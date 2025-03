Chatbot Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tanzanya

Zendesk

Zendesk, ayarlanması, kullanılması ve ölçeklendirilmesi kolay olan AI destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü kutudan çıkıyor ve değişim durumunda değiştirilmesi kolay ve işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Zendesk ayrıca, işletmelerin hizmet ekiplerinin müşteri sorunlarını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde çözmeleri için en yeni AI'dan yararlanmasına yardımcı olur. Milyarlarca CX etkileşimi üzerine inşa edilen Zendesk AI, self servis, ajanlara, yöneticilere, büyümenize ve ölçekte verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olmak için tüm hizmet deneyimi boyunca kullanılabilir. Zendesk, ajanlara sosyal mesajlaşma, telefon veya e -posta olsun, herhangi bir kanalda kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmaları için ihtiyaç duydukları araçlar, içgörüler ve bağlamla güçlendirir. Zendesk, bir servis ekibinin ihtiyaç duyduğu her şeyi bir araya getiriyor - kişiselleştirilmiş konuşmalardan ve çok kanallı vaka yönetiminden AI ile çalışan iş akışlarına ve ajan araçlarına, otomasyona ve 1200'den fazla uygulamadan oluşan bir pazar - hepsi bir çatı altında korunuyor. Ve çözümümüzün uygulanması ve anında ayarlanması kolaydır, ekiplerin devam eden değişiklikler yapmalarını gerektiren ekiplerin, geliştiricilerin ve pahalı ortakların gerektirmesini sağlar. Zendesk'te işin karmaşıklığını basitleştirme ve şirketlerin müşterilerle anlamlı bağlantılar kurmasını kolaylaştırma görevindeyiz. Yeni başlayanlardan büyük işletmelere kadar, büyüklük, endüstri veya hırs ne olursa olsun, akıllı, yenilikçi müşteri deneyimlerinin her şirket için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Zendesk, 30'dan fazla dilde çok sayıda sektörde 130K'dan fazla küresel markaya hizmet vermektedir. Zendesk'in merkezi San Francisco'da bulunuyor ve dünya çapında ofisler işletiyor.