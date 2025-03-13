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Katalog Yönetim Yazılımı
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Katalog Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Katalog yönetimi yazılımı, e-ticaret ürün verilerini dijital bir katalogda düzenleyip merkezileştirerek hem satıcılara hem de alıcılara fayda sağlar. Çevrimiçi işletmelerde ürün bilgileri için bir depo görevi görür. Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) yazılımından farklı olarak Katalog Yönetimi yazılımı, ayrıntıları düzenleme, ekleme ve değiştirme yoluyla ürün verilerini geliştirmeye odaklanırken, PIM yazılımı daha geniş bir bakış açısına sahiptir. Yöneticilerin ürün ayrıntılarını güncellemesine olanak tanıyarak veri kalitesini garanti eder ve müşterilerin bilinçli satın almalar yapmalarını sağlar. Satıcılar, ürün adları, filtreler, açıklamalar, fiyatlar ve kodlar gibi temel bilgileri sağlayarak alıcılara yardımcı olur. Çoğu zaman e-ticaret içerik pazarlama araçlarıyla entegre olan bazı çözümler, kullanıcı toplulukları tarafından desteklenen açık kaynaklı platformlar olarak da mevcuttur.

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ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter, perakendecilerin ürün performansını yönetmelerine olanak tanıyan bir platformdur ve pazarlama ile iş verilerini birleştirir.

Flipsnack

Flipsnack

flipsnack.com

Flipsnack, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren, kullanıcı dostu bir dijital yayıncılık platformudur.

OnWhatsApp

OnWhatsApp

onwhats.app

OnWhatsApp, mobil uyumlu web mağazanızı hızla oluşturup WhatsApp üzerinden sipariş almanızı sağlar. Aylık sadece bir dolara hizmet sunar.

Catalog Bar

Catalog Bar

catalogbar.com

Catalog Bar, satış ekipleri, bayiler ve perakendeciler için ürünlerini satabilecekleri bir web ve mobil mağazadır.

Billtrust

Billtrust

billtrust.com

BillTrust, işletmelerin faturalandırma ve alacak hesapları süreçlerini otomatikleştirip yönetmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur.

iPaper

iPaper

ipaper.io

iPaper, basılı broşürleri etkileşimli dijital alışveriş deneyimlerine dönüştüren bir katalog platformudur.

STEL Order

STEL Order

stelorder.com

STEL Order, hizmet yönetimi için kapsamlı bir yazılımdır. İş siparişlerini, takvimleri ve faturalandırmayı yönetmeyi sağlar.

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Sellercloud, e-ticaret işletmelerinin envanter, sipariş ve ürünlerini birden fazla satış kanalında merkezi olarak yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Publitas

Publitas

publitas.com

Publitas, kullanıcıların etkileşimli dijital yayınlar oluşturmasını ve paylaşmasını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Feedonomics, markaların ürün verilerini birçok e-ticaret platformunda yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir veri besleme yönetim platformudur.

Akeneo

Akeneo

akeneo.com

Akeneo, ürün bilgi yönetimi (PIM) çözümleri sunarak işletmelerin çeşitli kanallarda ürün verilerini yönetmelerini ve geliştirmelerini sağlar.

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Vroozi, işletmelerin satın alma, fatura, harcama ve ödeme süreçlerini dijitalleştirerek otomatikleştiren bir bulut tabanlı platformdur.

WizCommerce

WizCommerce

wizcommerce.com

WizCommerce, B2B toptan satış işlemlerini dijitalleştiren, sipariş yönetimi ve envanter izleme imkanı sunan bir uygulamadır.

GeekSeller

GeekSeller

geekseller.com

GeekSeller, çeşitli e-ticaret platformlarında envanter ve sipariş yönetimi yapmayı sağlayan bir uygulamadır.

Productsup

Productsup

productsup.com

Productsup, ürün içerik yönetimini optimize eden bir P2C platformudur; markalar, perakendeciler ve pazaryerleri için entegrasyon sağlar.

Salsify

Salsify

salsify.com

Salsify, ürün bilgilerini merkezi olarak yönetmeyi sağlayan bir platformdur. E-ticaret entegrasyonu ile güncel ve doğru ürün verileri sunar.

ShopVibes

ShopVibes

shop-vibes.de

ShopVibes, merkezi bir sistemde ürün bilgisi yönetimi, kanal yönetimi ve veri analizi sunarak çoklu satış kanallarında optimizasyon sağlar.

SimplyDepo

SimplyDepo

simplydepo.com

SimplyDepo, küçük ve orta ölçekli toptancılara ve perakendecilere sipariş yönetimi, ürün kataloğu ve müşteri yönetimi sunan bulut tabanlı bir uygulamadır.

Cymbio

Cymbio

cym.bio

Cymbio, markalara küresel perakende ekosisteminde dijital satış büyümesi sağlamak için drop ship ve pazar yeri platformu sunmaktadır.

Plytix

Plytix

plytix.com

Plytix, küçük ve orta ölçekli işletmelere ürün bilgilerini merkezi bir kaynaktan yönetme, düzenleme ve dağıtma olanağı sunan bir Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) yazılımıdır.

Okkular.io

Okkular.io

okkular.io

Okkular.io, moda ve Mobilya perakendecilerine ürün etiketleme sürecini otomatikleştirir, ürün keşfini ve çevrimiçi eklemeyi kolaylaştırır.

1WorldSync

1WorldSync

1worldsync.com

1WorldSync, markaların ürün içeriklerini dijital kanallarda doğru ve tutarlı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Listing Mirror

Listing Mirror

listingmirror.com

Liste Mirror, çevrimiçi satış yapanlar için çok kanallı listeleme ve envanter yönetimi yazılımıdır. Ürün listelerini ve envanterlerini tek bir arayüzden yönetmeyi sağlar.

Sales Layer

Sales Layer

saleslayer.com

Sales Layer, ürün bilgilerini yöneterek işletmelere otomatik süreçler sunan bulut tabanlı bir PIM sistemidir.

Stedger

Stedger

stedger.com

Stedger, Shopify, Prestashop ve Magento gibi e-ticaret platformlarıyla entegre olan bir SaaS uygulamasıdır. Otomatik ürün oluşturma ve güncel stok bilgisi sunar.

OneChannelAdmin

OneChannelAdmin

onechanneladmin.com

OneChannelAdmin, e-ticareti merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayarak markaların ve perakendecilerin işlerini geliştirmesine yardımcı olan bir SaaS uygulamasıdır.

LazyChat

LazyChat

lazychat-landing.vercel.app

LazyChat, sosyal medya mesajlaşma platformları üzerinden ürün satışı yapmayı kolaylaştıran bir sosyal-ticaret platformudur.

Kentro.io

Kentro.io

kentro.io

Kentro.io, e-ticaret işletmeleri için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP çözümüdür; envanter yönetimi, sipariş işleme ve otomasyon araçları sunar.

Etail Solutions

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions, e-ticaret süreçlerini entegre eden, envanter yönetimi ve sipariş işleme gibi işlevler sunan bir platformdur.

Syndigo

Syndigo

syndigo.com

Syndigo, işletmelere ürün bilgilerini yönetme, deneyimlerini geliştirme ve içerik performansını izleme konularında bulut tabanlı bir çözüm sunar.

Flxpoint

Flxpoint

flxpoint.com

FLXPoint, envanter yönetimini otomatikleştirerek e-ticaret operasyonlarını kolaylaştıran bulut tabanlı bir platformdur.

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Katalog Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog