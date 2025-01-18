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Katalog Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Katar
Katalog yönetimi yazılımı, e-ticaret ürün verilerini dijital bir katalogda düzenleyip merkezileştirerek hem satıcılara hem de alıcılara fayda sağlar. Çevrimiçi işletmelerde ürün bilgileri için bir depo görevi görür. Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) yazılımından farklı olarak Katalog Yönetimi yazılımı, ayrıntıları düzenleme, ekleme ve değiştirme yoluyla ürün verilerini geliştirmeye odaklanırken, PIM yazılımı daha geniş bir bakış açısına sahiptir. Yöneticilerin ürün ayrıntılarını güncellemesine olanak tanıyarak veri kalitesini garanti eder ve müşterilerin bilinçli satın almalar yapmalarını sağlar. Satıcılar, ürün adları, filtreler, açıklamalar, fiyatlar ve kodlar gibi temel bilgileri sağlayarak alıcılara yardımcı olur. Çoğu zaman e-ticaret içerik pazarlama araçlarıyla entegre olan bazı çözümler, kullanıcı toplulukları tarafından desteklenen açık kaynaklı platformlar olarak da mevcuttur.
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Catalog Bar
catalogbar.com
Katalog Bar, satış ekibi, bayileri, perakendecileri ve ürünlerini satan mağazalara sahip kuruluşlara yönelik bir web ve mobil vitrindir.
Stedger
stedger.com
Çözümümüz: Stedger, Shopify, Prestashop ve Magento gibi önde gelen e-Ticaret platformlarıyla zahmetsizce entegre olan son teknoloji ürünü bir SaaS'tır. Entegrasyonumuz, bu e-Ticaret mağazalarıyla ilişkili tedarikçileri ve markaları da kapsamaktadır. Temel Özellikler: Otomatik Ürün Oluşturma: Müşteriler ürünleri yalnızca seçerek hızlı bir şekilde oluşturabilirler. Bu, manuel çabayı ve hatayı azaltır. Canlı Stok ve Fiyatlandırma Güncellemeleri: Ürün verilerinizi tedarikçinin verileriyle sürekli senkronize ederek her zaman güncel olmasını sağlıyoruz. Bu, gerçek zamanlı stok mevcudiyetini ve doğru fiyat bilgisini garanti eder. Otomatik Dropshipping Siparişleri: Bağlı e-Ticaret platformlarından alınan siparişler otomatik olarak Stedger aracılığıyla yönlendirilir. Bu siparişler farklı tedarikçiler arasında akıllıca bölünür ve sorunsuz bir şekilde sipariş sistemlerine aktarılır. E-ticaret Şirketleri Neden Bizi Tercih Ediyor: Risksiz Ölçeklendirme: Stok bulundurmanın getirdiği riskler olmadan ürün çeşitliliğini genişletin. Otomasyon: Hem ürün hem de sipariş yönetimi süreçlerini kolaylaştırarak değerli zamandan tasarruf sağlar. Tedarikçilere Faydaları: Stedger, hizmetlerini tedarikçilere ücretsiz olarak sunmaktadır. Bu, e-Ticaret satıcılarına verimli bir şekilde ölçeklendirme konusunda yardımcı olmalarını sağlar. Tedarikçiler, Stedger aracılığıyla stoksuz satış yoluyla sipariş hacimlerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda başta Avrupa olmak üzere yeni pazarlara da açılıyor.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo, küçük ve orta ölçekli toptancıların ve perakendecilerin gelirlerini artırmalarına ve zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir web ve mobil çözümdür. Özellikleri arasında sipariş yönetimi, ürün kataloğu, müşteri yönetimi ve analitik yer alır. Mobil uygulaması, satış temsilcilerinin hareket halindeyken sipariş yazmasına ve envanteri yönetmesine olanak tanırken, teslimat yöneticileri de siparişlerin yerine getirilmesini ve teslimatı verimli bir şekilde organize edebilir. SimplyDepo tamamen SaaS tabanlı bir çözümdür.
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes, Ürün Bilgi Yönetimi (PIM), Feed / Kanal Yönetimi ve Dijital Raf Analitiğini tek bir merkezi sistemde birleştirerek tüm satış kanallarında bütünsel optimizasyona olanak sağlar. shopvibes böylece Avrupa genelinde çok kanallı satışlarda markaları, üreticileri ve perakendecileri destekliyor. Shopvibes ile ilgili tüm ürün bilgileri merkezi ve dijital olarak yönetilebilir ve tüm satış kanalları ve iş ortakları için optimize edilebilir. Bulut tabanlı çözümümüz, ilgili tüm paydaşların işbirliği içinde birlikte çalışmasına olanak tanır. Shopvibes, merkezi bir veri yapısı aracılığıyla veri kalitesini artırmak için benzersiz işlevler sunar. Böylece ürün verileri kanallar, satış ortakları veya ürün çeşitleri için özel olarak optimize edilebilir. Yapay zekanın yardımıyla veri optimizasyonu için net eylem önerileri verilmektedir. Verilerin tüm kanallara ve ortaklara yayınlanması, manuel hazırlık veya işleme gerek kalmadan tamamen otomatiktir. Bu, alışveriş hissini %90'a varan oranda azaltır ve aynı zamanda tüm kanallarda maksimum ve tutarlı veri kalitesi sağlar. Analitik özelliklerinin yardımıyla önemli bilgiler vurgulanır ve doğrudan çözüme uygulanabilir. Sonuç olarak analizler doğrudan uygulanıyor ve potansiyellerden daha hızlı yararlanılıyor. shopvibes'in sezgisel hepsi bir arada çözümü, Avrupa çapında birden fazla kanalda birden fazla ürün satan küçük ve orta ölçekli markalar, üreticiler ve perakendeciler için mükemmel şekilde tasarlanmıştır.
