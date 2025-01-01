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Kanal Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Kanal yönetimi yazılımı, otellere, oda ve kahvaltı işletmelerine ve diğer konaklama işletmelerine, birden fazla çevrimiçi platform ve rezervasyon sitesinde rezervasyonlarını yönetme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Oda rezervasyonlarına odaklanan işletmeler için bu çözümler, rezervasyonların doğru ve güncel olmasını sağlayarak çakışma riskini en aza indirir. Bu, rezervasyonlarını nerede ve nasıl yapmış olursa olsun, konuklara kusursuz ve tutarlı bir deneyim sağlar. Tipik olarak konaklama sahipleri ve rezervasyonları yönetmekten sorumlu kişiler tarafından kullanılan bu yazılım, operasyonları kolaylaştırmak için genellikle otel rezervasyon sistemleri veya yönetim platformlarıyla entegre olur. Ayrıca kanal yönetimi yazılımı, farklı kanallardaki rezervasyonları artırmak için çeşitli pazarlama araçlarıyla işbirliği yapabilir.

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Guesty

Guesty

guesty.com

Guesty, kısa süreli kiralamalar için yönetim ve otomasyon araçları sunan kapsamlı bir platformdur.

Hostaway

Hostaway

hostaway.com

Hostaway, tatil kiralama yönetimi için tasarlanmış bir yazılımdır; Airbnb, VRBO gibi platformlarda mülkleri otomatik ve merkezi yönetir.

Cloudbeds

Cloudbeds

cloudbeds.com

Cloudbeds, otel yönetimi için kapsamlı bir yazılım platformudur. Rezervasyonları ve konukları merkezi bir sistem üzerinden yönetir.

Lodgify

Lodgify

lodgify.com

Lodgify, tatil kiralamalarını yönetmek için rezervasyon edilebilir web siteleri oluşturmayı ve mülk verilerini senkronize etmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.

HotelRunner

HotelRunner

hotelrunner.com

HotelRunner, otel ve seyahat acentelerine çevrimiçi satış, dijital pazarlama ve kanal yönetimi sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

SiteMinder

SiteMinder

siteminder.com

SiteMinder, otellerin pazarlama, satış ve yönetim süreçlerini tek bir yerden yönetmelerini sağlayan bir otel işletme platformudur.

Preno

Preno

prenohq.com

Preno, konaklama sağlayıcıları için geliştirilmiş bulut tabanlı bir otel yönetim sistemi olup, rezervasyonları ve faturalamayı basit hale getirir.

TalkGuest

TalkGuest

talkguest.com

TalkGuest, yerel konaklamaları yönetmek için en gelişmiş yazılımdır. İşletmenizi otomatikleştirir, basit ve etkili hale getirir. Ücretsiz kayıt imkanı sunar.

Hostfully

Hostfully

hostfully.com

Hostfully, kısa süreli kiralamalar için mülk yönetimi ve konuk deneyimi yazılımıdır. Mülk yöneticilerine operasyonlarını yönetme ve geliştirme imkanı sunar.

Sirvoy

Sirvoy

sirvoy.com

Sirvoy, oteller ve konaklama işletmeleri için tasarlanmış rezervasyon ve yönetim yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüzle işlemleri kolaylaştırır ve performans analizi sunar.

Exely

Exely

exely.com

Exely, otel satışlarını otomatikleştiren, fiyat ve müsaitliği güncelleyen, raporlar sunan bir kanal yönetim uygulamasıdır.

Hosthub

Hosthub

hosthub.com

Hosthub, konaklama işletmeleri için mülk yönetimi ve rezervasyon süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcılar, mülklerini etkili bir şekilde yönetebilirler.

Tashi

Tashi

tashi.travel

Tashi, konaklama sağlayıcıları ve tur operatörleri için çevrimiçi rezervasyon yazılımıdır. Gelirlerinizi artırır ve misafirlerinizi memnun eder.

Uplisting

Uplisting

uplisting.io

Uplisting, tatil kiralama sahipleri için rezervasyonları yönetmeye, iletişim kurmaya ve mülkleri optimize etmeye yarayan bir mülk yönetim sistemidir.

RoomRaccoon

RoomRaccoon

roomraccoon.com

RoomRaccoon, otel yönetimini kolaylaştıran entegre bir sistemdir. Rezervasyon, temizlik ve gelir yönetimi gibi işlevler sunar.

Avantio

Avantio

avantio.com

Avantio, tatil kiralama yönetiminde rezervasyon, fiyatlandırma ve misafir iletişimini kolaylaştıran bir yazılımdır.

Rezdy

Rezdy

rezdy.com

Rezdy, turizm ve aktiviteler için çevrimiçi rezervasyon yönetimi ve dağıtım platformudur.

Booking Automation

Booking Automation

bookingautomation.com

Rezervasyon Otomasyonu, randevu süreçlerini otomatikleştirerek müşteri iletişimi, ödeme toplama ve takvim senkronizasyonu sağlar.

Zeevou

Zeevou

zeevou.com

Zeevou, tatil kiralama mülk yönetimi için otomasyon araçları ve entegrasyonlar sunan bir platformdur. İlanları çoklu kanallarda yönetmeyi kolaylaştırır.

Revivo

Revivo

revivotech.in

Revivo, otellerin operasyonlarını otomatikleştirip optimize eden, AI destekli bir misafirperverlik yönetim platformudur.

RMS Cloud

RMS Cloud

rmscloud.com

RMS Cloud, misafirperverlik sektörüne yönelik bulut tabanlı bir mülk yönetim ve rezervasyon sistemidir. Gerçek zamanlı rezervasyon yönetimi ve kanal entegrasyonu sunar.

Profitroom

Profitroom

profitroom.com

Profitroom, otel rezervasyonlarını artırmak için tasarlanmış, entegre bir yazılım çözümüdür. Dinamik fiyatlandırma ve CRM araçları sunar.

HotelBee

HotelBee

hotelbee.co

HotelBee, otel yönetimini kolaylaştıran, rezervasyonları ve konuk yönetimini merkezi hale getiren kapsamlı bir uygulamadır.

MappingMaster

MappingMaster

mappingmaster.com

MappingMaster, tatil birimleri, misafirhaneler ve oteller için bulut tabanlı bir yazılımdır. Konaklama sağlayıcıları, odaların müsaitlik, fiyat ve açıklamalarını güncelleyebilir.

StayFantastic

StayFantastic

app.fantasticstay.com

StayFantastic, tatil kiralama sahipleri ve Airbnb ev sahipleri için yönetim ve dağıtım yazılımı sunar. İşlemleri otomatikleştirir, zaman kazandırır.

Visitor

Visitor

visitor.de

Konaklama yönetimi için merkezi bir platform. İşletmenizi kontrol etmenize, müşteri sayınızı artırmanıza ve gelirinizi yükseltmenize yardımcı olur.

NextPax

NextPax

nextpax.com

NextPax, emlak yönetim sistemlerini rezervasyon kanallarına bağlayarak tatil kiralamalarını yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.

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