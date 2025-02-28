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Genellikle sanal aracılar veya sanal asistanlar olarak adlandırılan sohbet robotları, belirli görevleri gerçekleştirmek veya yazılı veya sözlü isteklere yanıt olarak bilgi sağlamak için tasarlanmış yazılım uygulamalarıdır. Hem harici müşteriye yönelik ihtiyaçlara hem de dahili olarak çalışanlara yönelik taleplere hizmet ederek kullanıcıların uygulamalarla sohbet yoluyla yazılı veya sesli olarak etkileşime girmesine olanak tanır. Sohbet robotları, kullanıcı girdilerini anlamak için genellikle doğal dil işlemeyi (NLP) veya konuşma tanımayı kullanır. Ancak, birincil işlemleri komut dosyasıyla yazılmış konuşmalar tarafından yönlendirilir. Bu, daha karmaşık, insan benzeri etkileşimler yürütmek için doğal dil anlayışını (NLU) kullanan akıllı sanal asistanlarla tezat oluşturuyor. İşletmeler, daha önce insan müdahalesi gerektiren görevleri otomatikleştirmek için chatbot teknolojisini kullanıyor. Bir kullanıcı isteği alındığında, bir sohbet robotu girişi işler ve metin veya konuşma biçiminde bir yanıt sağlar. Sohbet robotları, canlı sohbet yazılımı, yardım masası yazılımı ve iletişim merkezi yazılımı gibi çeşitli müşteri destek araçlarına entegre edilir ve genellikle ilk temas noktası görevi görür. Kullanımları, satış ve pazarlama bilgi tabanları da dahil olmak üzere diğer alanlara da yayılıyor. İş zekası uygulamalarında sohbet robotları sorgulama dillerinin yerini alabilir ve kullanıcıların yalnızca bir istek yazarak veya konuşarak belirli veri noktalarını elde etmelerine olanak tanır. Chatbotların yetenekleri sürekli olarak artıyor ve giderek artan çeşitlilikte yazılım uygulamalarına dahil ediliyorlar.
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Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Cloud Platform (GCP), Google'ın Google Search, Gmail, Dosya Depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra, bilgi işlem, veri depolama, veri analizi ve makine öğrenimi gibi bir dizi modüler bulut hizmeti sunar. Kayıt, bir kredi kartı veya banka hesabı detayları gerektirir.Google Cloud Platform, hizmet olarak bir hizmet, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları olarak altyapı sağlar. Nisan 2008'de Google, şirketten ilk bulut bilişim hizmeti olan Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamalarını geliştirmek ve barındırma için bir platform olan APP Engine'i duyurdu. Hizmet genel olarak Kasım 2011'de kullanılabilir hale geldi. App motorunun duyurulmasından bu yana Google platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerini ve makine öğrenimi ve işletme haritalama hizmetleri için Uygulama Programlama Arabirimleri'ni (API) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bireylere, şirketlere ve hükümetlere isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ları sağlayan bir iştirakidir. Bu bulut bilişim web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların internet üzerinden her zaman mevcut olan sanal bir bilgisayar kümesini elinde bulundurmasına olanak tanıyan Amazon Elastik Compute Cloud (EC2). AWS'nin sanal bilgisayarların sürümü, işleme için donanım merkezi işleme birimleri (CPU) ve grafik işleme birimleri (GPU) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın özelliklerinin çoğunu taklit eder; Yerel/RAM bellek; Sabit disk/SSD depolama; işletim sistemleri seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımı. AWS teknolojisi, dünya çapında sunucu çiftliklerinde uygulanır ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülür. Ücretler, abone tarafından seçilen kullanılabilirlik, fazlalık, güvenlik ve hizmet seçenekleri gerektiren kullanım ("kullandıkça ödeme" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanmaktadır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya her ikisinin de kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemleri için güvenlik sağlar. AWS, Kuzey Amerika'da 6 dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgeden faaliyet göstermektedir. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır, ancak her hizmet kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibariyle AWS, Synergy Group'a göre tüm bulutun (IaaS, PaaS) baskın bir% 34'üne sahiptir (IaaS, PaaS).
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – çevrimiçi satışlarınızı sohbetlerle artırın! Smartsupp ile satışları otomatikleştirin. Çevrimiçi satışlarınızı artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz: Yapay zeka, LeadGen sohbet robotları, canlı sohbet ve ziyaretçilerinizle doğru zamanda etkileşime geçmek için kullanabileceğiniz çok daha fazlası. Ve onları kısa sürede sadık müşterilere dönüştürün. Smartsupp, şu anda 100.000'den fazla web mağazasını ve web sitesini destekleyen, dünyanın önde gelen ve en güvenilir sohbet ve sohbet robotu çözümlerinden biridir.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT, web siteleri oluşturmak için Yapay Zekayı kullanan web tabanlı bir site oluşturma yazılımıdır. Kendi profesyonel web sitenizi tamamen ÜCRETSİZ hale getirmek 1 dakikadan az sürer.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Cody
meetcody.ai
Cody, ChatGPT gibi akıllı bir yapay zeka asistanıdır, ancak ek olarak onu işletmeniz, ekibiniz, süreçleriniz ve müşteri verileriniz üzerinde eğitebilme avantajına da sahiptir. Ekibinizi çeşitli şekillerde desteklemek için Cody'yi bir çalışan olarak kullanabilirsiniz: * Şirketinizin birikmiş dokümanlarını analiz ederek ve süreçlerinizde uzman davranarak iş sorularına anında yanıt verin. * Ekibinizin daha akıllı çalışmasına yardımcı olmak için anında yanıtlar, fikirler ve hazır çalışmalar sağlayarak çalışan verimliliğini artırın. * Destek belgelerini kullanarak sorunları giderin ve dijital araçlarınızın gizli özelliklerini keşfedin. * Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın ve Cody ile geçmiş konuşmalarınızın bağlamından yola çıkarak önerilerde bulunun. Cody'yi kullanmak için şirketinizin dosyalarını, belgelerini ve verilerini yükleyerek kendi özelleştirilmiş bilgi tabanınızı oluşturabilirsiniz. Cody daha sonra bu bilgiyi özel yanıtlar sağlamak için kullanır. Cody, PowerPoint, PDF, Word, Discord, web siteleri ve daha fazlası gibi çeşitli araçlara entegre edilebilir. Platform, AWS şifreleme, SOC II uyumluluğu ve özelleştirilebilir erişim kontrolleri gibi özelliklerle gelişmiş veri güvenliği ve gizliliğini vurguluyor. Cody, kendi iş bağlamlarına göre eğitilmiş bir yapay zeka asistanı sağlayarak ekipleri güçlendirmek için tasarlandı.