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin lider bir SaaS e-Ticaret şirketidir. Misyonumuz, e-ticaret yazılım çözümleri endüstrisini yenileyici bir yaklaşımla değiştirmek ve yenilik yapmaktır. Görev açısından kritik e-Ticaret operasyonlarını tek bir sağlam platformda merkezileştirerek, markaların ve perakendecilerin işlerini güvenle ölçeklendirmelerine ve büyüme ve genişlemeyle birlikte gelen karmaşıklıkların üstesinden gelmelerine olanak sağlıyoruz. Kurucular, OneChannelAdmin'i geliştirmeden önce en iyi performans gösteren çevrimiçi satıcılardı. Satıcıların e-Ticaret deneyimi ve yazılım geliştirme becerilerimizin birleşimiyle, markaların ve perakendecilerin günlük operasyonlarında karşılaştıkları zorlukları biliyoruz ve zamanında beyaz eldiven müşteri desteğinin yanı sıra ilgili çözümler ve yetenekler sağlamaya odaklanmaya çalışıyoruz. Mağazada ve çevrimiçi satış yapan herkes için Uçtan Uca e-Ticaret Platformu.
Okkular.io
okkular.io
Okkular'ın Tag-Gen'i, kusursuz bir satış süreci yaratarak, verimli ürün keşfi ve çevrimiçi ürün katılımını sağlayarak Moda ve Mobilya alanındaki perakendecilere yardımcı olur. Okkular Tag-Gen çözümü, en gelişmiş derin öğrenme teknolojisini kullanarak ürün etiketleme sürecinin otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Çözümümüz, markanızın ürün görsellerine göre alakalı etiketler önerir.
Billtrust
billtrust.com
Akıllı bir B2B/B2C web mağazası platformu ve mobil uygulamayla çevrimiçi gelir artışını hızlandırın, sorunsuz bir şekilde ölçeklendirin ve müşteri deneyiminizi optimize edin. Billtrust e-Ticaret, toptan distribütörlerin ve imalat işletmelerinin rekabetçi kalmaları ve entegre, bütünsel bir çözümle yenilik yapmaları için özel olarak tasarlanmıştır. Sorunsuz bir şekilde ölçeklendirin: Tek bir anahtar teslim platformla, her boyuttaki veya iş aşamasındaki karmaşık ürün kataloglarını, verileri ve varlıkları yönetin. ERP'nizle entegre olan ve Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) ve aramadan içerik yönetimi, pazarlama ve ödemelere kadar her şeyi içeren bir çözümle verimlilik elde edin ve basitleştirin. En iyi müşteri deneyimini sunun: Müşterilerinize, ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda bulmaları ve sipariş etmeleri için esneklik ve basitlik verin. Güçlü bir ürün öneri motoru, akıllı arama ve tam entegre mobil uygulama sayesinde müşterileriniz her zaman, her yerde kolayca sipariş verebilir, yeniden satın alabilir ve takip edebilir. Nakit akışını optimize edin: Satış, faturalama ve ödeme süreçlerinizi tek bir satıcıda birleştirdiğinizde nakit akışınızı artırırken satış yapma ve ödeme kaydetme arasındaki sürtünmeyi en aza indirin.
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce, B2B toptancılarının, distribütörlerinin ve üreticilerinin uçtan uca satışlarını dijitalleştirmelerine yardımcı olan hepsi bir arada yapay zeka destekli bir platformdur; yeni müşteri adaylarını kaydetmekten sipariş almaya, ödemelere ve daha fazlasına kadar! Kullanıcılar ticari fuarlarda, çevrimiçi olarak veya sahada sipariş alabilir; gizli ek satış fırsatlarını bulun ve gelişmiş raporlamayla verilere dayalı kararlar alın. WizCommerce tüm web siteleri, ERP'ler, CRM'ler ve e-ticaret platformlarıyla entegre olarak kullanıcıların tüm işlerini tek bir platformdan yönetmelerine yardımcı olur.
