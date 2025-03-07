Chatbot Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerika Birleşik Devletleri

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Genellikle sanal aracılar veya sanal asistanlar olarak adlandırılan sohbet robotları, belirli görevleri gerçekleştirmek veya yazılı veya sözlü isteklere yanıt olarak bilgi sağlamak için tasarlanmış yazılım uygulamalarıdır. Hem harici müşteriye yönelik ihtiyaçlara hem de dahili olarak çalışanlara yönelik taleplere hizmet ederek kullanıcıların uygulamalarla sohbet yoluyla yazılı veya sesli olarak etkileşime girmesine olanak tanır. Sohbet robotları, kullanıcı girdilerini anlamak için genellikle doğal dil işlemeyi (NLP) veya konuşma tanımayı kullanır. Ancak, birincil işlemleri komut dosyasıyla yazılmış konuşmalar tarafından yönlendirilir. Bu, daha karmaşık, insan benzeri etkileşimler yürütmek için doğal dil anlayışını (NLU) kullanan akıllı sanal asistanlarla tezat oluşturuyor. İşletmeler, daha önce insan müdahalesi gerektiren görevleri otomatikleştirmek için chatbot teknolojisini kullanıyor. Bir kullanıcı isteği alındığında, bir sohbet robotu girişi işler ve metin veya konuşma biçiminde bir yanıt sağlar. Sohbet robotları, canlı sohbet yazılımı, yardım masası yazılımı ve iletişim merkezi yazılımı gibi çeşitli müşteri destek araçlarına entegre edilir ve genellikle ilk temas noktası görevi görür. Kullanımları, satış ve pazarlama bilgi tabanları da dahil olmak üzere diğer alanlara da yayılıyor. İş zekası uygulamalarında sohbet robotları sorgulama dillerinin yerini alabilir ve kullanıcıların yalnızca bir istek yazarak veya konuşarak belirli veri noktalarını elde etmelerine olanak tanır. Chatbotların yetenekleri sürekli olarak artıyor ve giderek artan çeşitlilikte yazılım uygulamalarına dahil ediliyorlar.
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bireylere, şirketlere ve hükümetlere isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ları sağlayan bir iştirakidir. Bu bulut bilişim web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların internet üzerinden her zaman mevcut olan sanal bir bilgisayar kümesini elinde tutmalarına olanak tanıyan Amazon Elastik Compute Cloud (EC2). AWS'nin sanal bilgisayarların sürümü, işleme için donanım merkezi işleme birimleri (CPU) ve grafik işleme birimleri (GPU) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın özelliklerinin çoğunu taklit eder; Yerel/RAM bellek; Sabit disk/SSD depolama; işletim sistemleri seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımı. AWS teknolojisi, dünya çapında sunucu çiftliklerinde uygulanır ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülür. Ücretler, abone tarafından seçilen kullanılabilirlik, fazlalık, güvenlik ve hizmet seçenekleri gerektiren kullanım ("kullandıkça ödeme" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanmaktadır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya her ikisinin de kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemleri için güvenlik sağlar. AWS, Kuzey Amerika'da 6 dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgeden faaliyet göstermektedir. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır, ancak her hizmet kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibariyle AWS, Synergy Group'a göre tüm bulutun (IaaS, PaaS) baskın bir% 34'üne sahiptir (IaaS, PaaS).
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Cloud Platform (GCP), Google'ın Google Search, Gmail, Dosya Depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra, bilgi işlem, veri depolama, veri analizi ve makine öğrenimi gibi bir dizi modüler bulut hizmeti sunar. Kayıt, bir kredi kartı veya banka hesabı detayları gerektirir.Google Cloud Platform, hizmet olarak bir hizmet, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları olarak altyapı sağlar. Nisan 2008'de Google, şirketten ilk bulut bilişim hizmeti olan Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamalarını geliştirmek ve barındırma için bir platform olan APP Engine'i duyurdu. Hizmet genel olarak Kasım 2011'de kullanılabilir hale geldi. App motorunun duyurulmasından bu yana Google platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerini ve makine öğrenimi ve işletme haritalama hizmetleri için Uygulama Programlama Arabirimleri'ni (API) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adıyla Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak çalışan bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği arasında kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan ve maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetinin artması sağlayan tek eksiksiz müşteri hizmeti çözümüdür. Müşteri konuşmalarının çoğunun insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü ve ekibi daha yüksek değerli müşteri konuşmaları üzerinde çalışmaya bıraktığı bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business dahil olmak üzere 25.000'den fazla küresel kuruluş, herhangi bir ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Interkom'a güveniyor. İnterkom platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılır ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşimler sağlar. 2011 yılında kurulan ve Kleiner Perkins, Bessemer Girişim Ortakları ve Sosyal Sermaye de dahil olmak üzere önde gelen girişim kapitalistleri tarafından desteklenen Intercom, İnternet işini kişisel hale getirme görevinde.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, ayarlanması, kullanılması ve ölçeklendirilmesi kolay olan AI destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü kutudan çıkıyor ve değişim durumunda değiştirilmesi kolay ve işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Zendesk ayrıca, işletmelerin hizmet ekiplerinin müşteri sorunlarını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde çözmeleri için en yeni AI'dan yararlanmasına yardımcı olur. Milyarlarca CX etkileşimi üzerine inşa edilen Zendesk AI, self servis, ajanlara, yöneticilere, büyümenize ve ölçekte verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olmak için tüm hizmet deneyimi boyunca kullanılabilir. Zendesk, ajanlara sosyal mesajlaşma, telefon veya e -posta olsun, herhangi bir kanalda kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmaları için ihtiyaç duydukları araçlar, içgörüler ve bağlamla güçlendirir. Zendesk, bir servis ekibinin ihtiyaç duyduğu her şeyi bir araya getiriyor - kişiselleştirilmiş konuşmalardan ve çok kanallı vaka yönetiminden AI ile çalışan iş akışlarına ve ajan araçlarına, otomasyona ve 1200'den fazla uygulamadan oluşan bir pazar - hepsi bir çatı altında korunuyor. Ve çözümümüzün uygulanması ve anında ayarlanması kolaydır, ekiplerin devam eden değişiklikler yapmalarını gerektiren ekiplerin, geliştiricilerin ve pahalı ortakların gerektirmesini sağlar. Zendesk'te işin karmaşıklığını basitleştirme ve şirketlerin müşterilerle anlamlı bağlantılar kurmasını kolaylaştırma görevindeyiz. Yeni başlayanlardan büyük işletmelere kadar, büyüklük, endüstri veya hırs ne olursa olsun, akıllı, yenilikçi müşteri deneyimlerinin her şirket için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Zendesk, 30'dan fazla dilde çok sayıda sektörde 130K'dan fazla küresel markaya hizmet vermektedir. Zendesk'in merkezi San Francisco'da bulunuyor ve dünya çapında ofisler işletiyor.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
