Katalog Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Katalog yönetimi yazılımı, e-ticaret ürün verilerini dijital bir katalogda düzenleyip merkezileştirerek hem satıcılara hem de alıcılara fayda sağlar. Çevrimiçi işletmelerde ürün bilgileri için bir depo görevi görür. Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) yazılımından farklı olarak Katalog Yönetimi yazılımı, ayrıntıları düzenleme, ekleme ve değiştirme yoluyla ürün verilerini geliştirmeye odaklanırken, PIM yazılımı daha geniş bir bakış açısına sahiptir. Yöneticilerin ürün ayrıntılarını güncellemesine olanak tanıyarak veri kalitesini garanti eder ve müşterilerin bilinçli satın almalar yapmalarını sağlar. Satıcılar, ürün adları, filtreler, açıklamalar, fiyatlar ve kodlar gibi temel bilgileri sağlayarak alıcılara yardımcı olur. Çoğu zaman e-ticaret içerik pazarlama araçlarıyla entegre olan bazı çözümler, kullanıcı toplulukları tarafından desteklenen açık kaynaklı platformlar olarak da mevcuttur.
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Catalog Bar
catalogbar.com
Katalog Bar, satış ekibi, bayileri, perakendecileri ve ürünlerini satan mağazalara sahip kuruluşlara yönelik bir web ve mobil vitrindir.
Stedger
stedger.com
Çözümümüz: Stedger, Shopify, Prestashop ve Magento gibi önde gelen e-Ticaret platformlarıyla zahmetsizce entegre olan son teknoloji ürünü bir SaaS'tır. Entegrasyonumuz, bu e-Ticaret mağazalarıyla ilişkili tedarikçileri ve markaları da kapsamaktadır. Temel Özellikler: Otomatik Ürün Oluşturma: Müşteriler ürünleri yalnızca seçerek hızlı bir şekilde oluşturabilirler. Bu, manuel çabayı ve hatayı azaltır. Canlı Stok ve Fiyatlandırma Güncellemeleri: Ürün verilerinizi tedarikçinin verileriyle sürekli senkronize ederek her zaman güncel olmasını sağlıyoruz. Bu, gerçek zamanlı stok mevcudiyetini ve doğru fiyat bilgisini garanti eder. Otomatik Dropshipping Siparişleri: Bağlı e-Ticaret platformlarından alınan siparişler otomatik olarak Stedger aracılığıyla yönlendirilir. Bu siparişler farklı tedarikçiler arasında akıllıca bölünür ve sorunsuz bir şekilde sipariş sistemlerine aktarılır. E-ticaret Şirketleri Neden Bizi Tercih Ediyor: Risksiz Ölçeklendirme: Stok bulundurmanın getirdiği riskler olmadan ürün çeşitliliğini genişletin. Otomasyon: Hem ürün hem de sipariş yönetimi süreçlerini kolaylaştırarak değerli zamandan tasarruf sağlar. Tedarikçilere Faydaları: Stedger, hizmetlerini tedarikçilere ücretsiz olarak sunmaktadır. Bu, e-Ticaret satıcılarına verimli bir şekilde ölçeklendirme konusunda yardımcı olmalarını sağlar. Tedarikçiler, Stedger aracılığıyla stoksuz satış yoluyla sipariş hacimlerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda başta Avrupa olmak üzere yeni pazarlara da açılıyor.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo, küçük ve orta ölçekli toptancıların ve perakendecilerin gelir elde etmesine ve zaman kazanmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir web ve mobil çözümdür. Özellikleri arasında sipariş yönetimi, ürün kataloğu, müşteri yönetimi ve analitik bulunmaktadır. Mobil uygulaması, satış temsilcilerinin sipariş yazmasını ve envanteri hareket halindeyken yönetmelerini sağlarken, teslimat yöneticileri yerine getirme ve teslimat düzenleyebilir. SimplyDepo tamamen SaaS tabanlı bir çözümdür.