STEL Order
stelorder.com
STEL Solutions, 10 yılı aşkın deneyime sahip, Saha ve Ev Hizmetleri sektörüne yönelik yazılım çözümleri sağlayıcısıdır. Güney İspanya merkezli ana ürünü, 100'den fazla ülkede 5.000'den fazla müşterinin işlerini kolaylaştırmasına ve her gün hayatlarını kolaylaştırmasına yardımcı olan STEL Order'dır. STEL Order, ev hizmeti işletmelerini yönetmek için tamamen entegre bir yaklaşım sağlayan kapsamlı bir saha hizmet yönetimi yazılımıdır. Operasyonların ve yönetimin farklı yönleri için birden fazla yazılım çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldırır. STEL Order işleri, iş emirlerini, planlamayı, sevkıyatı, faturalamayı, gider takibini, muhasebe işlevlerini ve çok daha fazlasını organize etmek için tek bir konum sağlar. Birleşik platformu, çevrimdışıyken bile birden fazla platform ve konum üzerinden eşzamanlı erişimle tüm kullanıcılara gerçek zamanlı bilgi sunma kapasitesine sahiptir. Saha çalışanları bir iş emrini tamamlamak için STEL Order'ı kullandıklarında, Stripe ve PayPal gibi sektör lideri ödeme işleme platformlarıyla entegrasyonları kullanarak mobil cihazlarında anında bir fatura oluşturabilir ve müşteriden ödeme tahsil edebilirler. Bu bilgi ve belgeler, STEL Order'a (bulut tabanlı iOS, Android ve web uygulamaları) erişmek için kullanılan cihaz, işletim sistemi veya konumdan bağımsız olarak diğer kullanıcılara gerçek zamanlı olarak sunulur. Bir iş talebinden iş emri oluşturulabilir ve uygulama üzerinden bilgilendirilen bir saha teknisyenine atanabilir, böylece uçtan uca belge izlenebilirliği sağlanır. Bildirim iş sahasını, gerekli parçaları, iletişim bilgilerini ve diğer ilgili ayrıntıları içerir. Teknisyen, gelmeden önce uygulama aracılığıyla müşteriyle doğrudan iletişime geçebilir veya ziyareti daha sonraki bir tarihe planlayabilir ve paylaşılan takvim özelliğini kullanarak diğer ekip üyelerini etkinliğe dahil edebilir. STEL Order, entegre takvim ve GPS izleme işlevlerini kullanarak teknisyenlerin durumunu ve konumunu izlemek için kullanılabilir. Görevleri otomatikleştirme ve hem ana ofisi hem de teknisyenleri bekleyen hizmet ihtiyaçları konusunda bilgilendirme yeteneği de dahil olmak üzere gelişmiş varlık yönetimi ile hiçbir hizmet bakım sözleşmesinin açıklardan düşmemesini sağlar. Kullanıcılar, benzersiz iş ihtiyaçlarını karşılamak için şablonları ve faturalandırma süreçlerini özelleştirebilir. STEL Order ile kullanıcılar herhangi bir sorunu çözmek için telefon, sohbet ve e-posta yoluyla özel hesap yöneticileriyle iletişime geçebilir. Sorunsuz bir katılım süreci sağlamak için eksiksiz bir video ve destek makaleleri kütüphanesinin yanı sıra STEL Order'ın en yüksek puan alan Müşteri Mutluluğu ekibiyle düzenli olarak planlanmış atölye çalışmaları da mevcuttur.
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat, doğrudan sosyal medya gelen kutunuzdan satış yapmaya yönelik bir sosyal ticaret platformudur. Özellikleri arasında envanter ve ürün kataloğu yönetimi, kolay ödeme, otomatik sohbet robotu, sepetten vazgeçme otomasyonu, yayın ve daha fazlası yer alır. Otomatik müşteri desteğiyle yanıt süresini kısaltın ve çeşitli entegrasyonlarla işletmenizi yönetin.
Kentro.io
kentro.io
Kentro: E-Ticaret için Yeni Nesil ERP E-ticaret operasyonlarının çeviklik ve verimlilik gerektirdiği bir çağda Kentro, NetSuite veya SAP gibi geleneksel ERP sistemlerine modern bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Bulut tabanlı, çok kanallı bir ERP olarak Kentro, e-ticaret ortamı için özel olarak tasarlanmıştır ve operasyonları maliyet ve karmaşıklığın çok küçük bir kısmıyla kolaylaştıran bir dizi özellik sunar. Neden Kentro'yu Seçmelisiniz? Modern ERP Çözümü: E-Ticaret çağı için tasarlanan Kentro, sezgisel tasarımı ve gelişmiş yetenekleriyle eski sistemlerden daha iyi performans gösteriyor. Uygun Maliyet: NetSuite veya SAP gibi üst düzey bir ERP sisteminin gücünü çok daha erişilebilir bir fiyatla deneyimleyin. Kullanıcı Dostu Arayüz: Hem kullanımı kolay hem de son derece etkili bir arayüzle e-ticaret işlemlerinizde gezinin. Gerçek Zamanlı Operasyon: Gerçek zamanlı envanter yönetimi, sipariş karşılama ve tedarik zinciri öngörüleriyle bir adım önde olun. Temel Özellikler: Yerleşik B2B Çevrimiçi Mağaza: Hem müşteri hem de işletme satışlarının kusursuz yönetimi. Gerçek Zamanlı Envanter Yönetimi: Stok seviyelerinizi her zaman bilin ve bunları verimli bir şekilde yönetin. Sipariş Gerçekleştirme ve Yönlendirme: Sorunsuz ve otomatik sipariş işleme. Drop-Ship Otomasyonları: Dropshipping sürecinizi basitleştirin. Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarik zinciriniz üzerinde tam kontrol sahibi olun. Ürün Kataloğu Yönetimi: Ürün listelemelerinizi kolayca yönetin ve güncelleyin. Çok Kanallı Listeleme: Satışlarınızı çeşitli platformlarda entegre edin ve senkronize edin. İş Akışı Otomasyonu: Günlük görevlerinizi otomatikleştirmek için özelleştirilebilir kural motoru. Muhasebe Otomasyonu: Finansal verilerinizi senkronize ve güncel tutun. Satıcı/Tedarikçi Kontrol Paneli: İş ortaklarınız için özel portallar. İletişim Otomasyonu: Otomatik e-posta ve SMS bildirimleri ve uyarıları. Geri Ödeme Yönetimi: Geri ödeme süreçlerinizi kolaylaştırın. Özel API Entegrasyonu: Özel entegrasyonlar için Açık Kanal ve Mağaza API'leri. E-Ticaret Operasyonlarınız, Yeniden Tanımlanan Kentro, bir ERP'den daha fazlasıdır; e-ticaret yolculuğunuzda stratejik bir ortaktır. 100'den fazla harici araç ve 5000'den fazla zap ile doğrudan entegrasyon sayesinde Kentro, farklı süreçler arasındaki boşluğu doldurarak karmaşık operasyonları kolaylaştırılmış iş akışlarına dönüştürür. E-ticaret operasyonlarınızı dönüştürmeye hazır mısınız? Kentro farkını bugün keşfedin!
