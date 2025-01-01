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Chatbot Yazılımı
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Chatbot Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Genellikle sanal aracılar veya sanal asistanlar olarak adlandırılan sohbet robotları, belirli görevleri gerçekleştirmek veya yazılı veya sözlü isteklere yanıt olarak bilgi sağlamak için tasarlanmış yazılım uygulamalarıdır. Hem harici müşteriye yönelik ihtiyaçlara hem de dahili olarak çalışanlara yönelik taleplere hizmet ederek kullanıcıların uygulamalarla sohbet yoluyla yazılı veya sesli olarak etkileşime girmesine olanak tanır. Sohbet robotları, kullanıcı girdilerini anlamak için genellikle doğal dil işlemeyi (NLP) veya konuşma tanımayı kullanır. Ancak, birincil işlemleri komut dosyasıyla yazılmış konuşmalar tarafından yönlendirilir. Bu, daha karmaşık, insan benzeri etkileşimler yürütmek için doğal dil anlayışını (NLU) kullanan akıllı sanal asistanlarla tezat oluşturuyor. İşletmeler, daha önce insan müdahalesi gerektiren görevleri otomatikleştirmek için chatbot teknolojisini kullanıyor. Bir kullanıcı isteği alındığında, bir sohbet robotu girişi işler ve metin veya konuşma biçiminde bir yanıt sağlar. Sohbet robotları, canlı sohbet yazılımı, yardım masası yazılımı ve iletişim merkezi yazılımı gibi çeşitli müşteri destek araçlarına entegre edilir ve genellikle ilk temas noktası görevi görür. Kullanımları, satış ve pazarlama bilgi tabanları da dahil olmak üzere diğer alanlara da yayılıyor. İş zekası uygulamalarında sohbet robotları sorgulama dillerinin yerini alabilir ve kullanıcıların yalnızca bir istek yazarak veya konuşarak belirli veri noktalarını elde etmelerine olanak tanır. Chatbotların yetenekleri sürekli olarak artıyor ve giderek artan çeşitlilikte yazılım uygulamalarına dahil ediliyorlar.

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AWS Console

AWS Console

amazon.com

AWS Konsolu, kullanıcıların Amazon Web Services bulut hizmetlerini merkezi bir platformdan yönetmesine ve izlemelerine olanak tanır.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform, uygulama geliştirme, veri depolama ve analizi için bulut bilişim hizmetleri sunan bir platformdur.

Podium

Podium

podium.com

Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk, çok kanallı müşteri desteği sunan bir platformdur. Otomasyon ve AI ile etkileşimleri yönetir, bilet sistemi ve self servis imkanı sağlar.

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic, içerik oluşturma ve AI chatbot geliştirme için kapsamlı araçlar sunan bir yazılım uygulamasıdır. Kullanıcıların çeşitli içerik türlerini kolayca yazmalarını sağlar.

Whatstool Business

Whatstool Business

whatstool.business

Whatstool Business, WhatsApp üzerinden müşteri yönetimi ve otomasyon sağlayan kapsamlı bir iş çözümüdür. Üretkenlik artırıcı özellikler içerir.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Smartsupp, canlı sohbet ve chatbot çözümleri sunarak işletmelerin müşteri etkileşimlerini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ, canlı sohbet ve ziyaretçi izleme imkanı sunarak işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı etkileşim kurmasını sağlar.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie, kodlama bilgisi gerektirmeden mobil uygulamalar, web siteleri ve otomasyon çözümleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur.

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

ChatBot, kullanıcıların hızlıca sohbet botları oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini otomatikleştirmesini sağlayan bir platformdur.

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress, kullanıcıların sohbet botları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur. Görsel akış düzenleyici ve çok kanallı entegrasyon destekler.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.

SiteGPT

SiteGPT

sitegpt.ai

SitesGPT, yapay zeka kullanarak web siteleri oluşturan bir web tabanlı site oluşturucudur. 1 dakikadan kısa sürede ücretsiz profesyonel web sitesi sağlar.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio, müşteri hizmetlerini geliştiren bir platformdur. Canlı sohbet, chatbotlar ve AI destekli çözümler sunarak işletmelere hızlı destek sağlar.