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes, Ürün Bilgi Yönetimi (PIM), Feed / Kanal Yönetimi ve Dijital Raf Analitiğini tek bir merkezi sistemde birleştirerek tüm satış kanallarında bütünsel optimizasyona olanak sağlar. shopvibes böylece Avrupa genelinde çok kanallı satışlarda markaları, üreticileri ve perakendecileri destekliyor. Shopvibes ile ilgili tüm ürün bilgileri merkezi ve dijital olarak yönetilebilir ve tüm satış kanalları ve iş ortakları için optimize edilebilir. Bulut tabanlı çözümümüz, ilgili tüm paydaşların işbirliği içinde birlikte çalışmasına olanak tanır. Shopvibes, merkezi bir veri yapısı aracılığıyla veri kalitesini artırmak için benzersiz işlevler sunar. Böylece ürün verileri kanallar, satış ortakları veya ürün çeşitleri için özel olarak optimize edilebilir. Yapay zekanın yardımıyla veri optimizasyonu için net eylem önerileri verilmektedir. Verilerin tüm kanallara ve ortaklara yayınlanması, manuel hazırlık veya işleme gerek kalmadan tamamen otomatiktir. Bu, alışveriş hissini %90'a varan oranda azaltır ve aynı zamanda tüm kanallarda maksimum ve tutarlı veri kalitesi sağlar. Analitik özelliklerinin yardımıyla önemli bilgiler vurgulanır ve doğrudan çözüme uygulanabilir. Sonuç olarak analizler doğrudan uygulanıyor ve potansiyellerden daha hızlı yararlanılıyor. shopvibes'in sezgisel hepsi bir arada çözümü, Avrupa çapında birden fazla kanalda birden fazla ürün satan küçük ve orta ölçekli markalar, üreticiler ve perakendeciler için mükemmel şekilde tasarlanmıştır.
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin lider bir SaaS e-Ticaret şirketidir. Misyonumuz, e-ticaret yazılım çözümleri endüstrisini yenileyici bir yaklaşımla değiştirmek ve yenilik yapmaktır. Görev açısından kritik e-Ticaret operasyonlarını tek bir sağlam platformda merkezileştirerek, markaların ve perakendecilerin işlerini güvenle ölçeklendirmelerine ve büyüme ve genişlemeyle birlikte gelen karmaşıklıkların üstesinden gelmelerine olanak sağlıyoruz. Kurucular, OneChannelAdmin'i geliştirmeden önce en iyi performans gösteren çevrimiçi satıcılardı. Satıcıların e-Ticaret deneyimi ve yazılım geliştirme becerilerimizin birleşimiyle, markaların ve perakendecilerin günlük operasyonlarında karşılaştıkları zorlukları biliyoruz ve zamanında beyaz eldiven müşteri desteğinin yanı sıra ilgili çözümler ve yetenekler sağlamaya odaklanmaya çalışıyoruz. Mağazada ve çevrimiçi satış yapan herkes için Uçtan Uca e-Ticaret Platformu.
Okkular.io
okkular.io
Okkular'ın Tag-Gen'i, kusursuz bir satış süreci yaratarak, verimli ürün keşfi ve çevrimiçi ürün katılımını sağlayarak Moda ve Mobilya alanındaki perakendecilere yardımcı olur. Okkular Tag-Gen çözümü, en gelişmiş derin öğrenme teknolojisini kullanarak ürün etiketleme sürecinin otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Çözümümüz, markanızın ürün görsellerine göre alakalı etiketler önerir.
Billtrust
billtrust.com
BillTrust, işletmelerin faturalandırma ve alacak hesapları süreçlerini otomatikleştirip yönetmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur.
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce, B2B toptan satış işlemlerini dijitalleştiren, sipariş yönetimi ve envanter izleme imkanı sunan bir uygulamadır.
