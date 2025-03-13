Sertifika Yaşam Döngüsü Yönetimi (CLM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Sertifika yaşam döngüsü yönetimi (CLM) ve genel anahtar altyapısı (PKI) yazılımı, şirketlere dijital sertifikaları kullanarak bilgilerin doğrulanması ve şifrelenmesinde yardımcı olur. PKI, dijital iletişimi güvence altına alan ve verileri, cihazları, makineleri ve bireyleri kimliğe bürünme, yetkisiz müdahale, kurcalama ve diğer siber tehditlere karşı koruyan bir şifreleme çerçevesidir. Bu yazılımın temel avantajı, düzenleme, keşif, envanter, provizyon, dağıtım, güvenlik, izleme, yenileme ve iptal dahil olmak üzere tüm sertifika yaşam döngüsü boyunca görünürlük ve otomasyon sağlama yeteneğidir. CLM ve PKI yazılımı, bu süreçleri otomatikleştirerek genellikle elektronik tablo izleme gibi manuel yöntemlerin yerini alarak şirketlerin planlanmamış sistem kesintilerinden ve hataların veya süresi dolmuş sertifikaların neden olduğu güvenlik açıklarından kaçınmasına yardımcı olur. CLM ve PKI yazılımı, SSL ve TLS sertifikaları, istemci kimlik doğrulama sertifikaları, dijital imzalar ve SSH sertifikaları dahil olmak üzere dijital sertifikaların verilmesi, yönetilmesi ve otomatikleştirilmesi için kapsamlı yetenekler sunar. PKI ve CLM yazılımının yaygın kullanım örnekleri arasında kullanıcı kimlik doğrulaması, sunucular ve konteynerler için makineler arası kimlik doğrulama, kod ve belgelerin dijital olarak imzalanması ve IoT cihazları için şifreleme ve bütünlüğün sağlanması yer alır.
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ZeroSSL
zerossl.com
Zerossl, hızlı SSL sertifikası alımı, otomatik yenileme ve yönetim süreçlerini basitleştiren bir uygulamadır.
GlobalSign
globalsign.com
GlobalSign uygulaması, güvenli kimlik doğrulama ve erişim yönetimi sunarak kullanıcıların dijital kimliklerini korumalarına yardımcı olur.
Xitoring
xitoring.com
Xitoring, IT altyapısını izleyen ve performansını optimize eden bir izleme platformudur. Sunucu, veritabanı ve hizmetleri izleme özellikleri sunar.
DoxyChain
doxychain.com
DoxyChain, belge yönetimi için blockchain tabanlı bir platformdur; belgeleri güvenli bir şekilde yönetir, doğrular ve paylaşır.
Venafi
venafi.com
Venafi, makine kimliklerini bulma, koruma ve güvence altına alma amacıyla dijital sertifikaların yönetimini otomatikleştiren bir platformdur.
Keystash
keystash.io
Keystash, kimlik erişim yönetimi ve SSH anahtar yönetimini birleştiren bir platformdur. Kullanıcı hesapları, anahtar dağıtımı ve sunucu politikaları ile yönetim sağlar.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless, şirketlerin kimlik bilgileri, sertifikalar ve anahtarları güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir SaaS tabanlı sır yönetimi çözümüdür.
TrackSSL
trackssl.com
TrackSSL, SSL sertifikalarını düzenli olarak tarayan ve hataları kontrol eden bir uygulamadır. Sertifika süresinin dolması gibi sorunları izleyerek kullanıcıları uyarır.
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