GeekSeller
geekseller.com
Çok Kanallı Envanter ve Sipariş Yönetim Platformu. Walmart, eBay, Amazon, Shopify, WooCommerce, Google, Wayfair ve daha fazlasında satış yapın.
Cymbio
cym.bio
Cymbio, dünyanın ilk uçtan uca dropship ve pazaryeri platformuyla markaların dijital satışlarının artmasını sağlıyor. Her şeyi kapsayan B2B otomasyon merkezimiz, tüm sistemleri, protokolleri ve satıcıları desteklerken markaları küresel bir perakende ekosistemine sorunsuz bir şekilde sunar. Cymbio, 800'den fazla perakendeciyi, pazar yerini, büyük mağazayı ve butiği (Nordstrom, Kohl's, Macy's, Farfetch, Urban Outfitters gibi) desteklemekte ve aralarında Steve Madden, Marchesa, Camper ve daha fazlasının da bulunduğu yüzlerce markaya hizmet vermektedir. Mevcut sistem veya süreçleri değiştirmeden, ürün verilerini, görüntüleri, haritalamayı, sınıflandırmayı, envanter senkronizasyonunu, siparişleri, faturalandırmayı, takibi, iadeleri ve çok daha fazlasını kolaylaştırmadan, markalar için perakende satış kurulumunun tamamını otomatikleştirmekten gurur duyuyoruz.
Productsup
productsup.com
Productsup, üreticilerin, markaların, hizmet sağlayıcıların ve pazar yerlerinin ticaret anarşisini ticari başarıya dönüştürmesine olanak tanıyan lider üründen tüketiciye (P2C) platformdur. Productsup P2C platformu, feed yönetimi, pazar deneyimi ve sosyal ticaret, ürün içeriği paylaşımı ve satıcı ve satıcı katılımı gibi çeşitli çözümler sunar. IKEA, Sephora, Beiersdorf, Redbubble ve ALDI dahil olmak üzere 900'den fazla marka için ayda iki trilyondan fazla ürünü işleyerek Google'ın tüketici arama hizmetinden daha fazla aylık veri talebini karşılıyor.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, 2010 yılından bu yana markalar, 3PL'ler ve büyük satıcılar için e-ticaretin en karmaşık entegrasyon ve otomasyon sorunlarından bazılarını çözen lider bir ticaret entegrasyon platformudur. Misyonumuz, her dijital ticaret işlemini hem tüketici hem de satıcı için ideal hale getirmektir. İdeal Sipariş™ oranını altın standart bir KPI olarak kullanarak hedeflerimiz, her sipariş için verimliliği, karlılığı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır. Bunu yapmak için Etail Solutions, çevrimiçi dünyada çoktan çoğa veri ilişkilerini yönetmek için özel olarak tasarlanmış önemli bir araç deposu oluşturdu: • Entegrasyon platformumuz, birden fazla protokolü (API'ler/EDI/ Düz dosyalar vb.), kaynaklar arasında verileri toplayıp normalleştirin ve e-ticaret ekosisteminizi tek bir merkezi platformdan kontrol ettiğiniz, izlediğiniz ve yönettiğiniz entegre bir ağa sorunsuz bir şekilde entegre edin; tüm bunları yaparken size işlemsel bütünlük ve entegrasyonlar Mali bilgilerinizi, envanterinizi ve diğer tüm verilerinizi güncel tutmak için temel kayıt sistemleriniz. • Katalog ve envanter yönetimi yeteneklerimiz, tüm satış kanalları ve satış kanalı türlerinde envanteri nasıl sattığınızı, tahsis ettiğinizi, yayınladığınızı ve optimize ettiğinizi yönetmenin yanı sıra çoklu satış kanallarında envanter yerleştirmenizi ve yerine getirmenizi verimli bir şekilde yönetmeniz ve planlamanız için size benzersiz bir kontrol sağlar. konum yerine getirme ağı. Bu, sattığınız her ürün için tüm çevrimiçi kanallardaki her listelemeyi ve her envanter kullanılabilirliği kaynağını temel ölçü birimindeki tek ana SKU'ya bağlama yeteneğinden gelir. • Sipariş Yönetim Sistemimiz tam gelişmiş bir Dağıtılmış Sipariş Yönetimi (DOM) platformudur ve aşağıdakiler genelinde her siparişi optimize eder: • Herhangi bir yöntem (Sahip olunan envanter veya tedarikçinin sahip olduğu, DC'niz, bir distribütör, perakende veya stoksuz satış şirketi ve hatta çapraz dağıtım) yerleştirme) • Herhangi bir konum veya konum türü – 3PL'ler, Dağıtıcılar, Çoklu DC'ler ve hatta birden fazla kayıt sistemi genelinde. • Her türlü paketleme (kartonlaştırma) – nakliye maliyetlerini en aza indirmek için kutu boyutlarını, miktarlarını ve hatta bantlamayı optimize edin. • Her siparişte paradan tasarruf etmenizi sağlayan tüm taşıyıcılar ve hizmet düzeyleri. Sipariş karşılama ağınız ne kadar geniş olursa, size o kadar fazla tasarruf sağlayabiliriz. • Çok Lokasyonlu Envanter Planlama – SKU'ya göre İdeal Talebi, yerine getirme konumuna göre anlayarak yerine getirme ve taşıma maliyetlerini en aza indirin. Tüm kanallardaki talebi kolayca toplayın ve her konumdan gönderilene değil, her konumdan