STEL Order
stelorder.com
Stel Solutions, 10 yılı aşkın deneyime sahip alan ve ev hizmetleri endüstrisi için yazılım çözümleri sağlayıcısıdır. Güney İspanya'da bulunan ana ürünü, 100'den fazla ülkede 5.000'den fazla müşterinin işlerini kolaylaştırmasına ve her gün hayatlarını basitleştirmesine yardımcı olan Stel Düzendir. Stel Order, ev hizmeti işletmelerini yönetmek için tamamen entegre bir yaklaşım sağlayan kapsamlı bir saha hizmeti yönetimi yazılımıdır. Operasyon ve yönetimin farklı yönleri için birden fazla yazılım çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Stel Sipariş, işleri, iş emirlerini, zamanlama, gönderme, faturalandırma, gider izleme, muhasebe işlevleri ve çok daha fazlasını organize etmek için tek bir yer sağlar. Birleşik platformu, çevrimdışı olsa bile birden fazla platform ve konumda eşzamanlı erişimi olan tüm kullanıcılara gerçek zamanlı bilgiler sunabilir. Saha çalışanları bir iş emrini tamamlamak için Stel Siparişi kullandıklarında, derhal bir fatura oluşturabilir ve mobil cihazlarında Stripe ve PayPal gibi sektör lideri ödeme işleme platformlarıyla entegrasyonlar kullanarak mobil cihazlarında ödeme toplayabilirler. Bu bilgi ve belgeler, Stel Siparişi'ne (bulut tabanlı iOS, Android ve Web uygulamaları) erişmek için kullanılan cihaz, işletim sistemi veya konumdan bağımsız olarak diğer kullanıcılara gerçek zamanlı olarak mevcuttur. Bir iş talebinden bir iş emri oluşturulabilir ve uygulamada bildirilen ve uçtan uca belge izlenebilirliğini sağlayan bir alan teknolojisine atanabilir. Bildirim şantiyeyi, gerekli parçaları, iletişim bilgilerini ve diğer ilgili ayrıntıları içerir. Teknoloji, gelmeden önce doğrudan uygulama aracılığıyla müşteriyle iletişime geçebilir veya daha sonraki bir tarih için ziyareti planlayabilir ve paylaşılan takvim özelliğini kullanarak etkinliğe diğer ekip üyelerini dahil edebilir. Stel Sırası, entegre takvim ve GPS izleme işlevlerini kullanarak teknisyenlerin durumunu ve yerini izlemek için kullanılabilir. Görevleri otomatikleştirme ve bekleyen hizmet ihtiyaçlarının ana ofisini ve teknisyenlerini bilgilendirme yeteneği de dahil olmak üzere hiçbir hizmet bakım sözleşmesinin gelişmiş varlık yönetimi ile boşluklardan düşmemesini sağlar. Kullanıcılar benzersiz iş ihtiyaçlarını karşılamak için şablonları ve faturalandırma işlemlerini özelleştirebilir. Stel Sipariş ile kullanıcılar, herhangi bir sorunu çözmek için telefon, sohbet ve e -posta yoluyla özel hesap yöneticileriyle iletişime geçebilir. Pürüzsüz bir işe alım sürecinin yanı sıra Stel Order'ın en çok derecelendirilen müşteri mutluluk ekibiyle düzenli olarak planlanmış atölyeler sağlamak için tam bir video ve destek makalesi kütüphanesi mevcuttur.
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat, doğrudan sosyal medya gelen kutunuzdan satış yapmaya yönelik bir sosyal ticaret platformudur. Özellikleri arasında envanter ve ürün kataloğu yönetimi, kolay ödeme, otomatik sohbet robotu, sepetten vazgeçme otomasyonu, yayın ve daha fazlası yer alır. Otomatik müşteri desteğiyle yanıt süresini kısaltın ve çeşitli entegrasyonlarla işletmenizi yönetin.
