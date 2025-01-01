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Katalog yönetimi yazılımı, e-ticaret ürün verilerini dijital bir katalogda düzenleyip merkezileştirerek hem satıcılara hem de alıcılara fayda sağlar. Çevrimiçi işletmelerde ürün bilgileri için bir depo görevi görür. Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) yazılımından farklı olarak Katalog Yönetimi yazılımı, ayrıntıları düzenleme, ekleme ve değiştirme yoluyla ürün verilerini geliştirmeye odaklanırken, PIM yazılımı daha geniş bir bakış açısına sahiptir. Yöneticilerin ürün ayrıntılarını güncellemesine olanak tanıyarak veri kalitesini garanti eder ve müşterilerin bilinçli satın almalar yapmalarını sağlar. Satıcılar, ürün adları, filtreler, açıklamalar, fiyatlar ve kodlar gibi temel bilgileri sağlayarak alıcılara yardımcı olur. Çoğu zaman e-ticaret içerik pazarlama araçlarıyla entegre olan bazı çözümler, kullanıcı toplulukları tarafından desteklenen açık kaynaklı platformlar olarak da mevcuttur.
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ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, perakendecilerin ürün performansını yönetmelerine olanak tanıyan bir platformdur ve pazarlama ile iş verilerini birleştirir.
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren, kullanıcı dostu bir dijital yayıncılık platformudur.
OnWhatsApp
onwhats.app
OnWhatsApp, mobil uyumlu web mağazanızı hızla oluşturup WhatsApp üzerinden sipariş almanızı sağlar. Aylık sadece bir dolara hizmet sunar.
Catalog Bar
catalogbar.com
Catalog Bar, satış ekipleri, bayiler ve perakendeciler için ürünlerini satabilecekleri bir web ve mobil mağazadır.
Billtrust
billtrust.com
BillTrust, işletmelerin faturalandırma ve alacak hesapları süreçlerini otomatikleştirip yönetmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur.
iPaper
ipaper.io
iPaper, basılı broşürleri etkileşimli dijital alışveriş deneyimlerine dönüştüren bir katalog platformudur.
STEL Order
stelorder.com
STEL Order, hizmet yönetimi için kapsamlı bir yazılımdır. İş siparişlerini, takvimleri ve faturalandırmayı yönetmeyi sağlar.
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud, e-ticaret işletmelerinin envanter, sipariş ve ürünlerini birden fazla satış kanalında merkezi olarak yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Publitas
publitas.com
Publitas, kullanıcıların etkileşimli dijital yayınlar oluşturmasını ve paylaşmasını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Feedonomics, markaların ürün verilerini birçok e-ticaret platformunda yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir veri besleme yönetim platformudur.
Akeneo
akeneo.com
Akeneo, ürün bilgi yönetimi (PIM) çözümleri sunarak işletmelerin çeşitli kanallarda ürün verilerini yönetmelerini ve geliştirmelerini sağlar.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi, işletmelerin satın alma, fatura, harcama ve ödeme süreçlerini dijitalleştirerek otomatikleştiren bir bulut tabanlı platformdur.
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce, B2B toptan satış işlemlerini dijitalleştiren, sipariş yönetimi ve envanter izleme imkanı sunan bir uygulamadır.
GeekSeller
geekseller.com
GeekSeller, çeşitli e-ticaret platformlarında envanter ve sipariş yönetimi yapmayı sağlayan bir uygulamadır.
Productsup
productsup.com
Productsup, ürün içerik yönetimini optimize eden bir P2C platformudur; markalar, perakendeciler ve pazaryerleri için entegrasyon sağlar.
Salsify
salsify.com
Salsify, ürün bilgilerini merkezi olarak yönetmeyi sağlayan bir platformdur. E-ticaret entegrasyonu ile güncel ve doğru ürün verileri sunar.
ShopVibes
shop-vibes.de
ShopVibes, merkezi bir sistemde ürün bilgisi yönetimi, kanal yönetimi ve veri analizi sunarak çoklu satış kanallarında optimizasyon sağlar.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo, küçük ve orta ölçekli toptancılara ve perakendecilere sipariş yönetimi, ürün kataloğu ve müşteri yönetimi sunan bulut tabanlı bir uygulamadır.
Cymbio
cym.bio
Cymbio, markalara küresel perakende ekosisteminde dijital satış büyümesi sağlamak için drop ship ve pazar yeri platformu sunmaktadır.
Plytix
plytix.com
Plytix, küçük ve orta ölçekli işletmelere ürün bilgilerini merkezi bir kaynaktan yönetme, düzenleme ve dağıtma olanağı sunan bir Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) yazılımıdır.
Okkular.io
okkular.io
Okkular.io, moda ve Mobilya perakendecilerine ürün etiketleme sürecini otomatikleştirir, ürün keşfini ve çevrimiçi eklemeyi kolaylaştırır.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync, markaların ürün içeriklerini dijital kanallarda doğru ve tutarlı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Listing Mirror
listingmirror.com
Liste Mirror, çevrimiçi satış yapanlar için çok kanallı listeleme ve envanter yönetimi yazılımıdır. Ürün listelerini ve envanterlerini tek bir arayüzden yönetmeyi sağlar.
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer, ürün bilgilerini yöneterek işletmelere otomatik süreçler sunan bulut tabanlı bir PIM sistemidir.
Stedger
stedger.com
Stedger, Shopify, Prestashop ve Magento gibi e-ticaret platformlarıyla entegre olan bir SaaS uygulamasıdır. Otomatik ürün oluşturma ve güncel stok bilgisi sunar.
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin, e-ticareti merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayarak markaların ve perakendecilerin işlerini geliştirmesine yardımcı olan bir SaaS uygulamasıdır.
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat, sosyal medya mesajlaşma platformları üzerinden ürün satışı yapmayı kolaylaştıran bir sosyal-ticaret platformudur.
Kentro.io
kentro.io
Kentro.io, e-ticaret işletmeleri için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP çözümüdür; envanter yönetimi, sipariş işleme ve otomasyon araçları sunar.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, e-ticaret süreçlerini entegre eden, envanter yönetimi ve sipariş işleme gibi işlevler sunan bir platformdur.
Syndigo
syndigo.com
Syndigo, işletmelere ürün bilgilerini yönetme, deneyimlerini geliştirme ve içerik performansını izleme konularında bulut tabanlı bir çözüm sunar.
Flxpoint
flxpoint.com
FLXPoint, envanter yönetimini otomatikleştirerek e-ticaret operasyonlarını kolaylaştıran bulut tabanlı bir platformdur.
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