CustomGPT
customgpt.ai
CustomGPT ile Kişiselleştirilmiş Yapay Zekanın Avantajlarını Yaşayın: İçeriğiniz Üzerinde Eğitimli Yapay Zeka ile Benzersiz İçgörüler ve Çözümler Elde Edin
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT, web siteleri oluşturmak için Yapay Zekayı kullanan web tabanlı bir site oluşturma yazılımıdır. Kendi profesyonel web sitenizi tamamen ÜCRETSİZ hale getirmek 1 dakikadan az sürer.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot, çeşitli şablonlarla dakikalar içinde sohbet robotları oluşturmanıza ve önemli görevleri hemen otomatikleştirmenize olanak tanır. Herhangi bir şablonu ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için yeni öğeleri kolayca sürükleyip bırakın. ChatBot kutudan çıktığı gibi çalışmaya hazırdır; yapay zeka algoritmaları ise zaman içinde yanıtları iyileştirmenize yardımcı olur. Müşterilerinizle daha iyi ilişkiler kurmak için sorunsuz konuşma deneyimleri tasarlayın. Müşterileri sohbet etmeye ve etkileşime teşvik eden dinamik yanıtlar gönderin. Markanızı, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi sergilemek için metinleri, görselleri, düğmeleri ve hızlı yanıtları karıştırıp eşleştirin. Tek tıklamayla entegrasyonu kullanarak ChatBot'u farklı platformlarda ve kanallarda kullanın (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress ve daha fazlası). Açık API, web kancaları ve Zapier kullanarak sohbet robotunuzu aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeye bağlayın.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – çevrimiçi satışlarınızı sohbetlerle artırın! Smartsupp ile satışları otomatikleştirin. Çevrimiçi satışlarınızı artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz: Yapay zeka, LeadGen sohbet robotları, canlı sohbet ve ziyaretçilerinizle doğru zamanda etkileşime geçmek için kullanabileceğiniz çok daha fazlası. Ve onları kısa sürede sadık müşterilere dönüştürün. Smartsupp, şu anda 100.000'den fazla web mağazasını ve web sitesini destekleyen, dünyanın önde gelen ve en güvenilir sohbet ve sohbet robotu çözümlerinden biridir.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok konumlu işletmeler için en iyi üne kavuşma yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmak, sadakat artırmak ve yerel pazarlarında mükemmel olmak için AI ile çalışan platformdan yararlanıyor.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot, Twitch, YouTube ve Trovo için canlı yayınınızın sohbetini denetleme ve yeni özelliklerle otomatikleştirmenize olanak tanıyan ve izleyicilerinizi eğlendirmeye daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanıyan bir sohbet botudur.
Helpwise
helpwise.io
Müşterileri elde tutmak, yenilerini kazanmak kadar önemlidir. Sadık müşteriler daha fazla gelir elde eder ve size sıfır maliyetle yönlendirmeler getirir. İyi müşteri hizmeti sunmak, müşteriyi elde tutmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Helpwise ile müşteri hizmetlerini yönetmek kolaydır. 1. Müşteri hizmetleri merkezinizi tam anlamıyla dakikalar içinde kurun. 2. Müşterilerle tüm kanallardan iletişim kurun ve ekibinizle işbirliği yapın. 3. Artık paylaşılan şifreler olmadan sorumluluk oluşturun. 4. Self servis ve otomasyonu kurun. 5. Ekip üretkenliğini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik eyleme dönüştürülebilir bilgiler edinin. Helpwise, E-posta (destek@, satış@, kariyer@ vb.), Canlı Sohbet, Whatsapp, SMS, Sosyal Medya ve daha fazlasını düşünün. İşletmenizin gelirini artıran bir müşteri hizmetleri çözümü olan Helpwise'ı kullanmaya başlayın.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (Freshworks Inc.'in bir ürünü), işletmelerin müşterilerle web sohbeti, e-posta, telefon gibi birden fazla kanal ve WhatsApp, Instagram ve iMessage gibi sosyal kanallar üzerinden etkileşim kurmasına yardımcı olan bir sohbete dayalı etkileşim çözümüdür. Freshchat ayrıca, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş self-servis sağlamasına yardımcı olan, kod gerektirmeyen bir oluşturucuyla kolayca oluşturulabilen yerel yapay zeka destekli sohbet robotları da sunuyor. Freshchat'in yolculuk oluşturucusu ve hazır taktik kitapları sayesinde işletmeler, müşterilerinin ihtiyaçlarının ilerisinde kalabilir ve gerektiğinde onları proaktif bir şekilde destekleyebilir. Freshchat ayrıca müşterinin konuşma geçmişine ve diğer ilgili bilgilere ilişkin kapsamlı bir görünüm sunarak temsilcileri daha üretken hale getiriyor ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarına olanak tanıyor.
Cody
meetcody.ai
Cody, ChatGPT gibi akıllı bir yapay zeka asistanıdır, ancak ek olarak onu işletmeniz, ekibiniz, süreçleriniz ve müşteri verileriniz üzerinde eğitebilme avantajına da sahiptir. Ekibinizi çeşitli şekillerde desteklemek için Cody'yi bir çalışan olarak kullanabilirsiniz: * Şirketinizin birikmiş dokümanlarını analiz ederek ve süreçlerinizde uzman davranarak iş sorularına anında yanıt verin. * Ekibinizin daha akıllı çalışmasına yardımcı olmak için anında yanıtlar, fikirler ve hazır çalışmalar sağlayarak çalışan verimliliğini artırın. * Destek belgelerini kullanarak sorunları giderin ve dijital araçlarınızın gizli özelliklerini keşfedin. * Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın ve Cody ile geçmiş konuşmalarınızın bağlamından yola çıkarak önerilerde bulunun. Cody'yi kullanmak için şirketinizin dosyalarını, belgelerini ve verilerini yükleyerek kendi özelleştirilmiş bilgi tabanınızı oluşturabilirsiniz. Cody daha sonra bu bilgiyi özel yanıtlar sağlamak için kullanır. Cody, PowerPoint, PDF, Word, Discord, web siteleri ve daha fazlası gibi çeşitli araçlara entegre edilebilir. Platform, AWS şifreleme, SOC II uyumluluğu ve özelleştirilebilir erişim kontrolleri gibi özelliklerle gelişmiş veri güvenliği ve gizliliğini vurguluyor. Cody, kendi iş bağlamlarına göre eğitilmiş bir yapay zeka asistanı sağlayarak ekipleri güçlendirmek için tasarlandı.