Kentro.io
kentro.io
Kentro: E-Ticaret için Yeni Nesil ERP E-ticaret operasyonlarının çeviklik ve verimlilik gerektirdiği bir çağda Kentro, NetSuite veya SAP gibi geleneksel ERP sistemlerine modern bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Bulut tabanlı, çok kanallı bir ERP olarak Kentro, e-ticaret ortamı için özel olarak tasarlanmıştır ve operasyonları maliyet ve karmaşıklığın çok küçük bir kısmıyla kolaylaştıran bir dizi özellik sunar. Neden Kentro'yu Seçmelisiniz? Modern ERP Çözümü: E-Ticaret çağı için tasarlanan Kentro, sezgisel tasarımı ve gelişmiş yetenekleriyle eski sistemlerden daha iyi performans gösteriyor. Uygun Maliyet: NetSuite veya SAP gibi üst düzey bir ERP sisteminin gücünü çok daha erişilebilir bir fiyatla deneyimleyin. Kullanıcı Dostu Arayüz: Hem kullanımı kolay hem de son derece etkili bir arayüzle e-ticaret işlemlerinizde gezinin. Gerçek Zamanlı Operasyon: Gerçek zamanlı envanter yönetimi, sipariş karşılama ve tedarik zinciri öngörüleriyle bir adım önde olun. Temel Özellikler: Yerleşik B2B Çevrimiçi Mağaza: Hem müşteri hem de işletme satışlarının kusursuz yönetimi. Gerçek Zamanlı Envanter Yönetimi: Stok seviyelerinizi her zaman bilin ve bunları verimli bir şekilde yönetin. Sipariş Gerçekleştirme ve Yönlendirme: Sorunsuz ve otomatik sipariş işleme. Drop-Ship Otomasyonları: Dropshipping sürecinizi basitleştirin. Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarik zinciriniz üzerinde tam kontrol sahibi olun. Ürün Kataloğu Yönetimi: Ürün listelemelerinizi kolayca yönetin ve güncelleyin. Çok Kanallı Listeleme: Satışlarınızı çeşitli platformlarda entegre edin ve senkronize edin. İş Akışı Otomasyonu: Günlük görevlerinizi otomatikleştirmek için özelleştirilebilir kural motoru. Muhasebe Otomasyonu: Finansal verilerinizi senkronize ve güncel tutun. Satıcı/Tedarikçi Kontrol Paneli: İş ortaklarınız için özel portallar. İletişim Otomasyonu: Otomatik e-posta ve SMS bildirimleri ve uyarıları. Geri Ödeme Yönetimi: Geri ödeme süreçlerinizi kolaylaştırın. Özel API Entegrasyonu: Özel entegrasyonlar için Açık Kanal ve Mağaza API'leri. E-Ticaret Operasyonlarınız, Yeniden Tanımlanan Kentro, bir ERP'den daha fazlasıdır; e-ticaret yolculuğunuzda stratejik bir ortaktır. 100'den fazla harici araç ve 5000'den fazla zap ile doğrudan entegrasyon sayesinde Kentro, farklı süreçler arasındaki boşluğu doldurarak karmaşık operasyonları kolaylaştırılmış iş akışlarına dönüştürür. E-ticaret operasyonlarınızı dönüştürmeye hazır mısınız? Kentro farkını bugün keşfedin!
GeekSeller
geekseller.com
GeekSeller, çeşitli e-ticaret platformlarında envanter ve sipariş yönetimi yapmayı sağlayan bir uygulamadır.
Cymbio
cym.bio
Cymbio, dünyanın ilk uçtan uca dropship ve pazaryeri platformuyla markaların dijital satışlarının artmasını sağlıyor. Her şeyi kapsayan B2B otomasyon merkezimiz, tüm sistemleri, protokolleri ve satıcıları desteklerken markaları küresel bir perakende ekosistemine sorunsuz bir şekilde sunar. Cymbio, 800'den fazla perakendeciyi, pazar yerini, büyük mağazayı ve butiği (Nordstrom, Kohl's, Macy's, Farfetch, Urban Outfitters gibi) desteklemekte ve aralarında Steve Madden, Marchesa, Camper ve daha fazlasının da bulunduğu yüzlerce markaya hizmet vermektedir. Mevcut sistem veya süreçleri değiştirmeden, ürün verilerini, görüntüleri, haritalamayı, sınıflandırmayı, envanter senkronizasyonunu, siparişleri, faturalandırmayı, takibi, iadeleri ve çok daha fazlasını kolaylaştırmadan, markalar için perakende satış kurulumunun tamamını otomatikleştirmekten gurur duyuyoruz.