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot, çeşitli şablonlarla dakikalar içinde sohbet robotları oluşturmanıza ve önemli görevleri hemen otomatikleştirmenize olanak tanır. Herhangi bir şablonu ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için yeni öğeleri kolayca sürükleyip bırakın. ChatBot kutudan çıktığı gibi çalışmaya hazırdır; yapay zeka algoritmaları ise zaman içinde yanıtları iyileştirmenize yardımcı olur. Müşterilerinizle daha iyi ilişkiler kurmak için sorunsuz konuşma deneyimleri tasarlayın. Müşterileri sohbet etmeye ve etkileşime teşvik eden dinamik yanıtlar gönderin. Markanızı, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi sergilemek için metinleri, görselleri, düğmeleri ve hızlı yanıtları karıştırıp eşleştirin. Tek tıklamayla entegrasyonu kullanarak ChatBot'u farklı platformlarda ve kanallarda kullanın (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress ve daha fazlası). Açık API, web kancaları ve Zapier kullanarak sohbet robotunuzu aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeye bağlayın.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ platformuna binlerce küçük, orta ve büyük işletme güvenmektedir ve dünya çapında sektör lideri bulut çağrı merkezi çözümü ve müşteri deneyimi (CX) platformu olarak tanınmaktadır. Müşteri görüşmesinin nerede başladığı veya bittiği önemli değil, Genesys Cloud CX müşteri deneyiminizi dönüştürür. Ekipler, araçlar ve etkileşimler arasındaki öngörüleri birbirine bağlar, böylece müşterilerin sorunlarını kolaylıkla çözecek verilere sahip olursunuz. Bir dizi dijital kanalla müşterilerinizle her yerde, her zaman, her kanalda buluşun. * Başarılı Sonuçları Otomatikleştirin Müşterilerle farklı kanallarda bağlantı kurma şeklinizi basitleştirin. Tüm müşteri yolculuğu boyunca akıllı otomasyon sayesinde, en iyi sonuçları elde etmek amacıyla doğru zamanda doğru eylemi gerçekleştirmek için elde edilen verileri ve öngörüleri kullanabilirsiniz. * Geniş Ölçekte Yenilik Yapın Bağlılığı artırmak, müşteri etkileşimlerini geliştirmek ve ekibinizin performansını artırmak için oluşturulmuş bir araçla çalışanlarınıza ve çağrı merkezi temsilcilerinize ihtiyaç duydukları bilgileri verin. * Önemli Deneyimleri Yeniden Tasarlayın Genesys Cloud CX'i hepsi bir arada bulut çağrı merkezi uygulaması olarak kullanın ve paketi yüzlerce paket entegrasyonla kolayca genişletin. Müşterilere her an, her kanaldan ulaşabilmeniz için üçüncü taraf entegrasyonlar ve uygulamalarla şekillendirilebilir müşteri deneyimi platformundan tam olarak yararlanın. Genesys Cloud CX'teki hepsi bir arada dijital özellikler paketiyle çağrı merkezi çalışanları ve müşteriler sohbet, e-posta, metin ve sosyal medya gibi dijital kanallarda kesintisiz görüşmelere katılabilir. Botlar ve tahmine dayalı yapay zeka (AI) ile müşteri deneyimini geliştirin ve müşterilerin daha karmaşık ihtiyaçları olduğunda bir insan çağrı merkezi temsilcisine yönlendirin. Genesys, yenilikçi çağrı merkezi yazılımıyla müşteri deneyimini yeniden tanımlıyor. Ödüllü Genesys Cloud CX'imiz birkaç gün içinde devreye alınır, kullanımı sezgiseldir ve her hafta yükseltmelerle yenilikler yapar. Gerçek zamanlı kontrol panelleri, basit yönetim araçları ve analizlerle Genesys Cloud CX, işinizi yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlar. Temsilcilerinizin nerede bulunduğu veya hangi kanalları yönettikleri önemli değil, iletişim merkezinizi ve müşteri deneyimi stratejinizi yarına taşıyacaksınız.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
IngestAI
ingestai.io
IngestAI, herhangi bir işletmenin GPT, Cohere, BARD ve daha fazlası gibi güçlü yapay zeka modellerinden yararlanmasını kolaylaştıran bir platformdur. İş ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış yapay zeka destekli araçları ve çözümleri hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır. IngestAI hakkında bilmeniz gereken bazı önemli noktalar: * OpenAI erişiminin sınırlı olduğu Ukrayna'da talep gördükten sonra yapay zekayı daha erişilebilir hale getirmek için kuruldu * 37.000'den fazla kullanıcı, çeşitli amaçlar için yaklaşık 30.000 özel AI uygulaması geliştirdi * Şirket içi yapay zeka geliştirmeyle karşılaştırıldığında hız, ölçek ve maliyet tasarrufuna odaklanın * Çeşitli ekosistem, sınıfının en iyisi deneyim için önde gelen teknoloji platformlarını ve hizmetlerini entegre eder IngestAI, yapay zeka çözümleri oluşturmak için gereken temel bileşenleri sağlayarak çalışır: * AI Modelleri - GPT, Cohere, BARD ve daha fazlası gibi en iyi modellere erişin * Vektör Veritabanı - Modelleri eğitmek için verileri saklayın ve düzenleyin * Kullanıcı Arayüzü Araçları - Yapay zeka araçlarınız için özel arayüzler oluşturun * API - AI çözümlerinizi diğer uygulamalara entegre edin ve bağlayın * Önceden Oluşturulmuş Uygulamalar - Ortak ihtiyaçlar için özelleştirilebilir şablonlarla başlayın İşletmenize özel olarak tasarlanmış yapay zeka uygulamalarını hızla oluşturmak için bu bileşenleri karıştırıp eşleştirebilirsiniz. Gelişmiş teknik beceriye gerek yok! IngestAI, aşağıdakiler dahil birçok özellik ve avantaj sunar: * Hızla AI sohbet robotları, iş akışı otomasyon araçları ve daha fazlasını oluşturun. * Verileri kendi ortamınızda gizli ve güvende tutun. * Şirket içi yapay zeka geliştirmeye kıyasla 3 kat daha hızlı pazara sunma süresi. * Şirket içi maliyetlere kıyasla %70'e kadar tasarruf edin. * AI yeteneklerini departmanlar ve kullanım durumları arasında ölçeklendirin. * Ortak ihtiyaçlar için önceden oluşturulmuş özelleştirilebilir uygulama şablonları. * Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için bile kullanımı kolaydır. * Diğer platformlar ve hizmetlerle entegre olur
