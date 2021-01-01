Chatbot Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Arnavutluk En Popüler Son Eklenenler

Genellikle sanal aracılar veya sanal asistanlar olarak adlandırılan sohbet robotları, belirli görevleri gerçekleştirmek veya yazılı veya sözlü isteklere yanıt olarak bilgi sağlamak için tasarlanmış yazılım uygulamalarıdır. Hem harici müşteriye yönelik ihtiyaçlara hem de dahili olarak çalışanlara yönelik taleplere hizmet ederek kullanıcıların uygulamalarla sohbet yoluyla yazılı veya sesli olarak etkileşime girmesine olanak tanır. Sohbet robotları, kullanıcı girdilerini anlamak için genellikle doğal dil işlemeyi (NLP) veya konuşma tanımayı kullanır. Ancak, birincil işlemleri komut dosyasıyla yazılmış konuşmalar tarafından yönlendirilir. Bu, daha karmaşık, insan benzeri etkileşimler yürütmek için doğal dil anlayışını (NLU) kullanan akıllı sanal asistanlarla tezat oluşturuyor. İşletmeler, daha önce insan müdahalesi gerektiren görevleri otomatikleştirmek için chatbot teknolojisini kullanıyor. Bir kullanıcı isteği alındığında, bir sohbet robotu girişi işler ve metin veya konuşma biçiminde bir yanıt sağlar. Sohbet robotları, canlı sohbet yazılımı, yardım masası yazılımı ve iletişim merkezi yazılımı gibi çeşitli müşteri destek araçlarına entegre edilir ve genellikle ilk temas noktası görevi görür. Kullanımları, satış ve pazarlama bilgi tabanları da dahil olmak üzere diğer alanlara da yayılıyor. İş zekası uygulamalarında sohbet robotları, sorgu dillerinin yerini alabilir ve kullanıcıların yalnızca bir istek yazarak veya konuşarak belirli veri noktalarını elde etmelerine olanak tanır. Chatbotların yetenekleri sürekli olarak artıyor ve giderek artan çeşitlilikte yazılım uygulamalarına dahil ediliyorlar.