Productsup
productsup.com
Productsup, ürün içerik yönetimini optimize eden bir P2C platformudur; markalar, perakendeciler ve pazaryerleri için entegrasyon sağlar.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, 2010 yılından bu yana markalar, 3PL'ler ve büyük satıcılar için e-ticaretin en karmaşık entegrasyon ve otomasyon sorunlarından bazılarını çözen lider bir ticaret entegrasyon platformudur. Misyonumuz, her dijital ticaret işlemini hem tüketici hem de satıcı için ideal hale getirmektir. İdeal Sipariş™ oranını altın standart bir KPI olarak kullanarak hedeflerimiz, her sipariş için verimliliği, karlılığı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır. Bunu yapmak için Etail Solutions, çevrimiçi dünyada çoktan çoğa veri ilişkilerini yönetmek için özel olarak tasarlanmış önemli bir araç deposu oluşturdu: • Entegrasyon platformumuz, birden fazla protokolü (API'ler/EDI/ Düz dosyalar vb.), kaynaklar arasında verileri toplayıp normalleştirin ve e-ticaret ekosisteminizi tek bir merkezi platformdan kontrol ettiğiniz, izlediğiniz ve yönettiğiniz entegre bir ağa sorunsuz bir şekilde entegre edin; tüm bunları yaparken size işlemsel bütünlük ve entegrasyonlar Mali bilgilerinizi, envanterinizi ve diğer tüm verilerinizi güncel tutmak için temel kayıt sistemleriniz. • Katalog ve envanter yönetimi yeteneklerimiz, tüm satış kanalları ve satış kanalı türlerinde envanteri nasıl sattığınızı, tahsis ettiğinizi, yayınladığınızı ve optimize ettiğinizi yönetmenin yanı sıra çoklu satış kanallarında envanter yerleştirmenizi ve yerine getirmenizi verimli bir şekilde yönetmeniz ve planlamanız için size benzersiz bir kontrol sağlar. konum yerine getirme ağı. Bu, sattığınız her ürün için tüm çevrimiçi kanallardaki her listelemeyi ve her envanter kullanılabilirliği kaynağını temel ölçü birimindeki tek ana SKU'ya bağlama yeteneğinden gelir. • Sipariş Yönetim Sistemimiz tam gelişmiş bir Dağıtılmış Sipariş Yönetimi (DOM) platformudur ve aşağıdakiler genelinde her siparişi optimize eder: • Herhangi bir yöntem (Sahip olunan envanter veya tedarikçinin sahip olduğu, DC'niz, bir distribütör, perakende veya stoksuz satış şirketi ve hatta çapraz dağıtım) yerleştirme) • Herhangi bir konum veya konum türü – 3PL'ler, Dağıtıcılar, Çoklu DC'ler ve hatta birden fazla kayıt sistemi genelinde. • Her türlü paketleme (kartonlaştırma) – nakliye maliyetlerini en aza indirmek için kutu boyutlarını, miktarlarını ve hatta bantlamayı optimize edin. • Her siparişte paradan tasarruf etmenizi sağlayan tüm taşıyıcılar ve hizmet düzeyleri. Sipariş karşılama ağınız ne kadar geniş olursa, size o kadar fazla tasarruf sağlayabiliriz. • Çok Lokasyonlu Envanter Planlama – SKU'ya göre İdeal Talebi, yerine getirme konumuna göre anlayarak yerine getirme ve taşıma maliyetlerini en aza indirin. Tüm kanallardaki talebi kolayca toplayın ve her konumdan gönderilene değil, her konumdan gönderilmesi gereken envantere dayalı olarak bir SKU'nun konuma göre gerçek hızını anlayın. • İdeal Sipariş Bilgilerimiz ve Analitiklerimiz, tüm e-Ticaret operasyonlarınız için en iyi senaryoyu simüle edebilir ve size, her sipariş için bunun gerçek hayatta nasıl gerçekleşeceğine dair veriler verir! İdeal sipariş, tedarik zinciri operasyonlarından envanter yönetimine, siparişin yerine getirilmesine ve teslimata kadar net gelir