gönderilmesi gereken envantere dayalı olarak bir SKU'nun konuma göre gerçek hızını anlayın. • İdeal Sipariş Bilgilerimiz ve Analitiklerimiz, tüm e-Ticaret operasyonlarınız için en iyi senaryoyu simüle edebilir ve size, her sipariş için bunun gerçek hayatta nasıl gerçekleşeceğine dair veriler verir! İdeal sipariş, tedarik zinciri operasyonlarından envanter yönetimine, siparişin yerine getirilmesine ve teslimata kadar net gelir kaybını nasıl en aza indireceğiniz ve işletmenizin e-ticaretinden elde ettiğiniz karı nasıl en üst düzeye çıkaracağınız konusunda bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır. • Ve çok daha fazlası – Çok kanallı PIM, çoklu para birimiyle küresel fiyatlandırma kontrolleri, ERP ve WMS entegrasyonları, listeleme yaşam döngüsü yönetimi, rekabetçi ve otomatik yeniden fiyatlandırma, sınıflandırma kontrolleri, iş otomasyonu ve kontrolleri ve daha fazlası... Etail Solutions, gerçek dünyadaki karmaşık ticaret problemlerini birbiri ardına çözerek yıllar içinde büyüdü. Müşterilerimizin her biri için ideal bir ticaret ortamı yaratma misyonuyla, müşterilerimizin kârlı bir şekilde büyüme ve ölçeklenme yeteneğini optimize etmek için her özelliği ve işlevi geliştiriyoruz! Müşteri Başarısı: Platformumuzda yalnızca 1 yıl kaldıktan sonra müşterilerimizin ortalama büyüme oranı %138 oldu. Platformda 2 yıl kaldıktan sonra müşterilerin ortalama büyüme oranı, ilk yıl sonuna göre %70 daha arttı. İlk yılın başlangıcıyla karşılaştırıldığında müşterilerin ortalama büyüme oranı ilk iki yılda %282 oldu.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync®, Ürün İçeriği Orkestrasyonunda liderdir ve 60'tan fazla ülkede 14.000'den fazla şirketin, ticaretin gerçekleştiği her yerde doğru, tutarlı ve alakalı etkili içeriğin oluşturulmasını ve dağıtımını basitleştirmesine olanak tanır. 1WorldSync, teknoloji platformu ve uzman hizmetleri aracılığıyla, CPG/perakende, Kendin Yap, tüketici elektroniği, sağlık ve gıda hizmeti endüstrilerindeki önde gelen marka ve perakendecilerin karşılaştığı, geliri etkileyen ürün içeriği zorluklarını çözmektedir. 1WorldSync, ISO Sertifikasyonu 27001'i alan tek ürün içerik sağlayıcılarından ve GDSN Veri Havuzlarından biridir. Daha fazla bilgi için lütfen www.1worldsync.com adresini ziyaret edin.
Salsify
salsify.com
Salsify, 140'tan fazla ülkedeki binlerce marka üreticisinin, distribütörünün ve perakendecisinin dijital rafta kazanmak için işbirliği yapmasına yardımcı oluyor. Şirketin Ürün Deneyimi Yönetimi (PXM) platformu, kuruluşların tüm ürün içeriklerini merkezileştirmesine, ticaret ekosistemine bağlanmasına ve her satış noktasında mümkün olan en iyi ürün deneyimlerini sunmak için iş süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanır. Mars, L'Oreal, Coca-Cola, Bosch ve ASICS dahil dünyanın en büyük markalarının yanı sıra DoorDash, E.Leclerc, Carrefour, Metro ve Intermarché gibi perakendeciler ve distribütörlerin verimliliği artırmak için Salsify'ı her gün nasıl kullandığını öğrenin , büyümeyi güçlendirin ve dijital rafa liderlik edin.
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror, çevrimiçi satış yapan kişi ve şirketler için tasarlanmış Çok Kanallı bir Yönetim Yazılımıdır. Listing Mirror, popüler pazaryerleriyle bütünleşir ve listeleri, gönderimi ve envanteri tek bir kullanıcı arayüzünden yönetmenize olanak tanır. -Ürün listelemelerini çoğaltın, yönetin ve seçtiğiniz pazaryerlerine gönderin. -Sattığınız her yer arasında envanterleri yönetin ve senkronize edin. -Amazon FBA ve diğer 3PL'ler de dahil olmak üzere mevcut sipariş karşılama sürecinize bağlanın. -Yazılımdaki Envanter Tahmini gibi diğer harika araçları kullanın. -Tüm satış kanallarınızı dakikalar içinde senkronize ederek tonlarca zaman kazanın! Ürün listeleme verilerinden envanter yönetimine kadar, çevrimiçi satış yaparken zamandan tasarruf etmek ve hataları azaltmak için kapsamlı, çok kanallı çözümler sunuyoruz. Güçlü yazılımımız, çok kanallı satışlarınızı otomatikleştirir ve güçlendirir, böylece büyümeyi düşünebilirsiniz. Hepsinden iyisi, Listing Mirror, telefon veya e-posta yoluyla kişiselleştirilmiş destek sunar, böylece her şey ihtiyaç duyduğunuz şekilde çalışır. TEMMUZ 2022 GÜNCELLEMESİ: Harika bir Envanter Tahmin Aracını yayınladık. Bu araç artık Liste Aynası aboneliğinizle birlikte geliyor! Listeleme Aynası ile Daha Çok Sat, Daha Az Çalışın™.
