Kanal Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Kanal yönetimi yazılımı, otellere, oda ve kahvaltı işletmelerine ve diğer konaklama işletmelerine, birden fazla çevrimiçi platform ve rezervasyon sitesinde rezervasyonlarını yönetme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Oda rezervasyonlarına odaklanan işletmeler için bu çözümler, rezervasyonların doğru ve güncel olmasını sağlayarak çakışma riskini en aza indirir. Bu, rezervasyonlarını nerede ve nasıl yapmış olursa olsun, konuklara kusursuz ve tutarlı bir deneyim sağlar. Tipik olarak konaklama sahipleri ve rezervasyonları yönetmekten sorumlu kişiler tarafından kullanılan bu yazılım, operasyonları kolaylaştırmak için genellikle otel rezervasyon sistemleri veya yönetim platformlarıyla entegre olur. Ayrıca kanal yönetimi yazılımı, farklı kanallardaki rezervasyonları artırmak için çeşitli pazarlama araçlarıyla işbirliği yapabilir.
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Guesty
guesty.com
Guesty, kısa süreli kiralamalar için yönetim ve otomasyon araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
Hostaway
hostaway.com
Hostaway, tatil kiralama yönetimi için tasarlanmış bir yazılımdır; Airbnb, VRBO gibi platformlarda mülkleri otomatik ve merkezi yönetir.
Cloudbeds
cloudbeds.com
Cloudbeds, otel yönetimi için kapsamlı bir yazılım platformudur. Rezervasyonları ve konukları merkezi bir sistem üzerinden yönetir.
Lodgify
lodgify.com
Lodgify, tatil kiralamalarını yönetmek için rezervasyon edilebilir web siteleri oluşturmayı ve mülk verilerini senkronize etmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.
HotelRunner
hotelrunner.com
HotelRunner, otel ve seyahat acentelerine çevrimiçi satış, dijital pazarlama ve kanal yönetimi sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
SiteMinder
siteminder.com
SiteMinder, otellerin pazarlama, satış ve yönetim süreçlerini tek bir yerden yönetmelerini sağlayan bir otel işletme platformudur.
Preno
prenohq.com
Preno, konaklama sağlayıcıları için geliştirilmiş bulut tabanlı bir otel yönetim sistemi olup, rezervasyonları ve faturalamayı basit hale getirir.
TalkGuest
talkguest.com
TalkGuest, yerel konaklamaları yönetmek için en gelişmiş yazılımdır. İşletmenizi otomatikleştirir, basit ve etkili hale getirir. Ücretsiz kayıt imkanı sunar.
Hostfully
hostfully.com
Hostfully, kısa süreli kiralamalar için mülk yönetimi ve konuk deneyimi yazılımıdır. Mülk yöneticilerine operasyonlarını yönetme ve geliştirme imkanı sunar.
Sirvoy
sirvoy.com
Sirvoy, oteller ve konaklama işletmeleri için tasarlanmış rezervasyon ve yönetim yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüzle işlemleri kolaylaştırır ve performans analizi sunar.
Exely
exely.com
Exely, otel satışlarını otomatikleştiren, fiyat ve müsaitliği güncelleyen, raporlar sunan bir kanal yönetim uygulamasıdır.
Hosthub
hosthub.com
Hosthub, konaklama işletmeleri için mülk yönetimi ve rezervasyon süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcılar, mülklerini etkili bir şekilde yönetebilirler.
Tashi
tashi.travel
Tashi, konaklama sağlayıcıları ve tur operatörleri için çevrimiçi rezervasyon yazılımıdır. Gelirlerinizi artırır ve misafirlerinizi memnun eder.
Uplisting
uplisting.io
Uplisting, tatil kiralama sahipleri için rezervasyonları yönetmeye, iletişim kurmaya ve mülkleri optimize etmeye yarayan bir mülk yönetim sistemidir.
RoomRaccoon
roomraccoon.com
RoomRaccoon, otel yönetimini kolaylaştıran entegre bir sistemdir. Rezervasyon, temizlik ve gelir yönetimi gibi işlevler sunar.
Avantio
avantio.com
Avantio, tatil kiralama yönetiminde rezervasyon, fiyatlandırma ve misafir iletişimini kolaylaştıran bir yazılımdır.
Rezdy
rezdy.com
Rezdy, turizm ve aktiviteler için çevrimiçi rezervasyon yönetimi ve dağıtım platformudur.
Booking Automation
bookingautomation.com
Rezervasyon Otomasyonu, randevu süreçlerini otomatikleştirerek müşteri iletişimi, ödeme toplama ve takvim senkronizasyonu sağlar.
Zeevou
zeevou.com
Zeevou, tatil kiralama mülk yönetimi için otomasyon araçları ve entegrasyonlar sunan bir platformdur. İlanları çoklu kanallarda yönetmeyi kolaylaştırır.
Revivo
revivotech.in
Revivo, otellerin operasyonlarını otomatikleştirip optimize eden, AI destekli bir misafirperverlik yönetim platformudur.
RMS Cloud
rmscloud.com
RMS Cloud, misafirperverlik sektörüne yönelik bulut tabanlı bir mülk yönetim ve rezervasyon sistemidir. Gerçek zamanlı rezervasyon yönetimi ve kanal entegrasyonu sunar.
Profitroom
profitroom.com
Profitroom, otel rezervasyonlarını artırmak için tasarlanmış, entegre bir yazılım çözümüdür. Dinamik fiyatlandırma ve CRM araçları sunar.
HotelBee
hotelbee.co
HotelBee, otel yönetimini kolaylaştıran, rezervasyonları ve konuk yönetimini merkezi hale getiren kapsamlı bir uygulamadır.
MappingMaster
mappingmaster.com
MappingMaster, tatil birimleri, misafirhaneler ve oteller için bulut tabanlı bir yazılımdır. Konaklama sağlayıcıları, odaların müsaitlik, fiyat ve açıklamalarını güncelleyebilir.
StayFantastic
app.fantasticstay.com
StayFantastic, tatil kiralama sahipleri ve Airbnb ev sahipleri için yönetim ve dağıtım yazılımı sunar. İşlemleri otomatikleştirir, zaman kazandırır.
Visitor
visitor.de
Konaklama yönetimi için merkezi bir platform. İşletmenizi kontrol etmenize, müşteri sayınızı artırmanıza ve gelirinizi yükseltmenize yardımcı olur.
NextPax
nextpax.com
NextPax, emlak yönetim sistemlerini rezervasyon kanallarına bağlayarak tatil kiralamalarını yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.