kaybını nasıl en aza indireceğiniz ve işletmenizin e-ticaretinden elde ettiğiniz karı nasıl en üst düzeye çıkaracağınız konusunda bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır. • Ve çok daha fazlası – Çok kanallı PIM, çoklu para birimiyle küresel fiyatlandırma kontrolleri, ERP ve WMS entegrasyonları, listeleme yaşam döngüsü yönetimi, rekabetçi ve otomatik yeniden fiyatlandırma, sınıflandırma kontrolleri, iş otomasyonu ve kontrolleri ve daha fazlası... Etail Solutions, gerçek dünyadaki karmaşık ticaret problemlerini birbiri ardına çözerek yıllar içinde büyüdü. Müşterilerimizin her biri için ideal bir ticaret ortamı yaratma misyonuyla, müşterilerimizin kârlı bir şekilde büyüme ve ölçeklenme yeteneğini optimize etmek için her özelliği ve işlevi geliştiriyoruz! Müşteri Başarısı: Platformumuzda yalnızca 1 yıl kaldıktan sonra müşterilerimizin ortalama büyüme oranı %138 oldu. Platformda 2 yıl kaldıktan sonra müşterilerin ortalama büyüme oranı, ilk yıl sonuna göre %70 daha arttı. İlk yılın başlangıcıyla karşılaştırıldığında müşterilerin ortalama büyüme oranı ilk iki yılda %282 oldu.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync®, Ürün İçeriği Orkestrasyonunda liderdir ve 60'tan fazla ülkede 14.000'den fazla şirketin, ticaretin gerçekleştiği her yerde doğru, tutarlı ve alakalı etkili içeriğin oluşturulmasını ve dağıtımını basitleştirmesine olanak tanır. 1WorldSync, teknoloji platformu ve uzman hizmetleri aracılığıyla, CPG/perakende, Kendin Yap, tüketici elektroniği, sağlık ve gıda hizmeti endüstrilerindeki önde gelen marka ve perakendecilerin karşılaştığı, geliri etkileyen ürün içeriği zorluklarını çözmektedir. 1WorldSync, ISO Sertifikasyonu 27001'i alan tek ürün içerik sağlayıcılarından ve GDSN Veri Havuzlarından biridir. Daha fazla bilgi için lütfen www.1worldsync.com adresini ziyaret edin.
Salsify
salsify.com
Salsify, ürün bilgilerini merkezi olarak yönetmeyi sağlayan bir platformdur. E-ticaret entegrasyonu ile güncel ve doğru ürün verileri sunar.
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror, çevrimiçi satış yapan kişi ve şirketler için tasarlanmış Çok Kanallı bir Yönetim Yazılımıdır. Listing Mirror, popüler pazaryerleriyle bütünleşir ve listeleri, gönderimi ve envanteri tek bir kullanıcı arayüzünden yönetmenize olanak tanır. -Ürün listelemelerini çoğaltın, yönetin ve seçtiğiniz pazaryerlerine gönderin. -Sattığınız her yer arasında envanterleri yönetin ve senkronize edin. -Amazon FBA ve diğer 3PL'ler de dahil olmak üzere mevcut sipariş karşılama sürecinize bağlanın. -Yazılımdaki Envanter Tahmini gibi diğer harika araçları kullanın. -Tüm satış kanallarınızı dakikalar içinde senkronize ederek tonlarca zaman kazanın! Ürün listeleme verilerinden envanter yönetimine kadar, çevrimiçi satış yaparken zamandan tasarruf etmek ve hataları azaltmak için kapsamlı, çok kanallı çözümler sunuyoruz. Güçlü yazılımımız, çok kanallı satışlarınızı otomatikleştirir ve güçlendirir, böylece büyümeyi düşünebilirsiniz. Hepsinden iyisi, Listing Mirror, telefon veya e-posta yoluyla kişiselleştirilmiş destek sunar, böylece her şey ihtiyaç duyduğunuz şekilde çalışır. TEMMUZ 2022 GÜNCELLEMESİ: Harika bir Envanter Tahmin Aracını yayınladık. Bu araç artık Liste Aynası aboneliğinizle birlikte geliyor! Listeleme Aynası ile Daha Çok Sat, Daha Az Çalışın™.