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen premium chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyimini geliştirmek ve müşteri hizmetleri süreçlerinin verimliliğini artırmak için gelişmiş makine öğrenimi tekniklerini ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren bir platform sunuyoruz. Kindly'i farklı kılan nedir? Daha az bakım ve daha fazla içerik üretimi! Kindly'nin yapay zekası, bir düğmeye tıklayarak kabul edebileceğiniz yeni eğitim verilerini önerecektir. Özelleştirilmesi kolay Chatbot'un markanıza uyması için kodlamaya gerek yok! Düğmelerden daha fazlası Kindly'nin sohbet robotları, kullanıcıları alakalı bile olmayabilecek bir dizi düğmeyi kullanmaya zorlamak yerine belirli soruları yanıtlayabilir. Çok dilli Chatbot'u tek bir dilde eğittiğinizde yüzden fazla soruyu anlayacaktır! Müşterilerimiz arasında Adecco, VOI, Norveç Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun ve Kahoot bulunmaktadır. Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk ve Hubspot gibi önde gelen CRM sağlayıcılarıyla kolayca entegre olun.
re:tune
retune.so
re:tune, kodlamaya ihtiyaç duymadan yapay zeka uygulamaları oluşturmak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur. Platform, müşteri desteğinden satışa kadar bir işletmenin çeşitli yönlerini optimize etmek için özel yapay zeka uygulamalarının oluşturulmasını kolaylaştırıyor. Temel özellikleri arasında ısmarlama chatbot oluşturma ve bunları web sitesi tarafından oluşturulan verilerden kişiselleştirilmiş müşteri bilgilerine kadar akla gelebilecek her türlü veri kaynağıyla eğitme yer alıyor. Ayrıca re:tune, AI yetenekleriyle işlevselliğini geliştirmek için çok çeşitli mevcut araçlara entegre edilebilir. Platformunun mümkün olduğunca erişilebilir olması amaçlanıyor; hobi meraklılarının, yeni kurulan girişimlerin, küçük işletmelerin ve daha büyük ajansların ihtiyaçlarını benzersiz güvenlik ve performans talepleriyle karşılamaya yönelik planlar yapılıyor. Platform, esneklik ve özelleştirilebilirlik için sınırsız mesaj ve kullanıcıyı, web taramayı, dosya yüklemeyi, sohbet robotları için bellek ayırmayı ve hatta özel beyaz etiketli markalamayı destekler. Uyarlanabilirlik taahhüdü aynı zamanda uygulama entegrasyonunu ve özel eğitimli ince ayarlı modelleri de kapsar. Platform, tekliflerinin bir parçası olarak yeni özelliklere ve öncelikli özellik isteklerine erken erişim sözü veriyor. Özetle re:tune, bir işletmeyi evrensel olarak ileriye taşımaya yardımcı olabilecek yapay zeka uygulamaları oluşturmak için kullanıcı dostu, verimli ve özelleştirilebilir bir çözüm sunar.
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Apache Kafka, işlemler, uygulamalar ve sunucular arasında veri göndermek için kullanılan yüksek verimli bir mesajlaşma sistemidir. Tüm Kafka mesajları Apache Kafka kümesindeki konular halinde düzenlenir ve buradan bağlı hizmetler bu mesajları gecikmeden tüketerek hızlı, sağlam ve ölçeklenebilir bir mimari oluşturur. Apache Kafka, büyük miktarda veriyi işleyecek şekilde tasarlanmıştır ve yüksek verim gerektiğinde mükemmel bir mesajlaşma sistemidir.
Qualified
qualified.com
Kalifiye, Salesforce'u kullanan gelir ekipleri için boru hattı üretim platformudur. Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThinkSpot ve VMware Trust gibi önde gelen B2B markaları, en değerli alıcıları tanımlamak, alıcı interinin işaretlerini ortaya çıkarmak ve anında en büyük satış ve pazarlama varlıklarına (kurumsal web sitesine) dokunarak boru hatlarını büyütmeye hak kazanmıştır. Satış konuşmalarına başlayın. Nitelikli kullanan müşteriler, satış toplantılarında 10 kat artış, olası satış dönüşümünde 4 kat artış ve boru hattında 6 kat artış bildirmektedir. Salesforce üzerine inşa edilen kalifiye, hesap tabanlı alıcı niyetini belirlemek ve gerçek zamanlı satış konuşmalarını kolaylaştırmak için web sitesini Salesforce verileriyle birleştirir. Kalifiye Salesforce AppExchange'de 1 numaralı ve G2'de 20'den fazla kategoride 1 numaralı. Merkezi San Francisco'da bulunan kalifiye, eski Salesforce CMO Kraig Swensrud ve eski Salesforce ürünü SVP Sean Whiteley tarafından yönetiliyor ve Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures ve Salesforce Ventures tarafından finanse ediliyor. Daha fazla bilgi edinmek için Qualify.com adresini ziyaret edin.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir sohbet robotu düzenleyicisi sağlayan GPT-Native Engine ve Conversation Studio dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunuyor. Ayrıca platform, kullanıcıların sohbet robotlarını diğer araç ve hizmetlerle entegre etmek için kullanabilecekleri en geniş entegrasyon koleksiyonu olan Hub'ı da içeriyor. Ayrıca belgeler, video eğitimleri, SDK ve Discord'da bir topluluk forumu dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sunar. Botpress Cloud, kullanıcıların sohbet robotlarını daha hızlı oluşturmak ve dağıtmak için deneyebilecekleri platformun yeni özelliğidir; Görsel Akış Düzenleyicisi ise kullanıcıların kullanıcılarının konuşmalarını hayata geçirmesine olanak tanıyan sezgisel, görsel bir akış düzenleyicisi sunar. Platform ayrıca, en büyük açık kaynak sohbet robotu topluluğu tarafından desteklenen çeşitli önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve beceriler sunarak kullanıcıların oluşturma süreçlerini hızlandırmasına olanak tanır. Kullanıcılar, sohbet robotlarını sürekli olarak geliştirmek için platformun Analitik, Yanlış Anlaşılan ve Duygu Analizi'nden elde ettiği içgörülerden yararlanabilir. Ayrıca Botpress, kullanıcılarla bulundukları yerde buluşmak için tüm kanallarında tek tıklamayla dağıtım olanağı sunuyor. Botpress binlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir ve Alışveriş Yardımcısı, Sağlık Botu Şablonu, Bankacılık Desteği, BT Asistanı, Telco Faturalama Danışmanı, Fitness Arkadaşı, İK Yardımcısı ve Dil Öğretmeni sohbet robotları dahil olmak üzere çeşitli şablonlar oluşturmuştur. Genel olarak Botpress, sohbet robotlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını daha hızlı ve zahmetsiz hale getiren çeşitli araçlar ve özellikler sunar.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, canlı sohbet, otomatik sohbet tetikleyicileri, potansiyel müşteri puanlaması, sesli arama, ekran paylaşımı, küfür yönetimi, sohbet önizlemesi, kodsuz bot, cevap botu dahil olmak üzere bir müşterinin beklediği tüm özellikler ve çok daha fazlası ile yüklüdür. sohbet yönlendirme, dahili sohbet, temsilci mobil uygulaması, iOS ve Android için SDK ve Whatsapp, Instagram, FB Messenger ve Telegram gibi popüler IM kanallarıyla entegrasyonlar. Bunların hepsi tek bir platformda.