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği arasında kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan ve maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetinin artması sağlayan tek eksiksiz müşteri hizmeti çözümüdür. Müşteri konuşmalarının çoğunun insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü ve ekibi daha yüksek değerli müşteri konuşmaları üzerinde çalışmaya bıraktığı bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business dahil olmak üzere 25.000'den fazla küresel kuruluş, herhangi bir ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Interkom'a güveniyor. İnterkom platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılır ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşimler sağlar. 2011 yılında kurulan ve Kleiner Perkins, Bessemer Girişim Ortakları ve Sosyal Sermaye de dahil olmak üzere önde gelen girişim kapitalistleri tarafından desteklenen Intercom, İnternet işini kişisel hale getirme görevinde.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, ayarlanması, kullanılması ve ölçeklendirilmesi kolay olan AI destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü kutudan çıkıyor ve değişim durumunda değiştirilmesi kolay ve işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Zendesk ayrıca, işletmelerin hizmet ekiplerinin müşteri sorunlarını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde çözmeleri için en yeni AI'dan yararlanmasına yardımcı olur. Milyarlarca CX etkileşimi üzerine inşa edilen Zendesk AI, self servis, ajanlara, yöneticilere, büyümenize ve ölçekte verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olmak için tüm hizmet deneyimi boyunca kullanılabilir. Zendesk, ajanlara sosyal mesajlaşma, telefon veya e -posta olsun, herhangi bir kanalda kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmaları için ihtiyaç duydukları araçlar, içgörüler ve bağlamla güçlendirir. Zendesk, bir servis ekibinin ihtiyaç duyduğu her şeyi bir araya getiriyor - kişiselleştirilmiş konuşmalardan ve çok kanallı vaka yönetiminden AI ile çalışan iş akışlarına ve ajan araçlarına, otomasyona ve 1200'den fazla uygulamadan oluşan bir pazar - hepsi bir çatı altında korunuyor. Ve çözümümüzün uygulanması ve anında ayarlanması kolaydır, ekiplerin devam eden değişiklikler yapmalarını gerektiren ekiplerin, geliştiricilerin ve pahalı ortakların gerektirmesini sağlar. Zendesk'te işin karmaşıklığını basitleştirme ve şirketlerin müşterilerle anlamlı bağlantılar kurmasını kolaylaştırma görevindeyiz. Yeni başlayanlardan büyük işletmelere kadar, büyüklük, endüstri veya hırs ne olursa olsun, akıllı, yenilikçi müşteri deneyimlerinin her şirket için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Zendesk, 30'dan fazla dilde çok sayıda sektörde 130K'dan fazla küresel markaya hizmet vermektedir. Zendesk'in merkezi San Francisco'da bulunuyor ve dünya çapında ofisler işletiyor.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, mobil mesajlaşma ve Sohbet Ticareti yeniliklerinde öncüdür. Clickatell Sohbet Ticaret Platformu, markaların tüketicilerle güvenli ve geniş ölçekte mesajlaşma kolaylığı yoluyla yenilikçi, sezgisel sohbete dayalı ticaret yolculukları sunarak bağlantı kurmasına, etkileşimde bulunmasına ve işlem yapmasına olanak tanır. Küresel markalar, tüketici yaşam döngüsünün tüm aşamalarında değeri en üst düzeye çıkarırken ve müşteri deneyimlerini yükseltirken maliyetleri azaltmak için Clickatell'in güvenilir Sohbet Ticaret Platformunu kullanıyor. Clickatell'in genel merkezi Körfez Bölgesi'ndedir ve Kanada, Güney Afrika ve Nijerya'da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiyi www.clickatell.com adresinde bulabilirsiniz.
Whatstool Business
whatstool.business
WhatStool Business, hepsi bir arada bir WhatsApp iş çözümüdür, tekliflerimiz resmi WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp tabanlı CRM, otomasyon, birçok araçla entegrasyon vb. WhatStool Team, WhatsApp ve WhatsApp'ta pazarlama yapan veya pazarlama yapan küçük işletmeler için araçlar oluşturmaya odaklanmıştır. Whatssave gibi işletmelerin büyümeleri için onları kullanmaları için yeni sayılar tutmasına yardımcı olan daha fazla uygulama oluşturuyoruz.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (Freshworks Inc.'in bir ürünü), işletmelerin müşterilerle web sohbeti, e-posta, telefon gibi birden fazla kanal ve WhatsApp, Instagram ve iMessage gibi sosyal kanallar üzerinden etkileşim kurmasına yardımcı olan bir sohbete dayalı etkileşim çözümüdür. Freshchat ayrıca, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş self-servis sağlamasına yardımcı olan, kod gerektirmeyen bir oluşturucuyla kolayca oluşturulabilen yerel yapay zeka destekli sohbet robotları da sunuyor. Freshchat'in yolculuk oluşturucusu ve hazır taktik kitapları sayesinde işletmeler, müşterilerinin ihtiyaçlarının ilerisinde kalabilir ve gerektiğinde onları proaktif bir şekilde destekleyebilir. Freshchat ayrıca müşterinin konuşma geçmişine ve diğer ilgili bilgilere ilişkin kapsamlı bir görünüm sunarak temsilcileri daha üretken hale getiriyor ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarına olanak tanıyor.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot, Twitch, YouTube ve Trovo için canlı yayınınızın sohbetini denetleme ve yeni özelliklerle otomatikleştirmenize olanak tanıyan ve izleyicilerinizi eğlendirmeye daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanıyan bir sohbet botudur.
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat bir AI Chatbot oluşturucusudur. Site bağlantınızı yükleyerek kendi özel GPT sohbet robotunuzu oluşturmanıza olanak tanır. Chatbot, site bağlantısıyla ilgili her türlü soruyu yanıtlayacaktır. Bilgi tabanınızın bağlantısını 3 dakikada paylaşarak bir AI Chatbot oluşturun.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai, işletmelerin yapay zekanın güvenli ve sorumlu kullanımı yoluyla iş değeri elde etmelerine yardımcı olma konusunda on yıllık deneyime sahip, gelişmiş yapay zeka alanında lider bir sağlayıcıdır. Şirketin yenilikçi platformu, kodsuz araçları ve çözümleri, otomatikleştirmeden insan desteğine kadar uçtan uca müşteri ve çalışan deneyimleri sunmak ve üretken yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmak için kullanılıyor. Kore.ai, şirketlerin iş ihtiyaçlarını en iyi karşılayan LLM'leri ve altyapıyı seçmelerine olanak tanıyan açık bir yaklaşım benimsiyor. 200'den fazla iş ortağı ve 400 Fortune 2000 şirketinin güvendiği Kore.ai, yapay zeka stratejilerini yönlendirmelerine yardımcı oluyor. Şirketin yapay zeka alanında güçlü bir patent portföyü var ve üst düzey analistler tarafından lider ve yenilikçi olarak tanınıyor. Genel merkezi Orlando'da bulunan Kore.ai'nin Hindistan, İngiltere, Orta Doğu, Japonya, Güney Kore ve Avrupa dahil olmak üzere müşterileri desteklemek için bir ofis ağı vardır.