iPaper
ipaper.io
iPaper, basılı broşürlerinizi ve kataloglarınızı tamamen etkileşimli dijital alışveriş deneyimlerine dönüştürmenize olanak tanıyan bir dijital katalog platformudur. Ürün görselleri ve videolarıyla alışveriş yapanların dikkatini çekin. E-posta, WhatsApp üzerinden veya doğrudan e-ticaret web mağazanıza entegre edilmiş katalog içi alışverişle trafiği ve satışları artırın. iPaper platformu işinize uyacak şekilde tasarlanmıştır ve kurulumunuzu tamamen otomatikleştirmek için gelişmiş özellikler sunuyoruz.
Sales Layer
saleslayer.com
Satış Katmanı, şirketlerin karmaşık B2B süreçlerini otomatikleştirmelerine ve ürünlerini tüm tedarik zinciri boyunca kuruluş içindeki veya dışındaki herhangi bir kurumsal satış platformuna veya aracına bağlamalarına yardımcı olan, dünya lideri bir PIM (Ürün Bilgi Yönetimi) platformudur. İşletmenize göre özelleştirilmiş bireysel katılım süreci ve sektördeki en hızlı katılım süreci (eski çözümlerle 6+ ay ile karşılaştırıldığında ortalama 6 hafta) ile bir PIM uygulamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Size piyasadaki en iyi PIM'i sağlamaya kararlıyız, bu nedenle size şunları sunuyoruz: - Müşteri memnuniyeti için dünya çapında 1 numaralı PIM - Özel tam erişim denemesi, 30 gün boyunca ücretsiz - Tak ve çalıştır konnektörleri tüm kanallarınız - Tüm özellikler standart olarak dahil edilmiştir Müşterilerimizin bizimle çalışma konusunda neler söylediğini görmek ister misiniz? Saleslayer.com/casestudies adresindeki örnek olay incelemelerimize göz atın
Akeneo
akeneo.com
Akeneo, ürün bilgi yönetimi (PIM) çözümleri sunarak işletmelerin çeşitli kanallarda ürün verilerini yönetmelerini ve geliştirmelerini sağlar.
Syndigo
syndigo.com
Syndigo, kuruluşlar, alanlar ve müşteriler genelinde olağanüstü deneyimler sunmak için özel olarak tasarlanmış ilk bulut yerel çözümdür. MDM, PIM, PXM, Dijital Raf Analitiği, Dağıtım ve Geliştirilmiş İçerik çözümlerimiz, içerik dağıtımı için mevcut en büyük entegre ağ ile birlikte perakendecilerin, markaların, distribütörlerin ve üreticilerin ticari yolculuklarındaki başarısını daha hızlı verimliliğe ulaşmayı hızlandırır. , üretkenlik ve ölçeklenebilirlik. Dünya çapında 14.000'den fazla kuruluş, dijital raftaki başarılarına güç katmak ve bakkaliye, yemek servisi, zorlu işler, ev tadilatı/Kendin Yap, evcil hayvan, sağlık ve güzellik, otomotiv, hazır giyim gibi çeşitli önemli sektörlerdeki kuruluşlarla çalışmak için bize güveniyor. enerji ve sağlık.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint, bağlantılı ticaret için oluşturulmuş modern Perakende Operasyon Platformunuzdur. Flxpoint, tedarik zincirinizi satış kanallarınıza bağlar ve e-ticaret operasyonlarınızı tamamen otomatikleştirir. Sizi yavaşlatan manuel süreçler veya özel geliştirmeler olmadan geniş ölçekte satış yapın.
