özel bir sohbet hizmetidir.

Keymate.AI Chatbot

Keymate.AI Chatbot

chat.keymate.ai

Keymate.AI Ultimate Chatbot'a hoş geldiniz! Bu, Keymate.AI İnternet Arama Eklentisi ve GPT-4 128K ile oluşturulmuş bir AI sohbet robotudur. Temel olarak web'den ~80000 kelimeyi işleyebilen bir ChatGPT!

gptomni.ai

gptomni.ai

gptomni.ai

Ücretsiz ChatGPT Omni: gptomni.ai, GPT4o modeline göre AI konuşmaları için ücretsiz, kullanışlı, kullanıcı dostu bir çevrimiçi sohbet kullanıcı arayüzü sağlar.

Teletyped

Teletyped

teletyped.com

Teletyped, ChatGPT, Claude, Mistral ve daha fazlası gibi AI sohbet robotları için güzel bir kullanıcı arayüzüne erişmenizi sağlar.

Unleash Chat

Unleash Chat

unleashed.chat

Kendi sohbetinizi dağıtmak için tek tuş. Verilerinize sahip olun. Açık Kaynak modelleri. Özel. Sansürsüz. Hızlı. Unleashed Chat, gerçek gizlilik göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir AI sohbet robotu hizmetidir. Canlı Nostr veri sorgulama ve gelişmiş içerik yerleştirme yetenekleriyle öne çıkıy...

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