Whippy
whippy.ai
Whippy, Otomasyon ve yapay zeka odaklı teknolojiyle iş üretkenliğini ve müşteri etkileşimini artırmak için tasarlanmış güçlü bir SMS ve E-posta iletişim platformudur. Temel ürünler arasında Ekip Gelen Kutusu, Kampanyalar, Otomasyonlar, Yapay Zeka Entegrasyonu, Sıralar, Akışlar ve İncelemeler yer alır. Whippy'nin hepsi bir arada çözümü iletişimi kolaylaştırır, birden fazla aracın yerini sorunsuz bir şekilde alır ve işletmelerin üretkenliği artırmalarına ve büyümelerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır.
Whatstool Business
whatstool.business
WhatStool Business, hepsi bir arada bir WhatsApp iş çözümüdür, tekliflerimiz resmi WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp tabanlı CRM, otomasyon, birçok araçla entegrasyon vb. WhatStool Team, WhatsApp ve WhatsApp'ta pazarlama yapan veya pazarlama yapan küçük işletmeler için araçlar oluşturmaya odaklanmıştır. Whatssave gibi işletmelerin büyümeleri için onları kullanmaları için yeni sayılar tutmasına yardımcı olan daha fazla uygulama oluşturuyoruz.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Cohere
cohere.com
Cohere, kurumsal şirketlere yönelik lider yapay zeka platformudur. Birinci sınıf yapay zekamız, iş gereksinimlerine benzersiz şekilde uygundur ve benzeri görülmemiş kullanım kolaylığı, erişilebilirlik ve veri gizliliğinin kilidini açar. Cohere'in platformu buluttan bağımsızdır, yönetilen bir hizmet olarak API aracılığıyla erişilebilir ve sanal özel bulutta (VPC) veya hatta şirketlerle verilerinin bulunduğu yerde buluşmak için sahada dağıtılabilir ve en yüksek düzeyde esneklik ve kontrol sunar. Google Brain mezunları tarafından kurulan ve çığır açan Transformer araştırma makalesinin ortak yazarlarından biri olan Cohere, işletmeleri ve ürünlerini, bilgi üretmenin, aramanın ve özetlemenin her zamankinden daha sezgisel bir yolunun kilidini açan yapay zeka ile dönüştürme misyonundadır. Index Ventures, Oracle, NVIDIA, Salesforce Ventures, Inovia Capital, DTCP, Mirae Asset, Radical Ventures, Bölüm 32 ve Tiger Global'in yanı sıra Geoffrey Hinton da dahil olmak üzere birçok yapay zeka öncüsü dahil olmak üzere küresel kurumsal ve stratejik yatırımcılardan oluşan bir grup tarafından destekleniyoruz. , Jeff Dean, Fei-Fei Li, Pieter Abbeel ve Raquel Urtasun.
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için alıcıları dinler, anlar ve onlardan öğrenir. Drift, yapay zekanın insanların sohbetleri ilişkilere dönüştürmesi için çalıştığı bir dünya yaratıyor. Drift, dünya çapında binlerce müşterinin konuşma verilerini ve alıcı davranışlarını daha derin ilişkilere, daha fazla satış hattına ve daha fazla gelire dönüştürmesine yardımcı oluyor. Konuşmalı Pazarlamada öncü olan şirket, B2B satın alma sürecindeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için 2015 yılında kuruldu. Alıcı beklentileri artmaya devam ettikçe ve yapay zeka, anlamlı müşteri yolculuklarını geniş ölçekte güçlendirmede merkezi hale geldikçe, Drift, yarattığı kategoriyi bozuyor.
Payhip
payhip.com
Payhip, dijital indirmeleri ve kursları satmanın en kolay yoludur. E-kitaplarınızı, kurslarınızı, yazılımınızı, tasarım varlıklarınızı, müziğinizi veya her türlü dijital ürünlerinizi doğrudan müşterilerinize satmayı ve tanıtmayı çocuk oyuncağı haline getiriyoruz. Maaş seni karşılıyor.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT Chatbot, kodlamaya gerek kalmadan özel, sektöre özel sohbet robotları oluşturma sürecini basitleştirir. Yeni nesil AI ve GPT tabanlı sohbet robotu oluşturucumuz, kullanıcıların yalnızca birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde kendi verileriyle botlar oluşturmasına ve eğitmesine olanak tanır. YourGPT Chatbot'unuzla yapay zekadan en iyi şekilde yararlanın ve zamandan ve paradan tasarruf edin. YourGPT, benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış son teknoloji AI ve GPT ürünleri sunar. * Güçlü yapay zeka sohbet robotumuzla müşteri desteğini artırın * LLM Spark'ı kullanarak üretime hazır LLM Uygulamaları oluşturun.