Plytix
plytix.com
Plytix PIM, kullanıcı dostu arayüzü, uygun fiyatı, kolay ve hızlı uygulaması ve mükemmel müşteri desteği sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmeler için dünyanın en sevilen Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) yazılımıdır. Plytix PIM Yazılımı ile artık ürün bilgilerinizi bulmak, düzenlemek ve dağıtmak için binlerce elektronik tablo, klasör ve medya dosyası arasında ileri geri gitmenize gerek yok. Sizin ve tüm ekibinizin ürün bilgilerini kolaylıkla organize etmesine, zenginleştirmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan merkezi bir gerçek kaynağı sağlayarak ürün bilgisi yönetimi süreçlerinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan bir işbirliği aracına sahip olursunuz; artık e-tablolar yok, baş ağrısı yok. Plytix PIM size şu konularda yardımcı olur: * Veri silolarından kesin olarak kurtulun * Manuel ve tekrarlanan görevleri kesin * Daha az çalışmayla daha çok satış yapın * Çok kanallı ticareti fethedin * Pazara çıkış sürenizi kısaltın …ve çok daha fazlası!
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin, bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak perakende operasyon yapılarının (satın alma, tedarik, satış, pazarlama ve dağıtım) tümü ürünleri farklı şekilde algılar ve faaliyetlerini yönetmek için farklı ölçümler kullanır. Pazarlama çabalarını SKU düzeyine indirmenin ve SKU düzeyindeki verileri pazarlamada eyleme geçirilebilir hale getirmenin zor olması nedeniyle, en fazla sürtüşmenin pazarlama ile kuruluşun geri kalanı arasında olduğunu görüyoruz. Bu, promosyonun gerçek maliyetinin ürün marjında hesaplanmamasına neden olur; bu da kötü ürünlere aşırı yatırım yapılmasına ve potansiyel olarak iyi ürünlere yetersiz yatırım yapılmasına yol açar. Ürün performansı yönetimi, gerçek ürün performansının birleşik bir görünümünü oluşturmak için pazarlama kanalları genelindeki ürün verilerini SKU'larla ilgili iş verileriyle birleştirerek yukarıda açıklanan zorlukların üstesinden gelir. Bu, pazarlama çabalarını yönlendirmek veya kritik iş kararlarını (örneğin, ürünlerin fiyatlandırılması veya satın alınması) desteklemek için kullanılabilir. PPM platformu aynı zamanda doğrudan reklam ağlarına da bağlanır. ROI Hunter ile e-ticaret pazarlamacıları aynı platformdan daha karlı kampanyalar oluşturup başlatabilirler.
OnWhatsApp
onwhats.app
Mobil uyumlu bir web mağazasıyla canlı yayına geçmenin ve WhatsApp üzerinden sipariş almanın en hızlı ticaret sağlayıcısı. Bunu ayda yalnızca bir dolara kitlelere yönelik Shopify gibi düşünün!
Publitas
publitas.com
Publitas, kullanıcıların etkileşimli dijital yayınlar oluşturmasını ve paylaşmasını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Feedonomics, markaların ürün verilerini birçok e-ticaret platformunda yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir veri besleme yönetim platformudur.
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren, kullanıcı dostu bir dijital yayıncılık platformudur.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi, işletmelerin satın alma, fatura, harcama ve ödeme süreçlerini dijitalleştirerek otomatikleştiren bir bulut tabanlı platformdur.
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud, e-ticaret işletmelerinin envanter, sipariş ve ürünlerini birden fazla satış kanalında merkezi olarak yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
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