AITable

AITable

aitable.ai

AITable, kodlama gerektirmeyen bir AI geliştirme platformudur. Kullanıcılar, kendi verileriyle özelleştirilmiş bir ChatGPT oluşturabilirler.

YourGPT

YourGPT

yourgpt.ai

YourGPT, kodlama gerektirmeden özel chat botlar oluşturmanıza ve eğitmenize olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise, çoklu iletişim kanallarında müşteri destek hizmetlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.

WATI

WATI

wati.io

WATI, işletmelerin WhatsApp Business API üzerinden müşterileriyle otomatik mesajlaşma ve sohbet botları kullanarak etkileşim kurmasına olanak tanır.

CustomGPT

CustomGPT

customgpt.ai

CustomGPT, işletmelerin özel ihtiyaçlarına göre eğitimli sohbet botları oluşturarak bilgi kaynaklarından doğru ve güncel yanıtlar sağlar.

Chatbot Builder AI

Chatbot Builder AI

chatbotbuilder.ai

Chatbot Builder AI, kullanıcıların kod bilgisi olmadan özel AI chatbot'ları oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bir platformdur.

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat, işletmelerin web, e-posta, telefon ve sosyal medya gibi kanallarda müşteri etkileşimlerini yönetmelerini sağlayan bir canlı sohbet çözümüdür.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.

Get Answer

Get Answer

get-answer.ai

Get Answer, OpenAI, Google ve Meta'nın yapay zeka modellerini kullanan bir kişisel asistan platformudur. İş akışlarını kolaylaştıran çözümler sunar.

Payhip

Payhip

payhip.com

Payhip, dijital indirmeler ve çevrimiçi kurslar satışı için kullanıcı dostu bir e-ticaret platformudur.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.

Cohere

Cohere

cohere.com

Cohere, işletmelere özel AI çözümleri sunan bir platformdur. Veri güvenliğini gözeterek çeşitli iş fonksiyonlarında verimliliği artırmayı hedefler.

Nightbot

Nightbot

nightbot.tv

Nightbot, Twitch, YouTube ve Trovo için sohbeti otomatikleştiren, moderasyon ve etkileşim özellikleri sunan bir chatbot uygulamasıdır.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly, SMB gelir ekipleri için tasarlanan bir satış platformudur. Ziyaretçileri tanıyıp, takip edip, bağlantı kurarak satış sürecini hızlandırır.

Cody

Cody

meetcody.ai

Cody, işletmelere özel eğitim alabilen bir AI asistanıdır. Takımınıza hızlı yanıtlar ve öneriler sunarak verimliliği artırır.

Norby AI

Norby AI

norby.io

Norby AI, işletmelerin web siteleri için AI destekli bir sohbet botu sağlayan bir uygulamadır. Müşteri sorgularını anlamak ve hızlı yanıtlar vermek için tasarlanmıştır.

Atom

Atom

atomchat.io

Atom, işletmelere WhatsApp üzerinden nitelikli müşteri adayları oluşturma, akıllı chatbotlar geliştirme ve sonuçları ölçme olanağı sunar.

Zappr.AI

Zappr.AI

zappr.ai

Kendi verilerinizle eğitilmiş bir yapay zeka destekli sohbet botu oluşturun. PDF yükleyerek veya web sitesi bağlantısı vererek belgelerinizle ilgili soruları yanıtlatın.

JivoChat

JivoChat

jivochat.com

JivoChat, işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlayan çok kanallı bir canlı sohbet uygulamasıdır.

Wonderchat

Wonderchat

wonderchat.io

Wonderchat, web sitenize bağlanarak kişisel GPT sohbet botları oluşturmanızı sağlar. Soruları sitenize göre yanıtlar.