WATI
wati.io
Müşteri etkileşimini yeniden tasarlayan Wati, WhatsApp'ın Business API'sini temel alan önde gelen konuşma platformudur. Kullanımı kolay yazılımımız, 100'den fazla ülkede 8.000'den fazla işletmeye geniş ölçekte kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı görüşmeler sunma olanağı sağlar. Yenilikçi yapay zeka çözümleriyle şirketlerin iletişim şeklini değiştiriyoruz: * Paylaşılan gelen kutuları kesintisiz işbirliğine olanak tanır * Güçlü otomasyon verimliliği artırır * Yayın mesajları müşterilerin ilgisini çeker * Akıllı sohbet robotları anında destek sağlar Hızla büyüyen küresel bir SaaS girişimi olarak, işletmeler ve müşteriler arasında anlamlı ilişkiler kurmak için teknolojiyi kullanma konusunda tutkuluyuz. Yetenekli ve azimli ekibimiz, organizasyonları güçlendirme ve anlamlı konuşmalar yoluyla bağlantıları yeniden tanımlama vizyonuyla birleşiyor.
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmenin çok yönlü bir şekilde başarılı olmasına yardımcı olabilecek bir dizi ürün ve hizmete sahiptir.
AITable
aitable.ai
Vabulable, 1 tıklamayla tablolarla kendi AI chatgpt oluşturmayı yapan devrim niteliğindeki bir AI geliştirme platformudur. Benzersiz verilerinizi kullanarak, Abablable, 7/24 AI Müşteri Hizmetleri Chatbot veya Enterprise ChatGPT asistanı olarak hizmet veren Gelişmiş ChatGPT sisteminin kendi sürümünü eğitmenize olanak tanır. Kesintisiz ve zahmetsiz bir kurulum sunarak kodlamanın karmaşıklıklarını ortadan kaldırır. Tesisat ile, sadece bir AI asistanı almıyorsunuz - işletmenizin ihtiyaçları için akıllı, duyarlı ve özel bir çözüm yaratıyorsunuz.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo, anketlerden web uygulamalarına ve portallara kadar her şeyi tek bir yerde oluşturmak için kullanabileceğiniz bir çalışma alanıdır. Formaloo, verilerinizi toplamak, düzenlemek ve anlamak için bir dizi güçlü yapı taşıyla birlikte gelir. Her boyuttaki ekip, izleyicileriyle etkileşime geçmek için katılım anketleri, üyelik portalları, bülten panoları, sohbet robotları ve daha birçok araç oluşturmak için Formaloo'yu kullanıyor.
Support Guy
supportguy.co
SupportGuy.co, çeşitli konularda yardım ve rehberlik sağlamaya adanmış bir platformdur. Cihazlarınızla ilgili teknik sorunlar yaşıyorsanız, kişisel konularda tavsiye alıyorsanız veya belirli bir alanda profesyonel yardım arıyorsanız, SupportGuy.co sizi destekleyecek çeşitli kaynaklar sunar. Platform, sorun giderme kılavuzları ve eğitimlerden uzmanlarla kişiselleştirilmiş istişarelere kadar endişelerinizi gidermeyi ve etkili bir şekilde çözüm bulmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. SupportGuy.co, kullanıcı dostu arayüzü ve topluluk odaklı yaklaşımıyla, bireylerin zorlukların üstesinden gelmelerini ve bilinçli kararlar vermelerini sağlamaya çalışmaktadır. İster bir teknoloji meraklısı, ister sorun çözücü veya yardıma ihtiyacı olan biri olun, SupportGuy.co sizi yolun her adımında desteklemek için burada.
Capacity
capacity.com
Her şirketin desteğe ihtiyacı olan müşterileri ve çalışanları vardır. Talepler arttıkça dikkat edilmesi gereken biletler, e-postalar ve telefon görüşmeleri de artıyor; bu da müşterilerin beklemesine ve ekiplerin bunalmasına neden olan tekrarlayan, pahalı ve sıkıntılı bir destek süreci yaratıyor. Kapasite; destek taleplerini, e-postaları ve telefon çağrılarını yönlendirmek için pratik ve üretken yapay zekayı kullanan bir destek otomasyon platformudur; böylece ekibiniz ellerinden gelenin en iyisini yapabilir. Dünya çapında 2.000'den fazla şirkete self servis, temsilci desteği, kampanyalar ve iş akışları için çözümler sunuyoruz. Bugün Kapasite, Cereproc, Denim Social, Envision, Linc, Lucy, LumenVox, SmartAction ve Textel'in teknolojisi ve yetenekleriyle desteklenen tek bir platformda sohbet, SMS, ses, web, e-posta, yardım masaları ve daha fazlası üzerinden desteği otomatikleştiriyor. Kapasite, 2017 yılında David Karandish ve Chris Sims tarafından kuruldu ve Equity.com kuluçka merkezinin bir parçası. Merkezimiz St. Louis'de bulunmaktan gurur duyuyoruz.
Zappr.AI
zappr.ai
Verilerinizi kullanarak eğitilmiş, yapay zeka destekli bir sohbet robotu oluşturun. Basitçe bir PDF yükleyerek veya bir web sitesi bağlantısı sağlayarak, belgenizle ilgili tüm soruları yanıtlama yeteneğine sahip, ChatGPT'ye benzer bir sohbet robotu edinebilirsiniz.