OnceHub
oncehub.com
Bir kez, büyük ve küçük kuruluşların satış satışları ve hizmet sunumunu gerçek zamanlı olarak adlandıran randevu planlama ve dijital katılım çözümleri ile kolaylaştırır. Eskiden SchedgeOnce olarak bilinen, çevrimiçi rezervasyon ve takvimde bir öncü olarak yaygın olarak kabul ediliyoruz, ancak teklifimiz, bunun çok ötesinde, maksimum verimlilik ve düzenleyici olası satışları yakalamak, nitelendirmek, meşgul etmek ve dönüştürmek için tasarlanmış bir araç yelpazesine uzanıyor. uyumlu güvenlik. Her sektördeki serbest çalışanlar, sahip-operatörler, acenteler, iştirakler ve şirket içi ekipler, dijital satışlarını ve pazarlamalarını güçlendirmek, işe alım hedeflerini vurmaya ve bire veya bir ekipte kaliteli hizmetler sunmak için bize güvenir. , uzaktan veya her ikisi. Ekran ve kilo fırsatları, otomatik olarak uygun personele yönlendirin, ekip işbirliği için kaynak havuzlarını yönetin ve gittikçe odaları veya ekipmanları ayırın. Zaman doğru olduğunda, bir aramaya atlayın, videoya geçin veya canlı sohbet edin. Ücretsiz başlayın, ardından planınızı yükseltin. Basit başlayın. İnanılmaz yakın.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir sohbet robotu düzenleyicisi sağlayan GPT-Native Engine ve Conversation Studio dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunuyor. Ayrıca platform, kullanıcıların sohbet robotlarını diğer araç ve hizmetlerle entegre etmek için kullanabilecekleri en geniş entegrasyon koleksiyonu olan Hub'ı da içeriyor. Ayrıca belgeler, video eğitimleri, SDK ve Discord'da bir topluluk forumu dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sunar. Botpress Cloud, kullanıcıların sohbet robotlarını daha hızlı oluşturmak ve dağıtmak için deneyebilecekleri platformun yeni özelliğidir; Görsel Akış Düzenleyicisi ise kullanıcıların kullanıcılarının konuşmalarını hayata geçirmesine olanak tanıyan sezgisel, görsel bir akış düzenleyicisi sunar. Platform ayrıca, en büyük açık kaynak sohbet robotu topluluğu tarafından desteklenen çeşitli önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve beceriler sunarak kullanıcıların oluşturma süreçlerini hızlandırmasına olanak tanır. Kullanıcılar, sohbet robotlarını sürekli olarak geliştirmek için platformun Analitik, Yanlış Anlaşılan ve Duygu Analizi'nden elde ettiği içgörülerden yararlanabilir. Ayrıca Botpress, kullanıcılarla bulundukları yerde buluşmak için tüm kanallarında tek tıklamayla dağıtım olanağı sunuyor. Botpress binlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir ve Alışveriş Yardımcısı, Sağlık Botu Şablonu, Bankacılık Desteği, BT Asistanı, Telco Faturalama Danışmanı, Fitness Arkadaşı, İK Yardımcısı ve Dil Öğretmeni sohbet robotları dahil olmak üzere çeşitli şablonlar oluşturmuştur. Genel olarak Botpress, sohbet robotlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını daha hızlı ve zahmetsiz hale getiren çeşitli araçlar ve özellikler sunar.
Norby AI
norby.io
Norby AI, işletmelere web siteleri için yapay zeka destekli bir sohbet robotu sağlayan lider bir çözümdür. Chatbot, müşteri sorgularını anlamak ve hızlı, doğru yanıtlar sağlamak için gelişmiş doğal dil işleme teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Norby AI'nin sohbet robotu kurulum süreci yalnızca dört basit adımdan oluşur: * Norby AI platformunda bir hesap oluşturun * Web sitenize Norby AI tarafından sağlanan bir kod pasajı ekleyin * Chatbot'un yanıt vermesini istediğiniz mevcut SSS'lerinizi, ürün açıklamalarınızı, belgelerinizi vb. girin * Yapay zeka sohbet robotunuz web sitenizde yayına giriyor ve müşterilerle 7/24 etkileşime geçmeye hazır
Acquire
acquire.io
Acquire, kurumsal ekipleri en iyi müşteri deneyimlerini yaratmak için ihtiyaç duydukları dijital araçlarla donatıyor. Güvenli birlikte tarama, yapay zeka sohbet robotları, canlı sohbet ve görüntülü görüşme gibi özelliklerle Acquire, ekiplerin karmaşık satış, hizmet ve destek sorunlarını tüm kanallarda gerçek zamanlı olarak proaktif bir şekilde çözmelerine olanak tanır. Acquire ile işletmeler, çözüm süresini ve yedekliliği en aza indirirken müşterileriyle sürekli etkileşim kurabilir. Acquire'ın esnek ve ölçeklenebilir yazılım paketi, herhangi bir işletmenin müşteri hizmetleri, satış ve destek ihtiyaçlarını herhangi bir cihazda karşılar. Acquire'ın merkezi San Francisco'dadır. Şirketin müşterileri dünyanın her yerine yayılıyor ve aralarında birçok Fortune 500 markası da bulunuyor. Acquire, Base10, S28 Capital ve Fathom Capital gibi gruplar tarafından desteklenmektedir.
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - site için sohbet, haberciler için sohbet botlarının tasarımcısı. * Site için sohbet edin. * Sohbet botlarının kurucusu. * Sohbet botlarının geliştirilmesi.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, destek, pazarlama ve satış için hepsi bir arada bir müşteri iletişim platformudur. İşletmenizi büyütmenize yardımcı olacak bir dizi aracı birleştirir: 👉 Çok kanallı canlı sohbet 👉 Sohbet robotları 👉 Paylaşılan gelen kutusu 👉 Bilgi tabanı 👉 E-posta pazarlaması 👉 Pop-up'lar 👉 CRM
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adıyla Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak çalışan bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Chatnode
chatnode.ai
ChatNode, herkesin OpenAI'nin GPT teknolojisiyle desteklenen akıllı sohbet robotları oluşturmasına olanak tanıyan bir yapay zeka sohbet robotu oluşturucusudur. ChatNode ile bir chatbot'u web siteleri, PDF'ler, belgeler ve metinler gibi kendi verileriniz üzerinde eğitebilirsiniz. Chatbot daha sonra doğal konuşmalar yapabilir ve verilerinizle ilgili soruları yanıtlayabilir. ChatNode, web sitenize sohbet widget'ı eklemeyi kolaylaştırır. Test etmek için ücretsiz bir plan da dahil olmak üzere farklı fiyatlandırma planları mevcuttur. ChatNode, OpenAI'nin GPT-3 gibi güçlü doğal dil işleme modellerini kullanır. Chatbotunuzun eğitilmesini istediğiniz verileri bir web sitesine bağlanarak veya belge yükleyerek sağlarsınız. ChatNode bir bilgi tabanı oluşturmak için bu verileri işler ve analiz eder. Daha sonra, verilerinize dayalı olarak bir AI modeline ince ayar yapar, böylece sohbet robotu bilgili konuşmalar yapabilir. Web sitesi ziyaretçileri chatbot'unuzla etkileşime girdiğinde, eğitimine dayalı olarak insan benzeri yanıtlar üretir. Ne kadar çok veri sağlanırsa chatbot o kadar akıllı hale gelir. * Herhangi bir veri üzerinde eğitim alın - Sohbet robotunu eğitmek için PDF'leri, Word belgelerini, metin dosyalarını yükleyin veya bir web sitesine bağlanın. Ne kadar çok veri o kadar iyi. * İstediğiniz yere yerleştirin - Birkaç satır kodla sohbet robotunu web sitenize kolayca ekleyin. ChatNode, yerleştirilebilir widget'lar sunar. * Sezgisel kontrol paneli - Kontrol paneli, birden fazla sohbet robotunu eğitmenize, yönetmenize ve izlemenize olanak tanır. Konuşmaları izleyin ve chatbot performansını optimize edin. * Görünümü özelleştirin - Chatbotun adını, avatarını, renklerini ve markasını işinize uyacak şekilde özelleştirin. * Slack entegrasyonu - Soruları doğrudan çalışma alanınızda yanıtlamak için sohbet robotunuzu Slack ile entegre edin. * API erişimi - Gelişmiş özelleştirme için ChatNode, platformun üzerine kurulacak API erişimini sunar. * Uygun fiyatlandırma - Planlar ücretsiz olarak başlar ve kullanımınız arttıkça ölçeklenir. Yıllık faturalandırmayla 2 ay ücretsiz kullanımdan yararlanın.