iPaper
ipaper.io
iPaper, basılı broşürlerinizi ve kataloglarınızı tamamen etkileşimli dijital alışveriş deneyimlerine dönüştürmenize olanak tanıyan bir dijital katalog platformudur. Ürün görselleri ve videolarıyla alışveriş yapanların dikkatini çekin. E-posta, WhatsApp üzerinden veya doğrudan e-ticaret web mağazanıza entegre edilmiş katalog içi alışverişle trafiği ve satışları artırın. iPaper platformu işinize uyacak şekilde tasarlanmıştır ve kurulumunuzu tamamen otomatikleştirmek için gelişmiş özellikler sunuyoruz.
Sales Layer
saleslayer.com
Satış Katmanı, şirketlerin karmaşık B2B süreçlerini otomatikleştirmelerine ve ürünlerini tüm tedarik zinciri boyunca kuruluş içindeki veya dışındaki herhangi bir kurumsal satış platformuna veya aracına bağlamalarına yardımcı olan, dünya lideri bir PIM (Ürün Bilgi Yönetimi) platformudur. İşletmenize göre özelleştirilmiş bireysel katılım süreci ve sektördeki en hızlı katılım süreci (eski çözümlerle 6+ ay ile karşılaştırıldığında ortalama 6 hafta) ile bir PIM uygulamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Size piyasadaki en iyi PIM'i sağlamaya kararlıyız, bu nedenle size şunları sunuyoruz: - Müşteri memnuniyeti için dünya çapında 1 numaralı PIM - Özel tam erişim denemesi, 30 gün boyunca ücretsiz - Tak ve çalıştır konnektörleri tüm kanallarınız - Tüm özellikler standart olarak dahil edilmiştir Müşterilerimizin bizimle çalışma konusunda neler söylediğini görmek ister misiniz? Saleslayer.com/casestudies adresindeki örnek olay incelemelerimize göz atın
Akeneo
akeneo.com
Akeneo, ürün deneyimi (PX) şirketidir ve Ürün Bilgi Yönetiminde (PIM) dünya lideridir; Her ürün etkileşiminin tüketicileri ve profesyonelleri her zaman, her yerde en iyi satın alma işlemine yönlendiren bir deneyim olduğu bir dünya yaratmak. Akeneo, tamamı ürün deneyimi yönetimi uygulamasına odaklanan yazılım, eğitim ve katılımcı bir toplulukla iş liderlerini güçlendirir. Chico's, CarParts.com, TaylorMade Golf, Rail Europe, Kering gibi önde gelen küresel markalar, üreticiler, distribütörler ve perakendeciler, çok kanallı ticaret girişimlerini ölçeklendirmek ve özelleştirmek için Akeneo'ya güveniyor. Şirketler, Akeneo'nun akıllı Ürün Bulutu'nu kullanarak, kullanıcı dostu ve yapay zeka destekli ürün verileri zenginleştirme, yönetim, dağıtım ve tedarikçi verilerinin katılımıyla üstün ürün deneyimleri oluşturabilir; iş ve alıcı ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir uygulama pazarı ve iş ortağı ağının yanı sıra. Daha fazla bilgi için: https://www.akeneo.com
Syndigo
syndigo.com
Syndigo, kuruluşlar, alanlar ve müşteriler genelinde olağanüstü deneyimler sunmak için özel olarak tasarlanmış ilk bulut yerel çözümdür. MDM, PIM, PXM, Dijital Raf Analitiği, Dağıtım ve Geliştirilmiş İçerik çözümlerimiz, içerik dağıtımı için mevcut en büyük entegre ağ ile birlikte perakendecilerin, markaların, distribütörlerin ve üreticilerin ticari yolculuklarındaki başarısını daha hızlı verimliliğe ulaşmayı hızlandırır. , üretkenlik ve ölçeklenebilirlik. Dünya çapında 14.000'den fazla kuruluş, dijital raftaki başarılarına güç katmak ve bakkaliye, yemek servisi, zorlu işler, ev tadilatı/Kendin Yap, evcil hayvan, sağlık ve güzellik, otomotiv, hazır giyim gibi çeşitli önemli sektörlerdeki kuruluşlarla çalışmak için bize güveniyor. enerji ve sağlık.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint, bağlantılı ticaret için oluşturulmuş modern Perakende Operasyon Platformunuzdur. Flxpoint, tedarik zincirinizi satış kanallarınıza bağlar ve e-ticaret operasyonlarınızı tamamen otomatikleştirir. Sizi yavaşlatan manuel süreçler veya özel geliştirmeler olmadan geniş ölçekte satış yapın.