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çok konumlu işletmeler için önde gelen CoMarketing Cloud'dur. Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon ve Ford gibi işletmelere, pazarlama çalışmalarını tüm konumlarda ve dijital kanallarda marka odaklı, yerel olarak mükemmelleştirilmiş ve veri bağlantılı bir şekilde otomatikleştirme ve ölçeklendirme konusunda güç veriyoruz. Sınıfının en iyisi üretken yapay zeka ve makine öğrenimini kullanan SOCi Genius platformu, çok konumlu kuruluşlara eyleme geçirilebilir bilgiler ve öneriler sunarken aynı zamanda en önemli iş akışlarını uygun ölçekte otomatikleştirir. SOCi ile işletmeler, yerel arama ve sosyal sayfalardaki dijital varlıklarını güçlendirirken, çevrimiçi itibarlarını koruyarak daha iyi müşteri etkileşimi ve pazar lideri sonuçlar elde edebilir. SOCi'nin ölçeklenebilir ve merkezi platform teknolojisi, çok konumlu ve çok aileli işletmelerin yerelleştirilmiş pazarlama çabalarını yönetmeleri için gereken her aracı sağlar: Sezgisel Kontrol Paneli - SOCi'de oturum açtıktan sonra kullanıcılar, analizleri, SOCi kullanan tüm konumlardaki içerik performansını, dikkat edilmesi gereken konuşmaları ve yorumları, en son incelemeleri ve daha fazlasını vurgulayan üst düzey, ancak kapsamlı ve okunması kolay bir kontrol paneliyle karşılanır! * Listelemeler: 100'lerce veya 1000'lerce işletme girişinde doğru ve tutarlı bilgiler sağlayarak yerel arama görünürlüğünüzü yeni boyutlara taşıyın. * Dinleme: Dinleme ile özgün bir içerik stratejisi, zengin kitle profilleri keşfedin ve oluşturun ve kampanya stratejinizin yatırım getirisini kanıtlayın. Rakiplerinizi dinleyin, duygu analizi oluşturun ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin tamamını SOCi ile yapın. * Yerel Sayfalar/Konum Belirleyici: Arama açısından optimize edilmiş binlerce sayfada, farkındalıktan dönüşüme kadar markalı ve yerelleştirilmiş bir tüketici yolculuğu sunun. * İncelemeler: İtibarınızı her yerde dönüştürmek için incelemelere verilen marka tutarlı yanıtları koordine edin, inceleme duyarlılığını izleyin ve rekabet itibarı içgörülerini izleyin. * Sosyal: Kurumsal ve yerel ekiplerin, sosyal etkileşimlere markaya özel yanıtlar sunmasına ve kolaylaştırılmış çok konumlu iş akışlarıyla en iyi performansa sahip sosyal içerik yayınlamasına olanak tanıyor. * Anketler: Yerel pazarlamacılara yönelik en güçlü anket çözümüyle müşteri geri bildirimlerini proaktif bir şekilde isteyip yöneterek müşterilerinizi koruyun ve büyütün. * Reklamlar: Çok konumlu pazarlamacılara, 100'lerce veya 1000'lerce konumdaki yerelleştirilmiş sosyal reklam kampanyalarını ve öne çıkan gönderileri etkili bir şekilde yönetme olanağı sağlıyoruz. * SmartBot: Facebook Messenger ve Google Business Mesajlar hesaplarındaki otomatik sohbet robotları ve SMS yetenekleriyle gerçek zamanlı etkileşimi artırın ve tüm konumlarda 7/24 potansiyel müşteriler oluşturun. Dakikalar içinde geniş ölçekte yerelleştirilmiş konuları kolayca oluşturun ve müşteri bilgilerini yakalamaya başlayın ve potansiyel bir müşteri adayını asla kaçırmayın. * Analizler ve Raporlama: Hangi konumların performans gösterdiğini, hangilerinin olmadığını öğrenin ve yerelleştirilmiş pazarlama stratejinizi güçlendirmek için bu analizlerden yararlanın. Çoklu teslim seçenekleriyle son derece görsel ve ilgi çekici raporları özelleştirin. SOCi Go (Mobil Uygulama): Sevdiğiniz aynı temel SOCi platformu artık mobilde. Dilediğiniz zaman herhangi bir mobil cihaz üzerinden içerik yayınlayın, müşterilere yanıt verin ve bildirim alın. SOCi, onbinlerce yerel sayfanın yönetildiği altyapı görevi görüyor. SOCi, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp ve daha fazlası gibi en iyi arama, sosyal medya ve itibar yönetimi ağlarıyla tamamen entegredir.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla geniş ölçekte kolayca otomatik, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve göndermesine olanak tanır. Bu, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin satın alma yolculuklarını seçebilecekleri, dönüşümlerin yanı sıra katılımı da artırabilecekleri 2 yönlü bir konuşmayı (SMS ve e-postadan farklı olarak) teşvik eder. Connectly ayrıca müşteri iletişimlerini WhatsApp, SMS, Facebook Messenger ve Instagram üzerinden birleşik bir gelen kutusunda merkezileştirerek şirketlerin hedef kitlelerini segmentlere ayırmasına ve akıllı raporlamaya dayalı olarak veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyor.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First, müşteri desteği ve katılımında devrim yaratmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir sohbet robotu platformudur. Yapay zeka destekli sohbet robotumuz Milly, müşteri sorularını 7/24 gerçek zamanlı olarak anlamasına ve yanıtlamasına olanak tanıyan gelişmiş doğal dil işleme teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Mevcut yardım merkezinize kusursuz entegrasyon ve kolay özelleştirme sayesinde SAAS First, yanıt sürelerini kısaltıp müşteri memnuniyetini artırırken tutarlı bir marka deneyimi sağlar.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, destek, pazarlama ve satış için hepsi bir arada bir müşteri iletişim platformudur. İşletmenizi büyütmenize yardımcı olacak bir dizi aracı birleştirir: 👉 Çok kanallı canlı sohbet 👉 Sohbet robotları 👉 Paylaşılan gelen kutusu 👉 Bilgi tabanı 👉 E-posta pazarlaması 👉 Pop-up'lar 👉 CRM
Get Answer
get-answer.ai
Yanıt Al, OpenAI'nin ChatGPT'si, Google'ın Gemini ve PaLM'si, Meta'nın Llama'sı ve Anthropic'in Claude'u gibi gelişmiş yapay zeka modellerini entegre eden, yapay zeka destekli bir kişisel asistan platformudur. Bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış çözümler sunan bir mobil uygulama, web uygulaması ve Chrome uzantısı aracılığıyla birleşik bir deneyim sunar. Özellikler arasında önceden oluşturulmuş sohbet istemleri, özel iş akışları ve üçüncü taraf araçlarla kusursuz entegrasyon bulunur. Yanıt Al, öğrenciler ve geliştiricilerden işletme sahipleri ve tasarımcılara kadar çeşitli kullanıcılar için üretkenliği artırmak ve görevleri basitleştirmek üzere tasarlanmıştır.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat, çevrimiçi işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı olarak konuşabileceği ücretsiz bir canlı sohbettir. Size 360° müşteri destek sistemi oluşturmanızı ve mesaj hunilerini bağlamanızı, arama teklif etmenizi, özgürce yapılandırmanızı ve özelleştirmenizi sağlar.