Rapidbott
rapidbott.com
Rapidbott (Kodlama olmadan işinizi otomatikleştirin), kullanıcıların kendi başlarına mesajlaşma sohbet robotları oluşturup dağıtabilecekleri, hepsi bir arada bir mesajlaşma pazarlama ve sohbete dayalı ticaret platformudur. * Görevleri otomatikleştirmek ve dönüşümü dönüştürmek için bir sohbet robotu tasarlayın ve oluşturun. * Teslimat yaparak müşterilerle daha güçlü ilişkiler kurun * Hedeflenen içerik ve tepkilerini tahmin etmek. Yerleşik AI-NLP teknolojimiz sayesinde sohbet robotlarının tüketicilerden gelen sorguları anlaması kolaylaşacak. Rapidbott'u bugün kullanmaya başlayın ve hedef kitlenizle 7/24 bağlantı kurun. Bunun yerine botunuzun işi yapmasına izin verin. Botlarla işinizi otomatikleştirin. En son haberler ve güncellemeler için bizi takip edin ve işinizi otomatikleştirmek için bizimle iletişime geçin.
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk, kullanıcıların dakikalar içinde sohbet robotları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir Hizmet Olarak Yazılım platformudur. Büyük dil modellerini kullanarak özel sohbet robotları oluşturmak için sezgisel bir arayüz ve araçlar sağlar. Tiny Talk, kullanıcıların sohbet robotlarını kendi verilerini veya belgelerini kullanarak eğitmelerine, davranışlarını özelleştirmelerine ve bunları API'ler aracılığıyla web sitelerine, WhatsApp gibi mesajlaşma platformlarına veya diğer uygulamalara entegre etmelerine olanak tanır. Kullanıcılar bilgi tabanları oluşturabilir, web URL'lerini kazıyabilir ve ziyaretçilerden potansiyel müşteriler elde edebilir. Genel olarak Tiny Talk, kullanıcılara, müşteri desteğini otomatikleştirmek, e-ticaret satışlarını artırmak, potansiyel müşterileri yakalamak ve nitelendirmek, geri bildirim toplamak, teknik destek sunmak veya İK, iş ve bir işgücünün işe alım operasyonlarını kolaylaştırmak için chatbot teknolojisinden yararlanma gücü veriyor.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot, akıllı ve etkileşimli konuşmalar için nihai yapay zeka sohbet robotu çözümüdür. Bu son teknolojiyle, markalarıyla kusursuz bir şekilde uyum sağlayan ve benzersiz gereksinimlerini karşılayan, özelleştirilebilir, metin tabanlı bir sohbet robotu sunuyorlar. Bu güçlü araç, dünyanın her köşesinden ziyaretçilerin ilgisini çekmek ve her etkileşimi dönüşüm için altın bir fırsata dönüştürmek için tasarlanmıştır. Ancak LouiseBot bir sohbet robotundan daha fazlasıdır; onların uluslararası başarıya giden biletidir. Dil engellerine elveda ve küresel bir kitleye merhaba deyin. Bu sohbet robotu ile konuşmalarını mükemmel bir şekilde düzenleyebilirler, böylece her ziyaretçinin kişisel ilgi görmesini ve olağanüstü bir müşteri deneyimi yaşamasını sağlayabilirler. Dönüşüm oranlarını artırın ve müşterilerle daha önce hiç olmadığı gibi bağlantı kurun. Bu gelişmiş yapay zeka teknolojisi, müşterilerinin konuşmalarını gerçek zamanlı olarak anlayıp yanıt vererek bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kesin çözümler sunar. Ve insan ajanların aksine, bu yorulmak bilmez chatbot asla yorulmaz ve yılın her günü 7/24 destek sunar. LouiseBot'un yardımıyla müşteri hizmetleri deneyimlerini yükseltin ve müşterilerine 24 saat yardım garantisi verin.
Mevo
usemevo.com
Mevo, kural tabanlı ve yapay zeka destekli seçenekler, çok sayıda şablon ve daha fazlasıyla birlikte gelen, kullanımı kolay bir sohbet robotu oluşturucusudur. Mevo ile kullanıcı dostu sürükle-bırak arayüzü sayesinde herhangi bir kodlama deneyimine gerek kalmadan bir chatbot sayfası oluşturup yayınlayabilir ve bunu birkaç dakika içinde açılış sayfanıza pop-up olarak entegre edebilirsiniz. Mevo, bilgi toplama deneyiminizi daha sorunsuz hale getirmek için etkileşim analitiği, oturum tekrarları ve verilerinizi CSV formatında dışa aktarma yeteneği dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunar. Ayrıca sohbet robotunuzu kendi markanızla özelleştirebilir ve yanıt gelmemesi durumunda botunuzun kullanması için başlangıç ve yedek mesajları ayarlayabilirsiniz.
Officely AI
officely.ai
Officely AI, bir kuruluşun süreçlerine sorunsuz bir şekilde entegre olan özel yapay zeka aracıları oluşturmak için tasarlanmış devrim niteliğinde bir platformdur. Bu yapay zeka ajanları, geleneksel olarak insan müdahalesi gerektiren görevleri yerine getiren sanal ekip üyeleri gibi hareket ediyor. Yeni ekip üyelerini işe alma, eğitme ve onlara rehberlik etme konusunda uzmandırlar; önceden tanımlanmış iş verilerine ve CRM veya ERP sistemleri gibi araç entegrasyonlarına dayalı olarak çalışanlara kişisel asistanlar olarak hizmet ederler.