Plytix
plytix.com
Plytix PIM, kullanıcı dostu arayüzü, uygun fiyatı, kolay ve hızlı uygulaması ve mükemmel müşteri desteği sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmeler için dünyanın en sevilen Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) yazılımıdır. Plytix PIM Yazılımı ile artık ürün bilgilerinizi bulmak, düzenlemek ve dağıtmak için binlerce elektronik tablo, klasör ve medya dosyası arasında ileri geri gitmenize gerek yok. Sizin ve tüm ekibinizin ürün bilgilerini kolaylıkla organize etmesine, zenginleştirmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan merkezi bir gerçek kaynağı sağlayarak ürün bilgisi yönetimi süreçlerinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan bir işbirliği aracına sahip olursunuz; artık e-tablolar yok, baş ağrısı yok. Plytix PIM size şu konularda yardımcı olur: * Veri silolarından kesin olarak kurtulun * Manuel ve tekrarlanan görevleri kesin * Daha az çalışmayla daha çok satış yapın * Çok kanallı ticareti fethedin * Pazara çıkış sürenizi kısaltın …ve çok daha fazlası!
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin, bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak perakende operasyon yapılarının (satın alma, tedarik, satış, pazarlama ve dağıtım) tümü ürünleri farklı şekilde algılar ve faaliyetlerini yönetmek için farklı ölçümler kullanır. Pazarlama çabalarını SKU düzeyine indirmenin ve SKU düzeyindeki verileri pazarlamada eyleme geçirilebilir hale getirmenin zor olması nedeniyle, en fazla sürtüşmenin pazarlama ile kuruluşun geri kalanı arasında olduğunu görüyoruz. Bu, promosyonun gerçek maliyetinin ürün marjında hesaplanmamasına neden olur; bu da kötü ürünlere aşırı yatırım yapılmasına ve potansiyel olarak iyi ürünlere yetersiz yatırım yapılmasına yol açar. Ürün performansı yönetimi, gerçek ürün performansının birleşik bir görünümünü oluşturmak için pazarlama kanalları genelindeki ürün verilerini SKU'larla ilgili iş verileriyle birleştirerek yukarıda açıklanan zorlukların üstesinden gelir. Bu, pazarlama çabalarını yönlendirmek veya kritik iş kararlarını (örneğin, ürünlerin fiyatlandırılması veya satın alınması) desteklemek için kullanılabilir. PPM platformu aynı zamanda doğrudan reklam ağlarına da bağlanır. ROI Hunter ile e-ticaret pazarlamacıları aynı platformdan daha karlı kampanyalar oluşturup başlatabilirler.
OnWhatsApp
onwhats.app
Mobil uyumlu bir web mağazasıyla canlı yayına geçmenin ve WhatsApp üzerinden sipariş almanın en hızlı ticaret sağlayıcısı. Bunu ayda yalnızca bir dolara kitlelere yönelik Shopify gibi düşünün!
Publitas
publitas.com
Çevrimiçi alışveriş yapanların neyi sevdiklerini keşfetmelerine yardımcı olun. Daha fazla sat. Alışveriş yapanların ~%50'si ne istediklerini biliyor; ararlar, seçerler ve ödeme yaparlar. Diğerleri mi? Göz atmayı, keşfetmeyi ve ilham almayı severler. Çevrimiçi mağaza ilk grup için uygundur; ancak bir markayı ikinci gruba bağlamak daha fazlasını gerektirir... ve Publitas'ın sağladığı da budur. Bir çevrimiçi mağaza, çevrimdışı mağaza ve e-Ticaret hedeflerini tamamlarken alışveriş yapanlara ilham vermek için tasarlanmış sürükleyici, alışveriş deneyimi sunar. Bir müşteri, bir Publitas yayınını görüntülediğinde 'yalnızca göz atan' hedef kitlesinden gelen dönüşüm oranlarının %40'tan %308'e kadar daha yüksek olduğunu bildirdi. METRO Cash & Carry, Crate & Barrel ve Williams-Sonoma gibi önde gelen perakendeciler de dahil olmak üzere 2000'den fazla müşteri, erişimlerini ve dönüşümlerini artırmak için kataloglarını Publitas ile çevrimiçi olarak yayınlıyor. Publitas bir işveren olarak insanlara ve etkiye önem veriyor. Bu, sonuçların harcanan saatten daha önemli olduğu anlamına gelir. Herkesin kendi şartlarına göre çalışmasını ve dijital bir göçebe olarak hayattan keyif almasını istiyor. Dünyayı dolaşın veya sadece güvenilir bir kanepede çalışın. Bir kullanıcı uzaktan bağlanabilir ve konumdan tamamen bağımsız olabilir. Bir kullanıcı gününün tadını daha iyi çıkarıyorsa Publitas da öyle! Her bireye değer verir ve onların güçlü yönlerini ve tutkularını bulmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmaya odaklanır. İşe alım sürecinde adayların başvurdukları pozisyonda gerçek iş deneyimi kazanmalarını sağlar. Bir takım zorluklardan geçecekler ve gelecekteki ekip üyeleriyle tanışacaklar. Publitas kendisini, her bireyin tercih ettiği oyun pozisyonunda başarılı olduğu, çeşitlilik içeren ve uluslararası bir spor takımı olarak görmekten hoşlanıyor. Doğru becerilere ve kültürel uygunluğa sahip en iyi kişiyi işe almak için dünya çapında işe alım yapıyor.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Lider veri akışı yönetimi platformuyla Feedonomics, markaların ve perakendecilerin dünya çapındaki yüzlerce e-ticaret alışveriş noktasında ürün kataloglarını optimize etmelerine ve listelemelerine yardımcı olur. Pazar yerleri ve reklam kanallarına yönelik tam hizmet çözümlerimiz, feed kurulumu, sipariş yönetimi ve veri koruma gibi çok sayıda süreci otomatikleştirir. Feedonomics size işinizin diğer alanlarına odaklanma özgürlüğü verir. Bir satıcı veya bunu destekleyen bir ajans olarak, yalnızca ürün feed'lerinizi yönetmek için ürün verilerini temizlemeye, dışa aktarmaları ayarlamaya, hataları gidermeye ve feed gereksinimleriyle ilgili güncel bilgilere sahip olmaya zaman ve kaynak ayırmanız gerekmemelidir.