Mevo
usemevo.com
Mevo, kural tabanlı ve yapay zeka destekli seçenekler, çok sayıda şablon ve daha fazlasıyla birlikte gelen, kullanımı kolay bir sohbet robotu oluşturucusudur. Mevo ile kullanıcı dostu sürükle-bırak arayüzü sayesinde herhangi bir kodlama deneyimine gerek kalmadan bir chatbot sayfası oluşturup yayınlayabilir ve bunu birkaç dakika içinde açılış sayfanıza pop-up olarak entegre edebilirsiniz. Mevo, bilgi toplama deneyiminizi daha sorunsuz hale getirmek için etkileşim analitiği, oturum tekrarları ve verilerinizi CSV formatında dışa aktarma yeteneği dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunar. Ayrıca sohbet robotunuzu kendi markanızla özelleştirebilir ve yanıt gelmemesi durumunda botunuzun kullanması için başlangıç ve yedek mesajları ayarlayabilirsiniz.
Simple Phones
simplephones.ai
Simple Phones, işletmelere, aramaları onlar adına yanıtlayan bir yapay zeka telefon temsilcisi sağlar; böylece hiçbir müşteriden gelen aramayı kaçırmazlar. Temsilci ayrıca müşterileri takip etmek, potansiyel müşterilerle iletişimde kalmak ve otomatik pilotta soğuk aramalar yapmak için giden aramalar da gerçekleştirebilir.
WayMore
waymore.io
WayMore, satışları artırmayı ve pazarlama maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan, birçok farklı araçtan oluşan yenilikçi, hepsi bir arada çok kanallı bir pazarlama bulut platformudur. Platformun yüksek teknolojisi veri toplama, analitik, otomasyon ve dijital pazarlamaya dayanmaktadır. WayMore, sektör veya büyüklükten bağımsız olarak tüm işletmeler içindir. Platformun basit tasarımı kullanıcı deneyimini oldukça kolaylaştırıyor. Nasıl? * Müşterilerinizi kapsamlı bir yaklaşımın merkezine yerleştirin. * Tüm veri kaynaklarınızı birleştirin. Hedef kitlenizi daha iyi anlamak için verileri yapay zekanın gücüyle analiz edin. * Etkileşim oranını en üst düzeye çıkarmak için kitlenizi mikro segmentlere ayırın. * Her kitle segmentiyle doğru kanalla, doğru zamanda ve doğru içerikle iletişim kurun. * Manuel görevlerden kaçınmak için otomasyonları uygulayın. Neden? * Potansiyel müşteri adaylarını sadık müşterilere dönüştürün. * Zamandan ve emekten tasarruf edin.
Tars
hellotars.com
Tars, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekiplerinin dönüşüm hunilerini optimize etmelerine, müşteri hizmetleri etkileşimlerini otomatikleştirmelerine ve sohbet robotlarını kullanarak müşteri deneyimlerini yeniden tanımlamalarına yardımcı oluyor. Bir Sohbet Robotu veya Konuşmalı Açılış Sayfasında ziyaretçiler, metin üzerinde daha insani bir konuşma başlatan, onlara yalnızca ürününüz/hizmetiniz hakkında ilgili bilgileri veren ve onlardan iletişim bilgilerini doğru zamanda isteyen otomatik bir sohbet robotu ile karşılanır. Bu yaklaşımla kullanıcılar, tipik bir statik açılış sayfasında listelenen tüm bilgilerden etkilenmezler ve sohbet robotuyla tek bir görüşme yapmaya odaklanırlar. Bu, kullanıcının bilgilerini verme ve bunu sizin için bir potansiyel müşteriye dönüştürme şansını artırır. Vodafone, American Express, Bosch, California Üniversitesi, Adobe, Daimler ve daha fazlası gibi 500'den fazla global markanın güvendiği. Tars, sektörler ve kullanım durumları genelinde 950'den fazla chatbot şablonuyla dünyanın en büyük chatbot şablon kütüphanesine ev sahipliği yapıyor.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
Glider AI
glider.ai
En yenilikçi İK teknolojisi dalında 2021 SIA kazananı olan Glider AI Skill Intelligence Platform, İşletmeler, Personel Firmaları ve MSP'ler için işe alım kalitesindeki yetenekleri ölçeklendirmek için sanal değerlendirmeler, kodlama/video röportajları, ekran robotları ve daha fazlasını içeren işe alma çözümleri sunar. Intuit, PwC, Amazon ve Capital One gibi küresel markalar, aday kalitesini doğrulamak ve her sektördeki her role uyum sağlamak için Glider'a güveniyor. Müşteriler ortalama olarak 3 kat yerleştirme oranı, doldurma süresinde %50 azalma ve aday memnuniyetinde %98 iyileşme görüyor. Daha fazla bilgi için Planör AI'yı ziyaret edin.
OnceHub
oncehub.com
Bir kez, büyük ve küçük kuruluşların satış satışları ve hizmet sunumunu gerçek zamanlı olarak adlandıran randevu planlama ve dijital katılım çözümleri ile kolaylaştırır. Eskiden SchedgeOnce olarak bilinen, çevrimiçi rezervasyon ve takvimde bir öncü olarak yaygın olarak kabul ediliyoruz, ancak teklifimiz, bunun çok ötesinde, maksimum verimlilik ve düzenleyici olası satışları yakalamak, nitelendirmek, meşgul etmek ve dönüştürmek için tasarlanmış bir araç yelpazesine uzanıyor. uyumlu güvenlik. Her sektördeki serbest çalışanlar, sahip-operatörler, acenteler, iştirakler ve şirket içi ekipler, dijital satışlarını ve pazarlamalarını güçlendirmek, işe alım hedeflerini vurmaya ve bire veya bir ekipte kaliteli hizmetler sunmak için bize güvenir. , uzaktan veya her ikisi. Ekran ve kilo fırsatları, otomatik olarak uygun personele yönlendirin, ekip işbirliği için kaynak havuzlarını yönetin ve gittikçe odaları veya ekipmanları ayırın. Zaman doğru olduğunda, bir aramaya atlayın, videoya geçin veya canlı sohbet edin. Ücretsiz başlayın, ardından planınızı yükseltin. Basit başlayın. İnanılmaz yakın.