AmplifyReach
amplifyreach.com
Satış, Pazarlama ve Destek Ekipleri için Çok Dilli Konuşmalı Otomasyon Platformu! AmplifyReach, Markaların ve İşletmelerin gelen müşteri yaşam döngüsünü dönüştürmesine yardımcı olur. AmplifyReach ürünü, BFSI'deki Fortune 500 şirketi dahil 3000'den fazla Marka ve işletme tarafından kullanılmaktadır. * 3,2 Milyardan fazla kişinin ilgisini çekme potansiyeline sahip 12'den fazla Dil içeren çok dilli çözümümüz, Markaların ve işletmelerin yeni müşteri adaylarını toplama, inceleme ve ardından birkaç dakika içinde iletişim kurma şeklindeki geleneksel, çok adımlı süreci otomatikleştirmesine yardımcı olur. --> Canlı markalarda gelen etkileşimde %25'in üzerinde artış gözlemlendi --> Diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Mandarin / Çince, Japonca, Arapça, Hintçe, Malayca, Endonezce Bahasa, Rusça * Çözüm, yinelenen görevleri otomatikleştirerek Müşteri Başarı ekiplerinin ölçeklendirilmesine yardımcı olur. --> 3X-10X yatırım getirisi ile 6-9 ay içinde %60'ın üzerinde yinelenen görev otomasyonu mümkündür * Artırılmış zeka platformu - Sıkıca entegre edilmiş çok dilli chatbot ile insanlar için çok dilli canlı sohbet yazılımına sahip birleşik çözüm. İnsan personel, WhatsApp, Facebook Messenger gibi Web, Mobil, Sosyal ve Mesajlaşma kanallarında aynı AmplifyReach yazılımını kullanıyor * Derinlemesine birleştirilmiş Chatbot ve İnsan Personeli performans analitiği. * ZenDesk, FreshDesk, Zoho, SalesForce, HubSpot ve Zapier ile 1000'den fazla diğer seçenek için CRM'ler ve Kişiler ile kullanıma hazır derin entegrasyon. AmplifyReach Catalyst Platformundan Çözümler * Chatbot - Chatbot Oluşturun - Kod Gerekmiyor! * LiveChat - Chatbot'un yapamadığı durumlarda yardım edin! * Sınıflandırıcı - Uygulamalarınızı Doğal Dil Sınıflandırıcıyla geliştirin! * IAB Sınıflandırması - Bağlamsal Sınıflandırıcı - AdTech Çözümü * Core NLP - Core NLP Motorunu kullanan Bağlamsal Zeka
konversable
konversable.com
Konversable, müşterilerinizi memnun etmek ve daha fazla sorguya dönüştürmek için tasarlanmış güçlü bir sohbet çözümüdür. Çözümümüz birçok farklı kullanım durumunda kullanılabilir. Konversable, müşterilerimize çeşitli şekillerde yardımcı olmak için tasarlanmıştır: * Canlı Sohbet yedeklemesi etkin olan istemciler artık Uygulama aracılığıyla gelen canlı sohbet istekleri konusunda bilgilendirilebilir ve hatta kullanıcılarla doğrudan Uygulamanın içinden sohbet edebilirler. * Departmanlar arasında Sohbet Aktarma yeteneği ve kullanım kolaylığını artırmak için Hızlı Yanıtların oluşturulması/eklenmesi de dahil olmak üzere, bulut tabanlı çözümümüzde mevcut olan tüm Canlı Sohbet işlevleri Uygulama içinde kullanılabilir. * Müşteriler, botları tarafından oluşturulan potansiyel müşterilerden haberdar edilebilir ve bu sayede hızlı bir şekilde harekete geçilebilir. * Tüm mesajlaşma kanallarındaki sohbet transkriptleri, bunların bağlı olduğu yerde incelenebilir; Web sitesi sohbetleri, Whatsapp sohbetleri ve Messenger sohbetleri dahil. Soruları, sohbetleri ve dönüşümleri artırmaya yönelik reaktif ve proaktif özellikler.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai, kullanıcıların çeşitli iş uygulamaları için özel yapay zeka sohbet robotları ve üretken yapay zeka modelleri (GPT'ler) oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan kapsamlı bir platformdur. Platformun temel özellikleri ve yetenekleri şunları içerir: * Kullanım Kolaylığı: Web sitesi, ChatBotBuilder.ai'nin kapsamlı teknik uzmanlık gerektirmeden "özel sohbet robotları ve GPT'ler oluşturmanın en hızlı, en kolay yolu" olduğunu vurguluyor. * Esnek Entegrasyon: Platform, binlerce uygulamayla entegrasyonu destekler ve kullanıcıların rekabet avantajı elde etmek için araçlarını ve ekiplerini birbirine bağlamasına olanak tanır. * Son Teknoloji Yapay Zeka: ChatBotBuilder.ai, gelişmiş sohbet robotlarını ve GPT'leri desteklemek için en yeni büyük dil modellerinden (LLM'ler) ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanır. * Özelleştirme: Kullanıcılar, platformun kullanıcı dostu arayüzünü kullanarak sohbet robotlarının görünümünü, işlevselliğini ve davranışını özelleştirebilir. * Kanallar Arası Destek: Sohbet robotları web siteleri, sosyal medya, e-posta ve ses dahil olmak üzere birden fazla kanala entegre edilebilir. * Pazarlama Araçları: Platform, kullanıcıların sohbet robotları aracılığıyla müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmesine yardımcı olmak için yerleşik pazarlama özellikleri sağlar. * Analitik: Güçlü analitik yetenekleri, kullanıcıların sohbet robotlarının performansını izlemesine ve optimize etmesine olanak tanır. Web sitesi, ChatBotBuilder.ai'yi "2024'te Dünyanın En İyi Yapay Zeka Sohbet Robotu Oluşturucusu" olarak konumlandırıyor ve yapay zekanın gücüyle müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek, iletişimi basitleştirmek ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmek isteyen işletmelere ve kuruluşlara hitap ediyor. Platform, hem bireysel kullanıcılar için bir Pro Plan hem de kendi markalı chatbot çözümlerini oluşturmak isteyen ajanslar ve daha büyük kuruluşlar için bir White Label Enterprise planı sunuyor. Genel olarak ChatBotBuilder.ai, her boyuttaki işletmeyi gelişmiş yapay zeka sohbet robotlarının ve üretken yapay zeka modellerinin avantajlarından yararlanmaya teşvik etmek için tasarlanmış kapsamlı, kodsuz bir platform gibi görünüyor.
Whippy
whippy.ai
Whippy, Otomasyon ve yapay zeka odaklı teknolojiyle iş üretkenliğini ve müşteri etkileşimini artırmak için tasarlanmış güçlü bir SMS ve E-posta iletişim platformudur. Temel ürünler arasında Ekip Gelen Kutusu, Kampanyalar, Otomasyonlar, Yapay Zeka Entegrasyonu, Sıralar, Akışlar ve İncelemeler yer alır. Whippy'nin hepsi bir arada çözümü iletişimi kolaylaştırır, birden fazla aracın yerini sorunsuz bir şekilde alır ve işletmelerin üretkenliği artırmalarına ve büyümelerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır.
Glider AI
glider.ai
En yenilikçi İK teknolojisi dalında 2021 SIA kazananı olan Glider AI Skill Intelligence Platform, İşletmeler, Personel Firmaları ve MSP'ler için işe alım kalitesindeki yetenekleri ölçeklendirmek için sanal değerlendirmeler, kodlama/video röportajları, ekran robotları ve daha fazlasını içeren işe alma çözümleri sunar. Intuit, PwC, Amazon ve Capital One gibi küresel markalar, aday kalitesini doğrulamak ve her sektördeki her role uyum sağlamak için Glider'a güveniyor. Müşteriler ortalama olarak 3 kat yerleştirme oranı, doldurma süresinde %50 azalma ve aday memnuniyetinde %98 iyileşme görüyor. Daha fazla bilgi için Planör AI'yı ziyaret edin.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT Chatbot, kodlamaya gerek kalmadan özel, sektöre özel sohbet robotları oluşturma sürecini basitleştirir. Yeni nesil AI ve GPT tabanlı sohbet robotu oluşturucumuz, kullanıcıların yalnızca birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde kendi verileriyle botlar oluşturmasına ve eğitmesine olanak tanır. YourGPT Chatbot'unuzla yapay zekadan en iyi şekilde yararlanın ve zamandan ve paradan tasarruf edin. YourGPT, benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış son teknoloji AI ve GPT ürünleri sunar. * Güçlü yapay zeka sohbet robotumuzla müşteri desteğini artırın * LLM Spark'ı kullanarak üretime hazır LLM Uygulamaları oluşturun.
