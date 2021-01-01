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Chatbot Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bulgaristan
Genellikle sanal aracılar veya sanal asistanlar olarak adlandırılan sohbet robotları, belirli görevleri gerçekleştirmek veya yazılı veya sözlü isteklere yanıt olarak bilgi sağlamak için tasarlanmış yazılım uygulamalarıdır. Hem harici müşteriye yönelik ihtiyaçlara hem de dahili olarak çalışanlara yönelik taleplere hizmet ederek kullanıcıların uygulamalarla sohbet yoluyla yazılı veya sesli olarak etkileşime girmesine olanak tanır. Sohbet robotları, kullanıcı girdilerini anlamak için genellikle doğal dil işlemeyi (NLP) veya konuşma tanımayı kullanır. Ancak, birincil işlemleri komut dosyasıyla yazılmış konuşmalar tarafından yönlendirilir. Bu, daha karmaşık, insan benzeri etkileşimler yürütmek için doğal dil anlayışını (NLU) kullanan akıllı sanal asistanlarla tezat oluşturuyor. İşletmeler, daha önce insan müdahalesi gerektiren görevleri otomatikleştirmek için chatbot teknolojisini kullanıyor. Bir kullanıcı isteği alındığında, bir sohbet robotu girişi işler ve metin veya konuşma biçiminde bir yanıt sağlar. Sohbet robotları, canlı sohbet yazılımı, yardım masası yazılımı ve iletişim merkezi yazılımı gibi çeşitli müşteri destek araçlarına entegre edilir ve genellikle ilk temas noktası görevi görür. Kullanımları, satış ve pazarlama bilgi tabanları da dahil olmak üzere diğer alanlara da yayılıyor. İş zekası uygulamalarında sohbet robotları, sorgu dillerinin yerini alabilir ve kullanıcıların yalnızca bir istek yazarak veya konuşarak belirli veri noktalarını elde etmelerine olanak tanır. Chatbotların yetenekleri sürekli olarak artıyor ve giderek artan çeşitlilikte yazılım uygulamalarına dahil ediliyorlar.
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Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan müşteri hizmetleri yazılım şirketidir. New York Menkul Kıymetler Borsası'nda ZEN sembolüyle işlem görmektedir ve Russell 2000 Endeksi'nin bir bileşenidir. 2007 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde kurulan Zendesk'in 2.0...
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Cody
meetcody.ai
Cody - Yapay Zeka İşiniz İçin Eğitim Aldı.
HappyFox
happyfox.com
Çevrimiçi yardım masası yazılımı ve web tabanlı destek bildirim sistemi olan HappyFox ile mükemmel müşteri desteğiyle tanının - Bire Bir Demo Planlayın
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, web sitesi ve ziyaretçi takibi için en iyi canlı sohbet müşteri destek yazılımını sunar. Müşterilerinizi takip edin, yakalayın ve onlarla etkileşime geçin. 2 kullanıcı için ÜCRETSİZ. Şimdi dene!
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat, müşteri sohbetlerinde başarılı olmak isteyen ekipler için tasarlanmış modern bir canlı sohbet yazılımıdır ✓ Freshworks'ten Freshchat Canlı Sohbet Yazılımı.
Smartsupp
smartsupp.com
Canlı sohbeti olmayan bir web sitesi, satış asistanı olmayan bir mağazaya benzer. Ziyaretçilerinizle sohbet başlatın ve onları mutlu müşterilere dönüştürün.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
ChatBot
chatbot.com
ChatBot ile müşteri hizmetlerinizi otomatikleştirin ve müşterilerinize satış yapma veya onlara yardım etme fırsatını asla kaçırmayın. Kendi sohbet robotlarınızı sıfırdan oluşturun, hiçbir teknik beceriye gerek yok!
Appy Pie
appypie.com
Kod geliştirme platformu yok.
WATI
wati.io
WhatsApp'ta Müşteri Etkileşimi Kolaylaştı. Dünyanın en popüler mesajlaşma Uygulamasında Satış, Destek ve Pazarlama Konuşmalarını Sürdürün.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot, Twitch, YouTube ve Trovo için canlı yayınınızın sohbetini denetleme ve yeni özelliklerle otomatikleştirmenize olanak tanıyan ve izleyicilerinizi eğlendirmeye daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanıyan bir sohbet botudur.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, ekiplerin help@, sales@ vb. gibi ekip e-posta hesaplarını yönetmelerine yönelik, kullanımı kolay bir paylaşılan gelen kutusu ve e-posta işbirliği yazılımıdır. Ekibiniz için şimdi Paylaşılan Gelen Kutusu'nu edinin!