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai, kullanıcıların çeşitli iş uygulamaları için özel yapay zeka sohbet robotları ve üretken yapay zeka modelleri (GPT'ler) oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan kapsamlı bir platformdur. Platformun temel özellikleri ve yetenekleri şunları içerir: * Kullanım Kolaylığı: Web sitesi, ChatBotBuilder.ai'nin kapsamlı teknik uzmanlık gerektirmeden "özel sohbet robotları ve GPT'ler oluşturmanın en hızlı, en kolay yolu" olduğunu vurguluyor. * Esnek Entegrasyon: Platform, binlerce uygulamayla entegrasyonu destekler ve kullanıcıların rekabet avantajı elde etmek için araçlarını ve ekiplerini birbirine bağlamasına olanak tanır. * Son Teknoloji Yapay Zeka: ChatBotBuilder.ai, gelişmiş sohbet robotlarını ve GPT'leri desteklemek için en yeni büyük dil modellerinden (LLM'ler) ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanır. * Özelleştirme: Kullanıcılar, platformun kullanıcı dostu arayüzünü kullanarak sohbet robotlarının görünümünü, işlevselliğini ve davranışını özelleştirebilir. * Kanallar Arası Destek: Sohbet robotları web siteleri, sosyal medya, e-posta ve ses dahil olmak üzere birden fazla kanala entegre edilebilir. * Pazarlama Araçları: Platform, kullanıcıların sohbet robotları aracılığıyla müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmesine yardımcı olmak için yerleşik pazarlama özellikleri sağlar. * Analitik: Güçlü analitik yetenekleri, kullanıcıların sohbet robotlarının performansını izlemesine ve optimize etmesine olanak tanır. Web sitesi, ChatBotBuilder.ai'yi "2024'te Dünyanın En İyi Yapay Zeka Sohbet Robotu Oluşturucusu" olarak konumlandırıyor ve yapay zekanın gücüyle müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek, iletişimi basitleştirmek ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmek isteyen işletmelere ve kuruluşlara hitap ediyor. Platform, hem bireysel kullanıcılar için bir Pro Plan hem de kendi markalı chatbot çözümlerini oluşturmak isteyen ajanslar ve daha büyük kuruluşlar için bir White Label Enterprise planı sunuyor. Genel olarak ChatBotBuilder.ai, her boyuttaki işletmeyi gelişmiş yapay zeka sohbet robotlarının ve üretken yapay zeka modellerinin avantajlarından yararlanmaya teşvik etmek için tasarlanmış kapsamlı, kodsuz bir platform gibi görünüyor.
Almo Chat
almochat.com
Almo Chat, içeriğinize ve bilgi tabanınıza (Web Sitesi, Belgeler, Metin, Soru-Cevap) göre eğitilmiş, Yapay Zeka Destekli özel bir sohbet robotudur. Almo Chat, işletmelerin müşteri etkileşimlerini geliştirmesine ve 7x24 Müşteri Desteği ve Sorun Çözümleri sağlamasına yardımcı olur. Almo Chat ayrıca kullanıcıların ayrıntılarının ve Geri Bildirimlerinin toplanmasına da yardımcı olabilir.
LiveChatAI
livechatai.com
LiveChatAI, web sitesi içeriği, PDF'ler ve Soru-Cevap gibi kendi iş verileriniz kullanılarak eğitilebilen bir yapay zeka sohbet robotu çözümüdür. Bu, chatbotun müşteri sorularına kişiselleştirilmiş ve bilgilendirilmiş yanıtlar sağlamasına olanak tanır. LiveChatAI'nin temel özellikleri şunları içerir: * Chatbot'u web sitenize, Slack'e, WhatsApp'a ve diğer platformlara entegre edebilme yeteneği * Destek hacminin azaltılmasına yardımcı olan ortalama %70 AI çözünürlük oranı * 95 dilde anında yerelleştirme, dil engellerini ortadan kaldırma * Gerektiğinde insan desteğinin kusursuz entegrasyonu * Sohbet robotunu kurmak ve yönetmek için yapay zeka uzmanlığı gerekmez LiveChatAI, OpenAI teknolojisi tarafından desteklenmektedir ve güvenli ve doğru yanıtlar sağlarken karmaşık sorunları çözebilir. Kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimlerini sağlamak için doğrudan markanızın benzersiz içeriğinden öğrenebilir. Platform, özel soru ve yanıtlar, PDF/metin içeriği ekleme ve web sitenizin veya yardım merkezinizin tamamını entegre etme gibi özellikleri destekler. Ayrıca yapay zekanın yanıtlarına ilişkin şeffaflık sağlar. LiveChatAI dünya çapında 2.000'den fazla işletme tarafından güvenilmektedir ve hacmi azaltarak, sorunlara anında yanıt vererek, güvenilir bir yapay zeka botu sağlayarak ve platformlar ve diller arasında çalışarak müşteri desteğini dönüştürdüğü öne sürülmektedir. Platform, toplam müşteri sayısının aksine mesaj sayısına göre uygun fiyatlandırma sunuyor ve sınırsız yapay zeka botları, insanlarla canlı sohbet ve eğitilmiş verilere API erişimi gibi özellikler içeriyor. Özetle LiveChatAI, iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilen, birden fazla kanalda akıllı müşteri etkileşimi ve desteği sağlayan, yapay zeka destekli kapsamlı bir sohbet robotu çözümüdür.
BMC
bmc.com
BMC, müşterilerin işlerini karmaşık BT sorunlarına açık, ölçeklenebilir ve modüler çözümlerle çalıştırmalarına ve yeniden keşfetmelerine yardımcı olur. BMC, Forbes Global 50'nin% 86'sı ve geleceklerini yaratmak için dünyanın dört bir yanındaki müşteriler ve ortaklarla çalışıyor. İnovasyon tarihimiz, endüstri lideri otomasyon, operasyonlar ve hizmet yönetimi çözümleri ile eşsiz esneklikle birleştiğimizde, kuruluşların önümüzdeki fırsatları fetheten özerk bir dijital işletme olmaları için zaman ve alanı serbest bırakmalarına yardımcı oluyoruz.
Typebot
typebot.io
Typebot açık kaynaklı bir sohbet robotu oluşturucusudur. Görsel olarak gelişmiş sohbet robotları oluşturmanıza, bunları web/mobil uygulamalarınızın herhangi bir yerine yerleştirmenize ve sonuçları gerçek zamanlı olarak toplamanıza olanak tanır. Typebot, gelişmiş sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırır. Her türlü iş kullanımına uyarlanabilen yapı taşı sağlar. Typebot'u düzenli olarak hata düzeltmeleri, yeni özellikler ve performans iyileştirmeleriyle geliştiriyorum. Typebot, benzersiz sohbet deneyimleri yaratmanız için size güçlü bloklar sunar. Bunları web/mobil uygulamalarınızın herhangi bir yerine yerleştirin ve sihirli bir şekilde sonuçları toplamaya başlayın.
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