Robofy
robofy.ai
Robofy, web sitesi entegrasyonu için tasarlanmış çok yönlü bir AI sohbet robotu oluşturucusudur. Ziyaretçi sorgularına otomatik yanıtlar vermek için web sitesi içeriğini kullanarak kişiselleştirilmiş sohbet robotu oluşturma olanağı sunar. Robofy AI Chatbot, belgeler, PDF'ler ve web sayfaları dahil olmak üzere web sitesi içeriği konusunda eğitim alarak çalışır. Kullanıcılar, eğitim için URL'ler girebilir veya doğrudan içerik yazabilir; böylece sohbet robotu, bu verilere dayalı olarak sorgulara otomatik olarak yanıt verebilir. Robofy öncelikle web sitelerinde müşteri desteğini geliştirmek için kullanılır. 7/24 otomatik yardım sağlayarak müşteri sorgularına anında yanıt vererek kullanıcı deneyimini ve katılımını artırır. Robofy, renkler, dil ve konumlandırma gibi özelleştirilebilir özelliklere sahip bir sohbet robotu widget'ı sunar. Sohbet geçmişi, önerilen SSS'ler ve süper hızlı yanıtlar gibi işlevleri içerir. Platform ayrıca WordPress tabanlı web siteleriyle kusursuz entegrasyon için bir WordPress eklentisi de sunuyor. Robofy, ücretsiz planı için kredi kartı gerektirmeden, kolay entegrasyon ve kullanım için tasarlanmıştır. Otomatik chatbot eğitimini destekler ve eğitim amaçlı manuel içerik girişi seçenekleri sunar.
Chatling
chatling.ai
Kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan müşteri memnuniyetini artıran, satışları artıran, anında yanıt veren ve zamandan tasarruf sağlayan yapay zeka destekli sohbet robotlarıyla işletmenizi güçlendirin. Chatling, anında özel sohbet robotları oluşturmanıza ve herhangi bir kodlama gerektirmeden herhangi bir web sitesine dağıtmanıza yardımcı olur.
Zappr.AI
zappr.ai
Verilerinizi kullanarak eğitilmiş, yapay zeka destekli bir sohbet robotu oluşturun. Basitçe bir PDF yükleyerek veya bir web sitesi bağlantısı sağlayarak, belgenizle ilgili tüm soruları yanıtlama yeteneğine sahip, ChatGPT'ye benzer bir sohbet robotu edinebilirsiniz.
Command AI
command.ai
Command AI olarak internetin her ziyaretçi, müşteri ve kullanıcı için "sadece çalıştığı" bir dünyaya inanıyoruz. İnternetin güçlü ve kalabalık hale gelmesiyle birlikte herkesin kullanımı zorlaştı. Ve bugüne kadar geliştirdiğimiz sinir bozucu sohbet robotları ve rahatsız edici pop-up'lar gibi çözümler, sonunda göz ardı ediliyor ve hatta kullanıcıları yardım ettiklerinden daha fazla rahatsız ediyor. Yazılım geliştiricilere ve alıcılara, yazılımlarını kullanıcılar için daha iyi hale getirmelerine yardımcı olacak araçlar satıyoruz. Bunu Kullanıcı Yardım Platformumuz olarak adlandırıyoruz ve 2 parça halinde geliyor: - AI Temsilcisi — kullanıcıların sorularını yanıtlayabilen, onlar için eylemler gerçekleştirebilen ve hatta arayüzünüzü öğretmek için onlarla birlikte göz atabilen bir AI sohbet aracısı. - Nudge Platformu — Kullanıcıları rahatsız etmeyecek şekilde kişiselleştirilmiş şekillerde yönlendirmek için yapay zeka destekli dürtmeler, ipuçları ve mesajlar. Bunu, yalnızca statik kurallara değil, aynı zamanda ölçüm ölçümünü ve kullanıcıların rahatsız edilmelerini önlemek için dürtüklemelerin ne ölçüde "öfkeye yakın" olduğunu ölçerek, ürün içi davranışa dayalı olarak dürtüklemeleri en iyi şekilde sunarak yapıyoruz. Eski Dijital Benimseme Platformlarının yerini alan Kullanıcı yardımı, düşük değerli destek bildirimlerini azaltırken gelişmiş etkileşim, özellik benimseme, dönüştürme ve elde tutma gibi somut sonuçlara dönüşür. HubSpot, HashiCorp, Yotpo, Thryvv ve Freshworks gibi ekipler tarafından kullanılıyoruz.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat, çevrimiçi işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı olarak konuşabileceği ücretsiz bir canlı sohbettir. Size 360° müşteri destek sistemi oluşturmanızı ve mesaj hunilerini bağlamanızı, arama teklif etmenizi, özgürce yapılandırmanızı ve özelleştirmenizi sağlar.
Cohere
cohere.com
Cohere, kurumsal şirketlere yönelik lider yapay zeka platformudur. Birinci sınıf yapay zekamız, iş gereksinimlerine benzersiz şekilde uygundur ve benzeri görülmemiş kullanım kolaylığı, erişilebilirlik ve veri gizliliğinin kilidini açar. Cohere'in platformu buluttan bağımsızdır, yönetilen bir hizmet olarak API aracılığıyla erişilebilir ve sanal özel bulutta (VPC) veya hatta şirketlerle verilerinin bulunduğu yerde buluşmak için sahada dağıtılabilir ve en yüksek düzeyde esneklik ve kontrol sunar. Google Brain mezunları tarafından kurulan ve çığır açan Transformer araştırma makalesinin ortak yazarlarından biri olan Cohere, işletmeleri ve ürünlerini, bilgi üretmenin, aramanın ve özetlemenin her zamankinden daha sezgisel bir yolunun kilidini açan yapay zeka ile dönüştürme misyonundadır. Index Ventures, Oracle, NVIDIA, Salesforce Ventures, Inovia Capital, DTCP, Mirae Asset, Radical Ventures, Bölüm 32 ve Tiger Global'in yanı sıra Geoffrey Hinton da dahil olmak üzere birçok yapay zeka öncüsü dahil olmak üzere küresel kurumsal ve stratejik yatırımcılardan oluşan bir grup tarafından destekleniyoruz. , Jeff Dean, Fei-Fei Li, Pieter Abbeel ve Raquel Urtasun.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, canlı sohbet, otomatik sohbet tetikleyicileri, potansiyel müşteri puanlaması, sesli arama, ekran paylaşımı, küfür yönetimi, sohbet önizlemesi, kodsuz bot, cevap botu dahil olmak üzere bir müşterinin beklediği tüm özellikler ve çok daha fazlası ile yüklüdür. sohbet yönlendirme, dahili sohbet, temsilci mobil uygulaması, iOS ve Android için SDK ve Whatsapp, Instagram, FB Messenger ve Telegram gibi popüler IM kanallarıyla entegrasyonlar. Bunların hepsi tek bir platformda.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok konumlu işletmeler için en iyi üne kavuşma yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmak, sadakat artırmak ve yerel pazarlarında mükemmel olmak için AI ile çalışan platformdan yararlanıyor.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson, kurumsal görüşmelerde dünya lideridir. HSBC, Chipotle ve Virgin Media dahil olmak üzere dünyanın önde gelen yüzlerce markası, milyonlarca tüketiciyle güvenli ve sorumlu bir şekilde etkileşim kurmak için Conversational Cloud platformumuzu kullanıyor. Daha iyi iş sonuçları elde etmek için Üretken Yapay Zeka ve Büyük Dil Modellerinin gücünü ortaya çıkarmak için benzersiz derecede zengin bir veri kümesi ve güvenlik araçları sağlayarak her ay bir milyar konuşma etkileşimine güç veriyoruz. LivePerson'un çözümleri ile müşterilerin ne istediğini anlayabilir, doğru kanallara bağlanabilir, temsilcilerinize yardımcı olabilir ve yapay zeka destekli otomasyonu benimseyebilirsiniz; bunların hepsi işletmenizin ve müşterilerinizin hizmetindedir. Bu verimli döngüye Konuşmalı Volan adını veriyoruz ve yaptığımız her şeyin özünde bu yer alıyor.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmenin çok yönlü bir şekilde başarılı olmasına yardımcı olabilecek bir dizi ürün ve hizmete sahiptir.
