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En Popüler Son Eklenenler Sertifika Yaşam Döngüsü Yönetimi (CLM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burkina Faso

Sertifika yaşam döngüsü yönetimi (CLM) ve genel anahtar altyapısı (PKI) yazılımı, şirketlere dijital sertifikaları kullanarak bilgilerin doğrulanması ve şifrelenmesinde yardımcı olur. PKI, dijital iletişimi güvence altına alan ve verileri, cihazları, makineleri ve bireyleri kimliğe bürünme, yetkisiz müdahale, kurcalama ve diğer siber tehditlere karşı koruyan bir şifreleme çerçevesidir. Bu yazılımın temel avantajı, düzenleme, keşif, envanter, provizyon, dağıtım, güvenlik, izleme, yenileme ve iptal dahil olmak üzere tüm sertifika yaşam döngüsü boyunca görünürlük ve otomasyon sağlama yeteneğidir. CLM ve PKI yazılımı, bu süreçleri otomatikleştirerek genellikle elektronik tablo izleme gibi manuel yöntemlerin yerini alarak şirketlerin planlanmamış sistem kesintilerinden ve hataların veya süresi dolmuş sertifikaların neden olduğu güvenlik açıklarından kaçınmasına yardımcı olur. CLM ve PKI yazılımı, SSL ve TLS sertifikaları, istemci kimlik doğrulama sertifikaları, dijital imzalar ve SSH sertifikaları dahil olmak üzere dijital sertifikaların verilmesi, yönetilmesi ve otomatikleştirilmesi için kapsamlı yetenekler sunar. PKI ve CLM yazılımının yaygın kullanım örnekleri arasında kullanıcı kimlik doğrulaması, sunucular ve konteynerler için makineler arası kimlik doğrulama, kod ve belgelerin dijital olarak imzalanması ve IoT cihazları için şifreleme ve bütünlüğün sağlanması yer alır.