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
CustomGPT
customgpt.ai
CustomGPT ile Kişiselleştirilmiş Yapay Zekanın Avantajlarını Yaşayın: İçeriğiniz Üzerinde Eğitimli Yapay Zeka ile Benzersiz İçgörüler ve Çözümler Elde Edin
SiteGPT
sitegpt.ai
Her web sitesi için ChatGPT. Web sitenizin içeriğine göre eğitilmiş kişiselleştirilmiş bir sohbet robotu ile ziyaretçilerinizin sorularını anında yanıtlayın.
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business, hepsi bir arada bir WhatsApp İş Çözümüdür; tekliflerimiz arasında resmi WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp tabanlı CRM, otomasyon, birçok araçla entegrasyon vb. yer alır.
JivoChat
jivochat.com
Web sitenize Canlı Sohbet yükleyin ve JivoChat ile ziyaretçilerinizi ödeme yapan müşterilere dönüştürün. Kolay kurulum, 5 temsilci ücretsiz!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Engati
engati.com
Engati, AI sohbet robotları oluşturmak ve WhatsApp, Web Sitesi, Messenger vb. üzerinde gerçek zamanlı görüşmelere katılmak için en iyi ücretsiz, kodsuz AI Chatbot ve Canlı sohbet platformudur.
Norby AI
norby.io
Web siteniz için ChatGPT tarafından desteklenen bir sohbet robotu edinin. Ürün/hizmet açıklamanızı, belgelerinizi veya SSS'lerinizi kopyalayıp yapıştırın; Norby, müşterilerinize hızlı ve doğru yanıtlar verecektir.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işinizi Paylaşılan Gelen Kutusu, WhatsApp kodsuz Chatbot, WhatsApp Yayınları ve daha fazlasıyla ölçeklendirmek için WhatsApp'ın gücünü ortaya çıkaran, kodsuz bir çalışma alanıdır
Qualified
qualified.com
Qualified, şirketlerin satış hattını daha hızlı oluşturmasına yardımcı olur. En değerli ziyaretçilerinizi belirlemek, anında satış konuşmaları başlatmak, toplantılar planlamak, giden ve ücretli trafiği dönüştürmek ve satın alma niyeti sinyallerini ortaya çıkarmak için en büyük varlığınızdan - web si...
Zappr.AI
zappr.ai
Verilerinizi kullanarak eğitilmiş, yapay zeka destekli bir sohbet robotu oluşturun. Basitçe bir PDF yükleyerek veya bir web sitesi bağlantısı sağlayarak, belgenizle ilgili tüm soruları yanıtlama yeteneğine sahip, ChatGPT'ye benzer bir sohbet robotu edinebilirsiniz.
Formaloo
formaloo.com
Ekiplerin verilerini toplaması, düzenlemesi ve anlaması için güçlü işbirliği platformu. Kod kullanmadan dakikalar içinde fikirden uygulamaya geçin!
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch hepsi bir arada araç setiyle desteğinizi, pazarlamanızı ve satışlarınızı ölçeklendirin; ihtiyacınız olan her şey artık tek bir yerde.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Payhip
payhip.com
Payhip, dijital indirmeleri ve üyelikleri satmanın en kolay yoludur. Hiçbir teknik beceri gerekmez. Kendi hepsi bir arada dijital vitrininizi yaratın. Ücretsiz dene!
Cohere
cohere.com
NLP'yi her geliştiricinin araç setinin bir parçası haline getirmek. Dil anlamanın gücünden yararlanın. Daha önce hayal edilemeyecek bir ölçekte metin oluşturmak, kategorilere ayırmak ve düzenlemek için Cohere'i kullanan geliştiricilere ve işletmelere katılın.
OnceHub
oncehub.com
Planlama ve chatbot çözümleri. Satışlarınızı artırın, müşterilerinizi memnun edin ve zamandan tasarruf edin. Eski adıyla ScheduleOnce.
yellow.ai
yellow.ai
Daha düşük maliyetlerle eyleme geçirilebilir sonuçlar sunmak için müşterileriniz ve çalışanlarınızla 135'ten fazla dilde ve 35'ten fazla kanaldaki etkileşimleri otomatikleştirin.
orimon.ai
orimon.ai
En iyi DIY konuşma yapay zekalı sohbet robotu oluşturucusu. Konuşmaya dayalı yapay zeka sohbet robotunuzu 2 dakikadan kısa sürede oluşturun ve dağıtın.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.
