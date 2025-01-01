Yemek Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün—uygulama ve hesaplarınızı yönetmek için hepsi bir arada aracınız. Birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapın, uygulamaları iş akışına göre düzenleyin ve Mac ile Windows için özenle seçilmiş masaüstü uygulama kataloğuna erişin.
Catering şirketlerinin yiyecek hazırlama ve dağıtımını yönetmek için benzersiz gereksinimleri vardır ve catering yazılımı bu gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu yazılım öncelikle yemek şirketlerine sipariş yönetimi, üretim planlaması, teslimat lojistiği ve faturalama konularında yardımcı olur. Ayrıca bazı çözümler, pazarlama ve satış çabalarını geliştiren özellikler sunar. Şirketler catering yazılımını kullanarak gıda üretimini müşteri talebiyle uyumlu hale getirerek teslimat doğruluğunu artırabilir. Ayrıca hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini analiz etmeye de yardımcı olur. İkram hizmetlerinin etkinlik organizasyonunda hayati bir rol oynadığı göz önüne alındığında, bu yazılımın etkinlik yönetimi araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olması gerekir. Çoğu catering yazılımı ödeme işleme yeteneklerini içerirken, bazı çözümler aynı zamanda özel ödeme işleme yazılımlarıyla da entegre olabilir. Ek olarak, birçok catering yazılımı seçeneği, kolaylaştırılmış finansal yönetim için muhasebe yazılımıyla iyi çalışır.
Yeni Uygulama Gönder
SevenRooms
sevenrooms.com
SevenRooms, misafirperverlik işletmeleri için rezervasyon, masa yönetimi ve konuk profilleri ile geliri artırmaya yönelik bir platformdur.
Caterease
caterease.com
Caterease, etkinlik planı yönetimi için tasarlanmış, maliyet takibi, personel yönetimi ve ödeme işlemleri sağlar.
Kafoodle
kafoodle.com
Kafoodle, ticari mutfakların dijitalleşmesine yardımcı olan bir platformdur. Menü yönetimi, gıda güvenliği ve beslenme analizi gibi işlevler sunar.
Spoonfed
getspoonfed.com
Spoonfed, toplantılar, etkinlikler ve konferanslar için bulut tabanlı kurumsal yemek hizmeti yönetim çözümleri sunar.
Event Staff
eventstaffapp.com
Etkinlik Personeli uygulaması, etkinlik planlaması ve personel yönetimi için otomasyon ve iletişim araçları sunarak etkinliklerin daha verimli yönetilmesini sağlar.
Total Party Planner
totalpartyplanner.com
Total Party Planner, yemek şirketlerinin teklif gönderme, gıda üretimi planlama ve maliyet yönetimi yapmalarına yardımcı olan bir yazılımdır.
QuickStaff
quickstaffpro.com
QuickStaff, etkinlik profesyonelleri için basit bir planlama yazılımıdır. Etkinlik oluşturma, personel davet etme ve vardiya ayarlama işlevleri sunar.
FoodStorm
foodstorm.com
FoodStorm, çevrimiçi ve fiziksel mağaza siparişlerini yöneterek perakendecilere yemek ve catering hizmetleri sunan bir yazılımdır.
Crafty
craftydelivers.com
Crafty, işletmelere yiyecek ve içecek hizmeti sunan bir uygulamadır. Her boyuttaki şirketler için modern bir yemek programı sağlar.
Curate
curate.co
Curate, etkinlik ve düğün çiçekçileri için çiçek tasarım teklifleri oluşturan, toptan siparişler ve düğün yönetim sistemleri sunan bir yazılımdır.