Chatbit

Chatbit

chatbit.co

Chatbit, kodlama gerektirmeden kendi AI chatbot'unuzu oluşturmanıza olanak tanır. Verilerinizi kullanarak chatbot'u özelleştirip web sitenize entegre edebilirsiniz.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla müşteri etkileşimini artırmasına ve satış süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir iletişim platformudur.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai, işletmelerin müşteri hizmetlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur.

re:tune

re:tune

retune.so

re:tune, kod yazmadan AI uygulamaları oluşturmaya yardımcı olan kapsamlı bir platformdur. Özelleştirilmiş sohbet robotları ve entegrasyon seçenekleri sunar.

Kindly

Kindly

kindly.ai

Kindly, müşteri destek ve satış otomasyonu için yapay zeka destekli sohbet botları sunan bir platformdur. Çok dilli destek ve özelleştirme imkanı sağlar.

Robofy

Robofy

robofy.ai

Robofy, web sitesi içeriğini kullanarak özelleştirilebilir yapay zeka sohbet botları oluşturan bir araçtır. 7/24 otomatik müşteri desteği sağlar.

Engati

Engati

engati.com

Engati, çeşitli platformlarda chatbot ve canlı sohbet oluşturarak müşteri etkileşimini geliştiren bir yapay zeka platformudur.

CloudKarafka

CloudKarafka

cloudkarafka.com

Cloudkarafka, Apache Kafka'nın yönetilen bir hizmetidir; veri iletimini kolaylaştırarak gerçek zamanlı uygulamalar için güvenilir bir platform sunar.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch, müşteri iletişimini destekleyen, pazarlama ve satış fonksiyonlarını birleştiren kapsamlı bir platformdur. Canlı sohbet, chatbot ve e-posta gibi araçlar sunar.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI, adayları değerlendirmek için sanal sınavlar ve özelleştirilebilir testler sunan bir beceri zekası platformudur.

Userlike

Userlike

userlike.com

Userlike, farklı iletişim kanallarından gelen müşteri mesajlarını merkezi bir kutuda toplayan, sohbet yazılımı ve destek otomasyon çözümüdür.

ChatWizard

ChatWizard

chatwizardai.com

ChatWizard, işletmelerin özel AI destekli chatbotlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir platformdur. Çok dilli destek ve web entegrasyonu sunar.

Chatnode

Chatnode

chatnode.ai

ChatNode, OpenAI teknolojisiyle desteklenen AI chat botlarını oluşturan ve eğiten bir platformdur. Kullanıcılar çeşitli veri kaynakları kullanarak sohbet botlarını özelleştirebilir.

Simple Phones

Simple Phones

simplephones.ai

Simple Phones, işletmelere AI telefon ajanı sunar. Müşteri çağrılarını yanıtlar, takip aramaları yapar ve otomatik soğuk aramalar gerçekleştirir.

SAAS First

SAAS First

saasfirst.com

SAAS First, müşteri desteği için AI destekli bir sohbet robotu sunar. Milly, gerçek zamanlı yanıtlar vererek müşteri memnuniyetini artırır.

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Formaloo, anketlerden web uygulamalarına kadar çeşitli iş uygulamaları oluşturmayı sağlayan kodlama gerektirmeyen bir platformdur.

Botmakers

Botmakers

botmakers.net

Botmakers, ajansların ve pazarlamacıların 150'den fazla hazır şablonla sohbet botları oluşturmasını kolaylaştıran bir platformdur.

SmatBot

SmatBot

smatbot.com

SmatBot, çok kanallı ve çok dilli bir AI sohbet robotu platformudur. Müşteri desteği, lead üretimi ve otomatik yanıtlar sağlar.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud, çoklu kanallarda müşteri etkileşimlerini yönetmek için bulut tabanlı bir iletişim merkezi platformudur.

Pylon

Pylon

usepylon.com

Pylon, modern işletmelerin müşteri operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Müşteri sorunlarını çeşitli kanallarda takip eder ve analiz sağlar.

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