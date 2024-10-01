Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Sertifika Yaşam Döngüsü Yönetimi (CLM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Maldivler
Sertifika yaşam döngüsü yönetimi (CLM) ve genel anahtar altyapısı (PKI) yazılımı, şirketlere dijital sertifikaları kullanarak bilgilerin doğrulanması ve şifrelenmesinde yardımcı olur. PKI, dijital iletişimi güvence altına alan ve verileri, cihazları, makineleri ve bireyleri kimliğe bürünme, yetkisiz müdahale, kurcalama ve diğer siber tehditlere karşı koruyan bir şifreleme çerçevesidir. Bu yazılımın temel avantajı, düzenleme, keşif, envanter, provizyon, dağıtım, güvenlik, izleme, yenileme ve iptal dahil olmak üzere tüm sertifika yaşam döngüsü boyunca görünürlük ve otomasyon sağlama yeteneğidir. CLM ve PKI yazılımı, bu süreçleri otomatikleştirerek genellikle elektronik tablo izleme gibi manuel yöntemlerin yerini alarak şirketlerin planlanmamış sistem kesintilerinden ve hataların veya süresi dolmuş sertifikaların neden olduğu güvenlik açıklarından kaçınmasına yardımcı olur. CLM ve PKI yazılımı, SSL ve TLS sertifikaları, istemci kimlik doğrulama sertifikaları, dijital imzalar ve SSH sertifikaları dahil olmak üzere dijital sertifikaların verilmesi, yönetilmesi ve otomatikleştirilmesi için kapsamlı yetenekler sunar. PKI ve CLM yazılımının yaygın kullanım örnekleri arasında kullanıcı kimlik doğrulaması, sunucular ve konteynerler için makineler arası kimlik doğrulama, kod ve belgelerin dijital olarak imzalanması ve IoT cihazları için şifreleme ve bütünlüğün sağlanması yer alır.
Yeni Uygulama Gönder
GlobalSign
globalsign.com
GlobalSign, dünya çapındaki işletmelerin, büyük kuruluşların, bulut hizmet sağlayıcılarının ve IoT yenilikçilerinin çevrimiçi iletişimleri güvence altına almasına, milyonlarca doğrulanmış dijital kimliği yönetmesine ve kimlik doğrulama ile şifrelemeyi otomatikleştirmesine olanak tanıyan güvenilir ki...
ZeroSSL
zerossl.com
ACME istemcilerini, SSL izlemeyi, hızlı doğrulamayı ve ZeroSSL Bot veya REST API aracılığıyla otomatik SSL yenilemeyi destekleyen, anında çevrimiçi olarak verilen ücretsiz SSL sertifikaları.
Xitoring
xitoring.com
Xitoring, BT altyapınızı hızlı ve basit tutmak için hepsi bir arada izleme çözümüdür! Temel Özellikler: - Çalışma süresi izleme (Ping, HTTP, API, DNS, FTP, Mail, Heartbeat, Cronjob, TCP, UDP) - 1 dakikalık aralık - Linux Sunucu İzleme - Windows Sunucu İzleme - SSL izleme - Sunucu yazılımınızı izleyi...
DoxyChain
doxychain.com
Doxychain Sertifikaları, sertifikasyon, akreditasyon ve kimlik doğrulama yaşam döngüsü yönetimine yönelik bir SaaS çözümüdür. API toplu otomasyonları, özel çevrimiçi doğrulayıcı, beyaz etiketleme ve şablon özelleştirme ile düzenlemeden iptale kadar. Sertifikaları güvenli ve merkezi olmayan hale geti...
Venafi
venafi.com
Venafi çözümleri, hiper bağlantılı dünyamız için makine kimliklerini bulur, korur ve güvence altına alır.
Keystash
keystash.io
Keystash, tek bir entegre platformda tam Kimlik Erişimi Yönetimi ve SSH Anahtar Yönetimidir. - Tam Linux kullanıcı hesabı ve grup yönetimi - SSH Anahtar dağıtımı ve yönetimi - SSH sunucu politikası yönetimi - SSH sunucusu iki faktörlü kimlik doğrulama uygulaması, kullanıcı ayrıcalık yönetimi, tam de...
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security, kurumsal sırların (kimlik bilgileri, sertifikalar ve anahtarlar) yönetilmesine yardımcı olan ve aynı zamanda geleneksel kasaları etkili bir şekilde devre dışı bırakan ve ilgili maliyetleri %70'e kadar azaltan bulut tabanlı SaaS tabanlı bir yaklaşım olan Akeyless Platform'un arkası...
TrackSSL
trackssl.com
Vadesi geçmiş son geçerlilik tarihi ve yaygın yanlış yapılandırmalar gibi hataları kontrol etmek için SSL sertifikalarınızı düzenli olarak tarayan bir uygulama. 20.000'e yakın sertifikayı izlemek için yaklaşık 2.000 kullanıcı tarafından güvenilmektedir.