chatof.ai
chatof.ai
ChatOf.ai, işletmelerin kendi yapay zeka destekli sohbet robotlarını oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir platformdur. Hizmetin temel özellikleri şunları içerir: * Özel Yapay Zekalı Sohbet Robotları: Platform, işletmelerin kendi özel ihtiyaçlarına ve markalarına göre özelleştirilmiş sohbet robotları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Sohbet robotları, müşteri desteği, potansiyel müşteri yaratma, e-ticaret yardımı ve daha fazlası gibi çeşitli ticari işlevleri yerine getirecek şekilde tasarlanabilir. * Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka Teknolojisi: ChatOf.ai, sohbet robotlarını güçlendirmek için gelişmiş doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi algoritmalarından yararlanarak onların insan benzeri konuşmalar yapmalarına ve kullanıcı sorgularının ardındaki bağlamı ve amacı anlamalarına olanak tanır. * Kodsuz Chatbot Oluşturucu: Hizmet, işletmelerin kapsamlı teknik bilgi veya programlama becerilerine ihtiyaç duymadan sohbet robotlarını oluşturmasına ve yapılandırmasına olanak tanıyan, kullanıcı dostu, kodsuz bir sohbet robotu oluşturucu arayüzü sağlar. * Çok Kanallı Dağıtım: Platformda oluşturulan sohbet robotları, web siteleri, mobil uygulamalar, mesajlaşma platformları (ör. Facebook Messenger, WhatsApp) ve sesli asistanlar gibi birden fazla kanala sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir ve dağıtılabilir. * Analiz ve Optimizasyon: ChatOf.ai, işletmelerin sohbet robotlarının performansını izlemelerine, geliştirilecek alanları belirlemelerine ve konuşma deneyimlerini optimize etmelerine yardımcı olmak için gerçek zamanlı analiz ve performans izleme araçları sunar. * Kurumsal Düzeyde Güvenlik: Platform, hassas verilerin korunmasını ve ilgili düzenlemelere uygunluğu sağlamak için kurumsal düzeyde güvenlik özellikleriyle tasarlanmıştır. ChatOf.ai, müşteri etkileşimlerini geliştirmek, çeşitli iş süreçlerini otomatikleştirmek ve büyümeyi desteklemek için yapay zeka destekli sohbet robotlarının gücünden yararlanmak isteyen işletmeler için kendisini kapsamlı bir çözüm olarak konumlandırıyor.
happyml
happyml.com
Happyml, görevleri sizin için tamamlamak amacıyla yazılım uygulamalarınızı zahmetsizce kontrol etmek için basit sesli veya yazılı komutları kullanmanıza olanak tanıyan bir yapay zeka asistanıdır. Ne kadar çok yazılım uygulamasını bağlarsanız yapay zeka asistanınız o kadar güçlü olur. HappyML, çeşitli dosyalar ve web siteleri üzerinde eğitilmiş yapay zeka sohbet robotlarını yalnızca 5 dakika içinde başlatmanıza olanak tanıyan bir yapay zeka aracıdır. Bu sohbet robotları, ileri düzey konuşma yetenekleri sağlayan gelişmiş yapay zeka dil modelleri kullanılarak oluşturulmuştur. HappyML ile API'leri, dosyaları ve web sitelerini kolayca bağlayabilir ve sohbet robotlarını Slack, Shopify, messengers ve web siteleri gibi platformlara dağıtabilirsiniz. Araç, kodlamaya veya karmaşık kurulumlara gerek kalmadan kusursuz bir deneyim sunar. HappyML'e katılmak ücretsizdir ve kredi kartı gerektirmez. Başlamak için Google hesabınızla kaydolmanız veya yeni bir hesap oluşturmanız yeterlidir.
Botbuz
botbuz.com
BotBuz, kendisini WhatsApp, Instagram, Facebook gibi çeşitli platformlarda akıllı, çok kanallı sohbet robotlarının kullanımı yoluyla müşteri deneyimlerini geliştirmek, satışları artırmak ve operasyonlarını kolaylaştırmak için her büyüklükteki işletmeye güç veren güçlü, kodsuz bir sohbet robotu platformu olarak konumlandırıyor. Messenger ve daha fazlası.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual, sektörde yaklaşık yirmi yıllık deneyimimiz ve eşsiz uzmanlığımızla tanınan, konuşabilen bir yapay zeka lideridir. Yenilikçi V-Person™ sanal aracımız, sohbet robotumuz ve canlı sohbet çözümlerimiz, müşteriler ve çalışanlar için kesintisiz, kişiselleştirilmiş ve ölçeklenebilir dijital destek sunmak üzere insanları ve yapay zekayı bir araya getiriyor. Önde gelen küresel kuruluşlar, destek deneyimlerini geliştirmek, maliyetleri azaltmak, satışları artırmak ve marka sadakati oluşturmak için ödüllü teknolojimize ve uzman danışmanlığımıza güveniyor. Küresel ekibimiz ve kapsamlı ortak ağ desteğimiz, dünya çapında 37'den fazla dilde kurulum yaparak hem yerelleştirilmiş işbirliği hem de uluslararası bilgiler sağlar. Creative Virtual'ın genel merkezi Birleşik Krallık'ta olup Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Hindistan, Singapur ve Hong Kong'da faaliyet göstermektedir.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai, işletme yöneticileri için tasarlanmış müşteri ilişkileri otomasyon platformudur. Müşteri desteği ve müşteri adayı yaratma için kodsuz otomasyon platformu. Yapay zeka destekli akıllı sanal aracılarımız, müşterilerinizin sorgularını dinamik olarak çözer veya önceliklendirir.
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