Landbot
landbot.io
En Güçlü Kodsuz Chatbot Oluşturucu Gelirinizi artırın, operasyonel maliyetleri azaltın ve müşterilerinizi memnun edin.
Warmly
warmly.ai
Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformumuz, web sitenizdeki, giden ve CRM'nizdeki satın alma niyeti sinyallerini...
Chaport
chaport.com
Chaport, çok kanallı canlı sohbeti, sohbet robotlarını, bilgi tabanını ve daha fazlasını birleştiren hepsi bir arada müşteri mesajlaşma yazılımıdır. Ücretsiz deneyin!
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyimini geliştir...
re:tune
retune.so
Yapay zeka uygulamalarınızı oluşturmak için eksik olan platform. Özel sohbet robotlarından otonom aracılara kadar işinizi yapay zeka ile dönüştürmek için ihtiyacınız olan her şey
Get Answer
get-answer.ai
Yanıt Al, OpenAI'nin ChatGPT'si, Google'ın Gemini ve PaLM'si, Meta'nın Llama'sı ve Anthropic'in Claude'u gibi gelişmiş yapay zeka modellerini entegre eden, yapay zeka destekli bir kişisel asistan platformudur. Bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış çözümler sunan bir mobil uygulama, web uygulaması ve ...
Simple Phones
simplephones.ai
Bir müşteriden gelen çağrıyı asla kaçırmayın. Cevapsız aramalarınızı iletin veya yeni bir numara alın, biz de yapay zekayı kullanarak yanıtlayalım.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai, kullanıcıların çeşitli iş uygulamaları için özel yapay zeka sohbet robotları ve üretken yapay zeka modelleri (GPT'ler) oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan kapsamlı bir platformdur. Platformun temel özellikleri ve yetenekleri şunları içerir: * Kullanım Kolaylığı: Web sites...
AITable
aitable.ai
Gelişmiş iş operasyonları ve gelir artışı için verilerinizi zahmetsizce yapay zeka aracılarına, CRM'ye, proje yönetimine ve daha fazlasına dönüştürmek için Visual Al Veritabanı.
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Yönetilen Apache Kafka kümeleri. AWS ve Google Cloud'da uygun fiyatlı, basit ve tam olarak yönetilen kümeler mevcuttur.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT Chatbot, kodlamaya gerek kalmadan özel, sektöre özel sohbet robotları oluşturma sürecini basitleştirir. Yeni nesil AI ve GPT tabanlı sohbet robotu oluşturucumuz, kullanıcıların yalnızca birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde kendi verileriyle botlar oluşturmasına ve eğitmesine olanak tanır. ...
Omnichat
omnichat.ai
Çok Kanallı Mesajlaşma ile E-Ticaret Pazarlamasını otomatikleştirin. Canlı Sohbet, Sohbet Robotları ve Pazarlama Otomasyonu ile çok kanallı mesajlaşma CRM'si ile daha hızlı büyüyün ve daha fazla satış elde edin.
Chatsimple
chatsimple.ai
Web sitenize özel bir ChatGPT AI sohbet robotu dağıtın. Chatsimple'ın konuşmaya dayalı yapay zekası, kodsuz, kolay chatbot entegrasyonu sunar. Ziyaretçinizle etkileşime geçin ve işletmenizi güçlendirin.
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat, bilgi tabanınıza veya PDF dosyalarınıza giden bir bağlantıdan 5 dakika içinde özel bir ChatGPT sohbet robotu oluşturmanıza olanak tanır. Müşteri yanıt hızını %100 artırın ve müşteri destek ekibinizin iş yükünü azaltın.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
DocsBot
docsbot.ai
DocsBot AI. Dokümanlarınız için ChatGPT. İçeriğiniz ve belgelerinizle eğitilmiş yapay zeka destekli sohbet robotlarıyla kendiniz, müşterileriniz veya ekibiniz için anında yanıtlar alın. Paradan tasarruf edin ve müşterileriniz için destek deneyimini, ekibinizin üretkenliğini ve işletmenizle ilgili...