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack, piyasadaki en hızlı PDF'den flipbook'a dönüştürücüdür. PDF'lerinize hayat verin ve onları 3D çevirmeli sayfa efektiyle gerçeğe yakın yayınlara dönüştürün. Alternatif olarak, sıfırdan ilgi çekici flipbook'ları kolayca oluşturmak için Tasarım Stüdyomuzu kullanabilirsiniz. İşletmeniz için daha sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir yolu benimserken basılı kataloglarınızı dijital müşterilere ulaştırın. Alışveriş düğmeleri, videolar, GIF'ler, ilgi çekici fotoğraf slayt gösterileri, özelleştirilebilir potansiyel müşteri formları, yerleştirmeler ve çok daha fazlası gibi güçlü özellikler, rakipleriniz arasında öne çıkmanıza yardımcı olacaktır. Okuyucularınıza unutulmaz bir deneyim sunmanıza yardımcı olmak için gelişmiş istatistikler ve markalama seçenekleri de mevcuttur. Çalışma alanları oluşturun, farklı projeleri yönetin, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve farklı roller atayın. Marka tutarlılığını sağlayın ve çarpıcı yayınlar oluşturmak için ekibinizle işbirliği yapın. Hepsi Flipsnack'te. Flipsnack aracılığıyla yayınlamak, kataloglarınıza zengin medya eklemenizi sağlar: video, ses, çevrimiçi formlar, alışveriş widget'ları, altyazılar ve daha fazlası. Kataloğunuz akıllı telefonlar ve tabletler de dahil olmak üzere her türlü cihazda çalışır ve herhangi bir web sitesine kolayca yerleştirilebilir.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi, önde gelen bulut tabanlı ticari satın alma ve AP otomasyon platformudur. Tam otomatik satın alma-ödeme çözümümüz, satın alma işlemlerinizi, satıcı faturalarınızı, giderlerinizi ve ödemelerinizi dijitalleştirerek daha hızlı ve daha karlı bir şekilde büyümenize yardımcı olur. Vroozi'nin yapay zeka destekli çözümü, günümüzün karmaşık iş ortamına yönelik modern bir satın alma çözümüdür. Son derece sezgisel, kullanıcı dostu platform, finansal liderlerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlarken harcama kontrollerini ve verimliliği artırır. Vroozi, çalışanlarını güçlendirmek, AP ve satın alma işlemlerini otomatikleştirmek ve harcama görünürlüğünü her yerden, her zaman sürdürmek isteyen, hızlı büyüyen kuruluşlar için tasarlanmıştır. Vroozi'nin P2P platformu her büyüklükteki şirket tarafından maliyetleri düşürmek, finansal kontrolü artırmak ve daha fazla değer sağlamak için kullanılıyor. Vroozi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kusursuz bir kullanıcı deneyimi için finans ve satın alma operasyonlarının %100'ünü dijitalleştiriyor: • Pazar yeri: onaylı tedarikçileri her zaman, her yerde hızlı bir şekilde bulun ve satın alın • Satın alma: talepleri takip edin, satın alma siparişlerini onaylayın ve harcamaları tek bir yerde merkezileştirin • Fatura: ortadan kaldırın entegre dijital sistemle kağıt faturalar. Verimliliği, doğruluğu ve döngüleri artırın • Ödeme: ödemeleri kolayca onaylayın, planlayın ve otomatikleştirin • Gider: gider raporlamasını ve takibini basitleştirin • Harcama Analizi: harcama analizleri ve zekası ile daha bilinçli kararlar alın • ERP Entegrasyonları: mevcut finansal ve ERP'yi geliştirerek çalışanların benimsemesini artırın modern, kullanımı kolay bir satın alma deneyimi sunan sistemler
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud olarak kendimizi, ürünlerin satıldığı her yerde çevrimiçi perakendecilerin satış yapmasına yardımcı olmaya adadık. Platformumuz 200'den fazla satış kanalı ve pazar yeri ile entegre olup, daha fazla müşteriye ulaşmanıza ve daha fazla satış elde etmenize yardımcı olur. Envanter ve sipariş yönetimi yazılımımız, senkronizasyon, basitleştirme ve otomasyon yoluyla çok kanallı satışların zorluklarını aşmak için güçlü bir araç seti sağlar. Çevrimiçi satış yapan tüm marka ve işletmelere yönelik Sellercloud'un eksiksiz çözümüyle Siparişleri, PO'ları, Envanteri, Gönderiyi ve aradaki her aşamayı yönetin.